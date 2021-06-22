Чехия - Англия 0:1. Выставочный матч 

Семь очков из девяти возможных, ноль пропущенных, всего два забитых гола. Англия вышла из своей группы с первого места, поставив во главу угла холодный расчет. Зрелищность на втором плане. Для Саутгейта главное – это результат.

Тренер сборной Англии провел четыре после матча с Шотландией. Впервые в старте вышел Харри Магуайр, Уокер заменил Джеймса на правом фланге, Грилиш занял место Маунта, который был вынужден отправиться на самоизоляцию, а 19-летний вингер “Арсенала” Сака получил место на правом фланге атаки вместо Фодена.

Англия живо начала матч, впрочем так было в каждой игре группового раунда. Был и дежурный удар в каркас ворот – Шоу разрезал прессинг чехов пасом на Стерлинга, форвард “Сити” перекинул Вацлика, но попал в штангу.

В какой-то степени Чехия была самым удобным соперником для Англии на групповом раунде. Номинальные хозяева активно прессинговали, не садились защитным блоком у своих ворот, поэтому англичане получали немало пространства на чужой половине. И умело им пользовались. Сака включал скорость и дриблинг, качественно распоряжался мячом Грилиш, Райс и Магуайр не боялись отдавать рискованные передачи через центр.

Baller ✅



???????????????????????????? Bukayo Saka named Star of the Match after an electric display in attack for England ????️



Did you predict that? ????@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/50K1uDCH3J — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

Логичным результатом активности англичан стал забитый гол. Все началась с рывка Сака, затем Грилиш получил мяч на фланге, и выполнил навес на дальнюю штангу на Стерлинга. Игрок “Сити” остался без опеки и поразил головой пустые ворота.

Хороший момент был в первом тайме у Кейна. Форвард “Тоттенхэма” вошел в штрафную с острого угла, и наверное лучше было бы дать пас, но Кейн решил пробить сам. Для него это был первый удар в створ на турнире, но Вацлик сделал эффектный сэйв одной рукой.

У других ворот тоже были моменты. Пикфорду пришлось вступить в игру после выстрела Дариды, но отразить удар Соучека у него не было шансов. К счастью для англичан, мяч разминулся со штангой.

Первый тайм подарил положительные впечатления. Были скорости, были атаки, были удары. Второго тайма можно было ожидать с интересом. Но у команд были другие планы.

Ноль ударов у Англии за весь тайм, у Чехии – всего два. Первые минуты на турнире получили Санчо и Хендерсон, капитан “Ливерпуля” даже забил гол, который был отменен после офсайда, но на самом деле, кто бы не вышел на поле, игра бы не изменилась. Англия откровенно сушила матч, Чехия пыталась что-то изменить, но сверхусилия не проявляла. Прагматичная натура Саутгейта взяла вверх. Он отказался от футбола во втором тайме.

Англия выиграла группу с разницей 2:0. Никогда еще в истории Евро команда не выходила в плей-офф, забив всего два гола в первом раунде. Чехия в итоге заняла третье место, уступив Хорватии по количеству забитых мячей.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 3 2 1 0 2-0 +2 7 2 Хорватия 3 1 1 1 4-3 +1 4 3 Чехия 3 1 1 1 3-2 +1 4 4 Шотландия 3 0 1 2 1-5 -4 1

Евро-2020. Группа D, третий тур. Лондон, “Уэмбли”.

Чехия – Англия 0:1

Гол: Стерлинг 12

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челюстка, Калаш, Боржил – Соучек, Голеш (Выдра 84) – Масопуст (Гложек 65), Дарида (Крал 64), Янкто (Шевчик 46) – Шик (Пекхарт 75)

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз (Мингз 79), Магуайр, Шоу – Филлипс, Райс (Хендерсон 46) – Сака (Санчо 84), Грилиш (Беллингем 67), Стерлинг (Рэшфорд 67) – Кейн

Предупреждение: Боржил 61