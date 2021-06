Хорватия - Испания 3:5. Голевое безумие и торжество класса над желанием

Еще 3-5 лет назад это был бы один из самых статусных матчей на всем континенте, но с тех пор и Красная Фурия, и Шашечные изрядно измельчали. Их сегодняшний поединок не должен был стать эталонным в плане качества, и он не стал. Зато впечатлений и интриги подарил столько, что обсуждать его будут еще долго.

Взять хотя бы автогол испанцев, с которого все началось: Педри от центра поля отпасовал на вратаря, а Симон взял и пропустил мяч в сетку. Кажется, ему било в глаза солнце, но это плей-офф Евро, какие могут быть оправдания?

6 - Unai Simón ???????? made six errors leading to goal for Athletic Club in #LaLiga 2020/21 season, more than any other player in the Top 5 European Leagues this campaign. Blunder#ESP #CroatiavsSpain #EURO2020 pic.twitter.com/iandcxYoRN — OptaJose (@OptaJose) June 28, 2021

Испания, к ее чести, быстро пришла в себя и к концу первого тайма накалила обстановку у ворот хорватов настолько, что гол был неминуем. Его по итогу забил Сарабия, вколотив мяч в сетку в ходе затяжной атаки с сэйвом Ливаковича.

Начало второго тайма прошло в том же ключе - Испания доминировала, Хорватия местами будто отсутствовала на поле. Результат - заслуженный гол Аспиликуэты после навеса Феррана Торреса.

Казалось бы, Испании оставалось просто дождаться свистка, но не хватило опыта и класса. Вдобавок Луис Энрике минут за 15 до конца начал массово снимать основных игроков; вкупе с выходом Оршича и других свежих хорватских форвардов это резко изменило ход игры.

21y 120d - Ferrán Torres #ESP is the youngest to score & assist both (21 years and 120 days) in a Euros Knockout game since 2004, when Cristiano Ronaldo did it against the Netherlands (19y 146d) for Portugal. Involvement#EURO2020 #CroatiaSpain pic.twitter.com/MobU7RMO4r — OptaJose (@OptaJose) June 28, 2021

Началось, правда, с третьего гола испанцев - это Ферран Торрес воспользовался детской ошибкой Гвардиола. Но дальше на поле были одни хорваты. Решающую роль в камбэке сыграл вингер "Динамо" Загреб Оршич: он сперва затолкал мяч в сетку после флангового прохода 35-летнего Модрича (!), а затем точно навесил на голову Пашаличу, который в компенсированное время сравнял счет.

Так игра перешла в экстра-таймы, где у команд было примерно поровну моментов, но хорваты все свои упустили, а испанцы - все реализовали. Вот он, пресловутый класс. Даже Мората вспомнил, что играет за "Ювентус", и в решающий момент хлестко пальнул под перекладину без шансов для вратаря. Не подвел своих также и талант "Сосьедада" Оярсабаль.

5 - #ESP are the first side to score at least 5 goals in two different games in a single Major Tournament edition (#Euro + World Cup) since Brazil in 1958 World Cup (5-2 vs France in Semifinals & vs Sweden in the Final). Show#EURO2020 #CroatiaSpain pic.twitter.com/FB39wmucqJ — OptaJose (@OptaJose) June 28, 2021

Хорватии хочется выразить респект за ее старание и характер; отыграться с 1:3 за последние пять минут - это очень круто. С другой стороны, дальше прошла более сильная команда. Испания была лучше на протяжении 85 из 90 минут основного времени, что убедительно доказала в добавленное. Все честно.

1/8 финала. Копенгаген. "Паркен"

Хорватия - Испания - 3:5

Голы: Педри, 20 (автогол), Оршич, 85, Пашалич, 90+1 - Сарабия, 38, Аспиликуэта, 57, Ферран Торрес, 87, Мората, 100, Оярсабаль, 103

Хорватия: Ливакович - Юранович (Брекало, 74), Вида, Чалета-Цар, Гвардиол - Модрич (Иванушец, 114), Брозович, Ковачич (Будимир, 79) - Влашич (Пашалич, 79), Петкович (Крамарич, 46), Ребич (Оршич, 67)

Испания: Симон - Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес (Эрик Гарсия, 72), Гайя (Альба, 78) - Коке (Фабиан Руис, 78), Бускетс (Родри, 102), Педри - Ферран Торрес (Оярсабаль, 88), Мората, Сарабия (Ольмо, 72)

Предупреждения: Брозович, 73, Чалета-Цар, 84