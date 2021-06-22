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С первой минуты на победу играла лишь одна команда. Обзор прессы после матча Украина - Австрия

ЕВРО-2020
(1 голосов)

Хвалят Франко Фоде, заслуженно критикуют "сине-желтых"

С первой минуты на победу играла лишь одна команда. Обзор прессы после матча Украина - Австрия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела свой худший матч в этом году, проиграв Австрии. Команда Андрея Шевченко полностью провалилась в первом тайме, а после перерыва не сумела ничего придумать, дабы вернуться в игру. Параллельно с этим, австрийцы сыграли практически идеально. Они были агрессивны и сделали все ради победы и трех очков. Мы изучили, что пишет австрийская пресса после вчерашнего матча в Бухаресте.

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Путь на Евро-2020 продолжается

"Как замечательно может звучать финальный свисток. Он принес победу Австрии над сборной Украины и второе место в группе. В 1/8 финала ÖFB (сокращение от Австрийский футбол союз) встретится с Италией в Лондоне. Измученные австрийцы шатались, падали и от радости лежали в объятиях друг друга. Они никогда не играли в плей-офф и сейчас это случилось заслуженно. Это был результат игровой силы и воли в конце матча, когда удалось удержать преимущество. Путь на Евро продолжается, "Лондон зовет", — кратко описывает итог игры издание Kurier.

С первой минуты на победу играла лишь одна команда. Обзор прессы после матча Украина - Австрия - изображение 1

Автор статьи хвалит наставника команды Франко Фоде, которому удалось внести качественные изменения в игру своей команды. Помимо этого, он отмечает, что тренер шел на определенный риск.

"Фоде изменил схему, сыграв в 4-2-3-1, где Алаба выступил левым защитником, а Забитцер и Баумгартнер в качестве инсайдов, которые играли за Арнаутовичем. Фоде хотел сместить акцент в пользу атаки. В первые девять минут Австрия подала три угловых, однако им повезло, что Ярмоленко не сумел воспользоваться ошибкой Алабы. Австрия серьезно изменилась и шла на куда больший риск, нежели их оппонент.

В отличие от первых двух туров, Австрия играла более агрессивно. Усилия были вознаграждены на 21-й минуте, когда Баумгартнер забил после углового, поданный Алабой. Украина доказала, что нужно быть настороже. Голкипер Бахманн отразил опасный удар Шапаренко. Через полчаса автору гола Баумгартнеру пришлось покинуть после столкновения".

Также издание отмечает, что Австрия не смогла реализовать все свои моменты, а во втором тайме соперник сумел немного прибавить.

"Забитый гол помог Австрии укрепить контроль над игрой и улучшить психологическое состояние. Теперь команде не приходилось бежать вперед и обязательно забить. После гола, Бущан отразил удар Лаймера, а незадолго до перерыва Арнаутович должен был забить после контратаки. В компенсированное к первому тайму время Австрия упустила еще две прекрасные возможности. Это было кульминацией лучшего тайма команды на этом Евро. Один недостаток: счет был всего 1:0.

Как и предполагалось, после перерыва Украина увеличила количество ударов, создав австрийцам дополнительные проблемы в обороне. Лайнер пробивал по своим воротам после стандарта, но Бахманн выручил в непростой момент. Было важно сохранить хладнокровие и снова начать создавать моменты в атаке. Это стало настоящим испытанием, поскольку из-за огромных усилий в первом тайме, топливо заканчивалось все быстрее и быстрее. К счастью, соперник уставал не меньше…".

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Отчаявшийся противник каждую минуту казался беспомощным

"Ах, как красиво! Болельщики австрийской сборной радостно встречали последние минуты вчерашнего победного матча над Украиной в Бухаресте. Проход в 1/8 финала прошел без особых потрясений. Защита команды играла очень компактно после относительно раннего преимущества. Отчаявшийся противник каждую минуту казался беспомощным. Тренер ÖFB сдержал свое обещание. С первой минуты на победу в этом матче играла лишь одна команда. И это была Австрия. Франко Фоде выбрал схему 4-2-3-1 с Алабой, как левым защитником и Грилличем в качестве нового футболиста в центре поля", — краткий и дерзкий итог матча от Nachrichten.at.

Издание называет главного героя встречи, Кристофа Баумгартнера, образцовым студентом на поле и вне его.

"На 21-й минуте Кристоф кончиком ноги добил мяч после углового, который подал Давид Алаба. Вспоминается гол Герберта Прохазки, который он забил в ворота Турции во время квалификации на ЧМ-1978. Оба гола очень важны для австрийской сборной. Непосредственно перед забитым голом Баумгартнер несколько минут приходил в себя после столкновения с Ильей Забарным. Спустя почти полчаса он покинул поле из-за повреждения.

Баумгартнер - не только прилежный ученик Франко Фоде. 21-летнему игроку в свое время разрешили пропустить седьмой класс из-за успехов в учебе. Он преуспевал всегда и выделялся в молодежных командах. Кристоф неплохо зарекомендовал себя в молодежке "Хоффенхайма", а после работал под крылом Юлиана Нагельсманна, который сейчас тренирует "Баварию".

С первой минуты на победу играла лишь одна команда. Обзор прессы после матча Украина - Австрия - изображение 2

Что касается нашей сборной, то автор отмечает определенный шок, и невозможность прийти в себя после первого тайма.

"Украина выглядела шокированной после пропущенного гола. Фактически, это была домашняя игра для соперников Австрии. Будучи соседями с Румынией, болельщики воспользовались возможностью получить большинство билетов на нейтральных местах или менее законными способами. После 1:0 эйфории почти не ощущалось. Марко Арнаутович мог забивать и второй после передачи Шепфа.

Даже после перерыва Украина практически не нашла способов создать что-то опасное. Бахманну пришлось серьезно вступать в игру только после удара Лайнера по своим воротам. Больше было не на что смотреть", — заканчивает статью автор издания Nachrichten.at

Безупречный матч команды Франко Фоде

Автор издания Der Standard начинает свой материал с тактических изменений, которые провел наставник австрийцев.

"Команда Франко Фоде провела безупречный матч и теперь сыграет против Италии в 1/8 финала Евро-2020. Наставник сделал два изменения в составе после поражения в Амстердаме. Ульмер и Грегорич оказались в запасе, а Гриллич и Арнаутович - в старте. Первый жаловался в интервью на то, что остается в запасе и намекал, что готов быть игроком старта.

С первой минуты на победу играла лишь одна команда. Обзор прессы после матча Украина - Австрия - изображение 3

Не следует предполагать, что на Фоде кто-то оказал влияние. Тренер всегда судит об игроках по их эффективности на тренировках. Смена игроков потребовала изменений в системе. Алаба не вышел в центре обороны, а заменил Ульмера слева. После дисквалификации вернулся Арнаутович. Он был мотивирован и хотел действовать. Тишина - это не его сила, он один из самых громких игроков, он - мотиватор. Но он никогда не оскорбляет своих товарищей. По крайней мере, намеренно".

Автор статьи уверен, что несмотря на то, что обе команды могли согласиться на ничью, каждая сторона стремилась победить в матче понедельника.

"Стартовые позиции были ясны и немного своеобразны. Команды набрали по три очка после двух игр, но из-за большего количества забитых голов, Украина шла на втором месте, а значит - напрямую попадала в плей-офф. Конечно, оба могли сделать ставку на ничью, потому что с четырьмя очками вы почти наверняка сыграете в 1/8. "Пакт о ненападении" был бы не совсем спортивным, скандальным, но в определенном смысле понятным. Но Фоде и его украинский коллега Шевченко решили: "Мы хотим победить".

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Издание Der Standard отмечает, что Австрия справедливо заняла второе место в группе, а Украина так и не смогла ничего предложить впереди.

"21-я минута. Угловой от Алабы, Баумгартнер делает счет 1:0 ударом правой ноги. Ваше здоровье. Для 21-летнего футболиста это был уже четвертый гол за национальную сборную. Опасения, что нужно играть осторожно, рассеялись. У украинцев почти ничего не получалось. Бахманн лишь раз вступил в игру после мощного удара Шапаренко. Это не помешало ходу игры. Лаймер мог делать счет 2:0, а после Арнаутович слишком легкомысленного завершает опасную атаку.

После перерыва Украине нужно было действовать немного агрессивнее, но средств не хватало. Ничего грандиозного создать не вышло, австрийцы редко начинали нервничать. Так получился полностью заслуженный успех. Вечером футболисты отправились обратно в тренировочный лагерь для серьезной подготовки. Победа над Италией может стать по-настоящему великим событием. Мечтать никогда не запрещается…".

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В статье: Андрей Шевченко Украина Австрия Франко Фода
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.06.2021 в 11:41
посмотрите на Зину и Малину --сачки --пора на скамейку
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.