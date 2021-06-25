Рафинированный футбол от примитивных чемпионов: Тактика в матче Португалия - Франция

Второй тур несколько подпортил репутацию действующих чемпионов мира и Европы. В своем очном противостоянии они должны были не только решить свои турнирные задачи, но и вернуть слегка пошатнувшуюся уверенность в собственных силах. Главной задачей французов было первое место, которое выводило в плей-офф на Швейцарию. У португальцев на кону стоял выход в 1/8 финала. Причем, команда Фернанду Сантуша могла финишировать, как на первом, так и на третьем месте.

По большому счету, статусные команды справились со своими задачами и матч получился интригующим, но при этом в очередной раз можно констатировать, что из всех топ-сборных Португалия и Франция, наряду с Англией, являются самыми скучными и примитивными с тактической точки зрения. Разумеется, кадровый потенциал команд Сантуша и тем более Дешама позволяет рассчитывать на успех в любом предприятии, но, на мой взгляд, штабы Дешама и Сантуша не реализовывают возможности, которыми обладают.

Говоря о тактическом несовершенстве, прежде всего я имею в виду однообразие, скудность арсенала. Оба главных тренера располагают отличным материалом, из которого можно воплощать в жизнь практически любые тактические фантазии, формировать тренды и тенденции, наконец – дарить образцы футбола наивысших стандартов. К сожалению, это все не про Дидье Дешама и Фернанду Сантуша. На последних крупных международных турнирах побеждал рационализм, реализованный позиционной обороной и быстрыми атаками.

Одной из особенностей Евро-2020 является большое стилистическое разнообразие участников и есть все основания рассчитывать на то, что созидающие, активно исповедующие принципы пространства и времени, контрпрессинг и в целом – проактивные методы обороны, на этот раз растворят рационализм португальцев и тем более французов.

На мой взгляд, имея в составе таких исполнителей, как Канте, Погба, Гризманн, Бензема, Мбаппе, Коман, Рабио Дешаму должно быть стыдно играть в то, во что они играют. По большому счету, Франция играет исключительно на результат, для себя. При этом она остается одним из главных фаворитов чемпионата Европы. Дешам реально может выиграть Евро-2020, но его команда не окажет никакого влияние на развитие футбола и не подарит никакого эстетического наслаждения от своего футбола.

Португалия - Франция - 2:2

Голы: Роналду 31 (пен.), 60 (пен.) - Бензема 45+2 (пен.), 48;

Португалия: Патрисиу, Семеду (Далот 79), Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу (Пальинья 46), Моутинью (Невеш 73), Саншеш (Оливейра 88), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш 73), Жота, Роналду

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес (Динь 46, Рабио 52), Канте, Погба, Толиссо (Коман 66), Гризманн (Сиссоко 87), Бензема, Мбаппе

Предупреждения: Льорис 28, Эрнандес 36, Гризманн 39, Кимпембе 83

Главный арбитр: Антонио Матеу Лаос (Испания)

После неудачных матчей оба тренерских штаба внесли определенные коррективы. Португалия вернулась к формации 4-3-3, которая в фазе игры без мяча трансформировалась в 4-1-4-1, а Франция, как и на чемпионате мира, по ходу турнира перешла с 4-3-3 на 4-2-3-1.

Разумеется, изменений претерпели и стартовые составы команд. В сравнении с матчами второго тура в компанию опорнику Данилу Сантуш отрядил Моутинью и Саншеша. У Дешама также было две замены. На позиции правого фулбека вместо Павара сыграл Кунде, а в полузащите Рабио заменил Толиссо, который был наделен более атакующими функциями.

Поверхностная статистика подчеркивает равенство. После проваленного матча с Германией португальцы проделали работу над ошибками и на этот раз действовали более компактно, не оставляя оппонентам слишком много пространства между линий. На этот раз в деструктивной фазе игры вингеры помогали фулбекам на флангах. Хотя, показатели ожидаемых голов выше у команды Сантуша, в принципе, результат матча вполне соответствует характеру матча.

Команды действовали в схожей манере, злоупотребляя рафинированным контролем мяча. В среднем, португальцы в одной атаке совершали по восемь передач, французы – по девять. Но это не следствие показательной игры в позиционных атаках, а всего лишь – рафинированный, трусливый контроль мяча на своей половине поля. Команды практически не прессинговали друг друга и действовали чересчур осторожно.

Касательно зон активности – Франция и Португалия отличались сбалансированными действиями и в равной степени использовали оба фланга в атакующих действиях. Нужно отметить очень низкие показатели номинальных гостей в дриблинге. Из четырнадцати попыток всего четыре были успешными! Мбаппе и Бензема по пять раз шли в обыгрыш и лишь две попытки на двоих принесли положительный результат.

Дешам готовил оригинальные ходы со смещениями отдельных футболистов. Сменами позиций. Возможно, в теории план был хорош, но на практике эти маневры были недостаточно интенсивными и малоэффективными. По крайней мере, на компактный блок португальцев, который действовал по принципам зонной обороны, эти перемещения особенного влияния не оказывали.

В частности, в начальной стадии атак Толлисо часто опускался в глубину и закрывал зону правого центрального защитника в тройке центрбеков, фулбеки при этом поднимались максимально высоко. В данной фазе французы поддерживали структуру 3-2-5 с Канте и Погба в средней линии. Временами Эрнандес шел вперед, а Канте опускался в его зону. При этом cтруктура сохранялась. Толлисо смещался в опорную зону к Погба. Последний, также часто опускался в линию обороны для розыгрыша мяча. Канте и Толиссо соответственно закрывали пространство в центре.

Все эти маневры не имели особого смысла, так как Португалия не прессинговала. Тройке игроков сборной Франции противостоял пассивный Роналду, который просто стоял в зоне. Так рождалась и росла статистика точности передач, которая у обеих команд превышала 90%. Из положительных моментов нужно отметить очередной сильный матч Поля Погба. Эго забросы, дальние и средние передачи – главное оружие Франции не только в этом матче, но и, в общем, на стадии группового турнира.

При продвижении французами мяча к финальной трети поля в тылу оставалась пара центрбеков. Погба поднимался в среднюю линию. Структура перестраивалась на 2-3-5. В линии атаки игроки также активно менялись позициями. Гризманн, Бензема и Толиссо регулярно пытались открываться между линиями. Мбаппе в основном действовал в левом полупространстве. Перегруз линии обороны эпизодами заставлял португальцев переходить на игру в пять защитников. Жота опускался левым защитником. Но базовой структурой в обороне у чемпионов Европы была 4-1-4-1.

После матча Дидье Дешам выразил удовлетворение результатом и рассказал о характере травм Эрнандеса и Диня:

"Эта была схватка, и пришлось нелегко. Мы подарили два гола своими ошибками. Пытались победить. В итоге мы на первом месте, и эта позиция - наилучшая. Теперь мы будем восстанавливаться к началу следующего раунда. Что касается состояния отдельных игроков, больше всего беспокоит Люка Динь. У него травма мышц задней поверхности бедра. Теперь сложно рассчитывать на то, что он еще сможет сыграть на этом турнире. У Лукаса Эрнандеса были небольшие проблемы с коленом, и я не хотел рисковать".

В свою очередь, главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш:

"Что мне очень понравилось, так это коллективные действия команды. Когда меня спросили, что нужно сделать, чтобы матч со сборной Германии не повторился, я ответил, что достаточно быть похожими на самих себя. Мы играли последовательно, мощно, не теряя боевого духа. Есть куда и дальше совершенствоваться. Второй тайм мы начали плохо, но успели перестроиться. Теперь надо готовиться к встрече со сборной Бельгии, которая является серьезным соперником. Если взглянуть на рейтинги, она в них на первом месте. Но давайте сначала все взвесим и поймем, что нам будет нужно к этому матчу".

Ничья принесла сборной Франции первое место в "Группе смерти", Португалия финишировала третьей. Команда Дешама заслужила право сыграть в 1/8 финала с Швейцарией, португальцы вышли на Бельгию, хотя были на расстоянии одного гола от того, чтобы поменяться соперниками.

Группа автора в Facebook "Тактика футбола с Сергеем Костенюком"