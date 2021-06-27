Бельгия - Португалия 1:0. Чемпион повержен

Чемпионат Европы-2020

1/8 финала

"Эстадио де Ла Картуха" (Севилья)

Главный арбитр: Феликс Брих (Германия)

После неудачного по результатам поединка против французов (0:1) в полуфинале Чемпионата Мира 2018 года Бельгия забивает в 34-х матчах подряд. А вот португальцы сегодня нанесли аж 23 удара по воротам Куртуа - самое большое количество на Евро-2020 для сборной, которая не сумела отличиться.

23 - Portugal recorded 23 shots against Belgium, the highest tally for a team in a game in #EURO2020 without scoring. Denied. #POR #BELPOR #EURO2020 pic.twitter.com/cz8101ewO5 — OptaJohan (@OptaJohan) June 27, 2021

Начало встречи было откровенно скучным. В актив обеим командам можно занести лишь внезапную контратаку португальцев с корявым ударом от Жоты. Был еще удар от Роналду со стандарта, который наконец попал в створ со штрафного. Бельгийцы за весь тайм создали один момент - голевой. "Красные дьяволы" выбегали в контратаку, которая потеряла свой темп. Менье скатил на Торгана Азара, который принял мяч и пробы с метров 25-ти. Круглый снаряд по траектории убегал от Патрисиу, который не слишком удачно сыграл в том эпизоде. Второй гол для Торгана на Чемпионатах Европы. В его брата Эдена - один мяч. Младший здесь превзошел старшего.

???? Rate that Thorgan Hazard goal from 1-10!#EURO2020 pic.twitter.com/6T6y89JATN — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

После перерыва Бельгия продолжила играть осторожно: не ходила часто в атаку и держала мощную линию обороны. Только травма Де Брюйне все испортила. Кевин покинул поле после полученного повреждения в столкновения с Пальиньей.

Первым опасный момент во втором тайме создал Роналду. Он обвел двух игроков и через стенку с партнером вывел Жоту на ударную позицию - тот пробил выше ворот.

За 10 минут до окончания встречи начались качели. Было очень много контратак, однако инициативой владела все-таки Португалия. Сначала Диаш после подачи от углового флажка пробил точно в Куртуа, а затем Геррейро попал в штангу. Роналду так и остался на сухом пайке, не удосужившись найти для себя хороший момент за 90 минут кроме удара со стандарта. Не получилось у него единолично завладеть рекордом лучшего бомбардира среди сборных.

Не впечатлила сегодня Бельгия - в поединке против Италии на данный момент она выглядит андердогом. Сегодня на поле были не “красные дьяволы", а копия сборной Франции, которая с прекрасными игроками играет просто на результат. Интересно, как будет строить игру Роберто Мартинес без возможных потерь: лидеров Кевина Де Брюйне и Эдена Азара, которые заблаговременно покинули поле из-за повреждений.

Однако на стадии плей-офф все методы хороши. Действующий чемпион турнира Португалия покидает Чемпионат Европы и уж точно не защитит свой титул. Подопечные Сантуша становятся вторыми подряд обладателями трофея, которые вылетают в 1/8 финала в следующем же розыгрыше соревнования после Испании, которая установила это антидостижение в 2016 году.

Бельгия - Португалия 1:0

Гол: Азар 42

Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Вертонген, Вермален - Менье, Тилеманс, Витсель, Торган Азар (Дендонкер 90+5) - Де Брюйне (Мартинес 48), Лукаку, Эден Азар (Карраско 87)

Португалия: Патрисиу - Далот, Диаш, Пепе, Геррейро - Жоау Моутинью (Феликс 55), Пальинья (Данилу 78), Санчо (Оливейра 78) - Б. Силва (Фернандес 55), Роналду, Жота (А. Силва 70)

Предупреждения: Вермален 72, Алдервейрелд 81 - Пальинья 45, Далот 51, Пепе 77