Испания забивает больше всех, Мбаппе покинул турнир с 0 голов. Пять фактов 16-го дня Евро-2020

Был ли вчерашний игровой день Евро-2020 лучшим в истории турнира? Два андердога сделали камбэки в последние десять минут, проигрывая 1:3, шесть голов на две команды и вылет Чемпиона мира в серии пенальти. Помимо Франции, которая была и финалистом прошлого Евро, вылетел финалист прошлого ЧМ сборная Хорватии, ранее покинул турнир и чемпион Европы-2016 Португалия. А ведь мы еще не дошли и до четвертьфиналов.

2.81 гола за матч – лучший показатель с Евро-1976

На Евро-2020 осталось сыграть девять матчей, но он уже превзошел в результативности Евро-2016. На прошлом турнире всего было забито 108 голов (в среднем 2.16 за матч), на нынешнем – 118 (в среднем 2.81). Пока это лучший результат с Евро-1976 (4.75), в котором принимали участие всего четыре команды.

???? Monday at EURO 2020...



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The exact same scoring pattern! ????#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021

Испания во втором матче подряд забивает пять голов

После двух стартовых туров Евро-2020 мало кто мог предположить, что Испания станет самой результативной командой турнира (у команды Луиса Энрике 11 мячей, у Италии и Дании – по 9). “Ла Фурия Роха” стала первой сборной в истории Евро, которая забила в двух матчах подряд пять голов. В двух матчах Евро-2020 Испания забила больше голов, чем на победном ЧМ-2010 в целом (8). Игра с 1/8 стала второй по результативностью в истории Евро, уступив только матчу Югославией и Францией в 1960 году (5:4).

Швейцария впервые выиграла серию пенальти

До вчерашнего матча Швейцария трижды уступала в серии пенальти, так было на прошлом Евро (против Польши в 1/8), и в памятной для украинцев игре на ЧМ-2006. Хорошее пробитие одиннадцатиметровых вывело Швейцарию в первый для нее четвертьфинал крупных турниров с 1954 года. В последний раз Швейцария забила Франции три гола и больше гола в товарищеской игре 1960 года (6:2)

Килиан Мбаппе: 14 ударов и ни одного гола

Решающий одиннадцатиметровый в ворота сборной Швейцарии не забил Килиан Мбаппе. Форвард “Пари Сен-Жермен” провел не самый худший турнир, но ему ни разу так и не удалось поразить ворота соперников. Никто на Евро-2020 не пробил больше (14 ударов), чем Мбаппе, при этом не забив. Неудачный удар 22-летнего нападающего и сэйв Зоммер привели к тому, что Франция впервые с 2010 года не сыграет в четвертьфинале крупных турниров.

45-метровый автогол Педри

Куда уж без автоголов и не реализованных пенальти. В матче 1/8 с Хорватией вратарь сборной Испании Унаи Симон не смог обработать пас Педри и гол был засчитан как автогол 18-летнего игрока “Барселоны”. Это не только самый длинный автогол в истории Евро (45 метров), но первый, забитый ударом/пасом за пределами штрафной. Это был девятый автогол на Евро-2020, столько же было на всех предыдущих турнирах вместе взятых.

Также вчера мы увидели седьмой незабитый пенальти (Родригес). Из 15 пробитых одиннадцатых на Евро-2020 точными были только 53% ударов.