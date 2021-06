ВИДЕО, как Роналду установил рекорд по общим голами на ЧЕ и ЧМ

Португалия и Франция в очном противостоянии бьются за очки в финальном туре группового этапа Евро-2020.

Счет в матче открыл Криштиану Роналду ударом с пенальти. Отметим фол, который привел к одиннадцатиметровому: Льорис очень жестко кулаком встретил голову Данилу. Португальский полузащитник игру продолжил.

Этот гол не только вывел Роналду на первое место в текущем рейтинге бомбардиров ЧЕ-2020, но и помог установить историческое достижение. Криштиану - первый игрок, который отметился 20-ю голами вместе на двух крупнейших международных турнирах: Чемпионате Европы (13) и Чемпионате Мира (7). Ранее он делил лидерство с немцем Мирославом Клозе.

