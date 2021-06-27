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ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нидерланды - Чехия 0:2. Сломленные тюльпаны

ЕВРО-2020
Обновлено
(1 голосов)

Голландская сказка заканчивается, чешская - пишется дальше

Нидерланды - Чехия 0:2. Сломленные тюльпаны

Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Голландцы и чехи имеют интересную историю противостояний. Особенно, что касается чемпионатов Евро. Сначала они встретились в последний год прошлого столетия на Евро-2000. В матче группового этапа в составе каждой из команд было немало ярких звезд, но круче всех тогда зажигал Пьерлуиджи Коллина. Знаменитый арбитр успел и с чешским игроком потолкаться, и очень спорный пенальти в пользу "оранье" назначить, который на 89-й минуте реализовал Франк де Бур. Не помог даже стоящий на коленях Недвед, который поднес руки к небу и просил о справедливости. Решение осталось в силе, а гол стал единственным в матче.

Спустя четыре года, на скучнейшем Евро-2004, старые знакомые снова встретились, и тогда чехи взяли яркий реванш - 3:2. Что символично, они проигрывали по ходу матча в два мяча. По итогу, обе команды дошли до полуфинала, поделив бронзу. Сегодня они вновь пересеклись на главном турнире континента.

Первый тайм не был интересным. Напряженным - да, но не более. Чехи, понятное дело, больше времени уделяли обороне, и стоит отметить, что с этим они справлялись здорово. Главные звезды "оранжевых", Депай и Вейналдум, были полностью закрыты, а Мален каждым своим касанием тормозил большинство атак. Сразу видно, что Франк де Бур не особо внимательно читал наш анонс, где мы ему советовали довериться Вегхорсту на острие. Фактурный нападающий в сегодняшнем матче пригодился бы. Если судить в целом, то из опасного можно вспомнить только обмен репликами между Бараком и Дамфрисом. Удар первого заблокировал де Лигт, а прострел второго не нашел ногу Малена.

Веселье началось после перерыва. Причем сразу. Матейс де Лигт, которого мы считали лучшим защитником этого Евро, наварил в районе своей штрафной, потеряв на ровном месте равновесие и умышленно сыграв рукой. Это помешало Шику выйти 1 на 1 с вратарем. Сергей Карасев, который внешне больно схож с тем же Коллинной, посмотрев видеоповтор, решил отменить желтую карточку, показав вместо этого красную. У технической зоны Матейса встречал главный тренер, проговаривая фразу: "Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха". Если вы понимаете о чем мы.

Получив численное преимущество, номинальные гости не торопились всеми силами бежать в атаку, но моменты у ворот Стекеленбурга стали создаваться куда чаще. И если удар Кадержабека заблокировал Дамфрис (как он везде успевает?), то после стандарта никто "оранье" спасти не сумел. Калаш скинул головой на Холеша, который вбил мяч в сетку - 0:1. Де Бур пошел в all in, выпустив и Вегхорста, и Промеса, но это привело лишь ко второму пропущенному - Шик точно пробил после передачи Холеша. Это конечная остановка для "оранье". Их яркая сказка, название которой "девять очков в группе", заканчивается на первой же стадии плей-офф. И жалеть их особо не за что.

Чехию ждет четвертьфинал. Чехию ждет Дания. А нас, хотелось бы верить, ждет яркий матч четвертьфинала.

Евро-2020, 1/8 финала
Нидерланды - Чехия 0:2
Голы: Томаш Холеш 68, Патрик Шик 80
Нидерланды: Мартен Стекеленбург, Дензел Дюмфрис, Матейс де Лигт, Стефан де Врей, Мемфис Депай, Патрик ван Анхольт (Стивен Бергёйс 81), Мартен де Рон (Ваут Вегхорст 73), Дейли Блинд (Юрриен Тимбер 81), Дониелл Мален (Квинси Промес 57), Жоржиньо Вейналдум, Френки де Йонг
Чехия: Томаш Вацлик, Павел Кадержабек, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфал, Томаш Калаш, Антонин Барак, Томаш Холеш (Алекс Крал 85), Патрик Шик, Лукаш Масопуст (Якуб Янкто 79), Петр Щевчик (Адам Гложек 85), Томаш Соучек
Предупреждения: Дензел Дюмфрис 46, Френки де Йонг 85 - Владимир Цоуфал 56
Удаление: Матейс де Лигт 52

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В статье: Нидерланды Чехия Евро-2020
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Комментарии (34)
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krakow (Херсон)
27.06.2021 в 21:08
Юрич,ау...
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0
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Spokoyno (Київ)
27.06.2021 в 21:08
1) Куман все ж таки фізрук... Недарма його ще до початку таким називали деякі експерти... Наші і австріяки надали їм фору... власною невпевненістю, а чехи просто билися за перемогу! 2) І ВЕЛИКІ гравці роблять ВЕЛИКИ помилки, що приводять до ВЕЛИКИХ проблем! 3) ЧЕХИ "стрибнули вище голови" завдячуючи своїй самовіддачі та командній роботі! PS Саме це потрібно продемонструвати нашим, що пройти далі.
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0
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Romerik (YNWA)
27.06.2021 в 21:07
Интересно, что все свои четыре красные Нидерланды на евро получали против Чехов/Чехословаков... Не везёт оранье с чехами как то. Но прям сегодня именно виноват в поражении тормоз Де Лигт. Зачем косплеить Суареса, если ещё играть целый тайм. После этого футбол для апельсинов кончился...
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0
0
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Rezerf (Чернігів)
27.06.2021 в 21:06
Чехи історично незручні для голандців. Молодці слов'яни! Вацко : - Френкі Де Йонг програв боротьбу, та розводить руками - школа Барселони
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+2
0
Lola888 (Lviv)
27.06.2021 в 21:04
А вот и команда, которая вышла с 3 места в группе и прошла в 1/8! Молодцы чехи! Нашим футболерам пример
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0
-1
balamyt (Boston)
27.06.2021 в 21:04
Пусть чехи скажут спасибо росийскому арбитру Карасову который сломал игру голландии удалением Де Лихта
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+2
-1
MaximSK (Киев)
27.06.2021 в 21:07
Все было там по делу, он сыграл рукой, посчитали фолом последней надежды. Де Лигг сам создал себе этот момент, мог сразу выбить мяч или отдать вратарю назад. В крайнем случае дал бы выйти один на один игроку чехов, получилось еще хуже в итоге.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.06.2021 в 21:07
До речі, чехи дуже боялися до гри цього Карася.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.06.2021 в 21:03
Особо не болею ни за одну из команд, но насколько Чехи хороши!!! Не смотрели на имена, а вышли и чётко разобрали игроков, очень сильно физически, тактически, спокойно и прекрасно сделали игру! Спасибо! Понравилось! Есть чему поучиться! Точно и без кипиша!
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0
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
27.06.2021 в 21:08
А Уругвай все дно кращий!
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0
0
typeR (Луганск)
27.06.2021 в 21:02
Ну и что мы видим во второй подряд 1/8. Что команда, пусть и с меньшим индивидуальным потенциалом игроков, но имеющая четкий план на игру, который правильно выбран тренерским штабом после грамотной оценки себя и соперника - имеет абсолютно все шансы пройти записного фаворита. Рассказы о неготовности - в топку. Или есть правильно выбранный план и он соблюдается - или есть отмазки.
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+3
0
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simargl (Чернигов)
27.06.2021 в 21:06
В сборной должен быть тренер. А у нас группа товарищей... но все равно ждем чуда...
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0
0
MaximSK (Киев)
27.06.2021 в 21:01
Наша группа оказалось очень слабой все таки, первое и второе место сразу вылетели в 1/8. Теперь нам надо отстоять реноме нашей группы. Смотря на то как играют австрийцы и чехи с топ-сборными, понимаешь что на их месте наши бы облажались, пропустили бы минимум 2 гола и без шансов проиграли бы. Мы сильно отстаем даже от средних сборных в плане игры в обороне
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+1
-1
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
27.06.2021 в 21:01
Ни одного удара в створ ворот. Ждали, что чехи сами себе гол организуют?
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0
0
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scorpius (Ck)
27.06.2021 в 21:00
Вот это поворот!
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0
0
мы за динамо (киев)
27.06.2021 в 21:00
ну шо!? помогли вам ваші негри?
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.06.2021 в 20:59
Перша і друга команди з групи вилетіли. Залишилась Україна...
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+5
0
хфутбольная хфизика (Бухарест)
27.06.2021 в 20:59
Голландцы и чехи имеют интересную историю противостояний)) а нидерландцы и чехи какую историю имеют?
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+1
0
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trafalgar (Запорожье)
27.06.2021 в 21:00
олексин пшел вон щенок
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0
0
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simargl (Чернигов)
27.06.2021 в 20:58
Да уж. Это шикарный урок и пример нашим безвольным амебам!!! Играть надо, тогда и победы придут!!! Чехи красавцы, а планокуров немного жаль... чемпионат полон интриг !!!
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+3
0
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meffi (Захід)
27.06.2021 в 20:58
Не треба було грати рукою... Хай би навіть забили. Була б зовсім інша гра. А так, вітаю чехів!
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0
0
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Барселиниус (землянин)
27.06.2021 в 20:58
Раздавленные жабы. Браво Чехия! Белая команда идёт дальше!
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+1
-4
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trafalgar (Запорожье)
27.06.2021 в 20:59
да что ж ты за расист то такой,я сам не люблю эти протесты негров,ну а у тебя прям неприязнь к черныму всему в футболе
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0
0
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Барселиниус (землянин)
27.06.2021 в 21:03
Да, и я этого не скрываю. К неграм у меня неприязнь. За евреев вопросы будут?
+1
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
27.06.2021 в 21:07
Да. Как относитесь к геям из Камеруна, имеющим израильский паспорт?
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
27.06.2021 в 20:57
А сборная Украины из группы С продержалась на ЕВРО дольше голландцев и австрийцев! Пусть может и всего на двое суток...
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+4
0
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simargl (Чернигов)
27.06.2021 в 21:00
Все зависит от нас самих. Если играть, то можно идти дальше, оставив шведами тюльпаны...
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
27.06.2021 в 21:08
Это только подчеркивает, что группа у нас была и не такая смертная. Про группу венгров думаю не надо напоминать, а там как раз и показывали спортивный подвиг.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
27.06.2021 в 20:56
Преждевременно хвалили Оранье. Три победы в группе-это всего лишь квалификация в плей-офф. Нидерланды при Кумане прогрессировали и играли в интересный футбол, при Де Буре они играют исключительно на своём потенциале, не более. Не видно тактической гибкости, комбинированного футбола, лишь индивидуальное мастерство, которого не хватает для выхода даже в четвертьфинал. Впрочем ничего удивительного, такой же блеклый футбол у Де Бура был в Атланте. Чехия показала себя отлично организованной командой в этом матче. Заслужили победу.
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+2
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trafalgar (Запорожье)
27.06.2021 в 20:56
Это надо было так обосораться,Де Йонг просто клоун,только и делал что махал руками а не боролся,из Де Лигта вышел бы неплохой игрок в НБА,поздравляю чехов,просто "черная лошадка" этого турнира
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+2
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Барселиниус (землянин)
27.06.2021 в 21:01
"Тёмная" БЕЛАЯ лошадка.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.06.2021 в 20:56
Как Тим и Джери!!!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.06.2021 в 20:56
Это Бомба!!!!
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Mexxxxx (Просяная)
27.06.2021 в 20:55
Чехи уничтожили наш последний позитив – мы типа на равных сыграли с голландцами и проиграли немного. Оказывается если ты играешь и бьешься на поле то возможно выигрывать, а не жаться унизительно всю игру к своим воротам. Чехи, венгры просто показали как это делается. Надеюсь те кто выйдут против шведов смотрели по телевизору, как люди играют. Ярмоленко надо не мямлить когда его спрашивают о словах капитана венгров в раздевалке, а показывать характер, а то понятно откуда у нас возьмутся бойцовские качества, они и в раздевалке такие же, вряд ли орут, что умрут на поле за тех, кто за них болеет. Чехи ж не сильнее нас, большинство играет в своем чемпионате, ни одного из топ-клуба, та мы и не знаем их толком никого, как и венгров, и какие они выдают матчи. Как не хочется стать самой безвольной и бесхарактерной командой на Евро. Надежда есть, но если раньше они боялись всех, даже македонцев во втором тайме, то с чего им вдруг стать другими, а еще уставшие до невозможности. Ладно, посмотрим.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.