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Хорватия - Испания 3:5. Голевое безумие и торжество класса над желанием

ЕВРО-2020
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(4 голосов)

Самый яркий матч Евро-2020!

Хорватия - Испания 3:5. Голевое безумие и торжество класса над желанием

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Wolfgang Rattay - Pool

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Еще 3-5 лет назад это был бы один из самых статусных матчей на всем континенте, но с тех пор и Красная Фурия, и Шашечные изрядно измельчали. Их сегодняшний поединок не должен был стать эталонным в плане качества, и он не стал. Зато впечатлений и интриги подарил столько, что обсуждать его будут еще долго.

Взять хотя бы автогол испанцев, с которого все началось: Педри от центра поля отпасовал на вратаря, а Симон взял и пропустил мяч в сетку. Кажется, ему било в глаза солнце, но это плей-офф Евро, какие могут быть оправдания?

Испания, к ее чести, быстро пришла в себя и к концу первого тайма накалила обстановку у ворот хорватов настолько, что гол был неминуем. Его по итогу забил Сарабия, вколотив мяч в сетку в ходе затяжной атаки с сэйвом Ливаковича.

Начало второго тайма прошло в том же ключе - Испания доминировала, Хорватия местами будто отсутствовала на поле. Результат - заслуженный гол Аспиликуэты после навеса Феррана Торреса.

Казалось бы, Испании оставалось просто дождаться свистка, но не хватило опыта и класса. Вдобавок Луис Энрике минут за 15 до конца начал массово снимать основных игроков; вкупе с выходом Оршича и других свежих хорватских форвардов это резко изменило ход игры.

Началось, правда, с третьего гола испанцев - это Ферран Торрес воспользовался детской ошибкой Гвардиола. Но дальше на поле были одни хорваты. Решающую роль в камбэке сыграл вингер "Динамо" Загреб Оршич: он сперва затолкал мяч в сетку после флангового прохода 35-летнего Модрича (!), а затем точно навесил на голову Пашаличу, который в компенсированное время сравнял счет.

Так игра перешла в экстра-таймы, где у команд было примерно поровну моментов, но хорваты все свои упустили, а испанцы - все реализовали. Вот он, пресловутый класс. Даже Мората вспомнил, что играет за "Ювентус", и в решающий момент хлестко пальнул под перекладину без шансов для вратаря. Не подвел своих также и талант "Сосьедада" Оярсабаль.

Хорватии хочется выразить респект за ее старание и характер; отыграться с 1:3 за последние пять минут - это очень круто. С другой стороны, дальше прошла более сильная команда. Испания была лучше на протяжении 85 из 90 минут основного времени, что убедительно доказала в добавленное. Все честно.

1/8 финала. Копенгаген. "Паркен"

Хорватия - Испания - 3:5

Голы: Педри, 20 (автогол), Оршич, 85, Пашалич, 90+1 - Сарабия, 38, Аспиликуэта, 57, Ферран Торрес, 87, Мората, 100, Оярсабаль, 103

Хорватия: Ливакович - Юранович (Брекало, 74), Вида, Чалета-Цар, Гвардиол - Модрич (Иванушец, 114), Брозович, Ковачич (Будимир, 79) - Влашич (Пашалич, 79), Петкович (Крамарич, 46), Ребич (Оршич, 67)

Испания: Симон - Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес (Эрик Гарсия, 72), Гайя (Альба, 78) - Коке (Фабиан Руис, 78), Бускетс (Родри, 102), Педри - Ферран Торрес (Оярсабаль, 88), Мората, Сарабия (Ольмо, 72)

Предупреждения: Брозович, 73, Чалета-Цар, 84

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В статье: Испания Хорватия
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Комментарии (21)
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мы за динамо (киев)
28.06.2021 в 22:09
пять штук для кваліфікованої команди, ще й віцечемпіонів світу це занадто. грали без захисту. три голи зайшли безпосередньо з -під гвардіола, четверта гольова передача теж з його краю. миколенка вже на шмаття б розривали.
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0
0
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simargl (Чернигов)
28.06.2021 в 22:03
Круто. Опять наглядно показали нашим опосумам, что такое мужской характер... зато на пресс-конференции Шева блеял и мямлил... как он может дать установку на игру , если не способен связать пару слов и выразить свою мысль... грустно((( Но все равно ждем завтра чуда...
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+1
0
Comment06 (Украина)
28.06.2021 в 21:55
По интриге и сюжету, трагическим ошибкам и классным голам, сумасшедшей самоотдаче обеих команд- пока лучший матч ЧЕ и один из лучших в истории футбола! Хорваты никогда не входили в топ сборных, клубов, нац.чемпионатов, но всегда были нежеланными соперниками для грандов. Просто они и все выходцы из Югославии (сербы, словенцы,боснийцы, македонцы, боснийцы) играют из последних сил и до последних секунд , а наши- до первого пропущенного гола. Испания, похоже, нашла чужие ворота, выиграла справедливо, по игре и снова вошла в число главных претендентов на медали.
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+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
28.06.2021 в 22:06
100 % всё так.
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2021 в 21:54
немного жаль хорватов. бились как могли при всех своих трудностях. Но не получилось.
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+1
-1
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djeff2015 (Запорожье)
28.06.2021 в 21:53
Респект Хорватам...бойцы. нужно было дожать испанцев, когда в основное время сравняли. могли вырвать Победу., но...начали время тянуть..их вратарь..
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+1
-2
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Spokoyno (Київ)
28.06.2021 в 21:44
Хоч вболівав за іспанців... але дякую хорватам, що змогли перетворити матч в справжню битву У який фаворит переміг показавши чи ненайкращу РЕДАКЦІЯ виправтеТоррес забив на 77.
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+2
-1
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Loader (Днепр)
28.06.2021 в 21:49
Ну это не хорваты, это испанцы превратили неожиданно матч в битву. Кратковременную.
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+2
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
28.06.2021 в 22:00
Так іспанці вирішили, що вже перемогли, а це виявилось дуже небезпечним! І саме хорвати організували це пекло!
0
0
Leolion (Alicante)
28.06.2021 в 21:42
Надеюсь завтра наши будут играть с таким же желанием.Хорваты как обычно бойцы, уходят с уважением с турнира.
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+8
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
28.06.2021 в 21:41
Yx ты. Очень интересный матч, получил удовольствие. Обе команды молодцы, но испанцы немного молодцее и больше заслужили пройти дальше.
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+5
0
avatar
scorpius (Ck)
28.06.2021 в 21:38
Сегодня был ФУТБОЛ
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+1
0
аалекс ( Крым)
28.06.2021 в 21:37
Большую часть основного времени испанцы контролировали ход игры, а хорваты, как жирные коты ходили по полю. За характер в последние 10 минут Хорватии респект, но Испания заслуженно идёт дальше.
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+3
-5
avatar
hardcorepwnz (Украина)
28.06.2021 в 21:36
Хорватские львы сражались как могли, оформили крутой камбэк, но в овертайме силы закончились. К сожалению.
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+4
-1
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MES QUE UN CLUB
28.06.2021 в 21:44
После пропущенного мяча в дополнительное время потерялись.
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+3
0
avatar
Loader (Днепр)
28.06.2021 в 21:35
Ну испанцы учудили. Проходную игру превратить в геморрой. Как можно расслабляться на таких турнирах? Хорваты показали характер, но шансы им дарили испанцы. Три раза начинать сначала.. Но, надо отдать должное, смогли собраться. Слишком уж ослабели хорваты, пора этому составу на покой. p.s. Мората, конечно, вколотил гол зачетно. Прикольно: пять голов - пять футболистов. Половина команды отметилась. И Симон шестым присоединился.))
Ответить
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
28.06.2021 в 21:50
так говоришь, будто испанцы сейчас что-то из себя представляют) Им и так повезло, что они дошли до этой стадии турнира)
Ответить
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
28.06.2021 в 21:55
Игра восемьдесят минут шла в одни ворота. Глупый автогол привел к напрягу испанцев, а так все шло к 3-0 в первом тайме.
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
28.06.2021 в 21:59
Димка, ну это ты немного перегнул. Сам знаешь кому повезло, что их донесли до этой стадии турнира. Завтра будем наблюдать.))
0
0
Mexxxxx (Просяная)
28.06.2021 в 21:34
Это битва. Уважение обоим. Никто хорватам дома и слова плохого не скажет. Играли на пределе, все что могли, и даже больше. Они крутые. Всегда. У них не такой сейчас состав сильный как раньше бывали, но они играют и никого не боятся, у них в голове написано – мы Хорватия, такие же сильные как и другие. Та у них один Модрич, преклонный. Не устают, не раскисают, не ходят пешком по полю с опущенной головой, не орут друг на друга – так зарабатывается уважение людей, даже не результатами, а самой игрой. Они проигрывают, а им аплодируют стоя. А испанцы заслужили, они сильнее, все по делу.
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+7
-2
metall5291 (Kharkiv)
28.06.2021 в 22:08
поддерживаю.
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0
0


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.