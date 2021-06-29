Виктор Хлус: Перебегать шведов не удастся, думаю, у Шевченко найдутся необычные заготовки

Бывший нападающий киевского "Динамо", а также шведских клубов ГАИС и "Эльфсборг" Виктор Хлус оценил игру сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, а также прокомментировал шансы "сине-желтых" против Швеции в 1/8 финала.

- Как можно оценить уровень игры сборной в трех проведенных матчах?

- Если честно, от сборной Украины ожидали большего, и свою группу они должны были проходить увереннее и с лучшим результатом. А так прошли все матчи на валидоле, не показали качественного футбола. Можно оценить игру сборной на троечку с большим минусом. И сидеть перед телевизором и молиться на другие сборные, чтобы они решили твою судьбу - это никуда не годится. Да, повезло, подфартило, пролезли в плей-офф. Но что делать с такой игрой дальше?

- Почему-то многие не хотят признать, что в первом матче с голландцами мы выглядели очень слабо. Соперник полностью доминировал, забил два гола, затем расслабился, позволив сравнять счет. И эта пятиминутка создала иллюзию, что мы играли на равных с хозяевами и могли рассчитывать на ничью. В конце голландцы снова включились, доведя свое полное преимущество до победного результата.

- В этом матче нам просто повезло, что не проиграли крупно, а с достойным счетом. Иметь полтора момента и при этом забить два мяча - такое случается редко. Мое мнение, что тактически был просчет со стороны тренерского штаба. Так играть, тем более на выезде – нельзя. Если бы не Бущан, то после первого тайма могли гореть уже 0:3. Сборная играла плохо, и то, что счет 3:2 - крупное везение.

- Во второй игре против македонцев после хорошего первого тайма был полный провал во втором. Особенно бросилось в глаза неважные физические кондиции игроков, получилась вымученная победа с не самым сильным соперником.

- Да, Северная Македония не относится к грандам, но нервы потрепала прилично, заставив мечтать всех украинских болельщиков, чтобы быстрее закончился поединок. Разве такая победа принесла удовлетворение самым футболистам? Хорошо, что за счет первого тайма, забив два мяча, смогли продержаться. Пока у игроков были силы, они еще бегали, открывались, но после перерыва, когда соперник прибавил, мы наоборот остановились, и "просели". А почему? У нас команда составлена из игроков, которые в своих клубах "не играют на пианино, а его таскают".

Взять того же Зинченко, играющий в таком клубе как "МанСити" среди высококвалифицированных исполнителей, где его огрехи нивелируются и не так заметны. А вот в сборной, когда нужно взять игру на себя, быть лидером и примером, он растворяется и его не видно, только ходит и мастерски размахивает руками. Где нужно проделать и черновую работу, он словно надевает белые перчатки, привык играть на чистых мячах.

Также странно видеть еще одного нашего "лидера" Малиновского, который физически не может выдержать всю игру. Дошло до того, что с австрийцами его пришлось менять после первого тайма. Если сборная нацелена на достижения максимальных результатов, то она не может зависеть от двух игроков. Идет игра у двух легионеров - что-то в командной игре получается, а если не тянут, то и сборной не видно. Они оба разочаровали!

- В третьем матче с Австрией был полный провал. Даже главный тренер Шевченко после сказал: "Сегодняшний матч стал худшим на турнире. С таким первым таймом в плей-офф делать нечего". Можно добавить даже не с первым таймом, а с такой игрой на турнире дальше делать нечего.

- Еще до игры было видно, что у игроков нет в себе уверенности. А что такое уверенность? Это когда футболист принимает правильные решения. В этом матче все было невпопад, особенно много брака, игроки не могли выполнить простую передачу на 10-15 метров. Что и говорить, если этим грешил Зинченко. У ребят не было свежести в действиях, выглядели уставшими и обреченными. Австрийцы на фоне наших за счет лучшей "физики" везде на шаг успевали раньше, выиграли всю борьбу, подборы, и прессингом просто задавили подопечных Шевченко. А ведь у соперника почти все игроки из Бундеслиги, где проводят только в чемпионате 34 матча. Сравните уровень немецкого и украинского чемпионата, который ниже среднего, качество футболистов слабое, и тогда вопрос: от чего так устали наши футболисты?

- К вашим словам можно добавить все тот же комментарий Шевченко о матче против Австрии: "Что касается самого матча, то надо признать, что наша команда этот турнир не выдержала. Нам тяжело играть три матча в таком сжатом периоде". Так австрийцы в одинаковом положении с нами. У них хватило сил.

- Нужно признать, что у Шевченко не было опыта работы со сборной. А на везении далеко не уедешь. Тренер сборной должен быть и практик, чтобы правильно принимать решения. И как раз этой практики не хватает, как подвести команду к такому турниру. То, что сборная собирается на отдельные игры несколько раз в год, это не то. Как раз умение и опыт тренера проявляется в том, как правильно подвести своих подопечных и распределить силы в таких сжатых турнирах, где на первое место выходит физическая готовность. Ради чего нужно было заканчивать раньше чемпионат Украины? Говорили ради сборной. И что мы увидели? Команда не готова! Опытный тренер должен в минимальных количествах матчей выжать максимальное количество очков. Если во внутреннем чемпионате у тебя есть возможность что-то подправить, то на Евро такой возможности нет. Хорошо, что нашей сборной везет, начиная от регламента турнира, где третья команда имеет возможность выйти в плей-офф, до того, что шведы "подарили" нам такую возможность.

- Именно Украина и встречается в 1/8 финала турнира со Швецией. Вы долго играли в разных клубах местного чемпионата. Что скажете о стиле игры этой сборной. И есть ли возможность "отблагодарить" шведов и реабилитироваться за неудачи.

- Действительно, мы должны поблагодарить шведов за такой подарок и теперь можно трубить на всю Европу о небывалом успехе. Для нас все решилось в матче с поляками. Сборная Швеции - это крепкий соперник. Они играют очень организованно, особенно в защите, низким блоком и компактно, не оставляют пространства для маневра, и при этом могут здорово действовать на контратаках. Это мы увидели в мачте со сборной Польши, где, таким образом, они забивали мячи. Особенно в этом плане показателен второй гол. Сжались, перехватили мяч, использовали пространство, провели разящую атаку и забили. Думаю, так и будут играть и с нашей сборной. Но если до турнира можно было рассуждать, что мы должны проходить эту сборную, то сейчас уже шведы радуются, что им попался такой соперник в лице нашей команды.

Шведы играют всю жизнь по одной схеме, где превалирует скандинавская дисциплина, полная самоотдача, хорошая физическая подготовка. К тому же нужно не забывать, что они умело могут использовать стандарты. Многие футболисты играют в европейских чемпионатах - Германии, Англии, Италии. Нас ждет очень тяжелый поединок, и если у шведов пойдет игра, как с поляками, нам будет трудно, а если не пойдет, тогда у нас будет шанс. Единственное преимущество, которое, мы имеем, это на два дня отдыха больше. Но поверьте и пяти дней достаточно, чтобы восстановить кондиции, хорошо отдохнуть, и возобновиться к очередному бою. А то, что нас ждет бой, не сомневаюсь.

Физическая готовность выйдет на первый план в этом противостоянии. И этот компонент нашей сборной был не на должном уровне, вот что беспокоит. Перебегать шведов не получится, нужно вносить другие футбольные элементы для победы. Какие? Думаю, у тренерского штаба найдутся необычные заготовки. Ждем, надеемся, что получится, и ребята докажут своей игрой, что зря их критикуют.