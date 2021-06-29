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Важно найти способ обезвреживания, как это сделала Австрия. Обзор СМИ перед матчем Швеция - Украина

ЕВРО-2020
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Вспоминают 2012-й год, считают левоногих игроков, делают акцент на количестве критики

Важно найти способ обезвреживания, как это сделала Австрия. Обзор СМИ перед матчем Швеция - Украина

фото - Олександр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня украинская национальная сборная проведет свой исторический матч. Первый в рамках плей-офф Евро. В соперниках хорошо знакомая Швеция, с которой связано другое знаменательное событие. В 2012-м году сборная Олега Блохина обыграла "скандинавов" 2:1 и добыла первую победу на Евро.

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UA-Футбол изучил шведскую прессу и разузнал, что пишут о будущем матче Швеция - Украина за рубежом.

"Если Швеция продолжит придерживаться четкой структуры, шансы на успех вырастут"

"В 2012-м году Андрей Шевченко перевернул ход матча Швеция - Украина на Евро. Девять лет спустя Blågult ("сине-желтые", вот так совпадение) надеются избежать повторения истории. Матс Эльфвендал, тренер вратарей в сборной Швеции, обещает покопаться в архивах и создать хорошую стратегию перед матчем", — с таких слов начинается статья Göteborgs-Posten.

Автор статьи вспоминает игру Микаэля Лустига в 2012-м году. Именно он тогда стал главным антигероем.

"Последний раз, когда Швеция сыграла против Украины в матче Евро, шведы проиграли 1:2. Ключевой момент случился после углового. Лустига сделали козлом отпущения, ведь именно он не закрыл Андрея Шевченко, теперешнего тренера Украины, когда он забивал гол и принес победу в рамках первой игры на домашнем Евро".

В статье, помимо мыслей автора, также делаются сноски на слова Матса Эльфвендала, тренера вратарей в сборной Швеции. Он считает, что Blågult пока хорошо проводят нынешний Евро.

"У нас есть четкая организация и структура, которую мы давно используем. Игроки отлично её соблюдают. Когда мы готовились к матчу против Испании, мне казалось, что игрокам будет трудно перейти от теории к практике. Но они были на высоте. Если они будут продолжать, то наши шансы на успех увеличатся", - считает Эльфвендал.

Что касается украинской сборной, то Матс ответил достаточно коротко.

"У нас есть разные стратегии. Мы способны играть по-разному. Иногда мы садимся глубоко в оборону, иногда нет. Я углублюсь в архивы сборной Украины, чтобы посмотреть, как они играли на этом Евро. После этого мы сможем подобрать правильную тактику".

Заканчивается же статья все тем же антигероем 2012-го года. Автор уверен, что Лустиг сумел сделать шаг вперед, а также ставит ему в пример Альваро Морату.

"Тот, кто девять лет назад не смог сыграть надежно, в результате чего был неоднократно высмеян, оставил это событие позади. Лустиг в 2012-м году играл на своем первом Евро, однако он не прятался, а взял вину на себя.

Можно посмотреть на Морату, который слышит немало критики на этом Евро. На него, как и на многих других, оказывается очень сильное давление. А в плей-офф, любая ошибка может привести к очень серьезным последствиям. Это не совсем весело. В то же время, прошло уже девять лет…".

"Важно постараться найти способ обезвреживания, как это сделала Австрия"

Достаточно интересный материал, посвященный будущему матчу, вышел на Dagens Nyheter. Главным героем статьи стал скаут-разведчик шведской команды Лассе Якобссон. Он детально изучил нашу команду и сделал достаточно интересные выводы. Его основное опасение - количество левоногих игроков.

"Сколько левшей в украинской команде? Ответ: двенадцать. У Швеции таких шесть, у Польши - пять. Это очень интересная деталь.

У них шесть игроков в составе, которые вместе играют в киевском "Динамо". Они неплохо чувствуют друг друга", - первое, с чего начал Якобссон описывать Украину.

После этого в статье рассказывается, как именно Якобссон изучает оппонентов.

"Очень большая разница - изучать Польшу или Испанию в течение нескольких месяцев, а Украину - гораздо меньше. Я был хотел их видеть больше, но я думаю, что у нас все хорошо.

Совсем другое дело - смотреть матч вживую. Когда стало ясно, что соперником Швеции станет Украина, я просмотрел их последний матч, вырезал отснятый материла и отметил самые важные эпизоды. Помимо этого, я прочел немного их газет, чтобы увидеть, как было оценено последнее выступление".

Лассе считает, что Андрей Ярмоленко - самый опасный игрок в составе Украины. Также он выделяет Александра Зинченко.

"Вначале, когда мы делали нарезки, вероятно, не все особо внимательно смотрели на каждого игрока соперника. Но сейчас к этому относятся гораздо серьезнее. Один из левоногих украинцев - атакующий футболист Андрей Ярмоленко. Он любит подрабатывать мяч под рабочую ногу и наносить мощный удар. Его гол в ворота Нидерландов - один из самых красивых на Евро. Его трудно остановить, даже несмотря на то, что многие знают его следующий шаг. Важно постараться найти способ обезвреживания, как это сделал Австрия".

Александр Зинченко - левый защитник "Манчестер Сити", который в сборной играет в центре поля. Он - еще один ключевой игрок в команде Шевченко, которого Швеция должна контролировать".

Якобссон описывает Украину как команду, которая умеет играть в пас и много владеет мячом. Также он нашел противоядие.

"Если грамотно сыграть в обороне, перекрыв зоны, то у Украины не будет путей для атак. Если хорошо сыграть сзади, это создаст немало проблем. Поскольку это матч плей-офф, вероятно, команды будут играть достаточно осторожно, но мы можем пройти дальше".

В конце Лассе Якобссон сделал свой прогноз на данный матч.

"Думаю, что мы (сборная Швеции) выиграем 2:0".

"Неожиданно низкие ожидания перед плей-офф"

"Как и на Евро-2012, сборная Швеции сыграет против Украины. Тогда все завершилось победой Украины после дубля легенды Андрея Шевченко. На этот раз он - тренер сборной и снова попытается сокрушить Швецию", - такими словами начинается материал Sportbibeln.

Что интересно, короткий материал полностью посвящен украинской сборной и отечественной прессе. Автор делает акцент на том, что, после поражения Австрии, команду Шевченко серьезно критиковали, что даже привело к необычной реакции Андрея Ярмоленко.

"Швеция была названа фаворитом матча 1/8 финала. Особенно в украинских СМИ. Они пренебрегают своей сборной и их ожидания от плей-офф неожиданно низкие. Много пишут о плохой моральной и физической подготовках, что помешает далеко пройти на теперешнем Евро. Даже главная звезда Андрей Ярмоленко устал от критики и высказал свое мнение".

Читайте такжеЯрмоленко: Хочу всех попросить нести немножко больше позитива, потому что мы все-таки вышли из группы

Автор вспоминает слова Андрея, а также делает акцент на том, что стараний одного игрока может не хватить в игре против Швеции.

"На пресс-конференции перед 1/8 финала 31-летний игрок говорил, что согласен с некоторыми критиками, но призвал всех быть более позитивными. Ярмоленко понимает, что Украина не лучшим образом сыграла с Австрией, но вышла из группы. Пусть и не без везения.

Согласно критике в Украине, они слишком зависимы от возрастных игроков, таких как Ярмоленко, который забил два гола на Евро. Но этого может быть недостаточно, чтобы победить Швецию. Хотя сам Ярмоленко уверяет, что чем больше его называют старым, тем больше он становится мотивированным".

Поединок Швеция - Украина состоится сегодня, 29-го июня. Начало встречи в 22:00. Вы можете следить за ходом противостояния при помощи нашей текстовой трансляции или же слушая аудио комментарий на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол".

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В статье: Украина Швеция Евро-2020
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Комментарии (1)
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pilips111 (Чернигов)
29.06.2021 в 12:51
Сегодня Малиновского прорвёт, забьёт гол. На евро уже столько игроков Аталанты забили, сегодня очередь Руслана.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.