Важно найти способ обезвреживания, как это сделала Австрия. Обзор СМИ перед матчем Швеция - Украина

Уже сегодня украинская национальная сборная проведет свой исторический матч. Первый в рамках плей-офф Евро. В соперниках хорошо знакомая Швеция, с которой связано другое знаменательное событие. В 2012-м году сборная Олега Блохина обыграла "скандинавов" 2:1 и добыла первую победу на Евро.

UA-Футбол изучил шведскую прессу и разузнал, что пишут о будущем матче Швеция - Украина за рубежом.

"В 2012-м году Андрей Шевченко перевернул ход матча Швеция - Украина на Евро. Девять лет спустя Blågult ("сине-желтые", вот так совпадение) надеются избежать повторения истории. Матс Эльфвендал, тренер вратарей в сборной Швеции, обещает покопаться в архивах и создать хорошую стратегию перед матчем", — с таких слов начинается статья Göteborgs-Posten .

Автор статьи вспоминает игру Микаэля Лустига в 2012-м году. Именно он тогда стал главным антигероем.

"Последний раз, когда Швеция сыграла против Украины в матче Евро, шведы проиграли 1:2. Ключевой момент случился после углового. Лустига сделали козлом отпущения, ведь именно он не закрыл Андрея Шевченко, теперешнего тренера Украины, когда он забивал гол и принес победу в рамках первой игры на домашнем Евро".

В статье, помимо мыслей автора, также делаются сноски на слова Матса Эльфвендала, тренера вратарей в сборной Швеции. Он считает, что Blågult пока хорошо проводят нынешний Евро.

"У нас есть четкая организация и структура, которую мы давно используем. Игроки отлично её соблюдают. Когда мы готовились к матчу против Испании, мне казалось, что игрокам будет трудно перейти от теории к практике. Но они были на высоте. Если они будут продолжать, то наши шансы на успех увеличатся", - считает Эльфвендал.

???? Spain completed more passes in each of their group matches (829, 623, 598) than Sweden managed in all three ???????????????????????????????? (591) #EURO2020 ???? #SWE going through as Group E winners like ???? pic.twitter.com/bpXoDF6PwZ

Что касается украинской сборной, то Матс ответил достаточно коротко.

"У нас есть разные стратегии. Мы способны играть по-разному. Иногда мы садимся глубоко в оборону, иногда нет. Я углублюсь в архивы сборной Украины, чтобы посмотреть, как они играли на этом Евро. После этого мы сможем подобрать правильную тактику".

Заканчивается же статья все тем же антигероем 2012-го года. Автор уверен, что Лустиг сумел сделать шаг вперед, а также ставит ему в пример Альваро Морату.

"Тот, кто девять лет назад не смог сыграть надежно, в результате чего был неоднократно высмеян, оставил это событие позади. Лустиг в 2012-м году играл на своем первом Евро, однако он не прятался, а взял вину на себя.

Можно посмотреть на Морату, который слышит немало критики на этом Евро. На него, как и на многих других, оказывается очень сильное давление. А в плей-офф, любая ошибка может привести к очень серьезным последствиям. Это не совсем весело. В то же время, прошло уже девять лет…".

Достаточно интересный материал, посвященный будущему матчу, вышел на Dagens Nyheter . Главным героем статьи стал скаут-разведчик шведской команды Лассе Якобссон. Он детально изучил нашу команду и сделал достаточно интересные выводы. Его основное опасение - количество левоногих игроков.

"Сколько левшей в украинской команде? Ответ: двенадцать. У Швеции таких шесть, у Польши - пять. Это очень интересная деталь.

У них шесть игроков в составе, которые вместе играют в киевском "Динамо". Они неплохо чувствуют друг друга", - первое, с чего начал Якобссон описывать Украину.

После этого в статье рассказывается, как именно Якобссон изучает оппонентов.

"Очень большая разница - изучать Польшу или Испанию в течение нескольких месяцев, а Украину - гораздо меньше. Я был хотел их видеть больше, но я думаю, что у нас все хорошо.

Совсем другое дело - смотреть матч вживую. Когда стало ясно, что соперником Швеции станет Украина, я просмотрел их последний матч, вырезал отснятый материла и отметил самые важные эпизоды. Помимо этого, я прочел немного их газет, чтобы увидеть, как было оценено последнее выступление".

Лассе считает, что Андрей Ярмоленко - самый опасный игрок в составе Украины. Также он выделяет Александра Зинченко.

"Вначале, когда мы делали нарезки, вероятно, не все особо внимательно смотрели на каждого игрока соперника. Но сейчас к этому относятся гораздо серьезнее. Один из левоногих украинцев - атакующий футболист Андрей Ярмоленко. Он любит подрабатывать мяч под рабочую ногу и наносить мощный удар. Его гол в ворота Нидерландов - один из самых красивых на Евро. Его трудно остановить, даже несмотря на то, что многие знают его следующий шаг. Важно постараться найти способ обезвреживания, как это сделал Австрия".

Александр Зинченко - левый защитник "Манчестер Сити", который в сборной играет в центре поля. Он - еще один ключевой игрок в команде Шевченко, которого Швеция должна контролировать".

Якобссон описывает Украину как команду, которая умеет играть в пас и много владеет мячом. Также он нашел противоядие.

"Если грамотно сыграть в обороне, перекрыв зоны, то у Украины не будет путей для атак. Если хорошо сыграть сзади, это создаст немало проблем. Поскольку это матч плей-офф, вероятно, команды будут играть достаточно осторожно, но мы можем пройти дальше".

В конце Лассе Якобссон сделал свой прогноз на данный матч.

"Думаю, что мы (сборная Швеции) выиграем 2:0".

"Как и на Евро-2012, сборная Швеции сыграет против Украины. Тогда все завершилось победой Украины после дубля легенды Андрея Шевченко. На этот раз он - тренер сборной и снова попытается сокрушить Швецию", - такими словами начинается материал Sportbibeln .

Что интересно, короткий материал полностью посвящен украинской сборной и отечественной прессе. Автор делает акцент на том, что, после поражения Австрии, команду Шевченко серьезно критиковали, что даже привело к необычной реакции Андрея Ярмоленко.

"Швеция была названа фаворитом матча 1/8 финала. Особенно в украинских СМИ. Они пренебрегают своей сборной и их ожидания от плей-офф неожиданно низкие. Много пишут о плохой моральной и физической подготовках, что помешает далеко пройти на теперешнем Евро. Даже главная звезда Андрей Ярмоленко устал от критики и высказал свое мнение".

Автор вспоминает слова Андрея, а также делает акцент на том, что стараний одного игрока может не хватить в игре против Швеции.

"На пресс-конференции перед 1/8 финала 31-летний игрок говорил, что согласен с некоторыми критиками, но призвал всех быть более позитивными. Ярмоленко понимает, что Украина не лучшим образом сыграла с Австрией, но вышла из группы. Пусть и не без везения.

Согласно критике в Украине, они слишком зависимы от возрастных игроков, таких как Ярмоленко, который забил два гола на Евро. Но этого может быть недостаточно, чтобы победить Швецию. Хотя сам Ярмоленко уверяет, что чем больше его называют старым, тем больше он становится мотивированным".

Tomorrow Ukraine will play its first-ever playoff match at the #EURO2020 Another great competition with Sweden to come ????????????????



Over 40 million Ukrainians & countless fans from over the globe will be rooting for ???????? national team. Are you in?#Go_Ukraine #We_are_UA



???? Pavlo Kubanov pic.twitter.com/YXnUu6h7FQ