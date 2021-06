Чехия - Англия 0:1. Выставочный матч 

Семь очков из девяти возможных, ноль пропущенных, всего два забитых гола. Англия вышла из своей группы с первого места, поставив во главу угла холодный расчет. Зрелищность на втором плане. Для Саутгейта главное – это результат.

Тренер сборной Англии провел четыре после матча с Шотландией. Впервые в старте вышел Харри Магуайр, Уокер заменил Джеймса на правом фланге, Грилиш занял место Маунта, который был вынужден отправиться на самоизоляцию, а 19-летний вингер “Арсенала” Сака получил место на правом фланге атаки вместо Фодена.

Англия живо начала матч, впрочем так было в каждой игре группового раунда. Был и дежурный удар в каркас ворот – Шоу разрезал прессинг чехов пасом на Стерлинга, форвард “Сити” перекинул Вацлика, но попал в штангу.

В какой-то степени Чехия была самым удобным соперником для Англии на групповом раунде. Номинальные хозяева активно прессинговали, не садились защитным блоком у своих ворот, поэтому англичане получали немало пространства на чужой половине. И умело им пользовались. Сака включал скорость и дриблинг, качественно распоряжался мячом Грилиш, Райс и Магуайр не боялись отдавать рискованные передачи через центр.

