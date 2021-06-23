Англия экономит голы, Шотландия всегда вылетает, эпоха имени Модрича. Пять фактов 12-го дня Евро-2020 

Сразу три команды группы D: Англия, Хорватия и Чехия вышли в плей-офф Евро-2020. За бортом остается Шотландия. Впрочем, для нее это не в новинку. Хорватия и Чехия забили больше мячей, чем Англия, но оказались ниже “трех львов”. Причина – игра в обороне сборной Англии.

13 лет между двумя голами Модрича

Победный мяч Хорватии в ворота сборной Шотландии прекрасным ударом забил Лука Модрич. Это был первый гол игрока “Реала” на турнире. Именно Мадрид вместе с “Ювентусом” лидирует в общем зачете бомбардиров Евро (32 гола, дальше “Бавария” - 31, “Барселона” - 25, “Ливерпуль” - 24, “Арсенал” - 20). Но интересно другое. В 35 лет и 286 дней Модрич стал самым возрастным голеадором Хорватии на Евро. Он же остается и самым молодым (22 дня, 273 дня).

Шотландия ни разу не преодолевала первый раунд на крупных турнирах

Шотландия занимает последнее место в своей группе и покидает Евро. Для “тартановой армии” это был 12-й крупный турнир (девять Кубков мира, три чемпионата Европы) и каждый раз она вылетела из него после первой стадии.

Our UEFA EURO 2020 journey comes to an end.



Your support throughout the tournament has been truly incredible. We cannot say it enough: thank you.#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/rp98z21tyy — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 22, 2021

Все 24 сборные с голами

Совсем провальным турнир для Шотландии не назовешь. Команда Стива Кларка неплохо смотрелась в матчах с Чехией и Хорватией, отобрала очки у Англии. Но удалось забить всего один гол. Вчерашний мяч Макгрегора стал для Шотландии первым и последним на турнире. Таким образом на Евро-2020 все команды забили как минимум один гол. На прошлом чемпионате Европы единственной сборной без забитых мячей была Украина.

Англия: зачем голы?

1:0, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0 – с такими результатами завершились пять последних матчей сборной Англии. Против Чехии команда Саутгейта перестала бить по воротам уже на 26-й минуте, ограничившись всего пятью ударами за матч. Англия стала первой командой в истории Евро, которая выиграла группу, забив всего два гола. Это ранее случалось на ЧМ и других континентальных турнирах, но не на Евро. Но с другой стороны, Англия ни разу не пропустила. Первое место в группе и ноль пропущенных – в последний раз Англия показала такой результат в 1966 году, когда выиграла домашний Кубок мира, свой единственный крупный трофей в истории.

57 и 57 Гарета Саутгейта

Вчерашний матч стал для Гарет Саутгейта 57-м в качестве главного тренера национальной сборной Англии. Ровно столько же матчей он провел и в качестве игрока “трех львов”. Саутгейт – единственный футбольных деятель, который был тренером и игроком сборной Англии более 50 раз.