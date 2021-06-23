Португалия - Франция. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 23.06.2021

Второй тур Серии А удручил и огорчил Францию и Португалию, даже оставил их в растерянности. "Селесао" пропустила более двух мячей в одном матче впервые в последних 35-ти и четыре мяча впервые с 2014-го года. Выступление против Германии стало её худшим в каденции Фернанду Сантуша, и не привыкшей к таким ударам сборной придётся подниматься с пола. У "Ле Блё" всё не так трагично, они официально в 1/8 финала, но и их результат (1:1 против Венгрии) и игра оставили очень неприятные ощущения. Что же возобладает в очном матче? Игра нервов или страстное желание взять реванш?

23 июня. 22:00. Евро-2020. Группа F. Третий тур

Будапешт. "Пушкаш Арена"

Португалия - Франция

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Растерянность - именно то, что царит сейчас в Португалии. К турниру сборная подходила весьма уверенной в себе. Такого поражения, своего наибольшего в истории выступлений на Евро, от вроде бы кризисной сборной Германии в стране точно не ожидали. Потому оно вызвало падение в другую крайность - в тотальную неуверенность. В твите Криштиану Роналду "верьте, как верим мы" слышен призыв к помощи. А Жоау Моутиньо заявил: "Мы не были лучшими в мире после 3:0 над Венгрией и не худшие сейчас", но никто и не называл сборную лучшей в мире после Венгрии. В том матче она играла невзрачно.

Главный тренер сборной Фернанду Сантуш не стал искать отмазки, прямо говорил о разочаровании и грусти, вообще хочет не разговаривать, а забыть о матче и работать далее. Он заявил, что команда боролась и была собранной, но признал развал после первых пропущенных и плохую оборону в целом. Признал слишком глубокое сидение в обороне, игру без мяча, отмечал недостаток фолов его команды. "Мы не играли в португальский бренд футбола". Бруну Фернандеш признал, что его команда не была способна контролировать игру, Данилу говорил о тактическом поражении. Ощущения полного провала.

Жозе Моуриньо в своей колонке в The Sun даже прямо заявил, что команде повезло не проиграть немцам хуже. Он говорил о тактическом провале, о неумении противостоять переводам мяча соперником с фланга на фланг, о нежелании бороться, выраженном во всего пяти фолах за весь матч. Он заявил, что беспокоится за сборную в таком состоянии.

Во Франции всё далеко не так трагично. Вообще не трагично. Результаты матчей третьего тура в других группах уже вывели её в следующий раунд, и Дидье Дешам признал, что такая новость раскрепощает. Его сборная не проигрывала, пропустила лишь один мяч в двух матчах, у неё в активе очень приличная победа над той же Германией. Тем не менее, и её немало критикуют. За в очередной раз проявленное неумение взламывать "автобусы", за отсутствие идей, заторможенность против Венгрии. Которые в сборной не удалось оправдать жарой. За неудачи тактической схемы 4-3-3 и отдельных игроков.

Дешаму приходилось немало отвечать на вопросы о степени бесполезности Антуана Гризманна на правом фланге (он хотя бы забил, кстати, из центра). Об опорнике Адриене Рабио, который, по словам Maxifoot, играл будто в домашних тапочках. И особенно - о Кариме Бензема, не забивавшем с тех пор, как вернулся в сборную. То есть уже в четырех матчах. Приведение лидера атаки "Реала" в чувство ныне стаёт первой задачей тренера.

Какой матч мы увидим сегодня? Португальцы уже не впервые продемонстрировали явную неспособность противостоять быстрой игре соперников. А Франция ещё как умеет контратаковать быстро. Разница в том, что именно контратаковать, силами 2-3 игроков. Что будет легче остановить, чем немецкий вихрь. Именно это заявил и Сантуш. Вопрос в том, захотят ли лузитане вернуть уверенность в себе, владея мячом и подставляясь под эти контратаки. Сантуш и игроки говорят, что да, но это может стать губительным. Ну а французы с радостью отдадут мяч. Им комфортнее без доминирования.

Следует отметить, что Франция ныне идёт первой и для удержания этого места ей нужна победа. Если будет лишь ничья - устроит ничья в матче Германия - Венгрия или же победа венгров. Португальцы же третьи и рискуют оказаться за бортом 1/8 финала. Правда, для этого понадобятся маловероятные вещи. Поражение от французов с разницей три мяча и более (тогда "Селесао" уступает Украине) или же любое поражение вместе с победой Венгрии в Германии.

Кадры

Усман Дембеле получил травму и завершил турнир. Впрочем, он и не был игроком стартового состава. Дешам доволен работой Гризманна, который постоянно смещается в центр и наиболее живой из форвардов сборной, хочет реанимировать Бензема, потому здесь замен не будет. А вот Рабио, похоже, заменит более атакующий Толиссо. Тренер ещё и с радостью предоставил бы небольшой отдых Нголо Канте либо Полю Погба, но даже с французской россыпью талантов им нет замены. Замены ожидаются на флангах обороны. Слабоватых Диня и Павара заменят Эрнандес и обычно центральный защитник Кунде.

Это звучит как кадровый голод. У сборной Франции, да.

У португальцев также нужны замены. Вот только, похоже, Сантуш ещё не придумал, какие. После Германии Бруну Фернандеша и Нельсона Семеду просто уничтожили критикой. О первом Моуриньо сказал, что он дважды был на поле, но не играл. А экс-тренер "Бенфики" Грэм Сунесс даже заявил, что с такими жалобами и жестами в адрес партнёров по команде в его раздевалке он не продержался бы и пяти минут. Но вряд ли Бруну снимут в пользу Ренату Саншеша. Медленных опорников заменит, возможно, Рубен Невеш. Или тот же Саншеш. Хотя лучше ставить на сохранение стартового состава.

В принципе, возможен переход Данилу на правый фланг обороны вместо Семеду.

Криштиану Роналду может побить очередной рекорд. Ныне у него 19 голов на крупных турнирах - Евро и Чемпионатах Мира. Столько же у Мирослава Клозе. Также дубль сравняет его с Али Даеи на вершине списка лучших бомбардиров сборных всех времён. У иранца 109 голов. Франции КР7 никогда не забивал (6 матчей), но никогда не забивал он и Германии. Пока не забил во втором туре Евро-2020.

Очные матчи

Преимущество Франции над Португалией в очных матчах огромно. 19 побед, шесть ничьих и два поражения в 27-ми с разницей мячей 50:29. В последних 13-ти матчах всё ещё яснее. 11 побед "Ле Блё", ничья и поражение. Правда, это поражение состоялось в финале Евро-2016, что, как признают французы, им всё ещё больно вспоминать. Хотя за него они уже взяли реванш в Лиге Наций-2020, сыграв вничью 0:0 дома и победив со счётом 1:0 в гостях. Гол на счету Нголо Канте.

В официальных очных матчах на счету французов четыре победы, ничья и поражение. Хотя если убрать дополнительное время и смотреть лишь на основное, картина изменяется. Две победы Франции и четыре ничьи.

Главный арбитр

Антонио Матеу Лаос судил обе сборные в 2015-2017 годах. Францию - в матче Отбора на ЧМ-2018 в Болгарии (1:0) и товарищеском против Германии (2:0). В обоих показал французам по одной жёлтой карточке. Португальцам в матче Отбора на тот же ЧМ, проигранном швейцарцам со счётом 0:2, карточек он не показывал. На этом турнире главный арбитр финала Лиги Чемпионов-2021 отсудил два матча. В матче Бельгия - Россия он карточек не показывал, в матче Англия - Шотландия - две жёлтые.

Прогноз: Португалия - Франция 1:2

Следует отметить, что с начала турнира Сантуш, грубо говоря, прибедняется. Вспоминая о том, что его сборная ещё недавно была не грандом, а лузером ("в 2016-ом году перед финалом французы были рады, говоря: "Это же Португалия"), что она никак не может считаться фаворитом против Германии и Франции. Пора прекращать с этим. Речь о Чемпионе Европы. Возможно, кризисном. Похоже, ему удастся провернуть трюк Евро-2016 и выйти в 1/8 финала с третьего места. Но в этом конкретном матче контратак Франции Португалия, если не изменит состав, не выдержит.