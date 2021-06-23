Рывок Хорватии, новичок Шахтера, соперники Динамо. Главные новости за 22 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 22 июня

Во вторник было сыграно всего два матча на Евро-2020. Англия и Чехия определяли, кто выиграет квартет D. Англия забила быстрый мяч усилиями Стерлинга, еще атаковала в первом тайме, а вот после перерыва перешла на удержание счета. Подопечным Саутгейта это удалось - они победили 1:0 и вышли в плей-офф с первого места, в 1/8 они сыграют со вторым местом из группы F.

Во втором матче встречались Хорватия и Шотландия. В случае ничьей обе команды покидали бы Евро, а Украина выходила бы в 1/8 финала. Первый тайм обнадеживал - на гол Влашича скотты ответили точным ударом Макгрегора. Но после перерыва клетчатые доказали свое превосходство двумя результативными ударами Перишича и Модрича. Хорватия выиграла 3:1 и обошла Чехию благодаря большему количеству забитых голов на групповом этапе. Команда Далича сыграет в 1/8 финала со второй командой из группы Е. Чехия финишировала третьей, но с четырьмя очками она наверняка будет в плей-офф, ведь у Украины и Финляндии по три.

Команда Андрея Шевченко продолжает тренироваться в столице Румынии, ведь все еще может попасть в 1/8 финала Евро. Для этого нужно, чтобы в двух группах состоялся хотя бы один сценарий. В группе Е нужно чтобы Польша не выиграла у Швеции, а Испания победила Словакию. В группе F нужно, чтобы Франция разгромила Португалию (в разгром Германии венграми почему-то не верится).

Донецкий клуб заключил пятилетнее соглашение с 25-летним защитником "Сассуоло" Марлоном. Тот в Европе успел поиграть за "Барселону" и "Ниццу". Центрбека хотел видеть в своей команде Роберто Де Дзерби. Сумма трансфера не разглашается, однако по данным СМИ игрок обошелся "Шахтеру" в 12 млн евро. По словам Сергея Палкина, больше "Шахтер" покупать игроков не будет. Ранее, напомним, были приобретены Педриньо из "Бенфики" и Траоре из "Аякса". Во вторник "Шахтер" отправился на тренировочный сбор в составе 36 игроков (еще без игроков сборной). В частности, де Дзерби предоставит шанс проявить себя футболистам, которые в прошлом сезоне играли в аренде.

Киевская команда проведет сборы в Швейцарии, где ей удалось подобрать весьма интересных соперников. "Динамо" уже первого июля сыграет с "Базелем", затем будут матчи со швейцарскими "Лозанной", "Люцерном", "Серветтом" и "Сьоном". В завершение самое интересное - "Ницца" (17 июля) и "Атлетик" из Бильбао (20 июля). Добавим, что на сборы точно не поедет датчанин Миккель Дуелунд - он отправлен в аренду сроком на один год в голландский "Неймеген".

Ранее появлялась информация, что УЕФА может перенести полуфиналы и финал из Лондона в другие города из-за карантинных ограничений. Однако Союз достиг договоренности с правительством Великобритании об увеличении количества болельщиков на стадионе. Теперь матчи смогут посетить 75% от вместимости Уэмбли. Напомним, что полуфиналы состоятся 6-го и 7-го июля, финал - 11-го.