Первый гол в ворота Италии за 1168 минут, сила Дании. Пять фактов 14-го дня Евро-2020 

Италия и Дания стали первыми четвертьфиналистами Евро-2020. Их матчи с Австрией и Уэльсом стали по-своему увлекательными. “Адзурри” дожали экс-соперника сборной Украины только в овертайме, а Дания отправила в ворота Уэльса аж четыре гола. Ни дня на Евро без новых рекордв.

Двухметровый форвард “Штутгарта” Саша Калайджич протолкнул мяч в ворота Доннаруммы и вернул интригу в конце матча с Италией. Но Австрия все равно проиграла и покинула Евро. Тем не менее ей удалось прервать рекордную серию Италии без пропущенных голов. Адзурри не пропускали 1168 минут – это новый рекорд на уровне сборных. Предыдущий также принадлежал Италии (70-е, 1143 минуты).

Италия пропустила, но продолжила свою другу серию – без поражений. Команда Роберто Манчини не проигрывает уже в 31 матчах подряд. Это лучший результат в ее 111-летней истории. Италию опережают пока только сборные Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009) у которых было по 35 матчей без поражений.

Для Италии это был восьмой овертайм в истории Евро – это больше, чем у любой другой сборной. И никогда ранее в дополнительное время на чемпионате Европы Италия не забивала. Размочил серию Федерико Кьеза. Интересно, что игрок “Юве” забил первый гол на Евро спустя 25 лет и 12 дней после мяча своего отца Энрико Кьезы на Евро-1996. Второй гол в ворота Австрии добавил Пессина. Впервые в истории Евро в овертайме забили два игрока, вышедшие на замену. Саша Калайджич, к слову, тоже вышел на поле со скамейки запасных.

