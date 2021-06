СМИ: Боссы федерации футбола Нидерландов недовольны Де Буром – Франк будет уволен

Проигрыш от Чехии на этапе 1/8 финала ЕВРО могут не простить 51-летнему наставнику сборной Нидерландов Франку Де Буру. По информации итальянского журналиста Николо Скиры, в руководстве главной команды страны решили уволить специалиста.

Работой Де Бура недовольны многие члены правления Королевского футбольного союза Нидерландов.

