Роналду повторил мировой рекорд по голам за Национальную сборную

Португалия и Франция борются за самые высокие места по итогам группового этапа Евро-2020 в очной встрече в Будапеште.

После гола Роналду с пенальти и дубля Бензема счет в матче сравнял тот же Криштиану и также с помощью удара с точки.

???? - @Cristiano (+2) equals Iran's Ali Daei on an ALL-TIME RECORD 109 international goals. Daei???????? needed 145 matches to reach that tally, 33 fewer than Cristiano Ronaldo???????? (178). #EURO2020 #PORFRA