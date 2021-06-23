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ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро-2020

ЕВРО-2020
(27 голосов)

Скажем спасибо шведам и испанцам

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины сыграет в 1/8 финала Евро-2020. Мы попали в список избранных третьих мест, которые смогут попробовать свои силы в плей-офф.

Читайте такжеБелик: Если не выйдем в 1/8 финала, то я бы на месте Шевченко точно подал в отставку

В группе Е Швеция сумела не проиграть полякам, а испанцы без проблем разбили словаков. Таким образом, "сине-желтые" вошли в четверку лучших третьих команд этого Евро.

Отметим, что с большой долей вероятности мы сыграем против победителя группы Е, то есть против Швеции. Также возможен вариант, который выведет нас на победителя группы-смерти.

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В статье: Украина Евро-2020
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(27 голосов)
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Комментарии (365)
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IM-RM-DK (Miami)
23.06.2021 в 22:13
Вот и увидим,Шева такой же фартовый как Блохин?..надеюсь Бущан вытянет серию пенальти со шведами)))
Ответить
0
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 22:09
как вы задрали ДИВАННЫЕ глоры - а что за СВОЮ команду нужно болеть только когда она побеждает ? или вы не украинцы ?
Ответить
+5
0
тутти-10 (Сумська область)
23.06.2021 в 22:10
Ответить
+4
0
avatar
Барселиниус (землянин)
23.06.2021 в 22:07
Сразу же после окончания матча Украина-Австрия я на ветке в самом начале написал, шо второй командой-неудачницей после финнов будет Словакия и шо мы таки выйдем из группы с третьего места. Пожалуйста панове. Обращайтесь, если шо.
Ответить
+2
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 22:09
Кто будет чемпионом?
Ответить
+2
0
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 22:10
Кто-то из желто-синих. Финал в понедельник
+1
0
Игорь Д (Днепр)
23.06.2021 в 22:11
СБУ конечно.
0
0
Lion Killer (Львів)
23.06.2021 в 22:05
Я не знаю як там Шеві і його пацанам. А для країни потрібна життєво порція позитивних новин, емоцій. І кваліфікація в плейоф є саме таким ковтком позитиву :) З чим всіх і вітаю :) А там вже як вийде :) п.с. пукани запоребриком приготувати, во---го-----нь! ахахахахах
Ответить
+4
-1
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 22:01
Нафтогаз краще газпрому!!!
Ответить
0
-2
androma (Вересневе)
23.06.2021 в 21:59
Да і взагалі, 8 днів відпочинку до матчу 1/8. Ще в Швейцарії 8, в інших менше.
Ответить
0
0
avatar
Buffyslayer96 (Sunnydail)
23.06.2021 в 21:57
Везёт сильнейшим. И нам. Украина вперёд! Болеем дальше! Ура!
Ответить
+4
-1
Tom Valentine (Bolintci)
23.06.2021 в 21:56
Ребята, ну... После игры с Австрией надо было честно паковать чемоданы и по домам. С голландцами умеем, а потом - всё? Есть подозрение, что Шевченко лукавит. Тут проблема не в физике. Перегорели ребята, и никто этого не видит и не может заново поджечь.
Ответить
+1
-2
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 22:04
есть вариант что шева уже что то знал
Ответить
0
-1
ВиктАн
23.06.2021 в 21:53
А мы тут причем?
Ответить
0
-3
Игорь Д (Днепр)
23.06.2021 в 21:56
вы точно не причем.
Ответить
+3
-2
wecta0909 (Киев)
23.06.2021 в 21:50
Чему многие радуются, не пойму! Не пойму, зачем в 1/8 Украина! ЧТО они могут там показать ? Мы увидим еще раз как выходят на поле испуганные,затравленные и беспомощные,которые умеют не поддержать друг друга, как в других сборных, а смачно обложить матом(к стати, русским) и перегрызтись между собой,доказывая что кто-то не так открылся,кто - то не туда пас отдал,хотя все как один того стОят.Подержать мяч,попробовать пройти,обвести и войти в штрафную,дать пас, видя и оценивая обстановку и поле,расположение игроков- такого нет в сборной. Впечатление что выскочила десятка перепуганных игроков и получив мяч не знает что с ним делать поэтому или бьет вперед на кого бог подаст или просто избавляется от него отдав не в выгодную позицию а кого первого увидел.
Ответить
+4
-9
Игорь Д (Днепр)
23.06.2021 в 21:52
можешь не смотреть.
Ответить
+10
-1
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 21:53
А я вот больше не понимаю зачем паРаша на Евро? Играли бы в своей Азии, может и из группы выходили бы
Ответить
+8
-1
ВиктАн
23.06.2021 в 21:54
Плюсую. Зачем наша трусливая сборная там нужна?
Ответить
+1
-3
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 21:56
Минусую. Аппетит приходит во время игры.)))
+1
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
23.06.2021 в 21:59
Так ваша монголо-татарська і нє нужна . Прям нах нє нужна .!
+4
-1
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 22:07
вага сборная паращша а ты ватник
0
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 22:06
как вы задрали ДИВАННЫЕ глоры - а что за СВОЮ команду нужно болеть только когда она побеждает ? или у вы не украинцы ?
Ответить
+1
0
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 21:49
Ну Шева тактик))). Сумел избежать в 1/8 итальяшек с французами)))
Ответить
+3
-2
ВиктАн
23.06.2021 в 21:55
Шева ССЫКЛО!!!!
Ответить
+1
-5
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 22:03
Підгорає?
+2
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 22:07
вата горит
+1
0
oleg dynamo (львівська)
23.06.2021 в 21:49
на каналах футбол вже анонсували що ми граєм на 100% із шведами,,,це правда чи там такі експерти як з мене балерина?
Ответить
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:50
На 99%.
Ответить
0
0
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Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:50
на 99 правда. Французам треба в 4+ вигравати, щоб на нас вийти...
Ответить
0
0
oleg dynamo (львівська)
23.06.2021 в 21:52
але варіанти є? так що вони заявляють що 100%?
0
0
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Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:57
ну ти сам подумай, які шанси на такий результат. Французи можуть 4 забити, но чи це їм треба...Але з іншої сторони ти хіба не знаєш хто такі канали футбол
0
0
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 22:04
Ну и португальцам, думаю не захочется в статусе действующих чемпионов так отгребать
0
0
Игорь Д (Днепр)
23.06.2021 в 21:50
на 99%
Ответить
0
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 22:08
ты идиот..
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 21:48
Желто-синий самый сильный!!! Спасибо, Швеция!!! До встречи в 1/8! А потом вам пора домой)))
Ответить
+3
-2
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:46
а-ха ватники с рашки заполнили ветку не рады выходу украинской сборной - зато как горят ихние пердаки - вот уроды!
Ответить
+10
-3
Игорь Д (Днепр)
23.06.2021 в 21:45
Если опять будут "уставшими", то сколько же нужно для отдыха? За неделю можно даже инвалида на ноги поставить.
Ответить
+5
0
ВиктАн
23.06.2021 в 21:57
Жены были- австрийцам слили. Теперь шл@х пригласят
Ответить
0
0
krakow (Херсон)
23.06.2021 в 21:44
Никто не в курсе,если мы проиграем в 1/8,останутся шансы, попасть в 1/4? Наверняка,есть какие-то исключения в регламенте.
Ответить
+12
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:46
Ну ты с халявой то не перегибай...
Ответить
+3
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:46
Если вдруг шведов через корону домой отправят)
Ответить
+4
0
avatar
Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:49
Ту без кантона не обойтись. Нужно вызывать уже...
+2
-1
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:55
Romerik Только не надо поручать это дело Павелке, а то и здесь обо..рется
+1
0
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Американец 2000
23.06.2021 в 21:51
Да , есть ! Покупаешь губозакаточную машину и крутишь !
Ответить
0
0
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IM-RM-DK (Miami)
23.06.2021 в 21:43
Сбу ещё и в 1/4 пройдёт,))..говорил скриньте мой комент на ветке матча Австрия -Украина)))
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+1
-1
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Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:48
А Австрияки вылетят в 1/8. И не гений ли Шева))) Все продумал чертяка!!!
Ответить
+2
-1
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 21:43
А Греция чемпионами как стали? На голом фарте. Так что ждём финал Голландия- Украина с реваншем, как на Евро -88 только наоборот)))
Ответить
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:47
Ага, у нас Беседин вместо Ван Бастена.
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:59
бугагадин!)))
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:59
реванш? На Евро-88 Нидерланды обыграли СССР, а не Украину
Ответить
0
-1
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 22:09
а в составе играла сборная Украины и вратарь
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 22:12
Не СССР а Динамо Киев.
0
0
Sashaselik (Чернигов)
23.06.2021 в 21:43
я вообще теперь не представляю как будут бегать, три дня запоя с горя, сегодня день запоя с радости, и выйти не важно на кого..... наверно шанс есть
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+1
0
androma (Вересневе)
23.06.2021 в 21:42
Шведи могли з другого місця вийти на Хорватію, але забивши третій мяч вони самі вибрали собі суперника Україну. Тож тепер нехай не ображаються
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+4
-1
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:44
Вообще-то я их понимаю. У них наверняка сейчас приподнятое настроение, по поводу того, что им достался самый слабый соперник в 1/8 из возможных
Ответить
+4
0
tony70 (New York)
23.06.2021 в 21:44
Так ну і для нас також краще шведи ніж Іспанці
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.06.2021 в 21:46
Они не против
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+1
0
wecta0909 (Киев)
23.06.2021 в 21:55
кого т и хочеш ввести в оману! спустися на землю,козаче. шкода команд які дійсно заслуговували 1/8. А тут наразі ще раз побачимо беззубих які не знають що далі робить з м`ячем. Ти можеш з трусів вискочить,але від йього збірна сильніше не стане.
Ответить
0
-2
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 22:09
как вы задрали ДИВАННЫЕ глоры - а что за СВОЮ команду нужно болеть только когда она побеждает ? или у вы не украинцы ?
0
0
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 21:41
Игроков Дании на Евро-92 вообще с пляжей вернули и они чемпионами стали...)))
Ответить
+6
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 22:00
Это потому что от них никто ничего не требовал и не ждал, вот ребята и сыграли на расслабоне. Мы же требуем от наших футболистов невесть чего
Ответить
0
0
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 22:04
Так уже тоже не требуем)))
0
0
донцк-киев (киев)
23.06.2021 в 21:41
Радуются словно мазохисты. Еще раз испытать минуты позора... Даже представить себе не могу, что будет говорить Шева в этот раз. Тут уже мимо отставки не попляшешь..
Ответить
+6
-4
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:47
ватник с рашки ?
Ответить
+3
-1
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 21:50
Где паРаша, где?
+4
0
ВиктАн
23.06.2021 в 22:01
Павелка кум порешает, ему пох на Украину.
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0
-1
Smooth da Hustler (Львів)
23.06.2021 в 21:41
А наши , хоть отдохнуть успели?А то ведь шева кроме сердец никого не ставит.Если не одумаеться, то и от Шведов получим.И конечно же верим в Команду.Отдельное спс Шведам
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+3
0
tony70 (New York)
23.06.2021 в 21:40
Тест
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0
0
Comment06 (Украина)
23.06.2021 в 21:40
Ну, почему из-за этих полумертвых засранцев украинские болельщики должны болеть против симпатичных и достойных команд братьев словаков и поляков? Как и канадцам в хоккеее, Шевченко и Ко за чужой счет выпал редкий шанс реабилитировать себя за македонский второй тайм и оба австрийских тайма! Если с самого начала 1/8 снова начнут обсираться - буду болеть за симпатичных шведов, или крутых французов (немцев, португальцев)!
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+4
-3
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:47
ватник с рашки
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0
-4
wecta0909 (Киев)
23.06.2021 в 22:00
никогда не было счастья на несчастье других. опозорятся очередной раз.1000%. много команд которые бы украсили 1/8, а не смотреть на игроков у которых половина протезов,половина - ортопедические ботинки.
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0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 22:01
поляки украинцам не братья
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0
0
Dnepr United (Днепр)
23.06.2021 в 21:39
Повезло шведам на таких сачков выйти...
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:49
Повезло ли?...
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0
0
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Artem-south (Херсон)
23.06.2021 в 21:39
Удивлен, почему так много хейта к нашей сборной. Мы все знаем, что они рачины. Но вы забыли, какой бой они дали Нидерландам? Камбек с 2:0 до 2:2 это нечто, я таких эмоций не помню уже. Победа над македонцами и минимальное поражение от Австрии. Последний матч не очень, но вы знаете, что они люди настроения. Сегодня проиграют Сан-Марино, а завтра выиграют у Испании 1:0. Хватит хейтить, у нас был потрясающий путь к Евро на отборе, вообще без проигрышей, так что отчасти мы заслужили выход в плей-офф. Это мое мнение. Это моя команда и моя страна. Всегда буду желать им побед. Слава Украине
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+8
-3
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:47
потосу что это ватники с рашки заполнили ветку не рады выходу украинской сборной
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+3
-2
Іван С (Луцьк)
23.06.2021 в 22:01
Все вірно розписав! Справжній вболівальник своєї збірної.
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+1
0
wecta0909 (Киев)
23.06.2021 в 22:01
никакой не бой. пару раз удача повернулась и не более того. вся игра показывала что они должны проиграть 0-3. не тешь себя мыслью по древу.
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0
0
tony70 (New York)
23.06.2021 в 21:38
Американський Коментатор сказав що Швеція займає 1-е місце в групі і грає з Україною
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:39
Ты смотри, шарит)
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+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
23.06.2021 в 21:42
Якщо франція в 4 мячі не виграє, то з Шведами
Ответить
0
0
Benderxxx
23.06.2021 в 21:46
Теоретично ще португальці можуть просто програти, а німці в 4 мячі
0
0
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kukan (Донецк-Штуттгарт)
23.06.2021 в 21:38
Спасибо шведам, испанцам, бельгийцам. Датчанам отдельное спасибо. Красавчики. Теперь все в руках сборной, точнее в ногах, всем удачи в плейофф. До 29.06
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+5
0
krakow (Херсон)
23.06.2021 в 21:36
Шок Для сборной и главного. Они наверняка,"болели" за поездку домой. Не повезло...
Ответить
+5
-3
metall5291 (Kharkiv)
23.06.2021 в 21:43
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
23.06.2021 в 21:35
Пусть целуют в зад--цу Шведцию и Испанию в этом подарке..Жаль поляков ..они во главе с Ливандовским бились Достойно..Шведы показали Шевченко что зачит доверие к молодым и правильная ротация..Это по поводу Довбика и др. так и не вышедших на замены у Шевченко..в СБУ..Ему нужно больше думать о будушем всего СБУ а не только игроков ДинамоК...Нужно Всем давать шанс , тогда от этого СБУ будит больше толку..
Ответить
+5
-5
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:49
ты просто НУЛИНА в футболе не позорься крот
Ответить
+2
-1
NEMO1609 (KOTOROGONET)
23.06.2021 в 21:34
А де будемо грати?
Ответить
0
0
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Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:37
Глазго на 99%..
Ответить
+1
0
Игорь Д (Днепр)
23.06.2021 в 21:39
в Глазго
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.06.2021 в 21:41
У Глазго 29го
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
23.06.2021 в 21:32
Пусть благодарят Шведцию и Испанию за этот подарок ..Жаль поляков ..они во главе с Ливандовским бились Достойно..Шведы показали Шевченко что зачит доверие к молодым и правильная ротация..Это по поводу Довбика и др. так и не вышедших на замены у Шевченко..в СБУ..Ему нужно больше думать о будушем всего СБУ а не только игроков ДинамоК...Нужно Всем давать шанс , тогда от этого СБУ будит больше толку..
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:32
кстати, шведы подкинули нашей сборной гуманитарку на пару лямов (или сколько там дают за выход в 1/8)
Ответить
+3
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
23.06.2021 в 21:31
Якщо після такого подарунку Шева знову почне стрибати на ті самі граблі і "посилювати" гру бєсєдіними та йому аналогічними, то краще йому вже закінчувати зі збірною. Є за що подякувати, але здається, це вже максимум його тренерської думки.
Ответить
+5
-1
avatar
Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:33
Ми то тут шуткуємо, але якщо Яремчук не буде грати весь матч, то відсотків на 90 що вийде "легенда"..
Ответить
+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.06.2021 в 21:42
А хто ще може вийти?
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:46
Ми вже перед євро з тобою говорили на ту тему. Довбик нічим не гірший за пяточника. Але Шева думає інакше. Хоча 95 відсотків вболівальників плюються коли це чудо виходить на поле. А Довбику навіть шанс не дають.
+1
0
sergiy_ya (Умань)
23.06.2021 в 21:42
А там варіанти є? Хтось про Довбика сказав???)))
Ответить
0
0
Инкогнито (Симферополь)
23.06.2021 в 21:31
Бедные ватники, такие надежды возлагали на сегодняшние матчи. В итоге захлебнулись собственной желчью. Поздравляю сборную Украины с выходом в 1/8!
Ответить
+17
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.06.2021 в 21:42
Ватникам смоктати!
Ответить
+4
0
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
23.06.2021 в 22:12
Героям Слава
Ответить
0
0
balamyt (Boston)
23.06.2021 в 21:31
Пусть цел-ю в зад--цу страты Шведцию и Испанию в этом подарке..Жаль поляков ..они во главе с Ливандовским бились Достойно..Шведы показали Шевченко что зачит доверие к молодым и правильная ротация..Это по поводу Довбика и др. так и не вышедших на замены у Шевченко..в СБУ..Ему нужно больше думать о будушем всего СБУ а не только игроков ДинамоК...Нужно Всем давать шанс , тогда от этого СБУ будит больше толку..
Ответить
+1
-2
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:49
путлеркапут
Ответить
+2
0
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
23.06.2021 в 22:13
Тебя не заипало одно и тоже писать 127 раз подряд?
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0
0
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 21:29
А чё, португезы на прошлом Евро тоже с трудом в плей-офф пролезли, вообще ни разу в группе не победив и чемпионами стали...
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+4
0
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Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:31
Беседин разминается уже, и готовится забивать в финале в овертайме
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:35
в "дурака" разве играют овертайм?
+3
-1
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Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:38
а они в очко играют...
+1
0
мы за динамо (киев)
23.06.2021 в 21:28
нічіво ніпанімаю
Ответить
+3
-1
androma (Вересневе)
23.06.2021 в 21:28
Затямте, ніхто нашу збірну в плей-оф не тягнув. І шведи, і Іспанці, і данці - всі грали за себе і ложили вони щоб ще якусь Україну протягувати в 1/8
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+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
23.06.2021 в 21:38
та невже ???
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0
-1
sergiy_ya (Умань)
23.06.2021 в 21:44
Україна досить прохідна команда. Можливо під себе готували.
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+1
0
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Американец 2000
23.06.2021 в 21:26
В плей - офф Украина если и проиграет хоть 10 - 0 - но будет играть а не ходить как с Австрией то ей всё простят !!!Надо показать весь характер !!! Бойцовские качества !!!
Ответить
+8
-2
Игорь Д (Днепр)
23.06.2021 в 21:26
Играть со шведами в 1/8 самый лучший вариант. Уступили место Австрии, пусть играют с итальянцами. Если не будут "уставшими", то пройдем...
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+8
-1
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 21:24
Кстати, не удивлюсь если Украина "отблагодарит" шведов в 1/8, выбив их и избежав поездки в ПаРашку. Такое бывает. Многоходовочка...)))
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+10
0
тутти-10 (Сумська область)
23.06.2021 в 21:24
Якби не шведи (в іспанців вірилося), то ми була б ЄДИНА збірна, що вилетіла б після групового етапу, яка жеребкувалася з першої корзини!!! Дубочки ви наші, ой дубочки .... Була б замість Півночної Македонії, якась Словаччина чи Шотландія і чи були б ми у 1/8?... Дубочки ж ви, ох і дубочки.... Ненавиджу вас, але за вас з усієї сили. Удачі нам!!!
Ответить
+5
-4
vlotko (Броди)
23.06.2021 в 21:23
Шведи вибрали собі в суперники команду в якої такі самі кольори. З шведами можна грати, ми маємо перевагу у вихідних, вже на фізичну втому звертати не можна.
Ответить
+7
-1
ВиктАн
23.06.2021 в 21:24
Мы недостойны с ними играть.
Ответить
+5
-5
sergiy_ya (Умань)
23.06.2021 в 21:46
Зараз вже. Ви достойні тільки полуницю в Польщі вибирати. А збірна хай грає.
0
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:50
вы вата не достойны да
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:25
Весь стадіон буде жовто-блакитний...
Ответить
+8
0
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simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 21:22
За нашу победу!!! За нашу жёлто-синию шведскую победу ...))))!!!!
Ответить
+3
-2
mr_bin (Александрия)
23.06.2021 в 21:21
что ж, теперь я знаю, за кого буду болеть дальше ;)
Ответить
0
-2
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simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 21:24
За шведофф))))!!!
Ответить
+2
-3
Не дармоед (Запорожье)
23.06.2021 в 21:48
За желто синих)
0
0
фрілансер (Львів)
23.06.2021 в 22:01
Я стільки не вип"ю
0
0
typeR (Луганск)
23.06.2021 в 21:20
"Украина поехала домой? А криков-то сколько было, на форме Крым нарисовали. Ничего не помогло. Надо было просто поменьше шуметь и побольше заниматься делом. Именно футбольным делом", - заявил Владимир Быстров в эфире телеканала "Матч ТВ" 21.06.2021.Люблю раисян за исключительную тупость и самоуверенность. Это абсолютно не делает игру нашей сборной лучше, но и путать в своих поехавших головах свою поехавшую домой сборную с нашей не стоит. Эксперты блд
Ответить
+14
-3
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:22
а в чем Быстров не прав?Не надо было, что ли, футбольным делом заниматься?
Ответить
+4
-5
aleks68
23.06.2021 в 21:24
у тебя уже подгорело?
+4
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:25
Вова-проститутка рановато выдал желаемое за действительное
+3
-2
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simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 21:27
Но пердаки у соседей второй раз порвало ))))...ммммм...
+5
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:39
не подгорело. Я Вас просто спросил: в чем Быстров неправ, а Вы мне сразу каких-то диагнозов понаставили? Повторю свой вопрос: футбольным делом заниматься не надо было? Надеятся на другие команды - это наша стратегия?
0
-2
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:40
sokolovskiy Тебе ж ответили, в чем неправ. Что не ясно?
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 22:03
не нашел ответа на свой вопрос
0
0
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 22:05
Ищи еще. Внимательно
0
0
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 22:07
Если не найдешь - не там ищешь, попытай счастья на спорт.сру или других ка.ца.пских сайтах
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:20
Спасибо шведу за победу.
Ответить
+14
0
ВиктАн
23.06.2021 в 21:22
100 миллионов плюсов. Под Полтавой не смогли, но тут бились как БОГи
Ответить
+4
0
Dr. House (Поділля)
23.06.2021 в 21:19
Шева просто не хотел в 1/8 играть против Италии. Приберег встречу с ними для поздних стадиях плей-офф...)))
Ответить
+3
0
Игорь Д (Днепр)
23.06.2021 в 21:21
Тонкая игра Шевы!
Ответить
+1
0
ВиктАн
23.06.2021 в 21:24
Это ссыкло проиграло чё, за которое обвинили в трусости Фоменко!
Ответить
+3
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
23.06.2021 в 21:19
...крыша у всех едет, подождите окончательных результатов. Просто умиляет, Шева -"стратег", то то этот "стратег" нашу игру показал. Кто там в 3 гола будет обыгрывать? Уймитесь и ждите. Шведы пока знак вопроса поставили, а вы уже все по туалетам от радости... Посмотим, что еще это "стратег" наиграет..., хотя спору нет -фартовый...
Ответить
+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
23.06.2021 в 21:17
А ну, пьяницы, дебоширы, раздолбаи и просто деревянные чучела - половина Европы играла так, чтобы вывести вас в 1/8. Не знаю, правда, зачем. Зачем вы там, зачем вам туда. Но шведы, испанцы, датчане, бельгийцы сделали вам этот выход. Не верю в вас. Попробуйте переубедить.
Ответить
+8
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:22
андрей николаевич фартенко прислушается к вашему мнению))))
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:25
не забывайте про вратаря Словакии)
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.06.2021 в 21:17
Как говорил Вацко: на тоненького)))
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
23.06.2021 в 21:16
А ким грати будемо? Основою, яка 250+? Чи тих хто ще в заявці не побував? Єдина надія, що будуть шведи та теж 7 гравців по 250+ та ще троє 225 -250!
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:17
у тебя сейчас урок украинского или математики?
Ответить
+7
0
metall5291 (Kharkiv)
23.06.2021 в 21:20
+2
0
sergiy_ya (Умань)
23.06.2021 в 21:21
Та фіг просциш, що він задвинув)))
+2
0
мы за динамо (киев)
23.06.2021 в 21:30
люміній!
0
0
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simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 21:33
То он про минуты...))) играть будут те же...))) а может Соболь, Безус,Макаренко, Довбык... и Пятов )))??? А Цыганкова с Бесединым не будет в заявке)))... фантастика...)))
0
-1
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Spokoyno (Київ)
23.06.2021 в 21:35
Просто деякі просто аби поволати ГАНЬБА чи СЛАВА, а я безпосередньо про футбол... Спираючись на факти, а не на емоції!
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:37
а можно поразвёрнутее?))
0
-1
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Я так думаю... (КиЇв)
23.06.2021 в 21:40
0
0
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Drovko (Lviv)
23.06.2021 в 21:16
Спасибі бельгійцям...данцям...іспанцям і шведам...які нас витягнули за вуха в 1/8...хоча по грі ми не заслужили...але пригадалося...нещодавно в Латвії був чемпіонат світу з хокею. І Канада, яка грала резервним складом теж почала груповий турнір з трьох поразок і ледве виповзла з групи...і то завдяки німцям і норвежцям які виграли свої матчі...як потрібно було канадцям...і у плей-офф це була вже зовсім інша Канада...яка винесла всіх і стала чемпіоном світу)) отака от паралель...
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+5
0
sergiy_ya (Умань)
23.06.2021 в 21:22
Канада завжди топ збірна по хокею. Не плутай.
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0
0
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Drovko (Lviv)
23.06.2021 в 22:06
а я і не плутаю...ти неуважно читав...Канада приїхала другим чи навіть третім складом..бо в них в розпалі був якраз в той час кубок Стенлі..і всі основні лишилися в своїх клубах...
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
23.06.2021 в 21:24
То Канада как нада,а у нас фраера должны рамсы собрать)))
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0
0
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dimonxman again (London)
23.06.2021 в 21:28
И португизы так чемпионат Европы выиграли :)
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0
0
_FeS_FCMZ_ (ZP)
23.06.2021 в 21:16
100% на Шведов которые нас и вытянули в 1/8, на победителя группы F попасть почти не реально, так как Португалия не проиграет с разницей в 3 мяча!Но а вообще прошли на шарика, с чем и поздравляю!=)
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0
0
Prach13 (Дрогобич)
23.06.2021 в 21:21
Як це на шаріка?4 забили 5 пропустили,як би 2 абили а 7 пропустили,тоді так
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+2
0
Turokya (Ялта)
23.06.2021 в 21:15
Верим в Команду
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:14
шева в игре с австрияками играл мизер на трёх тузах - ничем другим не объяснишь тот тупой влёт!
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+5
-3
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:22
Да ну, если бы они при 0:1 давили австрияк и с метра били мимо - может бы и поверил, но игра складывалась так, что будь у Арнаутовича ноги чуть попрямее - и словаков вперед могли бы пропустить
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+1
0
Игорь Д (Днепр)
23.06.2021 в 21:14
Поляки пели наш гимн - "ла-ла-ла-ла"!
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+8
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:24
Та там з тих поляків вже половина наших.
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+3
0
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Динамист (Киев)
23.06.2021 в 21:13
Болеть за наших однозначно.По поводу,что Шева первый тренер который вышел с группы на Евро,то извините не вышел а за уши шведы протянули,надо бы им какой то сувенир хороший передать на высшем уровне.Короче будут стоять опять на автобусной остановке и ждать трамвай,надо приехать в Аэропорт и лично им показать их место
Ответить
+2
0
Игорь Д (Днепр)
23.06.2021 в 21:15
а может быть это была такая стратегия у Шевы!?
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:18
он уже в политике отстратегировал
+5
0
sergiy_ya (Умань)
23.06.2021 в 21:23
Практично боржок віддали за Полтаву)
Ответить
0
0
Маска (Киев)
23.06.2021 в 21:53
Первый Блохин был, Шева ещё играком тогда был в сборной, в 2006
Ответить
0
0
Игорь Д (Днепр)
23.06.2021 в 21:13
Очень тонкая игра Шевы. Играть со шведами гораздо лучше чем идти со второго места.
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+4
-2
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Drovko (Lviv)
23.06.2021 в 21:20
це ще залежить від того який буде суперник в 1/8...не факт що то будуть шведи...
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:23
вы верите что французы разнесут Португалию 4:0?
0
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:54
Drovko (Lviv) бот не позорься
0
0
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Drovko (Lviv)
23.06.2021 в 22:07
Veminal (Киев сам ти бот...опудало
0
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Drovko (Lviv)
23.06.2021 в 22:08
Dimka26 (Чернигов) а ти вірив що угорці зіграють внічию з французами? )))
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 22:05
а чем черт не шутит? Эта Португалия не выглядит непобедимой командой. Я так вообще ТБ 3,5 на этот матч взял
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0
0
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Loader (Днепр)
23.06.2021 в 21:13
Первый шаг к Евросоюзу сделан. Точнее, Евросоюза к нам.
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+2
-2
metall5291 (Kharkiv)
23.06.2021 в 21:21
Ответить
0
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:55
Loader (Днепр) не боись вату то есть тебя - в ес не возьмут
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:12
Жовто-блакитні рятують жовто-блакитних, щоб потім?...
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+6
0
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M&M (Lviv)
23.06.2021 в 21:13
А потім жовто-блакитні зіграють із жовто-блакитнми.
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+6
0
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dimonxman again (London)
23.06.2021 в 21:30
І жовто-блакитні переможуть жовто-блакитних :)
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:34
Шкода потім буде жовто-блакитних...
+1
0
Papaye (Dnipro)
23.06.2021 в 21:12
Вот оно- "л*ховское счастье" в действии!!!
Ответить
+7
-3
sergiy_ya (Умань)
23.06.2021 в 21:24
З огляду на інші збірні, то не так вже погано.
Ответить
0
-1
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:55
а у тебя что горе ватное?
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
23.06.2021 в 21:11
Заголовок какой-то непатриотичный. Нужно примерно вот так: "Украина вырывает путевку в 1/8 финала"!
Ответить
+8
-4
ВиктАн
23.06.2021 в 21:13
Если реально с юмором +. А наши, под руководством ссылка Шевы, дно.
Ответить
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:11
Теперь на 99% Украина будет играть со Швецией, шансов, что Португалия сольется - очень маленькие.
Ответить
+3
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:23
шведы - крайне неприятная команда, а португальцев Украина уже обыгрывала
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:26
Не думаю, что порты будут лидерами группы Ф. Первыми будут либо французы либо немцы. Что с теми что с другими играть - самоубийство, в отличии от Швеции.
0
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:56
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht какой же ты идиот
0
0
Turokya (Ялта)
23.06.2021 в 21:10
Ну хоть раз за 30 лет подфортило
Ответить
+3
-2
lucky_guy
23.06.2021 в 21:14
И не говори, это за тех луз от швейцарцев. Кантону привет!
Ответить
+2
-2
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
23.06.2021 в 21:16
Так и вам подфортило ,водички вдоволь, крысчане ватные.
Ответить
+1
-6
Turokya (Ялта)
23.06.2021 в 21:17
В голове вава?Лечись
+3
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:57
Dnepr-75 (Днiпро) не позорься бот
0
0
kalan-86 (Анкара)
23.06.2021 в 21:10
Сборная и Шева, удачи и мы в вас верим!
Ответить
+5
0
avatar
kukan (Донецк-Штуттгарт)
23.06.2021 в 21:09
Соперник украинцев формально еще не определен, но, скорее всего, им станет Швеция — победитель группы Е.Альтернатива возможна лишь в том случае, если третья сборная из группы F окажется ниже Финляндии. Это малореально: для этого либо португальцам надо проиграть в четыре мяча французам (при невыигрыше Венгрии у Германии), либо самим немцам уступить в четыре мяча (при поражении португальцев).При таком раскладе Украина сыграет в плей-офф с Францией.
Ответить
+3
-1
Alexandr 89 (Nova Kahovka)
23.06.2021 в 21:39
Спасибо, а то на сайте нет никакой инфы
Ответить
0
0
ВиктАн
23.06.2021 в 21:07
А толку???? В поражении винили Фоменко, а трус то Шева!!!
Ответить
+4
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:15
балбес - биесиедин, бывалый - пятов
Ответить
+3
0
avatar
meffi (Захід)
23.06.2021 в 21:07
А який такий варіант виводить нас на переможця групи F?
Ответить
0
0
lucky_guy
23.06.2021 в 21:09
Франція громить Португалію з різницею в 3 і більше голи і при цьому Німеччина або не програє Угорщині, або програє з різницею в 3 голи і більше
Ответить
+1
0
avatar
meffi (Захід)
23.06.2021 в 21:13
Ясно, дякую. Малоймовірні варіанти.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:18
это для нас нужно было 3. Для невыхода нужно разницу в 4 и больше мяча)
0
0
Ariakiev01 (Київ)
23.06.2021 в 21:29
если Франция выиграет с любым счетом и венгры тоже то Португезы улетят домой. Так как по личкам Немцам они слилифранция 7Венгрия 4Германия 3Португалия 3
0
0
lucky_guy
23.06.2021 в 21:09
Сам искал такую информацию долго
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:09
если 3 место из группы Ф не выйдет в плей офф
Ответить
+1
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:58
не дождешься
Ответить
0
0
тутти-10 (Сумська область)
23.06.2021 в 21:06
Збірна Швеції - сама вікова збірна цього Євро. Збірна України - третя по молодості. Буде весело, коли шведи протягли собі наших дров у суперники і не встигнуть відновитися. Бо ми маємо на два дні більше відпочинку, і вимучимо вихід у 1/4. Шведи - класна, добротна команда. А хто його знає, може Шева заморочив голову ніякою грою і "Малиновський та Зінченко не у формі"... Будєм пасматрєть....)))
Ответить
+5
0
viajador (то є Кошмари City)
23.06.2021 в 21:08
Шведи були мертві в 2-му таймі. Було б гірше грати з поляками.
Ответить
+2
-2
тутти-10 (Сумська область)
23.06.2021 в 21:15
Що ти верзеш? Якщо поляки перемогли б, то ніде ми не грали б
+2
0
tartar (Львів)
23.06.2021 в 21:28
нам хоч з Албанією зараз грай - все рівно, провал фізпідготовки за три дні не виправиш. будуть ходити мертвяками по полю.
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:55
Такі мертві що на доданих гол забили.
0
0
Footballers (Умань)
23.06.2021 в 21:06
Так мажорчики наші нє гатовы к такому длительному турниру
Ответить
+3
-4
viajador (то є Кошмари City)
23.06.2021 в 21:07
Ані стараются, трєніруются...
Ответить
+2
-4
Odessa-Ukraine
23.06.2021 в 21:06
Если попадём на Шведов-хотелось бы чтобы не было так "я тебе породив ,я тебе і вб'ю"
Ответить
+7
-1
kapost (Винница)
23.06.2021 в 21:09
Гарний заголовок буде для звіту про той матч :)
Ответить
+5
0
Papaye (Dnipro)
23.06.2021 в 21:26
Главное чтоб не: "чим тебе породив, тим тебе і вб'ю"!
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.06.2021 в 21:06
Это что-то с чем-то! В жизни такого не мог придумать! Это круто конечно))) Может Шеве откаты только за группу давали и мы заиграем?!
Ответить
+2
-1
viajador (то є Кошмари City)
23.06.2021 в 21:08
Шева фартовий.
Ответить
+1
-3
avatar
DOMENICO (Lviv)
23.06.2021 в 21:05
Шева, чуєш фанів??? Ти , разом зі своїм макаронним стаффом, не заслужили з такою примітивною грою бути в 1/8. Тому тепер нафіг з основи зашуганих і безтолкових Миколенків, Караваєвих, Матвієнків, мега супер-пупер Зінченків - на поле виходять свіжі сили - Безус, Соболь, Кривцова випускай в центр защіти, Степаненко в старті, Марлос теж. Не послухаєш, но то їде до тебе справжній Капітан - Олег Лужний розбудити цих всіх сонних мух ! Будеш Андрійко,як колись, в туалєті ховатися! Будуть фінгали, вибиті зуби, постригти фсіх налисо!!! Але показати - Що Ми Браття Козацького Роду!!!!
Ответить
+6
-4
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:13
слухайте, а чому ми не можемо поводитись, як ті ж шведи? Тобто попали на Євро - вау, супер! Вийшли з групи - вау, ми круті, не вийшли - нічого страшного. Чому ми постійно вимагаєм від наших хлопців див? Шведи приїхали собі на турнір, зіграли в кайф и спромоглись успіху. У нас же завжди "ми всіх порвемо", "ми все виграємо". Скільки вже можна жить підвищеними бажаннями?
Ответить
+1
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:24
Чудес не требуем, требуем ответственного отношения к своей работе
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:27
потому что в лиге наций давали результат с сильными соперниками
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:44
Перед самым Евро "вы должны", "вы обязаны". Ребята, никто никому ничего не обязан! Все играют, как умеют
0
0
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:51
sokolovskiy А чего ж тогда ваши болелы сейчас старательно утаптывают в г...вно дрочилу и компанию, если никто никому не должен?
0
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:59
потому что вы ватники - а мы украинцы
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 22:08
наши? Наши болельщики уже давно притихли, 3 победы в 3 матчах, все ждут, что будет дальше!
0
0
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Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:05
Знаете, как бы не играла наша сборная, но она наша сборная. А еще она самая фартовая на этом евро. Даже если она провалила последний матч, нужно за нее болеть, а выводы уже после нашего финиша. Слава Україні. Вболіваємо у вівторок за наших!!!
Ответить
+8
-4
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:13
Золотые слова
Ответить
+3
-1
Papaye (Dnipro)
23.06.2021 в 21:16
Вот именно, хочется болеть за сборную, а не выключать телевизор видя как к бровке подходит Беседин.
Ответить
+1
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:24
сборных много. И нигде нет Беседина. Выбирайте любую!
+1
-3
sergiy_ya (Умань)
23.06.2021 в 21:29
Здався вам той Бєсєдін. Мене в збірній накаляє Зінченко, який зірочку схопив.
+1
-1
NEMO1609 (KOTOROGONET)
23.06.2021 в 21:05
Відповіддю за позорний матч з австріяками може бути тільки перемога в 1/8.
Ответить
+5
-1
Dimka26 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:05
Самое обидное, что теперь Шевченка будут считать героем. Типо игра забудется и резуьтат останется. Что типо Шева первый тренер, которому покорился плей-офф ЧЕ.
Ответить
+9
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:08
кто будет считать героем?? ему только за выходы биесиедина на поле - жёлтая (а то и красная) карточка!
Ответить
+8
-1
Dimka26 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:11
у людей память короткая.
+1
0
sergiy_ya (Умань)
23.06.2021 в 21:30
Принаймі його тренерський штаб вивів збірну на головний турнір.
0
0
androma (Вересневе)
23.06.2021 в 21:11
А что не первый ? А какой ?
Ответить
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:11
Не-ет, такое долго не забудется... Чтобы ему просто реабилитироваться - надо пройти шведов, чтобы быть героем - надо пройти две команды, вероятность - ноль целых, хрен десятых
Ответить
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:14
ну здесь может вырисоваться такая ситуация, что при плохой игре можем пройти шведов. Они ведь не топы. Можем даже как-то коряво как-то по пеналям пройти. И все... Шевченко герой.
0
0
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:16
Все верно, можно пройти автобусом, можно левый пеналь заработать а потом штабелями ложиться. Поэтому и пишу, что проход шведов - это только реабилитация за то позорище, что было с Австрией. Для статуса героя нужно больше
0
0
Streit
23.06.2021 в 21:04
А тепер перечитайте мої прогнози в той день, коли усі посипали голову попелом))))) Геніальний план Шеви з Макаронним штабом і вихід на Шведів
Ответить
+3
-10
avatar
Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:12
Там планом и не пахло...
Ответить
+3
-1
Fontango (Kharkov)
23.06.2021 в 21:20
Дебил!!!!! Какой план... даже если это шутка...??? Играют шведы в ничью с поляками и мы прямихенько выходим на Красную Фурию!!!
Ответить
+1
-2
MaximSK (Киев)
23.06.2021 в 21:04
Благодаря неудаче словаков Украина обеспечила себе место в плей-офф. Сама словацкая сборная лишилась шансов попасть в 1/8 финала. Соперник украинцев формально еще не определен, но, скорее всего, им станет Швеция — победитель группы Е.Альтернатива возможна лишь в том случае, если третья сборная из группы F окажется ниже Финляндии. Это малореально: для этого либо португальцам надо проиграть в четыре мяча французам (при невыигрыше Венгрии у Германии), либо самим немцам уступить в четыре мяча (при поражении португальцев).При таком раскладе Украина сыграет в плей-офф с Францией
Ответить
+6
0
viajador (то є Кошмари City)
23.06.2021 в 21:06
Ну Венгры могут удивить. Но не эту Германию и не с разницей +4 мяча
Ответить
+4
-1
MaximSK (Киев)
23.06.2021 в 21:08
А Франция если обыграет Португалию 4-0?
0
-2
viajador (то є Кошмари City)
23.06.2021 в 21:10
Не верится, хотя более вероятно, чем 4-0 мадяров над Дойчланд.
+1
0
ssb_ukr (Кременчук)
23.06.2021 в 21:04
Ну якщо в 1/8 знов будете ходити пішки - йдіть в дупу.
Ответить
+10
0
viajador (то є Кошмари City)
23.06.2021 в 21:04
То ми на шведів вийшли? Шведи - мертві. Малоросія може вийти до 1/4.
Ответить
+4
-15
sergiy_ya (Умань)
23.06.2021 в 21:32
Цікаво, цього прямоходячого будуть банити за дані висловлювання чи редактори такі ж ватні, як це недорозуміня?
Ответить
+2
0
androma (Вересневе)
23.06.2021 в 21:04
Плей-оф: Італия - Австрия 3-0, Швеция - Украина 0 -1
Ответить
+8
0
Ol-g (Одесса)
23.06.2021 в 21:09
Ок!
Ответить
+3
0
ВасяКулебяка (Козливка)
23.06.2021 в 21:03
Какой прекрасный турнир где можно быть дном и при этом дальше продвигаться по сетке, спасибо уефа кокаколе и хайнекину
Ответить
+12
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 21:10
уефу вычёркивай - они радужные
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
23.06.2021 в 21:03
Судьба предоставила шанс СБУ реабилитироваться перед болельщиками. Хватит ли у Шевы мужества кардинально изменить состав или опять выйдут блатные на поле?
Ответить
+9
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
23.06.2021 в 21:11
У Шевченка вистачить розуму не слухати дегенератів.
Ответить
+2
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:03
Хрен его знает, но Швеция таки полегче чем Италия...
Ответить
+6
-1
aleks68
23.06.2021 в 21:22
хамелеон ты опять?"усіх порвем"?два дня лил дерьмо.шевченко хорошо икалось.может хватит переобуваться?лучше промолчи.не дошло?тогда иди на.....
Ответить
+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:32
А Шева тут при чем? Каким он был, таким он и остался... Как и ты, баран.
+1
-1
viajador (то є Кошмари City)
23.06.2021 в 21:03
Огидні диванні пивні обригані покидьки-імпотенти, ви вже не лиєте бруд на Андрія Миколайовича і наших козаків-футболістів?! Мерзенні малороси, ви зраджуєте своїх при першій нагоді.
Ответить
+1
-19
Dimka26 (Чернигов)
23.06.2021 в 21:04
А нужно быть холуем и поддерживать бардак в тренерском штабе? смените совковый менталитет, плиз)
Ответить
+9
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:04
Лиємо, не його заслуга.
Ответить
+7
0
efim423 (odessa)
23.06.2021 в 21:09
ага , типа шева так и задумывал ))было бы замечательно , но нет .
Ответить
+2
0
Bambula1986 (Тернопіль)
23.06.2021 в 21:02
Ну що ж. Можна привітати наших фартових хлопців. Хоча як на мене, поляки більше заслужили. Але ми не поляки, тому піхуй на них
Ответить
+9
-1
ukatan (Харьковская обл.)
23.06.2021 в 21:02
Вот что значит тренерский гений! Браво, Андрей Николаевич!
Ответить
+7
-4
avatar
Lorenso (Lviv)
23.06.2021 в 21:02
Чи то радіти чи то плакати...
Ответить
+5
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:02
Финнов, конечно, жалко. Я за них болел. Сейчас, видимо, придется переключиться на чехов
Ответить
0
-1
gurik (Запорожье)
23.06.2021 в 21:09
Ну у финнов есть ещё теоритически шансы
Ответить
+1
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:16
а насколько они вероятны?
0
0
avatar
Artem-south (Херсон)
23.06.2021 в 21:02
А я говорил, что это был хитрый план от Шевы МНОГО ХОДОВ ОЧКА
Ответить
+6
-6
avatar
usovvictor (Kharkov)
23.06.2021 в 21:02
...поклонитесь шведам, дали вам шанс....
Ответить
+4
0
Червяк (Донецкая)
23.06.2021 в 21:02
Чартерный рейс Бухарест-Глазго отправляется с третьего места. Кто из сине-желтых победит рассудит игра во вторник.
Ответить
+5
0
Odessa-Ukraine
23.06.2021 в 21:01
Шведы молодцы ,было очень интересно смотреть ;при счете 2-0 Шведы шли в атаку (кстати,наверное хорошо что Ибра не поехал на евро).Скажите ,пожалуйста,при каких условия мы попадаем в группу смерти?
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:02
уже мы с Шведами играем...
Ответить
+3
0
Червяк (Донецкая)
23.06.2021 в 21:03
не осталось таких условий.
Ответить
+3
0
avatar
kukan (Донецк-Штуттгарт)
23.06.2021 в 21:06
Это не совсем так. Соперник украинцев формально еще не определен, но, скорее всего, им станет Швеция — победитель группы Е.Альтернатива возможна лишь в том случае, если третья сборная из группы F окажется ниже Финляндии. Это малореально: для этого либо португальцам надо проиграть в четыре мяча французам (при невыигрыше Венгрии у Германии), либо самим немцам уступить в четыре мяча (при поражении португальцев).При таком раскладе Украина сыграет в плей-офф с Францией.
+1
0
avatar
kukan (Донецк-Штуттгарт)
23.06.2021 в 21:08
Соперник украинцев формально еще не определен, но, скорее всего, им станет Швеция — победитель группы Е.Альтернатива возможна лишь в том случае, если третья сборная из группы F окажется ниже Финляндии. Это малореально: для этого либо португальцам надо проиграть в четыре мяча французам (при невыигрыше Венгрии у Германии), либо самим немцам уступить в четыре мяча (при поражении португальцев).При таком раскладе Украина сыграет в плей-офф с Францией.
0
0
avatar
Американец 2000
23.06.2021 в 21:01
Там говорят скорая приехала - комментатор из России язык проглотил в конце игры - так за поляков болел ))))))
Ответить
+13
-3
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:18
полнейшая чушь, ни один российский комментатор не станет болеть ни за шведов, ни тем более за поляков
Ответить
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:01
Спасибо Шведам за победу!!! Шева таки тактик и стратег. А если серьезно, то вот вам последний шанс на реабилитацию. Самый легкий (ну относительно других) соперник, которого не победить просто так, но и не проиграть без шансов. Доказывайте теперь, и покажите хотя бы игру, а результат это уже другое. у вас было много выходных и на 2 больше шведов. У них тяжелый матч с поляками. Если и тут провал прежде всего по игре то тогда уже нужно идти штабу в отставку.
Ответить
+8
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
23.06.2021 в 21:07
....с радости ума лишился, ...какой Шева тактик и стратег. Ему халява обломилась в упорстве шведов, еще неизвестно как наши такой шанс используют. Пока только бла-бла-бла. То же мне "стратег". Представляю, что сейчас в команде творится, еще данных надо подождать, а тут уже шапки вверх, ...не рановато?...
Ответить
+2
-2
avatar
Romerik (YNWA)
23.06.2021 в 21:11
"Шева таки тактик и стратег. А если серьезно..." Следующее мое предложение тебя не смутило?? Понятно что это в шутку сказано..
+2
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
23.06.2021 в 21:11
Да...у шведов тяжелый матч с поляками был, НО шведы восстановятся 100%, а наши миллионэры пешеходы НЕТ, им тяжело и скоро мы это увидим.
Ответить
0
-1
friday13 (Івано-Франківськ)
23.06.2021 в 21:01
халява підвалила
Ответить
+7
0
Fontango (Kharkov)
23.06.2021 в 21:01
Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро-2020 Андрей Николаевич и те же.... Вашей заслуги здесь , нет!!!!
Ответить
+10
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
23.06.2021 в 21:01
Ай, да Шева! Какой ювелирно подобраный состав, какая тактика, какой физический настрой! Ай, молодец! Вывел Украину из группы!
Ответить
+9
-2
fanat_football (Херсон)
23.06.2021 в 21:04
Да Вы батенька шутник!
Ответить
+6
0
Justise (Львів)
23.06.2021 в 21:01
А Шевченко то он який стратег....а ви казали шо ган..он.
Ответить
+9
-3
avatar
usovvictor (Kharkov)
23.06.2021 в 21:10
...перестаньте, ...чтобы этот стратег делал, забей поляки до последнего гола шведов, ...утерся бы и чемодан собирать....
Ответить
0
-1
Djon (Киев)
23.06.2021 в 21:00
Всіх вітаю з першим виходом в історії футбольної збірної України з групи на Євро. Не зовсім так, як хотілось би, але ми все одно у 1/8.
Ответить
+3
-2
kuandrew (Львов)
23.06.2021 в 21:00
Поляків звичайно жаль, але вони почали грати тільки в другому таймі останнього матчу...А в нас ще є шанс трохи повболівати за наших...
Ответить
+5
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
23.06.2021 в 21:00
Фартовый Шева. Но прощения не заслужили. Позор пока остается позором.
Ответить
+11
-2
Dnepr United (Днепр)
23.06.2021 в 21:11
это был просто позор, а бывает еще эпический )
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
23.06.2021 в 21:12
...пока на фарте и едет....
Ответить
0
0
KozakUA (Рівне)
23.06.2021 в 21:00
Надіюсь після шопінгу втоми немає в наших гравців.От дивишся, як поляки і шведи рубаються за перемогу і чомусь так сумно стає від гри наших футболістів.Не опозортесь, піжони, футбольна доля дала вам Шанс виправитись і попросити вибачення у вболівальників!
Ответить
+6
0
code906 (Kiev)
23.06.2021 в 20:59
Трутни
Ответить
+8
-4
Не дармоед (Запорожье)
23.06.2021 в 20:59
Поляки молодцы бились,но шведы распаковали нам чемоданы для дальнейшего позора(
Ответить
+8
-1
НикНиколаев (Минск)
23.06.2021 в 20:59
На недавнем ЧМ по хоккею так же еле пролезла Канада, которая по итогу стала чемпионом. Украина, слабо?
Ответить
+8
-2
Justise (Львів)
23.06.2021 в 21:06
Як і Португалія у 2016 році
Ответить
+3
0
avatar
Американец 2000
23.06.2021 в 20:59
Всё ? Шева - гений ??? Всех на ... бал ???
Ответить
+1
-3
avatar
simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 20:59
МЕГА шара!!!! Но реально я в шоке!!! Команда Левандовского в пролёте, а наши пешеходы в 1/8 ... радоваться ))???? Эээээ... пободаемся со шведами...
Ответить
+10
-2
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:42
ваши вылетели от Дании ))
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
23.06.2021 в 21:48
я теж відверто мало сподівався шо шведи прибьють левандовського
Ответить
0
0
avatar
Просто док (Харьков)
23.06.2021 в 20:59
Пусть это станет серьезным уроком для наших ребят. Вся Украина будет ждать запредельной самоотдачи в 1/8 Финала.
Ответить
+14
0
KozakUA (Рівне)
23.06.2021 в 21:01
Нехай тільки попробуть повторити гру з Австрією - краще нехай і не повертаються
Ответить
+12
0
Algrab (Костопiль)
23.06.2021 в 21:04
Це точно...
+3
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
23.06.2021 в 21:14
100%
+2
0
MaximSK (Киев)
23.06.2021 в 20:58
Кто теперь наш соперник в 1/8 Швеция или Франция?
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:02
Совесть...
Ответить
+6
-2
avatar
simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 21:08
У тебя там писюн вырос ))))))...
+1
-1
Гаринча (Киев)
23.06.2021 в 20:58
Поляки бились до последнего, а путевка в 1/8 досталась безвольной Украине... Поздравляю Шеву с феерическим выходом из группы!
Ответить
+13
-3
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:05
жесть, как можно болеть за Польшу, которая всегда была самым главным врагом Украины. Лучше уж шведы - те хотя бы союзники в Северной войне
Ответить
0
-6
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
23.06.2021 в 21:32
А ещё было татаро монгольськое иго. Когда Золотая Орда напала на Киевскую Русь.
0
0
avatar
Horus (Днепропетровск)
23.06.2021 в 20:58
Второй черный день в истории российского футбола за неделю :D
Ответить
+26
-2
Long (Одесса)
23.06.2021 в 20:59
Да. Пердаки сегодня будут взрываться неподецки)
Ответить
+13
-2
avatar
Horus (Днепропетровск)
23.06.2021 в 21:01
Уже. 100+ комментов за 2 минуты на Чемпе :D
+4
0
Algrab (Костопiль)
23.06.2021 в 21:04
+1
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:06
а причем здесь российский футбол? Из-за Крыховяка, что ли? Так команда Берга же вышла
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0
-2
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Horus (Днепропетровск)
23.06.2021 в 21:13
Ой, долго объяснять. Это надо российские спорт-программы смотреть по федеральным каналам для понимания)
+2
0
oleg dynamo (львівська)
23.06.2021 в 20:58
А-А-а-а-а-а-а-а-а- ну су....ще раз буду вболівати....і є шанс навіть пролізти дальше
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+5
0
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С.Карпович. (Ланівці)
23.06.2021 в 20:57
Шведи якісь такі рідні стали.
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+26
-1
Не дармоед (Запорожье)
23.06.2021 в 21:01
Так жовто-блакитнi теж)
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+5
0
хфутбольная хфизика (Бухарест)
23.06.2021 в 21:02
еще бы, мы ж у них кусок флага оторвали и себе сделали)
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+2
-8
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Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:03
В смысле синюю полоску вы у шведов скиздили? А красную и белую у кого?
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:07
Егеж, під Полтавою...
+1
0
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:41
в рашке цвета аквафреш а не шведсике
0
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
23.06.2021 в 21:07
вони і так як рідні
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+2
0
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Просто Толик (Одесса)
23.06.2021 в 20:57
Бугагага Сто на красное. Ребята удачливые.
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+7
-1
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simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 21:07
500 на желто-синие)))... по красному пролет...
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+1
0
MU777777 (Дергачи)
23.06.2021 в 20:57
на шару..,как всегда...
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+8
-9
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:40
даун - у нас никогда шары не было - первый раз повезло и заслуженно
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
23.06.2021 в 20:57
Не мытьем, так катанием. Позор продолжается, да здравствует позор!
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+11
-6
Ol-g (Одесса)
23.06.2021 в 20:57
Ух.
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 20:57
шева, выставься шведам, муму!
Ответить
+15
0
demiurg (Одесса)
23.06.2021 в 20:56
Досмотрел я матч Швеция-Польша и почему-то испытываю не радость, а стыд. Как будто занял чужое место в крутом шоу. Хочется сказать нашим ребятам: "Судьба дала вам еще один шанс, пусть даже вы его не заслужили. Постарайтесь хоть в этот раз не опозориться.
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+35
-2
Не дармоед (Запорожье)
23.06.2021 в 20:58
Это точно.
Ответить
+9
-2
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
23.06.2021 в 21:23
Целый букет эмоций и все отвратительные, позитивных ни одной! Ненавижу подачки! Как милостыню получили. Противно как то на душе!
+2
-2
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:37
вы просто не украинцы вот и не рады выходу нашей сборной - позорище ватное
0
-3
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
23.06.2021 в 21:03
Именно, схожие чувства. Нас там быть не должно. Я не знаю как нужно играть в 1/8 чтобы показать что мы там не случайно. А главное, я не верю в наших. Они план на чемп уже выполнили, и мыслями на Мальдивах. Пусть только попробуют не играть, прокляну!)))
Ответить
+3
-1
kalan-86 (Анкара)
23.06.2021 в 21:12
Нормальный комментарий, поддерживаю 100%! Снова опозорятся, думаю Шева будет мужиком, а если справятся, то можно с лёгкостью забыть матч с Австрией.
Ответить
+1
-1
Veminal (Киев)
23.06.2021 в 21:39
проиграть более сильной сборной это позор? "спецы" диванные
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 20:56
Грати хоч будуть чи знову Бєсєдіна випустять?
Ответить
+12
-7
Лекарь (село Дарница)
23.06.2021 в 20:58
Зае*бал ты Бесединым.
Ответить
+6
-10
Юра с Амура (Дніпро)
23.06.2021 в 21:00
Бесседин - бревно.
+5
-5
Лекарь (село Дарница)
23.06.2021 в 21:06
Юра с Амура, и что? Беседин сам на поле выходит? Он сам решает, когда ему выйти? Я не понимаю вот этой травли. Х*уй с вами, я считаю, что тренер у нас дебил, не понимает какие нужны качества у игроков и как их правильно использовать. Но вы всё валите на Беседина, продолжайте делать из него одного дурачка.
+3
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:09
Иди, подмывайся.
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 20:59
пишем на сайте петицию "бесединнах!"
Ответить
+10
-5
Algrab (Костопiль)
23.06.2021 в 21:05
Підтримую: це чудо не повинно бути навіть у запасі...
+4
-4
magnum power (БОМЖ)
23.06.2021 в 20:56
сподіваюся, що гравці нашої збірної не втомились, поки дивилися футбол по телевізору)).
Ответить
+26
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
23.06.2021 в 20:59
они утомятся после игры))) тем более с жёнами)))
Ответить
+8
0
Не дармоед (Запорожье)
23.06.2021 в 21:05
Та по ходу они уже до игры выглядят уставшими.
+1
-1
Mexxxxx (Просяная)
23.06.2021 в 20:55
Украина в 1/8 финала!!! Спасибо вам ребята, за борьбу, за самоотдачу, за бойцовские качества! Я имею ввиду бельгийцев, датчан, шведов, всех тех кто ковал наш выход в плей-офф.
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+50
-2
avatar
simargl (Чернигов)
23.06.2021 в 21:01
+150%... , но еще должно подогреть у северного соседа )))
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+5
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
23.06.2021 в 21:04
Точнее не скажешь
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+6
0
Червяк (Донецкая)
23.06.2021 в 21:07
Испанцев забыл. Лучшую разницу со словаками именно они сделали
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+4
0
metall5291 (Kharkiv)
23.06.2021 в 21:13
Люто плюсую. За этих бездельников играла вся Европа.
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+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.06.2021 в 21:44
Австрийцев забыл. Они больше всего постарались...
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0
0


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.