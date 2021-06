Словакия - Испания 0:5. Красную Фурию все-таки прорвало

После двух слабых ничьих сборная Испании наконец победила на чемпионате Европы - и это отличная новость для поклонников "Фурии". Есть, впрочем, и другая - качество игры команды Луиса Энрике по-прежнему вызывает вопросы.

Сегодняшний разгром Словакии, прежде всего, обусловлен слабостью Словакии. Наши западные соседи за всю игру не провели ни единой внятной атаки; считанные разы перешли с мячом центр поля и даже не имели опасных стандартов. Ничего. Зеро. Тотальный и беспросветный ноль.

Испания дико нервничала на старте - видно, сказывались предыдущие неудачи. Когда словаки в простой ситуации привезли себе пенальти на 12-й минуте, к мячу подошел Альваро Мората и пробил, словно школьник - Дубравка без проблем парировал мяч.

50 - Spain have scored their 50th goal in all competitions under Luis Enrique Martínez. Milestone. #EURO2020 pic.twitter.com/JmTmcJwvmD

Тем не менее, голы все равно пришли. Причем именно с Дубравки все и началось - он в стиле Филимонова забросил мяч в свои ворота. Пока это самый смешной автогол Евро.

Под занавес первого тайма счет удвоил со второго этажа Эмерик Лапорт после классной подачи от Морено и еще одной помарки вратаря.

Ну а после перерыва пошло как из рога изобилия. Сарабия замкнул прострел Альбы; Ферран Торрес сделал то же самое с передачей уже самого Сарабии; затем случился еще один автогол - уже 7-й на этом Евро.

44 - Scoring with his first touch 44 seconds after coming on, Ferran Torres' goal is the fastest by a substitute in a European Championship match since Juan Carlos Valerón netted 39 seconds after coming on against Russia in 2004, also for Spain. Entrance. #EURO2020 pic.twitter.com/IrqXF66BKW