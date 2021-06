ВИДЕО, как сборная Италии пела государственный гимн в автобусе после игры против Австрии

Уже всем известная страсть, с которой игроки сборной Италии выполняют государственный гимн перед матчами на поле. Однако они это делают не только в специально отведенное время. "Аззурри" могут искренне петь и в автобусе.

После матча против Австрии в сети появилось видео, как итальянцы снова вдохновенно выполняют государственную песню, проезжая по дороге. Гудит весь автобус.

Even on the bus, Italians can’t stop singing our National Anthem



Good vibes around the team after tonight’s difficult win pic.twitter.com/lSjY29MEoC