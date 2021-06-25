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Рафинированный футбол от примитивных чемпионов: Тактика в матче Португалия - Франция

ЕВРО-2020
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Дешам и Сантуш продолжают делать ставку на рационализм

Рафинированный футбол от примитивных чемпионов: Тактика в матче Португалия - Франция

Сергей Костенюк Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй тур несколько подпортил репутацию действующих чемпионов мира и Европы. В своем очном противостоянии они должны были не только решить свои турнирные задачи, но и вернуть слегка пошатнувшуюся уверенность в собственных силах. Главной задачей французов было первое место, которое выводило в плей-офф на Швейцарию. У португальцев на кону стоял выход в 1/8 финала. Причем, команда Фернанду Сантуша могла финишировать, как на первом, так и на третьем месте.

По большому счету, статусные команды справились со своими задачами и матч получился интригующим, но при этом в очередной раз можно констатировать, что из всех топ-сборных Португалия и Франция, наряду с Англией, являются самыми скучными и примитивными с тактической точки зрения. Разумеется, кадровый потенциал команд Сантуша и тем более Дешама позволяет рассчитывать на успех в любом предприятии, но, на мой взгляд, штабы Дешама и Сантуша не реализовывают возможности, которыми обладают.

Говоря о тактическом несовершенстве, прежде всего я имею в виду однообразие, скудность арсенала. Оба главных тренера располагают отличным материалом, из которого можно воплощать в жизнь практически любые тактические фантазии, формировать тренды и тенденции, наконец – дарить образцы футбола наивысших стандартов. К сожалению, это все не про Дидье Дешама и Фернанду Сантуша. На последних крупных международных турнирах побеждал рационализм, реализованный позиционной обороной и быстрыми атаками.

Одной из особенностей Евро-2020 является большое стилистическое разнообразие участников и есть все основания рассчитывать на то, что созидающие, активно исповедующие принципы пространства и времени, контрпрессинг и в целом – проактивные методы обороны, на этот раз растворят рационализм португальцев и тем более французов.

На мой взгляд, имея в составе таких исполнителей, как Канте, Погба, Гризманн, Бензема, Мбаппе, Коман, Рабио Дешаму должно быть стыдно играть в то, во что они играют. По большому счету, Франция играет исключительно на результат, для себя. При этом она остается одним из главных фаворитов чемпионата Европы. Дешам реально может выиграть Евро-2020, но его команда не окажет никакого влияние на развитие футбола и не подарит никакого эстетического наслаждения от своего футбола.

Рафинированный футбол от примитивных чемпионов: Тактика в матче Португалия - Франция - изображение 1

Португалия - Франция - 2:2

Голы: Роналду 31 (пен.), 60 (пен.) - Бензема 45+2 (пен.), 48;

Португалия: Патрисиу, Семеду (Далот 79), Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу (Пальинья 46), Моутинью (Невеш 73), Саншеш (Оливейра 88), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш 73), Жота, Роналду

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес (Динь 46, Рабио 52), Канте, Погба, Толиссо (Коман 66), Гризманн (Сиссоко 87), Бензема, Мбаппе

Предупреждения: Льорис 28, Эрнандес 36, Гризманн 39, Кимпембе 83

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

Рафинированный футбол от примитивных чемпионов: Тактика в матче Португалия - Франция - изображение 2

После неудачных матчей оба тренерских штаба внесли определенные коррективы. Португалия вернулась к формации 4-3-3, которая в фазе игры без мяча трансформировалась в 4-1-4-1, а Франция, как и на чемпионате мира, по ходу турнира перешла с 4-3-3 на 4-2-3-1.

Разумеется, изменений претерпели и стартовые составы команд. В сравнении с матчами второго тура в компанию опорнику Данилу Сантуш отрядил Моутинью и Саншеша. У Дешама также было две замены. На позиции правого фулбека вместо Павара сыграл Кунде, а в полузащите Рабио заменил Толиссо, который был наделен более атакующими функциями.

Рафинированный футбол от примитивных чемпионов: Тактика в матче Португалия - Франция - изображение 3

Поверхностная статистика подчеркивает равенство. После проваленного матча с Германией португальцы проделали работу над ошибками и на этот раз действовали более компактно, не оставляя оппонентам слишком много пространства между линий. На этот раз в деструктивной фазе игры вингеры помогали фулбекам на флангах. Хотя, показатели ожидаемых голов выше у команды Сантуша, в принципе, результат матча вполне соответствует характеру матча.

Рафинированный футбол от примитивных чемпионов: Тактика в матче Португалия - Франция - изображение 4

Команды действовали в схожей манере, злоупотребляя рафинированным контролем мяча. В среднем, португальцы в одной атаке совершали по восемь передач, французы – по девять. Но это не следствие показательной игры в позиционных атаках, а всего лишь – рафинированный, трусливый контроль мяча на своей половине поля. Команды практически не прессинговали друг друга и действовали чересчур осторожно.

Рафинированный футбол от примитивных чемпионов: Тактика в матче Португалия - Франция - изображение 5
Рафинированный футбол от примитивных чемпионов: Тактика в матче Португалия - Франция - изображение 6

Касательно зон активности – Франция и Португалия отличались сбалансированными действиями и в равной степени использовали оба фланга в атакующих действиях. Нужно отметить очень низкие показатели номинальных гостей в дриблинге. Из четырнадцати попыток всего четыре были успешными! Мбаппе и Бензема по пять раз шли в обыгрыш и лишь две попытки на двоих принесли положительный результат.

Дешам готовил оригинальные ходы со смещениями отдельных футболистов. Сменами позиций. Возможно, в теории план был хорош, но на практике эти маневры были недостаточно интенсивными и малоэффективными. По крайней мере, на компактный блок португальцев, который действовал по принципам зонной обороны, эти перемещения особенного влияния не оказывали.

В частности, в начальной стадии атак Толлисо часто опускался в глубину и закрывал зону правого центрального защитника в тройке центрбеков, фулбеки при этом поднимались максимально высоко. В данной фазе французы поддерживали структуру 3-2-5 с Канте и Погба в средней линии. Временами Эрнандес шел вперед, а Канте опускался в его зону. При этом cтруктура сохранялась. Толлисо смещался в опорную зону к Погба. Последний, также часто опускался в линию обороны для розыгрыша мяча. Канте и Толиссо соответственно закрывали пространство в центре.

Рафинированный футбол от примитивных чемпионов: Тактика в матче Португалия - Франция - изображение 7

Все эти маневры не имели особого смысла, так как Португалия не прессинговала. Тройке игроков сборной Франции противостоял пассивный Роналду, который просто стоял в зоне. Так рождалась и росла статистика точности передач, которая у обеих команд превышала 90%. Из положительных моментов нужно отметить очередной сильный матч Поля Погба. Эго забросы, дальние и средние передачи – главное оружие Франции не только в этом матче, но и, в общем, на стадии группового турнира.

При продвижении французами мяча к финальной трети поля в тылу оставалась пара центрбеков. Погба поднимался в среднюю линию. Структура перестраивалась на 2-3-5. В линии атаки игроки также активно менялись позициями. Гризманн, Бензема и Толиссо регулярно пытались открываться между линиями. Мбаппе в основном действовал в левом полупространстве. Перегруз линии обороны эпизодами заставлял португальцев переходить на игру в пять защитников. Жота опускался левым защитником. Но базовой структурой в обороне у чемпионов Европы была 4-1-4-1.

После матча Дидье Дешам выразил удовлетворение результатом и рассказал о характере травм Эрнандеса и Диня:

"Эта была схватка, и пришлось нелегко. Мы подарили два гола своими ошибками. Пытались победить. В итоге мы на первом месте, и эта позиция - наилучшая. Теперь мы будем восстанавливаться к началу следующего раунда. Что касается состояния отдельных игроков, больше всего беспокоит Люка Динь. У него травма мышц задней поверхности бедра. Теперь сложно рассчитывать на то, что он еще сможет сыграть на этом турнире. У Лукаса Эрнандеса были небольшие проблемы с коленом, и я не хотел рисковать".

В свою очередь, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:

"Что мне очень понравилось, так это коллективные действия команды. Когда меня спросили, что нужно сделать, чтобы матч со сборной Германии не повторился, я ответил, что достаточно быть похожими на самих себя. Мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа. Есть куда и дальше совершенствоваться. Второй тайм мы начали плохо, но успели перестроиться. Теперь надо готовиться к встрече со сборной Бельгии, которая является серьезным соперником. Если взглянуть на рейтинги, она в них на первом месте. Но давайте сначала все взвесим и поймем, что нам будет нужно к этому матчу".

Ничья принесла сборной Франции первое место в "Группе смерти", Португалия финишировала третьей. Команда Дешама заслужила право сыграть в 1/8 финала с Швейцарией, португальцы вышли на Бельгию, хотя были на расстоянии одного гола от того, чтобы поменяться соперниками.

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В статье: Португалия Франция Евро-2020 тактика
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.