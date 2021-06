Автоголов много не бывает. Голкипер сборной Словакии забивает в свои ворота

В матче третьего тура в группе Е на Евро-2020 между собой играют Испания и Словакия.

"Соколы" старались компактно играть в обороне, а Мартин Дубравка даже отбил пенальти Мораты. Однако от героя до лузера одно неловкое движение.

После удара в перекладину от Сарабии, голкипер пытался перевести мяч на угловой, но вместо этого закинул в собственные ворота.

Отметим, что это уже седьмой автогол на Евро-2020.

???? Spain are ahead in Seville... through a Martin Dubravka own goal!



???? It's the seventh own goal scored at #EURO2020 #SVK 0-1 #ESP pic.twitter.com/cpDCuNm5Mq