Бэйл ушел с интервью после вопроса о завершении карьеры в сборной

Капитан сборной Уэльса Гарет Бейл ушел из послематчевого флэш-интервью после поединка 1/8 финала Евро с Данией (0:4).

31-летний валлиец отвечал на вопросы по матчу, а после вопроса о том, провел ли тот свой последний матч за сборную, Бэйл отказался отвечать и ушел.

Всего Гарет провел 95 матчей за команду Уэльса и забил 33 мяча. Его цена составляет 18 млн евро.

Gareth Bale's reaction when asked if he's played his last game for Wales ???? pic.twitter.com/pVDJ7TLxRp