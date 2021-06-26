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Отдельных личностей смела сплоченная команда. 1/8 финала чемпионата Европы. Уэльс – Дания 0:4

ЕВРО-2020
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(4 голосов)

Один Гарет Бэйл в поле не воин

Отдельных личностей смела сплоченная команда. 1/8 финала чемпионата Европы. Уэльс – Дания 0:4

Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем наставник сборной Дании Каспер Хьюлманд столкнулся с двумя неожиданными потерями. Повреждение получил основной форвард Юсуф Польусен и уступил место на газоне герою встречи Касперу Дольбергу, также приболел Даниэль Васс. В свою очередь дисквалификация Итана Ампаду не помешала валлийцам вновь поиздеваться над перфекционистами своим командным фото.

Уэльс неожиданно для себя начал поединок активнее и даже забрал мяч под контроль. Все атаки "драконов" проходили через Бэйла: вертикальные розыгрыши, стеночки, транзит снаряда в штрафную площадку, навесы и прострелы – Гарет был задействован буквально везде. Именно капитан валлийцев и нанес два первых удара по воротам, после чего уже Джеймс полноценно заставил Шмейхеля размяться.

К экватору первой половины встречи Дания наконец-то разобралась, как накрывать гостей между линиями и не давать им столько пространства. Сначала "алая гвардия" зависла у владений Уорда с помощью четырех корнеров подряд, а затем подопечные Хьюлманда и открыли счет. Мехле отдал роскошный "progressive pass" на Дамсгора, Миккель собрал на себе нескольких игроков соперника и оставил сферу набегающему в левый полуфланг Дольбергу. Каспер сместился правее и аккуратным выстрелом с обводкой попал прямо в боковую сетку (0:1).

Гол надломил Уэльс, датчане это заметили и даже не думали останавливаться. Дамсгор надеялся еще раз ассистировать Дольбергу, однако нападающий не пробил Уорда пяткой во вратарской площадке хозяев. Голкипер выручил и после залпа Мехле с острого угла. Гости откровенно зажали парней Пейджа в их владениях, и только свисток арбитра пришел бедолагам на помощь.

Правда, оборона "драконов" продолжила трещать и во втором тайме. В дебюте 45-минутки провалился юный Неко Уильямс, который на 41-й минуте матча заменил более опытного Робертса по причине травмы у Коннора. 20-летний защитник "Ливерпуля" неудачно нейтрализовал прострел и выбил снаряд на ногу Дольбергу, а Каспер мгновенно отправил его мимо Уорда (0:2).

Уэльсу тотально не хватало конструктива у ворот Шмейхеля. Оборона "датского динамита" спокойно справлялась с забросами в свою штрафную площадку и блокировала тривиальные удары валлийцев весь второй тайм. Гости грамотно варьировали высоту своего построения и не брезговали вертикальными выпадами. В рамках одного из таких Ларсен своим навесом чуть случайно не закрутил сферу за шиворот Уорду – могло выйти очень красиво.

Под занавес встречи банда Хьюлманда эффектно затолкала два гола-близнеца. Мехле и Брейтуэт по очереди отзеркалили друг друга, приняв мяч в коробке валлийцев, убрав оппонентов на замахе и разочаровав вратаря (0:3, 0:4). У Уилсона сдали нервы, игрок хозяев выхватил справедливое удаление из кармана Зиберта за грязный удар сзади по ногам автору третьего автографа. Подопечным Пейджа абсолютно не хватило качества и целостности выступления, в свою очередь Дания продолжает победный путь.

Чемпионат Европы, 1/8 финала турнира.

Стадион: "Амстердам-Арена" (Амстердам)

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Уэльс – Дания 0:4

Голы: Дольберг (27, 48), Мехле (88), Брейтуэйт (90+4)

Уэльс: Уорд – Робертс (Неко Уильямс, 41), Мефам, Родон, Дэвис – Моррелл (Уилсон, 60), Аллен, Бэйл, Рэмзи, Джеймс (Брукс, 78) – Мур (Робертс, 78)

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьер (Андерсен, 77), Вестергор – Ларсен (Бойлесен, 77), Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 60), Мехле – Брейтуэйт, Дамсгор (Нергор, 60) – Дольберг (Корнелиус, 70)

Предупреждения: Родон (25), Мур (40), Брукс (80), Бэйл (90+3)

Удаление: Уилсон (90)

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В статье: Дания Уэльс Евро-2020 Евро Мартин Брайтвайт Каспер Дольберг Йоаким Мехле чемпионат Европы
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Комментарии (47)
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pilips111 (Чернигов)
26.06.2021 в 22:28
А Австрия порвёт Италию
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
26.06.2021 в 22:01
Молодцы. Достойно сыграли для Эриксена. Не удивлюсь, если смогут обыграть Нидерланды.
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+1
0
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victor1306 (Мадрид)
26.06.2021 в 21:59
Потужна і збалансована команда розбила Уельс і Бейла. Чому розвів останніх? Тому, що Гарет в збірній просто ТОП. Всюди і у всьому. І коли середненька команда посипалась, то сам він нічого не зміг зробити.
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0
0
friday13 (Івано-Франківськ)
26.06.2021 в 21:50
бретвейт - баласт для барси, для збірної супертоп
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+2
0
xapyga (Запорожье)
26.06.2021 в 21:49
вот как смотришь голы вечно белокурые у скандинавов забивают, думаешь там все такие, а нет на общем фото и светлых нет))
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+2
0
2.dc (Николаев)
26.06.2021 в 21:48
Свиньи конечно, эти Датчане, могли бы и не доводить счет до нехороших значений ). Но каковы ж молодцы ... Матч так себе, одни грамотно делали свое дело, другие с достоинством приняли неизбежное ...
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
26.06.2021 в 22:02
почему свиньи. сколько им не перло. не залетало. теперь для баланса нужно выравнивать положение)))
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
26.06.2021 в 21:40
Датчане красавцы!! Ожидал от них победу... Но, что б так лихо... реально молодцы!!!
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+3
0
NikosFutboloidos (Chop)
26.06.2021 в 21:30
На замітку Шевченку, немає незамінних гравців є тільки тренер боягуз.
Ответить
+3
-7
Comment06 (Украина)
26.06.2021 в 21:11
Неприлично крупно как для 1/8 проиграл Уэльс, и не скажешь, что не справедливо. Против датского лома у валлийцев не нашлось достойного приема- Дания и по игрокам, и по командной игре несравнимо выше классом, а одного Бэйла оказалось недостаточно. Удаление на 90 мин. выглядело чрезмерной карой, но на результат не повлияло. Думаю, в 1/4 против скорее всего голландцев у датчан будут неплохие шансы.
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+1
0
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Neegls S. (Гурьевка)
26.06.2021 в 21:20
Крупным он стал на последних минутах...Валлийцы пошли ва-банк - получили ещё два)
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+5
0
avatar
Zidane5 (Одесса)
26.06.2021 в 21:10
На такую команду-звезду любо дорого смотреть. Браво!
Ответить
+3
0
Acsakal (Kharkov)
26.06.2021 в 21:10
Шева не включає Безуса до складу, так він за Данію дубль робить...
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+2
0
vlotko (Броди)
26.06.2021 в 21:52
Забембали своїм Безусом і Довбиком, тренерам на місці краще видно хто що може. Невже ви на своєму дивані думаєте, що Шевченко сам собі ворог. Треба зрозуміти просту істину : немає в нас 26 рівноцінних футболістів.
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0
-3
Dimka26 (Чернигов)
26.06.2021 в 22:03
тренерам так хорошо видно. что ни одна из замен за три матча не усилила игру.
0
0
VAO (Луганск)
26.06.2021 в 22:19
а я соглашусь. как будто с безусом и довбиком все было бы по другому. Вот что в сборной делает господин Беседин? - это хороший вопрос.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
26.06.2021 в 21:05
Да.. Один Гарет Бейл в поле не воин. Дания выше классом команда.
Ответить
+6
-3
aleks68
26.06.2021 в 21:07
ты перед матчем выл что "драконы"супер и победят
Ответить
+4
-2
Algrab (Костопiль)
26.06.2021 в 21:08
Це в нього таке частенько буває...повити...
+4
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
26.06.2021 в 21:08
Я таого не писал, му.дило. Зайди в анонс и посмотри внематочнее, дятел.
+3
-3
aleks68
26.06.2021 в 21:11
ты хуже дятла.-врождённый ...... поменьше гавкай.безмозглое чмо
+3
-1
aleks68
26.06.2021 в 21:15
почитай свою ахинею в 16:21 и подбери слюни.
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
26.06.2021 в 21:15
Алграб, кто б оце ще пиз@ів.. Шо в тебе буває я вже промовчу.. Так.. і не забувай, шо в нас перемир'я.
+2
-2
Algrab (Костопiль)
26.06.2021 в 21:16
Тимчасове...
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
26.06.2021 в 21:17
Слушай, дятел ты примороженный, а не пошёл бы ты на Х У Й. Долбоё@а кусок..
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
26.06.2021 в 21:19
Алграб, это я не тебе.
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
26.06.2021 в 21:24
Ну шо, уе@ан пиз@ливый, ты где там, давай попиз@им у кого там какая ахинея. Ты хоть два осмысленных предложения можешь составить, баклан ты тупорылый?
+1
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.06.2021 в 21:26
Не звизди, он просто писал, что болеет за Уэльс и желает им победы.
0
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Loader (Днепр)
26.06.2021 в 21:27
Олег, нах. тебе этот быкующий ху.сос? Это чмо появилось недавно и скачет по веткам, чрезмерно вы.бываясь.
0
0
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Барселиниус (землянин)
26.06.2021 в 21:35
Виталик, так это бычьё надо обламывать сразу, шоб дальше не повадно было тут губой трясти. Вон одну ДинамуК недавно обломал прилюдно, так сидит теперь чушок, молчит, больше не доё@ывается. Надо будет и этого чухана 68-го обламаю.
0
-1
aleks68
26.06.2021 в 21:37
бык тут один-землянин.обломай свои рога и не гавкай.можешь только отсосать
0
-1
Algrab (Костопiль)
26.06.2021 в 21:39
Тихо, хлопці, тихо...Почекаємо до закінчення Євро, а там вже і почнеться.. ну типу: "Реал- найкращий"...
+1
0
aleks68
26.06.2021 в 21:40
тебя долб...ба днепровского это не касается."эксперт"занюханный.прикрой своё е....о
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
26.06.2021 в 21:41
отсосать.. не гавкай.. ну, шо ты ещё чмырь можешь тут прошептать? отморозок блъ.. Ты хоть откуда само, чудо? А шо это за циферки у тебя, уе@ан ты торможенный?
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
26.06.2021 в 21:42
Дерьмодемон, бл.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
26.06.2021 в 21:51
aleks68 - ч м о чуханистое Баклан блъ..
+1
0
xapyga (Запорожье)
26.06.2021 в 21:52
ппц какие неадекваты, нормально себя ведите, без ругани и матов
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
26.06.2021 в 21:57
Так учим одного дятла, как надо себя вести в приличном обществе. Чувак других слов не понимает. Пардоньте.. ))
+1
-1
Algrab (Костопiль)
26.06.2021 в 22:15
Так і я ж за це...а вони...
0
0
Algrab (Костопiль)
26.06.2021 в 22:20
Не пардоним...Будь чемним, а не то...
0
0
Algrab (Костопiль)
26.06.2021 в 21:05
Ще більш приємно, що Данія прибила "скрєпоносців", які тепер будуть звідусіль гавкати, " что ані проігралі сильной команде"... Хоча, після такого рівня гри, не здивуюся, якщо вони вийдуть в півфінал.
Ответить
+3
0
avatar
Artem-south (Херсон)
26.06.2021 в 21:05
Мы так же Швецию раскатаем (скриньте это сообщение)
Ответить
+4
0
VAO (Луганск)
26.06.2021 в 22:22
Парадокс в том что наша команда раскатать может всех, кроме наверное Итальянцев. Но ножки дрожат и сердечко сильно колотится и от страха головка долго думает у наших ребят.
Ответить
0
0
aleks68
26.06.2021 в 21:05
сказали и сделали.выесли и паРАШУ и "драконов".привет "землянину"-оракул ......
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+2
-3
Algrab (Костопiль)
26.06.2021 в 21:05
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
26.06.2021 в 21:02
Зачетно раскатали.
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+3
0
Mexxxxx (Просяная)
26.06.2021 в 20:57
Приятно смотреть. Молодцы, все справедливо.
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+2
0


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.