Исак - лучший из шведов. Сам Златан называет его "новым Златаном"

Уже много-много лет шведскую сборную по футболу тащат, скажем так, не коренные шведы.

Сперва был Мартин Далин - сын афро-венесуэльского музыканта; затем выходец из Кабо-Верде Хенрик Ларссон; растянулась на пятнадцать лет и эпоха боснийца Златана Ибрагимовича.

В Швеции верят, что эритреец Александр Исак продолжит традицию. И перед Евро-2020, и во время группового раунда местная пресса не жалела комплиментов в адрес 21-летнего нападающего, который взвалил на себя почти все командное нападение.

"Бей вперед - игра придет", - шутят у нас. У шведов это звучит по-другому: "Бей вперед - Исак что-нибудь придумает". Если и не забьет, то хотя бы остановит, укроет мяч корпусом, осмотрится и сделает толковый пас. Без этих действий молодого форварда выход из обороны у Швеции был бы катастрофичен. Матч против Испании - яркий пример. "Фурия" даже без Бускетса высоко накрывала соперника, не давая связать два-три паса. Если бы Исак дважды не проскочил мимо 3-4 соперников, шведы бы закончили игру вообще без голевых шансов.

Сборной Украины сегодня будет сложно, но другого и не ожидалось. Это плей-офф чемпионата Европы, и здесь пленных не берут.

По крайней мере, Исак - точно не станет.

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Забивать голы для него естественное занятие - как домой прийти.

В свой 17-й день рождения Александр вышел в основе АИК на дерби против "Юргордена" и запросто вколотил заклятому врагу два мяча. Одноклубник Исака Чинеду Обаси был поражен:

"Я вижу у Александра огромный потенциал. Если все пойдет хорошо, он станет новым Златаном Ибрагимовичем для вашей страны".

Сравнение лежало на поверхности. Рост Исака выше 190 см, но при этом он обладает мягкой техникой, играет низом, элегантно финтит. К тому же, они оба шведы, и оба попали в большой футбол очень рано. Исак, к примеру, забил 10 голов в 24 турах шведской элиты, еще будучи несовершеннолетним.

После того сезона-2016 за ним и устроили первую гонку большие клубы. По слухам, поул-позишн был у "Реала", но Исак включил заднюю, увидев, как поступили в Мадриде с другим молодым скандинавом Мартином Эдегором, и пересел на самолет в Дортмунд. Сумма трансфера - 8,5 млн евро - до сих пор рекорд для шведского футбола.

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Сейчас кажется, что его продали слишком рано, но многолетний капитан АИКа Нильс-Эрик Юханссон, игравший вместе с Александром, говорит другое:

"Есть много талантливых молодых игроков, но им обычно нужно время, прежде чем они научатся общаться друг с другом и играть как команда. Исаку было всего 16, но он играл как 26-летний. Это было совершенно замечательно".

Throwback to a young Ousmane Dembele, Christian Pulisic and Alexander Isak at Borussia Dortmund. pic.twitter.com/da55zKTVxZ — (@calteckk) June 21, 2021

То есть, Исак был ментально и физически готов. Почему тогда не заиграл в Германии? На это до сих пор нет внятного ответа.

"Это загадка. Тухель лишь признался, что в трансфере не участвовал и плохо знал игрока, что усложняло интеграцию. Но это единичный случай. Мне трудно вспомнить других молодых игроков, которые бы не подошли Дортмунду, а затем расцвели в другом месте", - говорит журналист Spox Йохан Титмар.

Ясно только, что проблема не в загулах и прочих нарушениях режима, иначе бы Исак не выдал сходу 13+6 в 16 матчах в "Виллем ІІ", куда его отправили в аренду в январе 2019-го.

Интересно, что творилось внутри у босса "Боруссии" Ханса-Йоахима Ватцке, когда он за этим наблюдал? Парень за 2,5 года набегал в Бундеслиге лишь 5 матчей, а тут без раскачки взял и порвал Эредивизи. Получается, в "Виллем II" разглядели то, чего последовательно не замечали Тухель, Бош и Штогер?

Тогда же в Нидерландах впервые выяснилось, что Исак, скорее, антипод Златана, чем его копия. Да, он тоже талантлив, но еще он скромный, тихий парень, который не любит шумиху и спорные высказывания. Во время часового интервью для главного издания Амстердама Voetbal International Александр выглядел неуверенно, а взгляд впялил куда-то в пол.

"Меня не интересуют сравнения со Златаном. Он великий футболист и все такое, но… нет" - это самое ценное, что удалось из Исака извлечь.

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Самое правильное и разумное в неудавшемся романе Исака и Дортмунда - то, как они расстались.

Летом 2019-го луб продал Александра за 15 млн в "Реал Сосьедад", где швед пришелся ко двору, получил игровое время и достойных партнеров; в то же время сами "Шмели" за Исаком не скучали ни минуты, подписав Эрлинга Холанда.

Real Madrid are interested in signing Alexander Isak this summer



His €70m buyout clause would be a cheaper alternative to landing Haaland or Mbappe



[Source: @diarioas] pic.twitter.com/zbfYV9MejT — Sport360° (@Sport360) June 24, 2021

Сегодня их обоих называют кандидатами на переход в "Челси", "Ман Сити", "Ливерпуль" и другие английские топы. Качественные центрфорварды в дефиците, и элитных молодых талантов вообще можно сосчитать на пальцах одной руки. При этом на покупку Холанда нужен транш как минимум МВФ, а Исака "Сосьедад" вроде бы готов отпустить "всего" за 40-50 млн.

Много, да, но в эту сумму входит не только текущая форма, а также обучаемость и перспективы, а они впечатляют. Если поначалу Александр в "Сосьедаде" в основном играл на грани офсайда, ориентируясь на вертикальные пасы Эдегора, то в сезоне-2020/21 Исак забил 42% своих голов из шестиметровой зоны около ворот. Он лучше размещается и эффективнее подыгрывает, и это оказало позитивное влияние на команду. Баски забили в Ла Лиге 59 голов - лишь на 8 меньше, чем у "Реала" и "Атлетико".

В схеме Иманола Альгуасиля Исак и адресат для фланговых передач Янузая с Оярсабалем, и столп, необходимый для включений Давида Сильвы. При этом фирменные рывки с мячом никуда не делись, но теперь Исак их лучше готовит, сбрасывая оппонентов еще до получения мяча.

17 голов в сезоне-2020/21 - это лучший показатель в Примере для игрока категории U-21 с 2008 года, когда столько же наколотил Серхио Агуэро.

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И самое важное: Исак может больше. Для своего роста он слабо играет головой - типичная беда игроков, созревших слишком быстро; он еще добавит в игре корпусом, когда подкачает мышцы - сейчас его комплекция идеальна для рывков, а не борьбы. Над ударами тоже надо работать - арсенал Исака богат, но залетает далеко не все.

Todos os 17 gols de Isak pela Real Sociedad na temporada 2020/21.



@Kroos8i_pic.twitter.com/t23kzGBziK — Alexander Isak Brasil (@AlexanderIsak19) June 20, 2021

Златана не обманешь - он еще в 2017-м увидел в Исаке реинкарнацию себя и сделал восхитительно емкое резюме:

"Я посмотрел на Исака и будут краток: он феноменален".

Позже Ибрагимович с помпой рекомендовал соотечественника всем топ-клубам Европы, еще раз подтвердив, что в пиаре ему равных нет. Даже таланты Исака Златан выкрутил так, чтобы привлечь внимание к своей персоне.

В Швеции многие считают, что Исаку не хватает этой "златановской" наглости, дабы стать большой звездой. Нильс-Эрик Юханссон играл с обоими и знает, о чем говорит:

"Когда Златан на поле, он всегда хочет сделать шоу. Исак - нет, он другой и на поле, и за его пределами. Возможно, некоторая надменность и могла бы ему помочь".

А вот что может помочь сборной Украины сдержать главного таланта Швеции в ХХІ веке - это вопрос пока открытый. Хочется верить, что у Андрея Шевченко есть на него ответ, иначе… Вы же помните, что один в один наших защитников уже обыгрывали 32-летний Арнаутович и 37-летний Пандев? Если не играть коллективно, с Исаком будет хуже. Намного хуже.