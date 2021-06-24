Галопом по ЕВРОпам. Третий тур: это просто праздник какой-то!

Для кого весь смысл чемпионата Европы заключается сугубо в участии Украины, тому незачем это читать. Ибо здесь мы пытаемся воспринимать Евро во всем многообразии. Автор отсматривает все матчи подряд и вычленяет из них самое интересное для любителей футбола. Кроме счета, турнирного положения и шансов на успех: об этом всем вам расскажут и без меня, и многократно.

Последний тур в группах порадовал результативностью: в среднем, за игру забивалось 3,25 гола. А вчера, в заключительный день групповой стадии эта цифра достигла 4,5 забитых мячей: то есть, 18 в четырех поединках!!! Это просто праздник какой-то! Свой кайф поймали и болельщики команды Шевченко – она все-таки, называя вещи своими именами, вскарабкалась в заветный плей-офф.

Зрелищность. Неудивительно, что на ура смотрелось большинство встреч. Хотя нет, пожалуй, как раз удивительно: ведь это был решающий тур, и для многих вопрос стоял ребром – пан или пропал.

Самые смотрибельные матчи, на мой взгляд: Швейцария – Турция, Хорватия – Шотландия, Словакия – Испания и Германия – Венгрия. В играх России с Данией и Швеции с Польшей было меньше моментов, но больше голов. Достаточно живо смотрелись итальянцы с валлийцами. Португальцы с французами особо зрителя не баловали, но забили четырежды.

А единственным жалким зрелищем в туре стал поединок чехов с англичанами. Точнее, второй тайм – до перерыва игра смотрелась весьма увлекательно.

Интрига. Тут в целом все распределилось равномерно.

Главным триллером тура назову встречу шведов с поляками: Клаессон принес победу Швеции, забив третий мяч полякам в компенсированное время. Но все свои реальные шансы на проход позже, во всех отношениях последней, потеряла Венгрия. Горецка во второй раз сравнял счет и увел Германию от поражения на 84-й минуте. И моментов больше не было.

Можно сказать, досрочно – еще до перерыва фактически завершался каждый третий матч. На 24-й минуте Депай открыл счет в пользу голландцев с Македонией, через две минуты швейцарец Шакири удвоил его в игре с Турцией; еще две минуты спустя забросил в свои ворота мяч словак Дубравка с Испанией; ну а чех Соучек последний шанс уйти от поражения с Англией упустил на 35-й.

Во всех этих четырех случаях в оставшееся время не возникало сомнений в исходе встречи.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в поединке Бельгии с Финляндией – 2:0. Также абсолютно логичными видятся крупная победа Испании над Словакией и минимальная – Англии над Чехией. И вообще, три четверти матчей тура кряду – прошли под девизом: ищите логику в футболе!

Подкачали, в этом смысле, только последние три. Считаю, поляки по игре не заслужили поражения со шведами, немцы по общему соотношению моментов должны были побеждать венгров, ну и французы были ближе к победе в игре с португальцами.

Реализация. На сей раз ею блеснули многие. Дания забила России четыре из шести возможных, венгры и шведы использовали по два голевых шанса из трех. Стопроцентный результат показала Португалия: два из двух. Но, что любопытно, оба эти шанса тоже были стопроцентными – мяч пробивался с 11-метровой отметки. То есть, с игры чемпионы Европы не создали ровно ничего.

Везение. Крестовина, в которую перевел мяч после удара Погба Руй Патрисиу в середине второго тайма, спасла португальцев от поражения. Французы были очень близки к победе в этом эпизоде, а больше участниками матча ничего создано не было.

Еще немного позже фартануло Бельгии, которая до этого ничего не могла поделать с финнами. А тут Вертонген пробивает в стойку, от нее мяч попадает во вратаря, и уже затем – за линию ворот.

Испанцы, повисшие на словацких воротах, открыли счет в аналогичной ситуации. Удар Морено в перекладину, после чего Дубравка необъяснимым образом переправил мяч в ворота рукой.

И настоящим символом невезения стал эпический момент имени Левандовски. Сначала поляк пробил в перекладину ворот Швеции, после чего на добивании, уже вплотную и по пустым – в ту же перекладину! Дело было при счете 0:1. И до счета 0:2.

Симпатии. Насколько испанцы разочаровывали до этого, настолько понравились в третьем туре. И дело даже не в пяти голах – в десяти голевых моментах. Пошла масть?

Не будем спешить с выводами, поскольку самой никчемной командой тура, наряду с Финляндией, показала себя Словакия – соперник Испании. Да-да, ребята, таки хуже Украины: обе не создали ни единого голевого момента. А потому совершенно закономерно пролетели мимо кассы.

Корректность. Поскольку арбитры продолжали наказывать избирательно, вновь аж целых семь команд избежали предупреждений. В двух встречах вообще не было «горчичников»: Украина – Австрия и Финляндия – Бельгия. Что касаемо нашей команды, многие назвали это показателем отсутствия борьбы. А как насчет португальцев или тех же австрийцев, к примеру?

Парадоксальную парочку составили две самые некорректные команды тура: по четыре желтые карточки в пассиве у Македонии и Франции.

Судейство. На взгляд моего консультанта Юстаса, лучшим в туре был арбитраж англичанина Оливера, отсудившего поединок шведов с поляками. Говорит, шибко понравилось плюс игра сложная.

Откровенно провалился, по нашему мнению, испанец Лаос в матче Португалия – Франция. Пенальти в ворота португальцев «в раздевалку», на Мбаппе, при 0:1: «Я в шоке… Отказываюсь понимать… Обычная игровая ситуация, даже не корпус в корпус». С другой стороны, пенальти в те же ворота на исходе встречи, на Комане, при 2:2, виделся однозначным, но поставлен не был.

«И где тот ВАР? Ничего не понимаю…»

Унесенные ВАРом. В той же многострадальной игре, французы вышли вперед вскоре после перерыва (2:1) лишь благодаря вмешательству видеоассистента рефери – поначалу лайнсмен зафиксировал у Бензема офсайд. Что-что, а это им дается легко: линию начертил – и будьте любезны, распишитесь! Но еще раз, а где ж вы были «с восьми до одиннадцати»?

По факту же выходит, что здесь Португалия по милости ВАРа, возможно, лишилась двух очков – закончили-то вничью.

Рекорды. В этот раз впечатлили скорее антирекорды. Англия выиграла группу, забив лишь два гола – как говорили в Одессе, это что-то особенного. Такой футбол нам не нужен.

Словаки в этом туре дважды невольно поражали свои ворота. А всего зафиксировано уже семь автоголов. Тоже ничего.

В поединке Португалии с Францией было назначено три 11-метровых штрафных удара. Все раелизованы. Роналду уже забил в турнире три из трех.

Не реализовано на этом Евро уже пять пенальти. И два из них – испанцами.

Сенсация. Венгрия отобрала два очка у Германии. И это сразу после аналогичного результата с Францией! Хоть эта четверка и стала предсказуемо группой венгерской смерти, но кончина сия была героической, из серии: умирают, но не сдаются.

Разочарование. Больше всех удручили все-таки словаки: после двух туров, где они смотрелись вполне сносно, а их соперник – откровенным футбольным импотентом, и вдруг заехать Испании с таким оглушительным свистом!

Затем, безусловно, идет Украина, которую словно подменили после двух (подчеркиваю: двух!) матчей, где команда показала себя достойной плей-офф. Что это было, если честно, до сих пор сформулировать четко затрудняюсь. Но все станет ясно уже через пять дней.

Курьез. Автогол словацкого кипера Дубравки – это надо видеть.

Личности. Настолько же ярких, как в предыдущих турах, пожалуй, не узрел. Но на фоне остальных могу выделить, в первую очередь хорвата Модрича – это была глыба и матерый человечище. Отдельного упоминания заслуживает Депай, принявший участие во всех голах Нидерландов.

Вратарь. Они тоже феерили более дозированно что ли. Мне больше всех запомнился Градецки, четырежды спасавший Финляндию до того несчастного случая, когда мяч от штанги, транзитом через него, оказался в сетке ворот.

Бомбардиры. В третьем туре дубль сделали пятеро, и это лучший показатель.

Я бы первым назвал поляка Левандовски – настоящую грозу шведских ворот. Следующим будет швейцарец Шакири с его смертоносными выстрелами. Затем – голландец Вейналдум, забивший дважды в течение шести минут. Француз Бензема один из своих мячей провел с пенальти. А португалец Роналду – и вовсе оба. (Позволим себе дополнить автора - дубль также на счету Форсберга - ред.)

Замены. Кулусевски, появившись на поле на 55-й минуте, отдал голевую передачу уже четыре минуты спустя, удвоив счет в пользу Швеции в игре с Польшей. И он же ассистировал перед финальным свистком, когда был забит победный гол – 3:2.

Стоит отметить также Горецка, который вышел на 58-й минуте, а через полтайма с лишним спас Германию от поражения.

Герой. Но главным героем тура сочту Руя Патрисиу с его двойным сэйвом на 67-й минуте: удар Погба и добивание Гризманна от крестовины, при 2:2. А еще в дебюте встречи, при 0:0, он ликвидировал опасный выпад Мбаппе. Можно сказать, что Португалия обязана ничьей с французами, в первую очередь, своему вратарю.

Антигерой. Им следует признать валлийца Ампаду, удаленного на 55-й минуте поединка с Италией. Единственное удаление в туре (и второе в 36 состоявшихся матчах Евро) – а главное, в игре, которая не требовала запредельной самоотдачи. Теперь в 1/8 финала Уэльс сыграет без него.

Лучший гол. В туре хватало «девяток» и прочего удовольствия. Но мы с Юстасом, посоветовавшись, решили, что лучший забитый мяч – это наиболее редкий по красоте. А исходя из этого, в нашей версии, им стал четвертый гол Испании, переправленный в ворота пяткой, после изящной комбинации, первым касанием вышедшего на замену Феррана Торреса.

Итоги групповых турниров. На редкость закономерные, доложу я вам. Все, что, возможно, поменял бы местами: Словакию с Польшей. Ну и, положа руку на сердце, на нашем месте в плей-офф должны были быть венгры. Не попади они в пресловутую смертельную группу. А так, мы все еще не лишние на этом празднике жизни, Киса! Но нашей заслуги в этом не много.

Запрыгнули на подножку уходящего скорого поезда и пока продолжаем на ней висеть.

Анонсы. Самая мощная вывеска: Бельгия – Португалия. Один из реальных фаворитов против чемпиона. Буду за бельгийцев: они веселее.

Далее назвал бы Германию с Англией. Достаточно назвать и пояснений не потребуется. Буду за немцев сразу по трем причинам: 1) не люблю прагматизм; 2) часто болею за андердогов, если только тут нет исторических или игровых симпатий; 3) из чувства противоречия – географический календарь Евро подозрительно составлен под англичан.

Третий матч, по ожиданиям: Хорватия – Испания. Буду за испанцев, но не огорчусь и победе хорватов.

Нидерланды – Чехия и Франция – Швейцария. Тут я за фаворитов: импонирует их игра, и как-то рано им вылетать – хотелось бы еще посмотреть футбол в их исполнении. Повторюсь: никакой особой личной неприязни к «кантонам» не испытываю. В отличие от вас.

Уэльс – Дания и Италия – Австрия. Все равно: пусть победит сильнейший в данной конкретной игре. Все четыре команды мне по-своему симпатичны.

Швеция – Украина. Без комментариев. Надежда умирает последней…

Фото - Getty Images