Англия экономит голы, Шотландия всегда вылетает, эпоха имени Модрича. Пять фактов 12-го дня Евро-2020 

Сразу три команды группы D: Англия, Хорватия и Чехия вышли в плей-офф Евро-2020. За бортом остается Шотландия. Впрочем, для нее это не в новинку. Хорватия и Чехия забили больше мячей, чем Англия, но оказались ниже “трех львов”. Причина – игра в обороне сборной Англии.

Победный мяч Хорватии в ворота сборной Шотландии прекрасным ударом забил Лука Модрич. Это был первый гол игрока “Реала” на турнире. Именно Мадрид вместе с “Ювентусом” лидирует в общем зачете бомбардиров Евро (32 гола, дальше “Бавария” - 31, “Барселона” - 25, “Ливерпуль” - 24, “Арсенал” - 20). Но интересно другое. В 35 лет и 286 дней Модрич стал самым возрастным голеадором Хорватии на Евро. Он же остается и самым молодым (22 дня, 273 дня).

Шотландия занимает последнее место в своей группе и покидает Евро. Для “тартановой армии” это был 12-й крупный турнир (девять Кубков мира, три чемпионата Европы) и каждый раз она вылетела из него после первой стадии.

Our UEFA EURO 2020 journey comes to an end.



Your support throughout the tournament has been truly incredible. We cannot say it enough: thank you.#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/rp98z21tyy