Отдельных личностей смела сплоченная команда. 1/8 финала чемпионата Европы. Уэльс – Дания 0:4

Перед матчем наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд столкнулся с двумя неожиданными потерями. Повреждение получил основной форвард Юсуф Польусен и уступил место на газоне герою встречи Касперу Дольбергу, также приболел Даниэль Васс. В свою очередь дисквалификация Итана Ампаду не помешала валлийцам вновь поиздеваться над перфекционистами своим командным фото.

Уэльс неожиданно для себя начал поединок активнее и даже забрал мяч под контроль. Все атаки "драконов" проходили через Бэйла: вертикальные розыгрыши, стеночки, транзит снаряда в штрафную площадку, навесы и прострелы – Гарет был задействован буквально везде. Именно капитан валлийцев и нанес два первых удара по воротам, после чего уже Джеймс полноценно заставил Шмейхеля размяться.

???????????????????????????? 0-0 ???????? 24'



Cymru survive several Danish corners but we're creating chances of our own.#WAL | #EURO2020 | #TogetherStronger pic.twitter.com/FP6YYeoX7M