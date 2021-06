Бельгия - Португалия 1:0. Чемпион повержен

Чемпионат Европы-2020

1/8 финала

"Эстадио де Ла Картуха" (Севилья)

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

После неудачного по результатам поединка против французов (0:1) в полуфинале Чемпионата Мира 2018 года Бельгия забивает в 34-х матчах подряд. А вот португальцы сегодня нанесли аж 23 удара по воротам Куртуа - самое большое количество на Евро-2020 для сборной, которая не сумела отличиться.

23 - Portugal recorded 23 shots against Belgium, the highest tally for a team in a game in #EURO2020 without scoring. Denied. #POR #BELPOR #EURO2020 pic.twitter.com/cz8101ewO5