Лотерея для сборной Украины. Мнения Йожефа Сабо, Сергея Ковальца и Сергея Назаренко

Мнением о выступлениях сборной Украины в групповом раунде Евро-2020 и теоретических шансах на продолжение борьбы в турнире с корреспондентом UA-Футбол поделились трое специалистов – бывший главный тренер национальной команды Йожеф Сабо и выступавшие в ней в разное время Сергей Ковалец и Сергей Назаренко. Каждому из них было предложено ответить на три вопроса тематической анкеты.

- Чего, на ваш взгляд, не хватило сборной Украины для выхода из группы хотя бы со второго места?

Йожеф Сабо: - Вчерашний матч с Австрией показал, что мои предостережения после предыдущей встречи с Северной Македонией, когда я говорил о физическом факторе, подтвердились. Когда наша команда играла с северомакедонцами и до финального свистка оставалось минут тридцать, Андрей Шевченко начал менять игроков, так как к тому времени они уже еле ходили. Вот тогда я и говорил о том, что за трое суток, разделяющие два этих матча, футболисты сборной Украины не смогут восстановиться. В понедельник они были «мертвыми»! Все, как один! Данный факт говорит о том, что наши игроки уставшие. Это мое личное мнение, как специалиста. Никоим образом не намерен критиковать, но хочу сказать, что те люди, которые составляли программу подготовки сборной Украины к Евро-2020 должны были учитывать один немаловажный фактор. Футболисты на протяжении всей весенней части сезона-2020/21 были под нагрузками. Какой бы ни был в Украине чемпионат, он все равно тяжелый в плане физических затрат. Разумеется, игроки устали. По завершении минувшего сезона у подавляющего большинства из них было два дня отдыха – ну и что? Сборы после чемпионата – тут надо бы разобраться. Этот вопрос по части эффективности может иметь важное значение для нашего футбола в дальнейшем.

Сергей Ковалец: - Ничьей с Австрией. До этого наша сборная с минимальным счетом проиграла Голландии и победила Северную Македонию, и оставалось лишь сделать шаг ко второму месту. Ничейный результат в игре с австрийцами выводил Украину на него, но увы, этого сделать не удалось.

Сергей Назаренко: - (Задумавшись). - Думаю, агрессии. Матч с Голландией брать не будем, а вот с Северной Македонией во втором тайме чуть расслабились. Хорошо, что так получилось, что все же удалось добиться положительного результата. Ну а во встрече с Австрией накануне вообще все было неудачно – как в игре сзади, так и в атаке. Ну и в целом. Ребята не были похожи сами на себя.

- Не сыграл ли с командой Андрея Шевченко злую шутку тот факт, что для выхода из группы со второй позиции в матче с Австрией ее устраивала ничья?

Йожеф Сабо: - У любого футболиста в голове подсознательно были мысли о ничьей. Мол, ничейного результата будет достаточно для выхода в следующий раунд. Но поймите, дело тут в другом. Если человек устал, то в ходе игры он опоздал в одном игровом эпизоде, в другом. Хочет выбить мяч – не успел. Хочет ударить – делает это медленно. Ведь быстро не получается. В общем, в игре с Австрией был брак, колоссальный брак! Поэтому мы и проиграли. В каждом матче я делаю акцент на действия средней линии. Но во вчерашнем поединке ее вообще не было! Считающиеся лидерами сборной Малиновский, Зинченко и Ярмоленко ничего не показали. Еще раз повторюсь: футболисты недовосстановились и выглядели уставшими. Даже не знаю, как оно будет дальше в случае удачного стечения обстоятельств и выхода Украины в 1/8 финала.

Сергей Ковалец: - Согласен с вами на сто процентов! Именно это и сыграло злую шутку. Мне кажется, что наши футболисты думали, что австрийцы также будут спокойно играть и не будут прессинговать, проявлять особую прыть в атаке, так как их тоже устраивала ничья. Ведь четыре очка – это проходной балл среди третьих мест. Никто не предполагал, что Австрия будет играть так агрессивно. В какой-то степени в этом матче мы проиграли ей чисто психологически. Когда соперник забил мяч, нашей команде уже сложно было перестроиться. У австрийцев же наоборот – все получалось. Ну и в физическом плане у сборной Украины все было не так, как хотелось бы. Ведь: если ты не готов психологически, то и функциональное состояние не является оптимальным.

Сергей Назаренко: - Не думаю, что сборная Украины готовилась к ничьей. Ведь если рассчитывать на ничейный результат, то это, как правило, ничем хорошим не заканчивается. Если говорить об игре, то в ней ничего не было видно. Вряд ли футболисты нашей национальной команды не были готовы физически. Думаю, дело все же в области психологии. Хочешь не хочешь, а результат на тебя давит. Слишком уж много в действиях ребят было брака, причем в довольно простых ситуациях. И что удивительно: он был у опытных футболистов, которые на протяжении своей карьеры таких ошибок прежде не допускали.

- Как считаете, есть ли шансы у нашей сборной выйти в следующий этап турнира благодаря удачному стечению обстоятельств в оставшихся играх других соперников и определении четырех лучших среди третьих мест?

Йожеф Сабо: - Давайте будем говорить так: это лотерея. Мы с вами уже ничего не можем сделать – ни помочь, ни навредить. Остается только ждать развития событий в матчах других групп. У нашей сборной в активе значится три очка и «минус один» по разнице забитых и пропущенных мячей. Возможно, при определенных раскладах лотерея сыграет в нашу пользу. Повезет – пойдем дальше, не повезет – будем делать выводы.

Сергей Ковалец: - Девяносто девять процентов, что Украина выйдет в следующий раунд турнира. Тем более, что соперники из группы В, где играли Бельгия, Дания, Финляндия и Россия, сыграли «за нас». Так что все идет по плану.

Сергей Назаренко: - Тут уже от нас ничего не зависит. Все будет зависеть от других команд и как они сыграют. Надеяться остается лишь на то, что кто-то где-то допустит ошибку. Хочется верить, что удача к нашей сборной все-таки повернется. Ведь все надеялись, что она выйдет из группы. Если Украина все же продолжит борьбу на Евро-2020, то могу пожелать ей проходить как можно дальше. Для этого в каждой игре необходимо выкладываться даже не на сто, а на двести процентов!