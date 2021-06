Бензема отличился впервые за 5 лет и 268 дней за Францию, оформив сразу дубль. ВИДЕО

В рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 Португалия играет с Францией в Будапеште.

Счет в матче открыл Криштиану Роналду с пенальти, а Карим Бензема под занавес первого тайма сравнял цифры на табло также ударом с точки. Мбаппе заработал возможность пробить одиннадцатиметровый удар в достаточно противоречивом моменте. Однако арбитр даже не бежал просматривать VAR.

В начале второго тайма нападающий оформил дубль, реализовав выход один на один после великолепной разрезной передачи от Погба

Эти голы для Бензема стали первыми за 5 лет и 258 дней в составе сборной Франции. Последний раз он отмечался еще в октябре 2015 года против Армении. Всего на его счету уже 29 голов за "Галльских петухов". Также этот мяч стал первым для Карима в финальных частях чемпионатов Европы.

Интересно, что оба авторов голов в этом матче после перерыва поменялись футболками. Напомним, что они бок о бок провели девять сезонов в мадридском "Реале".

I love this!!! Cristiano Ronaldo and Karim Benzema swapping shirts during halftime ???? pic.twitter.com/9juBP4riyN