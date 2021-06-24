Герои футбольного дня. Сборная Швеции

Шведы знатно помогли Украине с выходом в плей-офф Евро-2020, одолев Польшу. Но не стоит приписывать скандинавам "лишнего". Они знали, за что борются. За то, чтобы не попасть в 1/8-й финала на Хорватию или, не дай Бог, на Англию. Они понимали, что победа над Польшей гарантирует им первое место, а, следовательно, и теоретически более простого соперника на горизонте – Украину. Нашу сборную они воспринимают как "сладкую булочку".

Именно этим можно объяснить желание и способность шведов в конце матча, когда Польша поджимала, бежать вперед. Они не просто не боялись потерять ничью, но и планировали выиграть. Хотя рисковали. Статистика свидетельствует, что шведы забили три гола из четырех голевых моментов. Показатель xG (ожидаемые голы) составил всего-навсего 0.8. То есть, все их голы были не очевидны и таковы, которые не вытекали из характера игры. Но действительно ли рисковали? Риск ли это? Может попросту это уверенность в собственных силах?!

Швеция - Польша. Скандинавы забили трижды из четырех голевых моментов, уступили по основным статистическим показателям, но победили / скриншот - InStat

Эта Швеция не является яркой, атакующей, фееричной командой. Их стиль – прагматизм и рациональность. В матче с Испанией в первом туре наработали на 0.89 xG, но при этом имели два или три голевых момента. Со словаками, наоборот, xG составлял 2.3, но забили шведы лишь однажды с пенальти.

Стабильность – вот что лучше характеризует эту команду. У нее крайне редко случаются сбои по дистанции матча. С поляками вчера можно выделить по 10-15 минут в каждом из таймов, когда защитные редуты скандинавов теряли четкость. Хотя Польша мощно и настойчиво штурмовала ворота. Забить, однако, смогла лишь благодаря высокому индивидуальному мастерству Роберта Левандовского.

Примечательный и важный факт – в каждом из трех своих матчей на чемпионате Европы сборная Швеции превосходила соперника по показателю преодоленной дистанции (суммарный километраж). Независимо от того, в каком именно стиле действовали шведы – от обороны, как против испанцев и поляков, или с позиции силы, как против словаков.

Дистанция шведов в матче с Испанией. При этом, скандинавы лишь 25 процентов времени владели игровым снарядом. Показательная оценка способности шведов работать без мяча / скриншот - uefa.com

Против Испании показатель дистанции вообще поражает – 113.5 километров. У Украины этот показатель обычно колеблется на уровне 103 - 107 километров. Если будет такая существенная разница, то шведы могут банально затоптать своего соперника. Они дают высокую интенсивность, но не распыляют силы. Надо обратить внимание на тепловую карту матча против Польши – иам действительно очень необычная картина. Шведы оставляли "холодные" зоны и на чужой, и на своей половине поля, что вообще-то на таком уровне не часто можно встретить. Эту особенность можно объяснить тем, что Швеция пытается действовать очень акцентировано – направлять энергию только туда, куда нужно. Делается расчет на результат, и избираются наиболее эффективные методы для достижения этого результата.

Тепловая карта матча Швеция (слева) - Польша (справа). Бросается в глаза, как избирательно шведы давали интенсивность - не на каждом участке поля. При этом, игра скандинавов была значительно эффективнее, чем игра поляков / скриншот - whoscored

Достигать успеха удается благодаря сыгранности. В течение матча с Польшей Швеция не сделала ни одного тактического перестроения – 4-4-2 функционировали от свистка до свистка. Более того, не было даже перемещений игроков с позиции на позицию, как, например, это происходит у Украины с Малиновским или Зинченко, которые ищут себя на разных участках поля. Замены, сделанные шведами, не меняли структуру. Можно говорить, что такая команда довольно прогнозируемая и предсказуема, ее легко изучить. Но есть и другая сторона медали – она ​​сыграна до автоматизма, каждый четко знает, что должен выполнять на поле.

Швеция – это команда без звезд (Исак еще только на пути к звездному статусу, Ибрагимович не играет на этом Евро), но с футболистами, которые способны выполнять огромный объем работы. И которые при этом не беспокоятся об эстетической стороне вопроса: в среднем команда Янне Андерсонна отдает лишь 66.7 процентов точных передач, это худший показатель на групповом раунде турнира. Но семь очков в непростой группе с поляками, испанцами и словаками и первый с 2004-го года выход в плей-офф. И 1/8-й шведы ограничиваться не собираются.

Будет интересно. Похоже, что Швеция будет фаворитом в противостоянии с Украиной. Команде Шевченко нужно очень ответственно подготовиться к борьбе с таким оппонентом.