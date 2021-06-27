  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2020
  3. Бельгия - Португалия 1:0. Чемпион повержен
В тренде
ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бельгия - Португалия 1:0. Чемпион повержен

ЕВРО-2020
Обновлено
(4 голосов)

Очень тяжелый и осторожный поединок от обеих команд

Бельгия - Португалия 1:0. Чемпион повержен

Твіттер Євро-2020/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Европы-2020

1/8 финала

"Эстадио де Ла Картуха" (Севилья)

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

После неудачного по результатам поединка против французов (0:1) в полуфинале Чемпионата Мира 2018 года Бельгия забивает в 34-х матчах подряд. А вот португальцы сегодня нанесли аж 23 удара по воротам Куртуа - самое большое количество на Евро-2020 для сборной, которая не сумела отличиться.

Начало встречи было откровенно скучным. В актив обеим командам можно занести лишь внезапную контратаку португальцев с корявым ударом от Жоты. Был еще удар от Роналду со стандарта, который наконец попал в створ со штрафного. Бельгийцы за весь тайм создали один момент - голевой. "Красные дьяволы" выбегали в контратаку, которая потеряла свой темп. Менье скатил на Торгана Азара, который принял мяч и пробы с метров 25-ти. Круглый снаряд по траектории убегал от Патрисиу, который не слишком удачно сыграл в том эпизоде. Второй гол для Торгана на Чемпионатах Европы. В его брата Эдена - один мяч. Младший здесь превзошел старшего.

После перерыва Бельгия продолжила играть осторожно: не ходила часто в атаку и держала мощную линию обороны. Только травма Де Брюйне все испортила. Кевин покинул поле после полученного повреждения в столкновения с Пальиньей.

Первым опасный момент во втором тайме создал Роналду. Он обвел двух игроков и через стенку с партнером вывел Жоту на ударную позицию - тот пробил выше ворот.

За 10 минут до окончания встречи начались качели. Было очень много контратак, однако инициативой владела все-таки Португалия. Сначала Диаш после подачи от углового флажка пробил точно в Куртуа, а затем Геррейро попал в штангу. Роналду так и остался на сухом пайке, не удосужившись найти для себя хороший момент за 90 минут кроме удара со стандарта. Не получилось у него единолично завладеть рекордом лучшего бомбардира среди сборных.

Не впечатлила сегодня Бельгия - в поединке против Италии на данный момент она выглядит андердогом. Сегодня на поле были не “красные дьяволы", а копия сборной Франции, которая с прекрасными игроками играет просто на результат. Интересно, как будет строить игру Роберто Мартинес без возможных потерь: лидеров Кевина Де Брюйне и Эдена Азара, которые заблаговременно покинули поле из-за повреждений.

Однако на стадии плей-офф все методы хороши. Действующий чемпион турнира Португалия покидает Чемпионат Европы и уж точно не защитит свой титул. Подопечные Сантуша становятся вторыми подряд обладателями трофея, которые вылетают в 1/8 финала в следующем же розыгрыше соревнования после Испании, которая установила это антидостижение в 2016 году.

Бельгия - Португалия 1:0

Гол: Азар 42

Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Вертонген, Вермален - Менье, Тилеманс, Витсель, Торган Азар (Дендонкер 90+5) - Де Брюйне (Мартинес 48), Лукаку, Эден Азар (Карраско 87)

Португалия: Патрисиу - Далот, Диаш, Пепе, Геррейро - Жоау Моутинью (Феликс 55), Пальинья (Данилу 78), Санчо (Оливейра 78) - Б. Силва (Фернандес 55), Роналду, Жота (А. Силва 70)

Предупреждения: Вермален 72, Алдервейрелд 81 - Пальинья 45, Далот 51, Пепе 77

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Бельгия Евро-2020
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (37)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2021 в 00:43
Хорошо сыграла Португалия. Но Бельгия смогла засушить игру. Среди противостояния Италия - Бельгия - ставлю на бельгийцев.
Ответить
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.06.2021 в 00:46
А я на Італію.
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2021 в 00:51
ну посмотрим. У Бельгии линия атаки поинтереснее.
0
0
Comment06 (Украина)
28.06.2021 в 00:36
Неожиданно сильно сыграли португальцы, особенно после пропущенного гола. Реально владели преимуществом- 24 удара против 6, 6 в створ против одного,штанга, удар головой в Куртуа, штрафной Роналду(пахал по полной, в 36лет играть в нападении, переписав кучу рекордов- это круто!) Справедливым итогом была бы ничья с лотереей пенальти. Сегодня бельгийцам хватило запаса игры и удачи- с итальянцами, да без Брюйне, может не хватить.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
28.06.2021 в 00:19
Все закономірно! Бельгія наразі сильніше Португалії... Не набагато тому і забила лише один і кінець матчу здебільшого відбивалися! Хоч два убойних момента теж згубили! Головне питання наскільки важки пошкодження у де Брюйне та Азара?!?
Ответить
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
28.06.2021 в 00:06
Эхх, какая жаль.. Пеналду не хватило одного пенальти, шоб побить рекорд Али Даеи. Ну ладно уж.. в следующий раз, как-нибудь.. забьёт Люксембургу с пенальти..
Ответить
+8
-5
Algrab (Костопiль)
28.06.2021 в 00:18
Все, перемир'я закінчене..барсодрочіусе, ти своє тупою головою матч дивився? КР до останньої секунди вів команду вперед...барсонуті придурки...
Ответить
+3
-3
avatar
Loader (Днепр)
28.06.2021 в 00:23
Слабовольный ты, Костополь.
+3
-3
Algrab (Костопiль)
28.06.2021 в 00:26
А ти тільки і вмієш разом зі своїм стадом гидити КР та суперників одного недоклубу, алкаш...
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
28.06.2021 в 00:28
А я думал перемирие касалось того, шобы мы не оскорбляли друг друга.. Ну шо ж.. раз тебе какой-то Пеналду важнее твоего друга Барселиниуса, ну тогда давай, начинай.. обзывайся, хами, сквернословь.. давай.. друг..
+3
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.06.2021 в 00:30
Та ладно мужики, харе сваритись, ще встигнете коли ЛЛ почнеться, зараз свято футболу. Просто насолоджуйтесь хорошою грою!
+3
0
avatar
Барселиниус (землянин)
28.06.2021 в 00:36
Авжеж, Михайло!
+2
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.06.2021 в 00:03
Як і очікувалося, матч видався висококласним! Дуже якісну гру продемонстрували обидві команди! Ця частина сітки надзвичайно сильна, що не матч то маленький фінал. Італія-Бельгія спочатку, потім Франція ймовірно буде грати з переможцем- неймовірно цікаві матчі очікують нас!
Ответить
+3
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.06.2021 в 00:08
Е.Азар в збірній і в клубі практично два різних гравця. Те саме можна сказати і про Грізмана, Бейла...
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
28.06.2021 в 00:16
А брательник его классно пробил конечно. Там вратарь трошки тупанул, алэ то такэ..
+2
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.06.2021 в 00:25
Згоден! Торгана мжна сміло вважати героєм матчу, та й взагалі він вже не гірше Едена грає в збірній! Є ким пишатися їхнім батькам!
+1
0
oda1979 (Запорожье)
28.06.2021 в 00:03
Справедливый итог - минимум ничья для португалов. Бельгийцы ацтой.
Ответить
+4
-5
avatar
Loader (Днепр)
27.06.2021 в 23:59
Ну что сказать? Вязкая игра получилась, как всегда, грязноватая со стороны португезов. Пепе вспомнил былое с Моуриньо. Хотя бы КР, аки лев, боролся. Казалось, только он на поле и есть. Пусть ему команда не смогла организовать пустые ворота, но зато каких два великолепных штрафных исполнил. Такие редко увидишь.
Ответить
+4
-8
avatar
hardcorepwnz (Украина)
28.06.2021 в 00:01
Не хватило молодого Роналду, который где-то нашел бы момент. К сожалению, увы.
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
28.06.2021 в 00:03
Да когда он находил на чемпионатах с сильными командами?
+4
-3
avatar
Loader (Днепр)
28.06.2021 в 00:24
Так можно бесконечно рассуждать. КР на ЧМ-18 забил 3 Испании(1 пенальти) и 1 Марокко. Но у Испании тогда даже сборная России выиграла.) А где он был с Уругваем? На ЧМ-14: 1 Гане и где он был с Германией? ЧМ-10: 1-КНДР))) Где он был с Бразилией и Испанией? ЧМ-06: 1 - Ирану)) Ни Нидерландам, ни Англии, ни Франции, ни Германии. Даже победный ЧЕ-16: 2 венграм, 1 Уэльсу. Не хорватам или даже полякам. А сейчас один приличный венграм. Не немцам (кроме пустых ворот).
+1
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
28.06.2021 в 00:02
А что касается Пепе, ну где бы ты еще увидел валяющегося Лукаку после столкновения с защитником)) Пепе зверюга
Ответить
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
28.06.2021 в 00:05
Казалось, что ему после расставания с Моуром полегчало. Нет.
+1
-3
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
28.06.2021 в 00:12
Там якби Фелікс вчасно не стримав Пепе, то той міг би й вилучення заробити, як в "кращі свої часи", розійшовся не на жарт!
+1
0
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
28.06.2021 в 00:02
дєда, ти краще за меську свого переживайа то головний його успіх в КА - це вдале святкування дня вилуплення
Ответить
+2
-5
oda1979 (Запорожье)
28.06.2021 в 00:05
Убогий, угомонись. У Рональды на ноге по два-три человека висело. В его то возрасте.
Ответить
+2
-5
avatar
Loader (Днепр)
28.06.2021 в 00:08
Не скромничай. Вся Бельгия вместе с гражданскими висела.Только о нем и думали. Может, в его то возрасте эвтаназию пора организовывать? Футбольную.
+4
-3
Algrab (Костопiль)
28.06.2021 в 00:13
Але ти ж і дурне, алканавте...
+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
28.06.2021 в 00:20
Алграб! Я всё вижу.. Я токо шо Витька хотел послать в пешее эротическое, но сдержался. Я кремень.
+2
-4
Дядько Петро (Волинь)
27.06.2021 в 23:59
хороша новина. моделька-пенальтистка вилетіла.
Ответить
+6
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
27.06.2021 в 23:59
з таким бажанням як в Португалії повинні наші грати, але...
Ответить
+1
-2
Дрюон (Одесса)
27.06.2021 в 23:58
Жаль что такая команда и в 1/8 улетела(
Ответить
+2
-2
avatar
Artem-south (Херсон)
27.06.2021 в 23:58
Ликуйте, хейтеры Кристины. ЛИКУЙТЕ!
Ответить
+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
27.06.2021 в 23:58
Ответить
+3
-3
avatar
Loader (Днепр)
28.06.2021 в 00:00
+3
-3
kalan-86 (Анкара)
27.06.2021 в 23:56
Все матчи Португалии живые и интересные. Цепляются, комбинируют. Даже немного жаль, что покидают турнир. Классная команда. В любом случае Бельгия тоже отличная сборная. Удачи им с Италией
Ответить
+2
-3
Термит (Киев)
27.06.2021 в 23:59
Да, Португалия смотрелась ярче и поживее, жаль...
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.