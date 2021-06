Испания забивает больше всех, Мбаппе покинул турнир с 0 голов. Пять фактов 16-го дня Евро-2020

Был ли вчерашний игровой день Евро-2020 лучшим в истории турнира? Два андердога сделали камбэки в последние десять минут, проигрывая 1:3, шесть голов на две команды и вылет Чемпиона мира в серии пенальти. Помимо Франции, которая была и финалистом прошлого Евро, вылетел финалист прошлого ЧМ сборная Хорватии, ранее покинул турнир и чемпион Европы-2016 Португалия. А ведь мы еще не дошли и до четвертьфиналов.

На Евро-2020 осталось сыграть девять матчей, но он уже превзошел в результативности Евро-2016. На прошлом турнире всего было забито 108 голов (в среднем 2.16 за матч), на нынешнем – 118 (в среднем 2.81). Пока это лучший результат с Евро-1976 (4.75), в котором принимали участие всего четыре команды.

???? Monday at EURO 2020...



⚽⏱️20' ????????0-1????????

⚽⏱️38' ????????1-1????????

⚽⏱️57' ????????2-1????????

⚽⏱️77' ????????3-1????????

⚽⏱️85' ????????3-2????????

⚽⏱️90+2 ????????3-3????????



⚽⏱️15' ????????0-1????????

⚽⏱️57' ????????1-1????????

⚽⏱️59' ????????2-1????????

⚽⏱️75' ????????3-1????????

⚽⏱️81' ????????3-2????????

⚽⏱️90' ????????3-3????????



The exact same scoring pattern! ????#EURO2020