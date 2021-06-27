Первый гол в ворота Италии за 1168 минут, сила Дании. Пять фактов 14-го дня Евро-2020 

Италия и Дания стали первыми четвертьфиналистами Евро-2020. Их матчи с Австрией и Уэльсом стали по-своему увлекательными. “Адзурри” дожали экс-соперника сборной Украины только в овертайме, а Дания отправила в ворота Уэльса аж четыре гола. Ни дня на Евро без новых рекордв.

1168 минут Италии без пропущенных голов

Двухметровый форвард “Штутгарта” Саша Калайджич протолкнул мяч в ворота Доннаруммы и вернул интригу в конце матча с Италией. Но Австрия все равно проиграла и покинула Евро. Тем не менее ей удалось прервать рекордную серию Италии без пропущенных голов. Адзурри не пропускали 1168 минут – это новый рекорд на уровне сборных. Предыдущий также принадлежал Италии (70-е, 1143 минуты).

31 матч Италии без поражений

Италия пропустила, но продолжила свою другу серию – без поражений. Команда Роберто Манчини не проигрывает уже в 31 матчах подряд. Это лучший результат в ее 111-летней истории. Италию опережают пока только сборные Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009) у которых было по 35 матчей без поражений.

Первые голы Италии в овертайме Евро

Для Италии это был восьмой овертайм в истории Евро – это больше, чем у любой другой сборной. И никогда ранее в дополнительное время на чемпионате Европы Италия не забивала. Размочил серию Федерико Кьеза. Интересно, что игрок “Юве” забил первый гол на Евро спустя 25 лет и 12 дней после мяча своего отца Энрико Кьезы на Евро-1996. Второй гол в ворота Австрии добавил Пессина. Впервые в истории Евро в овертайме забили два игрока, вышедшие на замену. Саша Калайджич, к слову, тоже вышел на поле со скамейки запасных.

???????? Federico Chiesa joins his dad Enrico by scoring at a EURO finals tournament ????



ℹ️ Enrico Chiesa found the net against Czech Republic at EURO '96 @azzurri | #EURO2020 pic.twitter.com/Pr8zccgKNx — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021

Игроки Аталанты забили больше голов на Евро, чем все представители Ла Лиги

Гол Маттео Пессины стал шестым для футболистов “Аталанты” на чемпионате Европы. Чаще забивали только игроки “Ювентуса” (8) и “Интера” (7). Представители Серии А забили больше всех на Евро – 27 голов. Второе место за Бундеслигой (23), третья – АПЛ (19). Игроки из испанской Ла Лиги забили всего пять голов.

Второй подряд разгром от Дании

Дания стала первой сборной в истории Евро, которая выиграла два матча подряд, забив четыре гола и первой сборной в Истории Евро, которая вышла в четвертьфинал, проиграв два стартовых матча. Также победа 4:0 над Уэльсом вошла в перечень крупнейших на стадии плей-офф чемпионата Европы (2000, четвертьфинал: Нидерланды - Югославия 6:1, 2012, финал: Испания - Италия 4:0, 2016, 1/8: Бельгия - Венгрия 4:0). В первых двух матчах Дания нанесла 43 удара и забила всего один гол. Следующие два матча: 32 удара и восемь голов.