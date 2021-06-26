Отдельных личностей смела сплоченная команда. 1/8 финала чемпионата Европы. Уэльс – Дания 0:4

Перед матчем наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд столкнулся с двумя неожиданными потерями. Повреждение получил основной форвард Юсуф Польусен и уступил место на газоне герою встречи Касперу Дольбергу, также приболел Даниэль Васс. В свою очередь дисквалификация Итана Ампаду не помешала валлийцам вновь поиздеваться над перфекционистами своим командным фото.

Уэльс неожиданно для себя начал поединок активнее и даже забрал мяч под контроль. Все атаки "драконов" проходили через Бэйла: вертикальные розыгрыши, стеночки, транзит снаряда в штрафную площадку, навесы и прострелы – Гарет был задействован буквально везде. Именно капитан валлийцев и нанес два первых удара по воротам, после чего уже Джеймс полноценно заставил Шмейхеля размяться.

К экватору первой половины встречи Дания наконец-то разобралась, как накрывать гостей между линиями и не давать им столько пространства. Сначала "алая гвардия" зависла у владений Уорда с помощью четырех корнеров подряд, а затем подопечные Хьюлманда и открыли счет. Мехле отдал роскошный "progressive pass" на Дамсгора, Миккель собрал на себе нескольких игроков соперника и оставил сферу набегающему в левый полуфланг Дольбергу. Каспер сместился правее и аккуратным выстрелом с обводкой попал прямо в боковую сетку (0:1).

Гол надломил Уэльс, датчане это заметили и даже не думали останавливаться. Дамсгор надеялся еще раз ассистировать Дольбергу, однако нападающий не пробил Уорда пяткой во вратарской площадке хозяев. Голкипер выручил и после залпа Мехле с острого угла. Гости откровенно зажали парней Пейджа в их владениях, и только свисток арбитра пришел бедолагам на помощь.

Правда, оборона "драконов" продолжила трещать и во втором тайме. В дебюте 45-минутки провалился юный Неко Уильямс, который на 41-й минуте матча заменил более опытного Робертса по причине травмы у Коннора. 20-летний защитник "Ливерпуля" неудачно нейтрализовал прострел и выбил снаряд на ногу Дольбергу, а Каспер мгновенно отправил его мимо Уорда (0:2).

Уэльсу тотально не хватало конструктива у ворот Шмейхеля. Оборона "датского динамита" спокойно справлялась с забросами в свою штрафную площадку и блокировала тривиальные удары валлийцев весь второй тайм. Гости грамотно варьировали высоту своего построения и не брезговали вертикальными выпадами. В рамках одного из таких Ларсен своим навесом чуть случайно не закрутил сферу за шиворот Уорду – могло выйти очень красиво.

???????????????????????????????????????? Which Denmark players have impressed you most? #EURO2020 pic.twitter.com/dUkApgceHY — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

Под занавес встречи банда Хьюлманда эффектно затолкала два гола-близнеца. Мехле и Брейтуэт по очереди отзеркалили друг друга, приняв мяч в коробке валлийцев, убрав оппонентов на замахе и разочаровав вратаря (0:3, 0:4). У Уилсона сдали нервы, игрок хозяев выхватил справедливое удаление из кармана Зиберта за грязный удар сзади по ногам автору третьего автографа. Подопечным Пейджа абсолютно не хватило качества и целостности выступления, в свою очередь Дания продолжает победный путь.

Чемпионат Европы, 1/8 финала турнира.

Стадион: "Амстердам-Арена" (Амстердам)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Уэльс – Дания 0:4

Голы: Дольберг (27, 48), Мехле (88), Брейтуэйт (90+4)

Уэльс: Уорд – Робертс (Неко Уильямс, 41), Мефам, Родон, Дэвис – Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Бэйл, Рэмзи, Джеймс (Брукс, 78) – Мур (Робертс, 78)

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьер (Андерсен, 77), Вестергор – Ларсен (Бойлесен, 77), Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 60), Мехле – Брейтуэйт, Дамсгор (Нергор, 60) – Дольберг (Корнелиус, 70)

Предупреждения: Родон (25), Мур (40), Брукс (80), Бэйл (90+3)

Удаление: Уилсон (90)