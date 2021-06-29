Обмен ролями. Как Англия стала Германией и наоборот

Расхожее представление о сборной Германии – это машина. Безотказно действующий механизм, работающий план, коллективное выше индивидуального, совершенство в деталях.

Но это сравнение не работает для Германии образца 2021 года. “Das ist keine Mannschaft” (это не команда) – так назвал свой материал обозреватель издания Die Zeit Оливер Фриш после группового раунда Евро-2020. “Deutschland ist kein Trainerteam” (Германия – не тренерская команда), – вторит ему Михаэль Хорени в Frankfurter Allgemeinen Zeitung. “Эта фартовая Германия не имеет плана. Это просто сборище индивидуалистов”, – категорично заявил автор The Athletic Рафаэль Хонигштайн после матча с Венгрией. Еще перед стартом турнира из всех статусных сборных на Евро-2020 Германия производила наименее цельное и вразумительное впечатление. В групповом раунде в матчах с участием немецкой сборной было забито 11 голов (разница 6-5), больше только в играх с Португалией (13, 7-6). Антипод Германии – это сборная Англии, которая забила всего два гола и не пропустила ни разу. 270 минут на Уэмбли – и всего два забитых мяча.

“Создается впечатление, что сборная состоит из трех частей, которые не согласованы между собой. Нет какой-то цельности и взаимопонимания”, – рассуждает экс-игрок сборной Германии Дитмар Хаманн.

Историю сборной Германии после провального выступления на ЧМ-2018 можно пересказать одним абзацем. Неустанные тактические поиски (3-4-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-3-3 и снова 3-4-3), кадровая ротация (пересмотр десятков футболистов, отказ от Хуммельса и Мюллера в 2019 году и их возвращение перед стартом Евро), кабинетные войны между чиновниками DFB, которые позволили остаться Йоахиму Леву на должности главного тренера, всего две победы над топ-сборными за три года (Германия - Нидерланды 3:2 в марте 2019 и 4:2 в игре с Португалией на Евро), 0:6 от Испании и 1:2 от Северной Македонии и как итог – общее падение интереса к сборной в Германии (от полупустых трибун в предковидной эпохе до снижения телерейтингов матчей Nationalmannschaft).

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После провала на Мундиале-2018 Йоахим Лев пытался построить новую команду, говорил о своем мышлении циклами в два года, но возвращение Хуммельса и Мюллера – это свидетельство капитуляции. Центрбек “Боруссии” Дортмунд заметно сдал в последние два сезона, но он все еще остается лучшим немецким центральным защитником, возвращение Мюллера было вызвано необходимостью наладить прессинг, прибавить импульс в атаке, важны и его лидерские качества, способность руководить командой на поле постоянными подсказками и указаниями.

Но нельзя не заметить, что и Хуммельс, и Мюллер не всегда понимают своих партнеров по команде, иначе и не может быть после двух потерянных лет.

В большинстве случаев рецепт победы на крупных турнирах состоит из следующих ингредиентов: неплохой вратарь, надежная игра у своих ворот, стандарты (забивать после своих, не пропускать от соперника) и бомбардир в хорошей форме. Что есть у Германии? Только Нойер, но и он может привезти, как во втором голе Венгрии. В каждом матче группового раунда Евро Германии приходилось отыгрываться, причем каждый раз Nationalmannschaft пропускала первый гол в первые двадцать минут.

В индивидуальном плане Германия мало в чем уступает другим сборным, в ее составе 11 победителей Лиги чемпионов, больше чем у кого-либо, но ее индивидуальное превышает коллективное. Германия – это не команда.

Что нельзя сказать о сборной Англии. Можно сколько угодно критиковать Саутгейта за то, что он сковывает атакующий потенциал своей команды, сушит матчи после 1:0, но план Англии работает. Да, он может казаться слишком скучным, рациональным, безжизненным, но по мнению тренера сборной Англии именно так выигрываются большие турниры: соперник не имеет шансов, Англия за счет огромного таланта в атаке выжимает как минимум один гол. Остались в прошлом времена Эрикссона и Капелло, когда Лэмпард и Джеррард не могли поделить одну позицию на поле. В этой Англии каждый футболист на своем месте, а если кто-то сыграть не может – его заменит игрок уровнем не ниже. У Англии-2021 есть все: класс, талант, вариативность и тактическая дисциплина.

Англия не выигрывает большие турниры с 1966 года, и после пролета Франции, главного фаворита турнира, есть соблазн подумать, что вот он, шанс. После 1966 года Англия четырежды вылетела от Германии на крупных турнирах. Если команда Саутгейта не сможет обыграть и нынешнюю, проблемную Nationalmannschaft, она обречена.