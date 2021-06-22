Тарас Михалик: Австрия постоянно навязывала борьбу, подавила самых активных

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик прокомментировал поражения «сине-желтых» в матче против Австрии.

- Когда команда проигрывает, всегда возникает вопрос – в чем причина поражения? В этот раз ответ кажется простым – соперник был сильнее.

- Наверное, так и есть. Если Австрия выиграла, значит была сильнее. В этой игре да. Мое мнение, до игры наша сборная выглядела предпочтительнее, и должна была выигрывать, в крайнем случае, не проиграть. Но, увы, австрийцы опровергли это.

- Сборная оказалась не готова к силовому футболу со стороны австрийцев, к постоянному прессингу в течение всей игры, агрессии и давлении на каждом участке поля.

- Это то, о чем я говорил перед игрой. У соперника почти все футболисты играют в Бундеслиге, они адаптированы и готовы к силовому футболу. А наши игроки были не готовы к такому стилю и под давлением растворились. И что бросилось в глаза - у наших игроков не было свежести, физические кондиции оказались не в лучшем состоянии, проигрывали почти всю борьбу. И это оказалось решающим фактором поражения. Игроки, которые вроде умеют играть в футбол, а у них ничего не получалось. Многие сыграли ниже своих возможностей.

- Видно, что австрийцы хорошо изучили нашу сборную. Крайние защитники Алаба и Ляйнер полностью перекрыли наши фланги, а в атаке постоянно создавали давление.

- Они подавили полностью нашу активность, не дав разбежаться нашим крайним защитникам и полузащитникам. Мы больше времени играли на оборону.

- К тому же мы проиграли полностью центр поля.

- Наша сильная сторона, когда Малиновский и Зинченко должны вязать игру, а у них это не получилось, так как соперник постоянно навязывал борьбу, не давал развернуться для развития быстрых атак. Подавили самых активных, понимая, что от них строится вся игра, рассчитали все правильно.

- Это матч показал еще одну проблему – глубину запаса. Вышедшие на замену Цыганков и Марлос не усилили игру.

- Чувствуется, что Цыганков мало играл, его донимают постоянные травмы, и ему было трудно окунуться в силовой футбол. Да что говорить, в этой игре у нас все не сложилось. Бывают такие матчи. Обидно, ведь это была ключевая игра!

- Игра сборной разочаровала?

- Не скажу, что разочаровала. Ведь ждали и были уверены, что будет все лучше, но не хочется в этой ситуации нагнетать обстановку. Был в их шкуре, когда мы не вышли из группы на Евро-2012, играя дома. Хочу только поддержать ребят, ведь сборная умеет играть в качественный футбол, не раз показывала и доказывала это. Да, поединок не сложился, мы играли против хорошей сборной, австрийцы в этот день были сильнее. Обидно, даже очень сильно. Будем надеется на других участников групп, что представится возможность продолжить участие в Евро и доказать свою состоятельность.