С первой минуты на победу играла лишь одна команда. Обзор прессы после матча Украина - Австрия

Сборная Украины провела свой худший матч в этом году, проиграв Австрии. Команда Андрея Шевченко полностью провалилась в первом тайме, а после перерыва не сумела ничего придумать, дабы вернуться в игру. Параллельно с этим, австрийцы сыграли практически идеально. Они были агрессивны и сделали все ради победы и трех очков. Мы изучили, что пишет австрийская пресса после вчерашнего матча в Бухаресте.

Путь на Евро-2020 продолжается

"Как замечательно может звучать финальный свисток. Он принес победу Австрии над сборной Украины и второе место в группе. В 1/8 финала ÖFB (сокращение от Австрийский футбол союз) встретится с Италией в Лондоне. Измученные австрийцы шатались, падали и от радости лежали в объятиях друг друга. Они никогда не играли в плей-офф и сейчас это случилось заслуженно. Это был результат игровой силы и воли в конце матча, когда удалось удержать преимущество. Путь на Евро продолжается, "Лондон зовет", — кратко описывает итог игры издание Kurier .

Автор статьи хвалит наставника команды Франко Фоде, которому удалось внести качественные изменения в игру своей команды. Помимо этого, он отмечает, что тренер шел на определенный риск.

"Фоде изменил схему, сыграв в 4-2-3-1, где Алаба выступил левым защитником, а Забитцер и Баумгартнер в качестве инсайдов, которые играли за Арнаутовичем. Фоде хотел сместить акцент в пользу атаки. В первые девять минут Австрия подала три угловых, однако им повезло, что Ярмоленко не сумел воспользоваться ошибкой Алабы. Австрия серьезно изменилась и шла на куда больший риск, нежели их оппонент.

В отличие от первых двух туров, Австрия играла более агрессивно. Усилия были вознаграждены на 21-й минуте, когда Баумгартнер забил после углового, поданный Алабой. Украина доказала, что нужно быть настороже. Голкипер Бахманн отразил опасный удар Шапаренко. Через полчаса автору гола Баумгартнеру пришлось покинуть после столкновения".

Также издание отмечает, что Австрия не смогла реализовать все свои моменты, а во втором тайме соперник сумел немного прибавить.

"Забитый гол помог Австрии укрепить контроль над игрой и улучшить психологическое состояние. Теперь команде не приходилось бежать вперед и обязательно забить. После гола, Бущан отразил удар Лаймера, а незадолго до перерыва Арнаутович должен был забить после контратаки. В компенсированное к первому тайму время Австрия упустила еще две прекрасные возможности. Это было кульминацией лучшего тайма команды на этом Евро. Один недостаток: счет был всего 1:0.

Как и предполагалось, после перерыва Украина увеличила количество ударов, создав австрийцам дополнительные проблемы в обороне. Лайнер пробивал по своим воротам после стандарта, но Бахманн выручил в непростой момент. Было важно сохранить хладнокровие и снова начать создавать моменты в атаке. Это стало настоящим испытанием, поскольку из-за огромных усилий в первом тайме, топливо заканчивалось все быстрее и быстрее. К счастью, соперник уставал не меньше…".

Отчаявшийся противник каждую минуту казался беспомощным

"Ах, как красиво! Болельщики австрийской сборной радостно встречали последние минуты вчерашнего победного матча над Украиной в Бухаресте. Проход в 1/8 финала прошел без особых потрясений. Защита команды играла очень компактно после относительно раннего преимущества. Отчаявшийся противник каждую минуту казался беспомощным. Тренер ÖFB сдержал свое обещание. С первой минуты на победу в этом матче играла лишь одна команда. И это была Австрия. Франко Фоде выбрал схему 4-2-3-1 с Алабой, как левым защитником и Грилличем в качестве нового футболиста в центре поля", — краткий и дерзкий итог матча от Nachrichten.at .

Издание называет главного героя встречи, Кристофа Баумгартнера, образцовым студентом на поле и вне его.

"На 21-й минуте Кристоф кончиком ноги добил мяч после углового, который подал Давид Алаба. Вспоминается гол Герберта Прохазки, который он забил в ворота Турции во время квалификации на ЧМ-1978. Оба гола очень важны для австрийской сборной. Непосредственно перед забитым голом Баумгартнер несколько минут приходил в себя после столкновения с Ильей Забарным. Спустя почти полчаса он покинул поле из-за повреждения.

Баумгартнер - не только прилежный ученик Франко Фоде. 21-летнему игроку в свое время разрешили пропустить седьмой класс из-за успехов в учебе. Он преуспевал всегда и выделялся в молодежных командах. Кристоф неплохо зарекомендовал себя в молодежке "Хоффенхайма", а после работал под крылом Юлиана Нагельсманна, который сейчас тренирует "Баварию".

Что касается нашей сборной, то автор отмечает определенный шок, и невозможность прийти в себя после первого тайма.

"Украина выглядела шокированной после пропущенного гола. Фактически, это была домашняя игра для соперников Австрии. Будучи соседями с Румынией, болельщики воспользовались возможностью получить большинство билетов на нейтральных местах или менее законными способами. После 1:0 эйфории почти не ощущалось. Марко Арнаутович мог забивать и второй после передачи Шепфа.

Даже после перерыва Украина практически не нашла способов создать что-то опасное. Бахманну пришлось серьезно вступать в игру только после удара Лайнера по своим воротам. Больше было не на что смотреть", — заканчивает статью автор издания Nachrichten.at

Безупречный матч команды Франко Фоде

Автор издания Der Standard начинает свой материал с тактических изменений, которые провел наставник австрийцев.

"Команда Франко Фоде провела безупречный матч и теперь сыграет против Италии в 1/8 финала Евро-2020. Наставник сделал два изменения в составе после поражения в Амстердаме. Ульмер и Грегорич оказались в запасе, а Гриллич и Арнаутович - в старте. Первый жаловался в интервью на то, что остается в запасе и намекал, что готов быть игроком старта.

Не следует предполагать, что на Фоде кто-то оказал влияние. Тренер всегда судит об игроках по их эффективности на тренировках. Смена игроков потребовала изменений в системе. Алаба не вышел в центре обороны, а заменил Ульмера слева. После дисквалификации вернулся Арнаутович. Он был мотивирован и хотел действовать. Тишина - это не его сила, он один из самых громких игроков, он - мотиватор. Но он никогда не оскорбляет своих товарищей. По крайней мере, намеренно".

Автор статьи уверен, что несмотря на то, что обе команды могли согласиться на ничью, каждая сторона стремилась победить в матче понедельника.

"Стартовые позиции были ясны и немного своеобразны. Команды набрали по три очка после двух игр, но из-за большего количества забитых голов, Украина шла на втором месте, а значит - напрямую попадала в плей-офф. Конечно, оба могли сделать ставку на ничью, потому что с четырьмя очками вы почти наверняка сыграете в 1/8. "Пакт о ненападении" был бы не совсем спортивным, скандальным, но в определенном смысле понятным. Но Фоде и его украинский коллега Шевченко решили: "Мы хотим победить".

Издание Der Standard отмечает, что Австрия справедливо заняла второе место в группе, а Украина так и не смогла ничего предложить впереди.

"21-я минута. Угловой от Алабы, Баумгартнер делает счет 1:0 ударом правой ноги. Ваше здоровье. Для 21-летнего футболиста это был уже четвертый гол за национальную сборную. Опасения, что нужно играть осторожно, рассеялись. У украинцев почти ничего не получалось. Бахманн лишь раз вступил в игру после мощного удара Шапаренко. Это не помешало ходу игры. Лаймер мог делать счет 2:0, а после Арнаутович слишком легкомысленного завершает опасную атаку.

После перерыва Украине нужно было действовать немного агрессивнее, но средств не хватало. Ничего грандиозного создать не вышло, австрийцы редко начинали нервничать. Так получился полностью заслуженный успех. Вечером футболисты отправились обратно в тренировочный лагерь для серьезной подготовки. Победа над Италией может стать по-настоящему великим событием. Мечтать никогда не запрещается…".