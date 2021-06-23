Словакия - Испания 0:5. Красную Фурию все-таки прорвало

После двух слабых ничьих сборная Испании наконец победила на чемпионате Европы - и это отличная новость для поклонников "Фурии". Есть, впрочем, и другая - качество игры команды Луиса Энрике по-прежнему вызывает вопросы.

Сегодняшний разгром Словакии, прежде всего, обусловлен слабостью Словакии. Наши западные соседи за всю игру не провели ни единой внятной атаки; считанные разы перешли с мячом центр поля и даже не имели опасных стандартов. Ничего. Зеро. Тотальный и беспросветный ноль.

Испания дико нервничала на старте - видно, сказывались предыдущие неудачи. Когда словаки в простой ситуации привезли себе пенальти на 12-й минуте, к мячу подошел Альваро Мората и пробил, словно школьник - Дубравка без проблем парировал мяч.

50 - Spain have scored their 50th goal in all competitions under Luis Enrique Martínez. Milestone. #EURO2020 pic.twitter.com/JmTmcJwvmD — OptaJose (@OptaJose) June 23, 2021

Тем не менее, голы все равно пришли. Причем именно с Дубравки все и началось - он в стиле Филимонова забросил мяч в свои ворота. Пока это самый смешной автогол Евро.

Под занавес первого тайма счет удвоил со второго этажа Эмерик Лапорт после классной подачи от Морено и еще одной помарки вратаря.

Ну а после перерыва пошло как из рога изобилия. Сарабия замкнул прострел Альбы; Ферран Торрес сделал то же самое с передачей уже самого Сарабии; затем случился еще один автогол - уже 7-й на этом Евро.

44 - Scoring with his first touch 44 seconds after coming on, Ferran Torres' goal is the fastest by a substitute in a European Championship match since Juan Carlos Valerón netted 39 seconds after coming on against Russia in 2004, also for Spain. Entrance. #EURO2020 pic.twitter.com/IrqXF66BKW — OptaJoe (@OptaJoe) June 23, 2021

Футбола как такового во втором тайме не было - Словакия сдалась и была готова пропустить абсолютно любое количество голов. Ни по уровню игры, ни по характеру этой команде не место в плей-офф чемпионата Европы. Да и ее присутствие на турнире, честно говоря, вызывает вопросы.

Испанию же поздравляем с выходом в плей-офф. Она тяжело входила в турнир, но вроде раскочегарилась, а дальше - кто знает? Португалия пять лет назад выходила из группы, набрав три очка…

3-й тур ЧЕ. Севилья. "Ла Картуха"

Словакия - Испания - 0:5

Голы: Дубравка, 30 (автогол), Лапорт, 45+3, Сарабия, 56, Ферран Торрес, 67, Куцка, 71 (автогол)

Словакия: Дубравка - Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан - Куцка, Громада (Лоботка, 46) - Хараслин (Суслов, 69), Хамшик, Мак (Вайсс, 69) - Дуда (Дюриш, 46)

Испания: Симон - Аспиликуэта (Траоре, 77), Эрик Гарсия (Пау Торрес, 71), Лапорт, Альба - Коке, Бускетс (Алькантара, 71), Педри - Сарабия, Мората (Ферран Торрес, 66), Морено (Оярсабаль, 77)

Предупреждения: Дуда, 12 - Бускетс, 40, Альба, 60