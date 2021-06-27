Нидерланды - Чехия 0:2. Сломленные тюльпаны

Голландцы и чехи имеют интересную историю противостояний. Особенно, что касается чемпионатов Евро. Сначала они встретились в последний год прошлого столетия на Евро-2000. В матче группового этапа в составе каждой из команд было немало ярких звезд, но круче всех тогда зажигал Пьерлуиджи Коллина. Знаменитый арбитр успел и с чешским игроком потолкаться, и очень спорный пенальти в пользу "оранье" назначить, который на 89-й минуте реализовал Франк де Бур. Не помог даже стоящий на коленях Недвед, который поднес руки к небу и просил о справедливости. Решение осталось в силе, а гол стал единственным в матче.

Спустя четыре года, на скучнейшем Евро-2004, старые знакомые снова встретились, и тогда чехи взяли яркий реванш - 3:2. Что символично, они проигрывали по ходу матча в два мяча. По итогу, обе команды дошли до полуфинала, поделив бронзу. Сегодня они вновь пересеклись на главном турнире континента.

Первый тайм не был интересным. Напряженным - да, но не более. Чехи, понятное дело, больше времени уделяли обороне, и стоит отметить, что с этим они справлялись здорово. Главные звезды "оранжевых", Депай и Вейналдум, были полностью закрыты, а Мален каждым своим касанием тормозил большинство атак. Сразу видно, что Франк де Бур не особо внимательно читал наш анонс, где мы ему советовали довериться Вегхорсту на острие. Фактурный нападающий в сегодняшнем матче пригодился бы. Если судить в целом, то из опасного можно вспомнить только обмен репликами между Бараком и Дамфрисом. Удар первого заблокировал де Лигт, а прострел второго не нашел ногу Малена.

Веселье началось после перерыва. Причем сразу. Матейс де Лигт, которого мы считали лучшим защитником этого Евро, наварил в районе своей штрафной, потеряв на ровном месте равновесие и умышленно сыграв рукой. Это помешало Шику выйти 1 на 1 с вратарем. Сергей Карасев, который внешне больно схож с тем же Коллинной, посмотрев видеоповтор, решил отменить желтую карточку, показав вместо этого красную. У технической зоны Матейса встречал главный тренер, проговаривая фразу: "Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха". Если вы понимаете о чем мы.

Получив численное преимущество, номинальные гости не торопились всеми силами бежать в атаку, но моменты у ворот Стекеленбурга стали создаваться куда чаще. И если удар Кадержабека заблокировал Дамфрис (как он везде успевает?), то после стандарта никто "оранье" спасти не сумел. Калаш скинул головой на Холеша, который вбил мяч в сетку - 0:1. Де Бур пошел в all in, выпустив и Вегхорста, и Промеса, но это привело лишь ко второму пропущенному - Шик точно пробил после передачи Холеша. Это конечная остановка для "оранье". Их яркая сказка, название которой "девять очков в группе", заканчивается на первой же стадии плей-офф. И жалеть их особо не за что.

Чехию ждет четвертьфинал. Чехию ждет Дания. А нас, хотелось бы верить, ждет яркий матч четвертьфинала.

Евро-2020, 1/8 финала

Нидерланды - Чехия 0:2

Голы: Томаш Холеш 68, Патрик Шик 80

Нидерланды: Мартен Стекеленбург, Дензел Дюмфрис, Матейс де Лигт, Стефан де Врей, Мемфис Депай, Патрик ван Анхольт (Стивен Бергёйс 81), Мартен де Рон (Ваут Вегхорст 73), Дейли Блинд (Юрриен Тимбер 81), Дониелл Мален (Квинси Промес 57), Жоржиньо Вейналдум, Френки де Йонг

Чехия: Томаш Вацлик, Павел Кадержабек, Ондржей Челюстка, Владимир Цоуфал, Томаш Калаш, Антонин Барак, Томаш Холеш (Алекс Крал 85), Патрик Шик, Лукаш Масопуст (Якуб Янкто 79), Петр Щевчик (Адам Гложек 85), Томаш Соучек

Предупреждения: Дензел Дюмфрис 46, Френки де Йонг 85 - Владимир Цоуфал 56

Удаление: Матейс де Лигт 52