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Галопом по ЕВРОпам. Третий тур: это просто праздник какой-то!

ЕВРО-2020
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И мы пока еще на нем не лишние…

Галопом по ЕВРОпам. Третий тур: это просто праздник какой-то!

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Для кого весь смысл чемпионата Европы заключается сугубо в участии Украины, тому незачем это читать. Ибо здесь мы пытаемся воспринимать Евро во всем многообразии. Автор отсматривает все матчи подряд и вычленяет из них самое интересное для любителей футбола. Кроме счета, турнирного положения и шансов на успех: об этом всем вам расскажут и без меня, и многократно.

Последний тур в группах порадовал результативностью: в среднем, за игру забивалось 3,25 гола. А вчера, в заключительный день групповой стадии эта цифра достигла 4,5 забитых мячей: то есть, 18 в четырех поединках!!! Это просто праздник какой-то! Свой кайф поймали и болельщики команды Шевченко – она все-таки, называя вещи своими именами, вскарабкалась в заветный плей-офф.

Зрелищность. Неудивительно, что на ура смотрелось большинство встреч. Хотя нет, пожалуй, как раз удивительно: ведь это был решающий тур, и для многих вопрос стоял ребром – пан или пропал.

Самые смотрибельные матчи, на мой взгляд: Швейцария – Турция, Хорватия – Шотландия, Словакия – Испания и Германия – Венгрия. В играх России с Данией и Швеции с Польшей было меньше моментов, но больше голов. Достаточно живо смотрелись итальянцы с валлийцами. Португальцы с французами особо зрителя не баловали, но забили четырежды.

Галопом по ЕВРОпам. Третий тур: это просто праздник какой-то! - изображение 1

А единственным жалким зрелищем в туре стал поединок чехов с англичанами. Точнее, второй тайм – до перерыва игра смотрелась весьма увлекательно.

Интрига. Тут в целом все распределилось равномерно.

Главным триллером тура назову встречу шведов с поляками: Клаессон принес победу Швеции, забив третий мяч полякам в компенсированное время. Но все свои реальные шансы на проход позже, во всех отношениях последней, потеряла Венгрия. Горецка во второй раз сравнял счет и увел Германию от поражения на 84-й минуте. И моментов больше не было.

Галопом по ЕВРОпам. Третий тур: это просто праздник какой-то! - изображение 2

Можно сказать, досрочно – еще до перерыва фактически завершался каждый третий матч. На 24-й минуте Депай открыл счет в пользу голландцев с Македонией, через две минуты швейцарец Шакири удвоил его в игре с Турцией; еще две минуты спустя забросил в свои ворота мяч словак Дубравка с Испанией; ну а чех Соучек последний шанс уйти от поражения с Англией упустил на 35-й.

Во всех этих четырех случаях в оставшееся время не возникало сомнений в исходе встречи.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в поединке Бельгии с Финляндией – 2:0. Также абсолютно логичными видятся крупная победа Испании над Словакией и минимальная – Англии над Чехией. И вообще, три четверти матчей тура кряду – прошли под девизом: ищите логику в футболе!

Галопом по ЕВРОпам. Третий тур: это просто праздник какой-то! - изображение 3

Подкачали, в этом смысле, только последние три. Считаю, поляки по игре не заслужили поражения со шведами, немцы по общему соотношению моментов должны были побеждать венгров, ну и французы были ближе к победе в игре с португальцами.

Реализация. На сей раз ею блеснули многие. Дания забила России четыре из шести возможных, венгры и шведы использовали по два голевых шанса из трех. Стопроцентный результат показала Португалия: два из двух. Но, что любопытно, оба эти шанса тоже были стопроцентными – мяч пробивался с 11-метровой отметки. То есть, с игры чемпионы Европы не создали ровно ничего.

Везение. Крестовина, в которую перевел мяч после удара Погба Руй Патрисиу в середине второго тайма, спасла португальцев от поражения. Французы были очень близки к победе в этом эпизоде, а больше участниками матча ничего создано не было.

Еще немного позже фартануло Бельгии, которая до этого ничего не могла поделать с финнами. А тут Вертонген пробивает в стойку, от нее мяч попадает во вратаря, и уже затем – за линию ворот.

Испанцы, повисшие на словацких воротах, открыли счет в аналогичной ситуации. Удар Морено в перекладину, после чего Дубравка необъяснимым образом переправил мяч в ворота рукой.

Галопом по ЕВРОпам. Третий тур: это просто праздник какой-то! - изображение 4

И настоящим символом невезения стал эпический момент имени Левандовски. Сначала поляк пробил в перекладину ворот Швеции, после чего на добивании, уже вплотную и по пустым – в ту же перекладину! Дело было при счете 0:1. И до счета 0:2.

Симпатии. Насколько испанцы разочаровывали до этого, настолько понравились в третьем туре. И дело даже не в пяти голах – в десяти голевых моментах. Пошла масть?

Не будем спешить с выводами, поскольку самой никчемной командой тура, наряду с Финляндией, показала себя Словакия – соперник Испании. Да-да, ребята, таки хуже Украины: обе не создали ни единого голевого момента. А потому совершенно закономерно пролетели мимо кассы.

Корректность. Поскольку арбитры продолжали наказывать избирательно, вновь аж целых семь команд избежали предупреждений. В двух встречах вообще не было «горчичников»: Украина – Австрия и Финляндия – Бельгия. Что касаемо нашей команды, многие назвали это показателем отсутствия борьбы. А как насчет португальцев или тех же австрийцев, к примеру?

Галопом по ЕВРОпам. Третий тур: это просто праздник какой-то! - изображение 5

Парадоксальную парочку составили две самые некорректные команды тура: по четыре желтые карточки в пассиве у Македонии и Франции.

Судейство. На взгляд моего консультанта Юстаса, лучшим в туре был арбитраж англичанина Оливера, отсудившего поединок шведов с поляками. Говорит, шибко понравилось плюс игра сложная.

Откровенно провалился, по нашему мнению, испанец Лаос в матче Португалия – Франция. Пенальти в ворота португальцев «в раздевалку», на Мбаппе, при 0:1: «Я в шоке… Отказываюсь понимать… Обычная игровая ситуация, даже не корпус в корпус». С другой стороны, пенальти в те же ворота на исходе встречи, на Комане, при 2:2, виделся однозначным, но поставлен не был.

«И где тот ВАР? Ничего не понимаю…»

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Унесенные ВАРом. В той же многострадальной игре, французы вышли вперед вскоре после перерыва (2:1) лишь благодаря вмешательству видеоассистента рефери – поначалу лайнсмен зафиксировал у Бензема офсайд. Что-что, а это им дается легко: линию начертил – и будьте любезны, распишитесь! Но еще раз, а где ж вы были «с восьми до одиннадцати»?

По факту же выходит, что здесь Португалия по милости ВАРа, возможно, лишилась двух очков – закончили-то вничью.

Рекорды. В этот раз впечатлили скорее антирекорды. Англия выиграла группу, забив лишь два гола – как говорили в Одессе, это что-то особенного. Такой футбол нам не нужен.

Словаки в этом туре дважды невольно поражали свои ворота. А всего зафиксировано уже семь автоголов. Тоже ничего.

В поединке Португалии с Францией было назначено три 11-метровых штрафных удара. Все раелизованы. Роналду уже забил в турнире три из трех.

Галопом по ЕВРОпам. Третий тур: это просто праздник какой-то! - изображение 7

Не реализовано на этом Евро уже пять пенальти. И два из них – испанцами.

Сенсация. Венгрия отобрала два очка у Германии. И это сразу после аналогичного результата с Францией! Хоть эта четверка и стала предсказуемо группой венгерской смерти, но кончина сия была героической, из серии: умирают, но не сдаются.

Разочарование. Больше всех удручили все-таки словаки: после двух туров, где они смотрелись вполне сносно, а их соперник – откровенным футбольным импотентом, и вдруг заехать Испании с таким оглушительным свистом!

Затем, безусловно, идет Украина, которую словно подменили после двух (подчеркиваю: двух!) матчей, где команда показала себя достойной плей-офф. Что это было, если честно, до сих пор сформулировать четко затрудняюсь. Но все станет ясно уже через пять дней.

Курьез. Автогол словацкого кипера Дубравки – это надо видеть.

Личности. Настолько же ярких, как в предыдущих турах, пожалуй, не узрел. Но на фоне остальных могу выделить, в первую очередь хорвата Модрича – это была глыба и матерый человечище. Отдельного упоминания заслуживает Депай, принявший участие во всех голах Нидерландов.

Вратарь. Они тоже феерили более дозированно что ли. Мне больше всех запомнился Градецки, четырежды спасавший Финляндию до того несчастного случая, когда мяч от штанги, транзитом через него, оказался в сетке ворот.

Бомбардиры. В третьем туре дубль сделали пятеро, и это лучший показатель.

Я бы первым назвал поляка Левандовски – настоящую грозу шведских ворот. Следующим будет швейцарец Шакири с его смертоносными выстрелами. Затем – голландец Вейналдум, забивший дважды в течение шести минут. Француз Бензема один из своих мячей провел с пенальти. А португалец Роналду – и вовсе оба. (Позволим себе дополнить автора - дубль также на счету Форсберга - ред.)

Замены. Кулусевски, появившись на поле на 55-й минуте, отдал голевую передачу уже четыре минуты спустя, удвоив счет в пользу Швеции в игре с Польшей. И он же ассистировал перед финальным свистком, когда был забит победный гол – 3:2.

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Стоит отметить также Горецка, который вышел на 58-й минуте, а через полтайма с лишним спас Германию от поражения.

Герой. Но главным героем тура сочту Руя Патрисиу с его двойным сэйвом на 67-й минуте: удар Погба и добивание Гризманна от крестовины, при 2:2. А еще в дебюте встречи, при 0:0, он ликвидировал опасный выпад Мбаппе. Можно сказать, что Португалия обязана ничьей с французами, в первую очередь, своему вратарю.

Антигерой. Им следует признать валлийца Ампаду, удаленного на 55-й минуте поединка с Италией. Единственное удаление в туре (и второе в 36 состоявшихся матчах Евро) – а главное, в игре, которая не требовала запредельной самоотдачи. Теперь в 1/8 финала Уэльс сыграет без него.

Лучший гол. В туре хватало «девяток» и прочего удовольствия. Но мы с Юстасом, посоветовавшись, решили, что лучший забитый мяч – это наиболее редкий по красоте. А исходя из этого, в нашей версии, им стал четвертый гол Испании, переправленный в ворота пяткой, после изящной комбинации, первым касанием вышедшего на замену Феррана Торреса.

Итоги групповых турниров. На редкость закономерные, доложу я вам. Все, что, возможно, поменял бы местами: Словакию с Польшей. Ну и, положа руку на сердце, на нашем месте в плей-офф должны были быть венгры. Не попади они в пресловутую смертельную группу. А так, мы все еще не лишние на этом празднике жизни, Киса! Но нашей заслуги в этом не много.

Запрыгнули на подножку уходящего скорого поезда и пока продолжаем на ней висеть.

Галопом по ЕВРОпам. Третий тур: это просто праздник какой-то! - изображение 9

Анонсы. Самая мощная вывеска: Бельгия – Португалия. Один из реальных фаворитов против чемпиона. Буду за бельгийцев: они веселее.

Далее назвал бы Германию с Англией. Достаточно назвать и пояснений не потребуется. Буду за немцев сразу по трем причинам: 1) не люблю прагматизм; 2) часто болею за андердогов, если только тут нет исторических или игровых симпатий; 3) из чувства противоречия – географический календарь Евро подозрительно составлен под англичан.

Третий матч, по ожиданиям: Хорватия – Испания. Буду за испанцев, но не огорчусь и победе хорватов.

Нидерланды – Чехия и Франция – Швейцария. Тут я за фаворитов: импонирует их игра, и как-то рано им вылетать – хотелось бы еще посмотреть футбол в их исполнении. Повторюсь: никакой особой личной неприязни к «кантонам» не испытываю. В отличие от вас.

Уэльс – Дания и Италия – Австрия. Все равно: пусть победит сильнейший в данной конкретной игре. Все четыре команды мне по-своему симпатичны.

Швеция – Украина. Без комментариев. Надежда умирает последней…

Фото - Getty Images

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Комментарии (1)
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скарамуш (Одесса)
24.06.2021 в 17:42
Поскольку меня справедливо дополнили в бомбардирах Форсбергом, уточню: его поставил бы вторым - сразу после Левандовски.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.