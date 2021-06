Роналду, три голландца и два украинца в запасе. Символическая сборная группового этапа Евро-2020

Групповой этап Евро-2020 позади. Шесть групп, 24 команды, 36 поединков, 16 участников плей-офф и восемь стран, которые турнир уже покинули. Эмоции были разными, но все мы верим, что начиная с 1/8 финала уровень игры от каждой из команд будет лишь увеличиваться.

UA-Футбол тем временем решил продолжить свою рубрику, собрав символическую сборную всего группового этапа. Поверьте, достойных представителей было в излишке, а потому помимо основной команды, мы также собрали и альтернативную. Постарались никого не обидеть.

Вратарь - Дэнни Уорд, Уэльс

"Мы говорим "успех Уэльса", подразумеваем Бэйл. Мы говорим "Бэйл", подразумеваем успех Уэльса". Гарет действительно классно провел групповой этап, однако не стоит считать, что он являл чудеса в одиночку. К примеру, уэльский голкипер Дэнни Уорд был надежен на ленточке и за три тура пропустил лишь дважды. В каждой игре работа у него была, о чем свидетельствует, к примеру, статистика - 4,4 сейва в среднем за игру. Теперь фанаты "драконов" верят, что он так же уверенно будет играть и в плей-офф.

Альтернативный вариант - Георгий Бущан, Украина

Правый защитник - Дензел Дамфрис, Нидерланды

Не претендуем на истину, но для нас игра 25-летнего игрока "ПСВ" стала откровением. Франк де Бур отыскал для него идеальную позицию, где фулбек (или латераль) показывает свою лучшую игру. Он уничтожал Миколенко в первом туре, не давал покоя Австрии и во втором. Как итог, два гола и одна голевая за 225 минут группового этапа. Прекрасный показатель и отличная перспектива переехать в европейский топ-клуб.

Альтернативный вариант - Владимир Цоуфал, Чехия

Denzel Dumfries (a defender) has accumulated 2.06(xG) at Euro 2020.



That’s more than Croatia. pic.twitter.com/8omNzQA2GY — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) June 21, 2021

Центральный защитник - Матейс де Лигт, Нидерланды

Так уж вышло, что защиту мы построим из двух тандемом. Первый из них - голландский. Центрбек "Ювентуса" пропустил игру против Украины из-за повреждения и команда де Бура пропустила дважды. В следующих матчах он уже сыграл и больше Нидерланды не пропускали. Де Лигт отлично смотрится в тройке центральных защитников, умеет играть на опережение, а также ему не чужд хороший пас.

Альтернативный вариант - Паулюс Араюури, Финляндия

Центральный защитник - Леонардо Бонуччи, Италия

Всем нам понравилась Италия на групповом этапе этого Евро. Команда Манчини хорошо контролирует мяч, много атакует, а в обороне не допускает глупых ошибок. За последнее стоит поблагодарить Лео Бонуччи, который проводит отличный турнир. Да, можно говорить, что ни Уэльс, ни Турция, ни Швейцария не сильно напрягали опытного игрока, но когда Леонардо нужно было вступать в бой, он не подводил. Также он может классно начинать атаки при помощи дальних передач. Одним словом, все при нем.

Альтернативный вариант - Матс Хуммельс, Германия

Левый защитник - Леонардо Спинаццола, Италия

Фулбек команды Манчини, точно так же как Дамфрис из Нидерландов, не перестает удивлять. В первых двух матчах Евро он смотрелся отлично. Причем прежде всего запомнился постоянными подключениями к атаке и своей сыгранностью с Лоренцо Инсинье. Спинаццола больше раза за игру бьет по воротам соперника, часто идет в дриблинг, а также выводит партнеров на ударные позиции. В третьем туре Манчини предоставил ему небольшой отдых, что лишний раз говорит о важности Спинаццолы перед матчами плей-офф.

Альтернативный вариант - Эндрю Робертсон, Шотландия

Центральный полузащитник - Поль Погба, Франция

Погба проводит великолепный турнир. Мы привыкли, что в клубе Поль не показывает и половины от своего максимума, но в сборной, и особенно на этом Евро, он в лучшей форме, и снова похож на игрока, за которого не грех отдать сто миллионов евро. Погба на протяжении всех туров снабжает партнеров отличными передачами, после которых нужно либо забивать, либо добровольно уходить на скамейку запасных. Именно благодаря Погба удалось обыграть немцев в первом туре. Именно благодаря Погба был заработан пенальти в игре с Португалией. И если он не растеряет форму перед плей-офф, то Францию остановить будет очень сложно.

Альтернативный вариант - Пьер Хейберг, Дания

Pogba when he plays well for United vs when he does it for France pic.twitter.com/d03D4XUYvX — jordan ???????????????????????????? (@J19i__) June 24, 2021

Центральный полузащитник - Френки де Йонг, Нидерланды

Да, много голландцев, но мы не можем игнорировать лучших. А Френки в их число точно входит. Полузащитник "Барселоны" один их лучших по многим показателям - по дриблингу, по перехватам в центре поля, а также по количеству и точности выполненных передач. У де Йонга очень сложно отобрать мяч, а его взаимодействие с де Роном и Вейналдумом вызывает восхищение. Теперь де Буру нужно надеяться, что Френки не травмируется и не схлопочет дисквалификацию.

Альтернативный вариант - Мануэль Локателли, Италия

Правый полузащитник - Иван Перишич, Хорватия

Мы отмечали игру Модрича в третьем туре группового этапа, но не только он один вел Хорватию в плей-офф. На правом фланге действовал другой ветеран, Иван Перишич, который в нашу команду попал абсолютно заслуженно. Во-первых, только благодаря его индивидуальным действиям и мощному удару во втором тайме, "шашечные" завоевали ничью с чехами. Во-вторых, его гол и голевая в третьем туре помогли команде Далича сломить сопротивление шотландцев. С идентичными показателями в запас отправляется Андрей Ярмоленко. Если украинец идеально начал турнир, но к третьему туру устал, то с Перишичем другая ситуация - он шел по нарастающей.

Альтернативный вариант - Андрей Ярмоленко, Украина

Атакующий полузащитник - Кевин де Брюйне, Бельгия

Бельгийский волшебник был, не побоимся этого слова, лучшим на групповом этапе Евро-2020. Его выход на замену в матче против Дании помог бельгийцам вырвать победу. Его игра в центре поля сломила сопротивление финнов в третьем туре. По статистическим показателям Кевину нет равных - 4,5 ключевых передач за матч, свыше четырех успешных попыток дриблинга за поединок, две голевые передачи и один точный удар. Кто это, как не претендент на Золотой мяч?

Альтернативный вариант - Жоржиньо Вейналдум, Нидерланды

Kevin De Bruyne created seven chances for #BEL vs. #FIN, the most by a player in a single #EURO2020 game so far.



One start was all he needed for the tournament record. ???? pic.twitter.com/jqY0KI8HhV — Squawka Football (@Squawka) June 21, 2021

Левый полузащитник - Эмиль Форсберг, Швеция

"Скандинавы" на групповом этапе забили четыре гола. Три из них на счету Эмиля, что лучше всего говорит о его важности. Бенефисом Форсберга стал третий тур и его дубль в ворота поляков. Именно эти два гола подарили Швеции выход в плей-офф, где они и сыграют против Украины. Нет никаких сомнений, что в этой игре Форсберг выйдет в старте и против него нужно будет играть очень внимательно и осторожно. Он способен наказать за любую ошибку.

Альтернативный вариант - Гарет Бэйл, Уэльс

???????? Two-goal Sweden hero Emil Forsberg = Star of the match ????



???? Did you predict that?@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/WhW1Wa2TUI — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Центральный нападающий - Криштиану Роналду, Португалия

Если футболист за три матча забивает пять голов, то он автоматически должен находиться в нашей символической сборной. Что говорите? Три гола с пенальти? Ну и что? Как показывает практика, на этом Евро отличиться с точки весьма непросто. Ну а если серьезно, то КриРо сейчас лучший нападающий чемпионата Европы. Шесть результативных действий за три тура (5+1), более четырех ударов за игру и 85 процентов точности передач. Да, Португалия не впечатляет, но Роналду остается её главной звездой и надеждой перед архисложным матчем с бельгийцами.

Альтернативный вариант - Патрик Шик, Чехия

Тренер - Роберто Манчини, Италия

Три победы в трех турах с общей разницей голов 7:0 сделали Италию народной любимицей и одним из претендентов на победу на Евро. И во многом это заслуга Манчини. Он не боится делать ставку на игроков, которые не играют в грандах (пример Берарди и Локателли), а также ставит красивый атакующий футбол. Маловероятно, что Италия сможет держать этот ход на протяжении всего турнира, но то, что пока им равных нет - это медицинский факт. Как и то, что Роберто Манчини нет равных среди коллег.

Альтернативный вариант - Франк де Бур, Нидерланды



Основная сборная



Альтернативная сборная