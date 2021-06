Расточительность Португалии, знаменательное удаление де Лигта. Пять фактов 15-го дня Евро-2020

Португалия сложила полномочия чемпиона, проиграв Бельгии, а Нидерланды сенсационно уступили сборной Чехии. Как всегда, в каждом из матчей найдутся свои дополнительные подтексты.

Чехия хорошо сопротивлялась нидерландцам, и возможно выиграла бы у фаворита играя в равных составах, но удаление де Лигта ускорило падение команды де Бура. Игроки сборной Нидерландов четыре раза получали красные карточки на Евро: дважды против Чехословакии (1976) и дважды против… Чехии (2004, 2020). Впервые в истории Евро футболист получил красную карточку после подсказки VAR.

Патрик Шик забил свой четвертый гол на чемпионате Европы, но лучшим игроком матча против Нидерландов стал хавбек Томаш Голеш. В свое время Голеш в составе “Яблонца” дважды отбирал очки у киевского “Динамо” в Лиге Европы, а вчера он стал первым чешским футболистом после Яна Коллера и Милан Бароша, которому удалось забить гол и отдать ассист в одном матча чемпионата Европы.

Сборная Бельгия впервые обыграла Португалию с 1989 года. “Красным дьяволам” было непросто: де Брюйне покинул поле из-за травмы, и во втором тайме чемпионы-2016 обрушились на ворота Куртуа. Португалия нанесла 23 удара по воротам Куртуа, но не забила ни разу. Больше за матч по воротам бельгийцев пробивала Бразилия в полуфинале ЧМ-2018 (27).

Эден Азар известнее и талантливее своего младшего брата Торгана Азара, но в последнее время уступает ему в эффективности в играх за сборную. После того как Эден забил свой последний гол за Бельгию, Торган четырежды отметился в футболке национальной сборной. Всего Торган забил два гола на Евро, Эден – один.

Португалия вылетела, поэтому Испания остается единственной сборной, которая выиграла два чемпионата Европы подряд. Для Португалии это было первое поражение в плей-офф Евро с 2008 года. Никогда еще со своего дебюта на Евро в 1984 году, Португалия не покидала турнир, победив на нем только один раз.

