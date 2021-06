Исак - лучший из шведов. Сам Златан называет его "новым Златаном"

Уже много-много лет шведскую сборную по футболу тащат, скажем так, не коренные шведы.

Сперва был Мартин Далин - сын афро-венесуэльского музыканта; затем выходец из Кабо-Верде Хенрик Ларссон; растянулась на пятнадцать лет и эпоха боснийца Златана Ибрагимовича.

В Швеции верят, что эритреец Александр Исак продолжит традицию. И перед Евро-2020, и во время группового раунда местная пресса не жалела комплиментов в адрес 21-летнего нападающего, который взвалил на себя почти все командное нападение.

"Бей вперед - игра придет", - шутят у нас. У шведов это звучит по-другому: "Бей вперед - Исак что-нибудь придумает". Если и не забьет, то хотя бы остановит, укроет мяч корпусом, осмотрится и сделает толковый пас. Без этих действий молодого форварда выход из обороны у Швеции был бы катастрофичен. Матч против Испании - яркий пример. "Фурия" даже без Бускетса высоко накрывала соперника, не давая связать два-три паса. Если бы Исак дважды не проскочил мимо 3-4 соперников, шведы бы закончили игру вообще без голевых шансов.

Сборной Украины сегодня будет сложно, но другого и не ожидалось. Это плей-офф чемпионата Европы, и здесь пленных не берут.

По крайней мере, Исак - точно не станет.

***

Забивать голы для него естественное занятие - как домой прийти.

В свой 17-й день рождения Александр вышел в основе АИК на дерби против "Юргордена" и запросто вколотил заклятому врагу два мяча. Одноклубник Исака Чинеду Обаси был поражен:

Сравнение лежало на поверхности. Рост Исака выше 190 см, но при этом он обладает мягкой техникой, играет низом, элегантно финтит. К тому же, они оба шведы, и оба попали в большой футбол очень рано. Исак, к примеру, забил 10 голов в 24 турах шведской элиты, еще будучи несовершеннолетним.

После того сезона-2016 за ним и устроили первую гонку большие клубы. По слухам, поул-позишн был у "Реала", но Исак включил заднюю, увидев, как поступили в Мадриде с другим молодым скандинавом Мартином Эдегором, и пересел на самолет в Дортмунд. Сумма трансфера - 8,5 млн евро - до сих пор рекорд для шведского футбола.

***

Сейчас кажется, что его продали слишком рано, но многолетний капитан АИКа Нильс-Эрик Юханссон, игравший вместе с Александром, говорит другое:

Throwback to a young Ousmane Dembele, Christian Pulisic and Alexander Isak at Borussia Dortmund. pic.twitter.com/da55zKTVxZ

То есть, Исак был ментально и физически готов. Почему тогда не заиграл в Германии? На это до сих пор нет внятного ответа.

Ясно только, что проблема не в загулах и прочих нарушениях режима, иначе бы Исак не выдал сходу 13+6 в 16 матчах в "Виллем ІІ", куда его отправили в аренду в январе 2019-го.

Интересно, что творилось внутри у босса "Боруссии" Ханса-Йоахима Ватцке, когда он за этим наблюдал? Парень за 2,5 года набегал в Бундеслиге лишь 5 матчей, а тут без раскачки взял и порвал Эредивизи. Получается, в "Виллем II" разглядели то, чего последовательно не замечали Тухель, Бош и Штогер?

Тогда же в Нидерландах впервые выяснилось, что Исак, скорее, антипод Златана, чем его копия. Да, он тоже талантлив, но еще он скромный, тихий парень, который не любит шумиху и спорные высказывания. Во время часового интервью для главного издания Амстердама Voetbal International Александр выглядел неуверенно, а взгляд впялил куда-то в пол.

***

Самое правильное и разумное в неудавшемся романе Исака и Дортмунда - то, как они расстались.

Летом 2019-го луб продал Александра за 15 млн в "Реал Сосьедад", где швед пришелся ко двору, получил игровое время и достойных партнеров; в то же время сами "Шмели" за Исаком не скучали ни минуты, подписав Эрлинга Холанда.

Real Madrid are interested in signing Alexander Isak this summer



His €70m buyout clause would be a cheaper alternative to landing Haaland or Mbappe



[Source: @diarioas] pic.twitter.com/zbfYV9MejT