109 международных голов Роналду: 14 пенальти, несчастные шведы и феномен последних минут

Не секрет, что благодаря дублю с пенальти в матче Евро-2020 против Франции (2:2) Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов за сборную.

Теперь у 36-летнего бомбардира "Ювентуса" 109 мячей за Португалию. Столько же в 1993-2006 годах забил за Иран Али Даеи. Также в пятерке лучших "международных" бомбардиров всех времен малайзиец Мохтар Дахари (89), венгр Ференц Пушкаш (84) и замбиец Годфри Читалу (79).

В этой пятерке у Роналду самая низкая средняя результативность: "лишь" 0,62 гола за матч. Для сравнения, у Даеи - 0,73; у Пушкаша - 0,99.

Не спешите ругать португальца, он не виноват. Все проще: во времена Майора футбол был открытее и голов забивалось больше, тогда как Даеи в Азии просто опекали слабые защитники.

Свой первый гол за Португалию Роналду забил в матче группового раунда Евро-2004 против Греции (1:2). Это было примерно через год после его дебюта в "Селессау". На тот момент будущей легенде "Реала" было всего 18 лет, 6 месяцев и 5 дней.

23 из 109 своих голов за сборную Криштиану провел на больших турнирах - в том числе, 14 на чемпионатах Европы; 7 - на чемпионатах мира; 2 - на Кубке Конфедераций. Начиная с 2004 года, CR7 отличался на каждом большом турнире, где принимал участие. При этом 5 голов, уже забитых им на Евро-2020, являются персональным рекордом Роналду - ранее он не забивал так много ни на отдельно взятом Евро, ни на ЧМ.

Всего Роналду провел за Португалию 178 матчей - это рекорд. При этом голы он забивал лишь в 72 из них. Еще 106 матчей за "Селессау" форвард отбегал вхолостую.

На счету Криштиану 17 дублей, 7 хет-триков и 2 покера за сборную Португалии. Покеры были оформлены против Андорры в 2016 году (6:0) и против Литвы в 2019-м (5:1).

Помимо Литвы Роналду много забивал Швеции (7), Люксембургу (6), Венгрии (6) и Андорре (6). Всего в списке сборных-жертв бомбардира аж 44 команды самого разного класса и стиля. На текущем Евро ему удалось закрыть важный гештальт и, наконец, поразить ворота Франции с Германией.

На поздних стадиях карьеры Роналду попадал под шквал критики из-за "набивания" статистики, но цифры говорят также, что лишь 14 из 109 его голов были забиты с пенальти. Еще 9 мячей форвард забил со штрафного; остальные - с игры.

Роналду хорошо бьет с обеих ног, но перекос в сторону правой заметен - сразу 63 своих гола за сборную он забил рабочей ногой. С левой - еще 24; головой - 22.

Важный нюанс: с Роналду надо всегда быть на чеку, но особенно на поздних стадиях матчей. Его самый результативный отрезок начинается с 76-й минуты, когда соперник либо выдохся, либо бросил играть. На текущем Евро это вполне ощутили на себе венгры, которым CR7 отгрузил дубль в компенсированное время.

Думается, бельгийцы об этом знают и не допустят подобной оплошности, иначе их могут не спасти даже гении Лукаку с де Брюйне - Роналду и в 36 лет сохраняет невероятный голод к голам.