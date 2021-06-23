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Португалия - Франция. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 23.06.2021

ЕВРО-2020
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Нервы или страсть?

Португалия - Франция. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 23.06.2021

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Второй тур Серии А удручил и огорчил Францию и Португалию, даже оставил их в растерянности. "Селесао" пропустила более двух мячей в одном матче впервые в последних 35-ти и четыре мяча впервые с 2014-го года. Выступление против Германии стало её худшим в каденции Фернанду Сантуша, и не привыкшей к таким ударам сборной придётся подниматься с пола. У "Ле Блё" всё не так трагично, они официально в 1/8 финала, но и их результат (1:1 против Венгрии) и игра оставили очень неприятные ощущения. Что же возобладает в очном матче? Игра нервов или страстное желание взять реванш?

23 июня. 22:00. Евро-2020. Группа F. Третий тур

Будапешт. "Пушкаш Арена"

Португалия - Франция

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Растерянность - именно то, что царит сейчас в Португалии. К турниру сборная подходила весьма уверенной в себе. Такого поражения, своего наибольшего в истории выступлений на Евро, от вроде бы кризисной сборной Германии в стране точно не ожидали. Потому оно вызвало падение в другую крайность - в тотальную неуверенность. В твите Криштиану Роналду "верьте, как верим мы" слышен призыв к помощи. А Жоау Моутиньо заявил: "Мы не были лучшими в мире после 3:0 над Венгрией и не худшие сейчас", но никто и не называл сборную лучшей в мире после Венгрии. В том матче она играла невзрачно.

Главный тренер сборной Фернанду Сантуш не стал искать отмазки, прямо говорил о разочаровании и грусти, вообще хочет не разговаривать, а забыть о матче и работать далее. Он заявил, что команда боролась и была собранной, но признал развал после первых пропущенных и плохую оборону в целом. Признал слишком глубокое сидение в обороне, игру без мяча, отмечал недостаток фолов его команды. "Мы не играли в португальский бренд футбола". Бруну Фернандеш признал, что его команда не была способна контролировать игру, Данилу говорил о тактическом поражении. Ощущения полного провала.

Жозе Моуриньо в своей колонке в The Sun даже прямо заявил, что команде повезло не проиграть немцам хуже. Он говорил о тактическом провале, о неумении противостоять переводам мяча соперником с фланга на фланг, о нежелании бороться, выраженном во всего пяти фолах за весь матч. Он заявил, что беспокоится за сборную в таком состоянии.

Во Франции всё далеко не так трагично. Вообще не трагично. Результаты матчей третьего тура в других группах уже вывели её в следующий раунд, и Дидье Дешам признал, что такая новость раскрепощает. Его сборная не проигрывала, пропустила лишь один мяч в двух матчах, у неё в активе очень приличная победа над той же Германией. Тем не менее, и её немало критикуют. За в очередной раз проявленное неумение взламывать "автобусы", за отсутствие идей, заторможенность против Венгрии. Которые в сборной не удалось оправдать жарой. За неудачи тактической схемы 4-3-3 и отдельных игроков.

Дешаму приходилось немало отвечать на вопросы о степени бесполезности Антуана Гризманна на правом фланге (он хотя бы забил, кстати, из центра). Об опорнике Адриене Рабио, который, по словам Maxifoot, играл будто в домашних тапочках. И особенно - о Кариме Бензема, не забивавшем с тех пор, как вернулся в сборную. То есть уже в четырех матчах. Приведение лидера атаки "Реала" в чувство ныне стаёт первой задачей тренера.

Какой матч мы увидим сегодня? Португальцы уже не впервые продемонстрировали явную неспособность противостоять быстрой игре соперников. А Франция ещё как умеет контратаковать быстро. Разница в том, что именно контратаковать, силами 2-3 игроков. Что будет легче остановить, чем немецкий вихрь. Именно это заявил и Сантуш. Вопрос в том, захотят ли лузитане вернуть уверенность в себе, владея мячом и подставляясь под эти контратаки. Сантуш и игроки говорят, что да, но это может стать губительным. Ну а французы с радостью отдадут мяч. Им комфортнее без доминирования.

Следует отметить, что Франция ныне идёт первой и для удержания этого места ей нужна победа. Если будет лишь ничья - устроит ничья в матче Германия - Венгрия или же победа венгров. Португальцы же третьи и рискуют оказаться за бортом 1/8 финала. Правда, для этого понадобятся маловероятные вещи. Поражение от французов с разницей три мяча и более (тогда "Селесао" уступает Украине) или же любое поражение вместе с победой Венгрии в Германии.

Кадры

Усман Дембеле получил травму и завершил турнир. Впрочем, он и не был игроком стартового состава. Дешам доволен работой Гризманна, который постоянно смещается в центр и наиболее живой из форвардов сборной, хочет реанимировать Бензема, потому здесь замен не будет. А вот Рабио, похоже, заменит более атакующий Толиссо. Тренер ещё и с радостью предоставил бы небольшой отдых Нголо Канте либо Полю Погба, но даже с французской россыпью талантов им нет замены. Замены ожидаются на флангах обороны. Слабоватых Диня и Павара заменят Эрнандес и обычно центральный защитник Кунде.

Это звучит как кадровый голод. У сборной Франции, да.

У португальцев также нужны замены. Вот только, похоже, Сантуш ещё не придумал, какие. После Германии Бруну Фернандеша и Нельсона Семеду просто уничтожили критикой. О первом Моуриньо сказал, что он дважды был на поле, но не играл. А экс-тренер "Бенфики" Грэм Сунесс даже заявил, что с такими жалобами и жестами в адрес партнёров по команде в его раздевалке он не продержался бы и пяти минут. Но вряд ли Бруну снимут в пользу Ренату Саншеша. Медленных опорников заменит, возможно, Рубен Невеш. Или тот же Саншеш. Хотя лучше ставить на сохранение стартового состава.

В принципе, возможен переход Данилу на правый фланг обороны вместо Семеду.

Криштиану Роналду может побить очередной рекорд. Ныне у него 19 голов на крупных турнирах - Евро и Чемпионатах Мира. Столько же у Мирослава Клозе. Также дубль сравняет его с Али Даеи на вершине списка лучших бомбардиров сборных всех времён. У иранца 109 голов. Франции КР7 никогда не забивал (6 матчей), но никогда не забивал он и Германии. Пока не забил во втором туре Евро-2020.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Жота, Криштиану Роналду

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Канте, Погба, Толиссо, Гризманн, Бензема, Мбаппе

Очные матчи

Преимущество Франции над Португалией в очных матчах огромно. 19 побед, шесть ничьих и два поражения в 27-ми с разницей мячей 50:29. В последних 13-ти матчах всё ещё яснее. 11 побед "Ле Блё", ничья и поражение. Правда, это поражение состоялось в финале Евро-2016, что, как признают французы, им всё ещё больно вспоминать. Хотя за него они уже взяли реванш в Лиге Наций-2020, сыграв вничью 0:0 дома и победив со счётом 1:0 в гостях. Гол на счету Нголо Канте.

В официальных очных матчах на счету французов четыре победы, ничья и поражение. Хотя если убрать дополнительное время и смотреть лишь на основное, картина изменяется. Две победы Франции и четыре ничьи.

Главный арбитр

Антонио Матеу Лаос судил обе сборные в 2015-2017 годах. Францию - в матче Отбора на ЧМ-2018 в Болгарии (1:0) и товарищеском против Германии (2:0). В обоих показал французам по одной жёлтой карточке. Португальцам в матче Отбора на тот же ЧМ, проигранном швейцарцам со счётом 0:2, карточек он не показывал. На этом турнире главный арбитр финала Лиги Чемпионов-2021 отсудил два матча. В матче Бельгия - Россия он карточек не показывал, в матче Англия - Шотландия - две жёлтые.

Прогноз: Португалия - Франция 1:2

Следует отметить, что с начала турнира Сантуш, грубо говоря, прибедняется. Вспоминая о том, что его сборная ещё недавно была не грандом, а лузером ("в 2016-ом году перед финалом французы были рады, говоря: "Это же Португалия"), что она никак не может считаться фаворитом против Германии и Франции. Пора прекращать с этим. Речь о Чемпионе Европы. Возможно, кризисном. Похоже, ему удастся провернуть трюк Евро-2016 и выйти в 1/8 финала с третьего места. Но в этом конкретном матче контратак Франции Португалия, если не изменит состав, не выдержит.

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В статье: Португалия Франция Фернанду Сантуш Дидье Дешам Евро-2020
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.