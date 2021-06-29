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Виктор Хлус: Перебегать шведов не удастся, думаю, у Шевченко найдутся необычные заготовки

ЕВРО-2020
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Шанс для сине-желтых реабилитироваться на плохую игру

Виктор Хлус: Перебегать шведов не удастся, думаю, у Шевченко найдутся необычные заготовки

фото - Олександр Приходько

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий киевского "Динамо", а также шведских клубов ГАИС и "Эльфсборг" Виктор Хлус оценил игру сборной Украины на групповом этапе Евро-2020, а также прокомментировал шансы "сине-желтых" против Швеции в 1/8 финала.

- Как можно оценить уровень игры сборной в трех проведенных матчах?

- Если честно, от сборной Украины ожидали большего, и свою группу они должны были проходить увереннее и с лучшим результатом. А так прошли все матчи на валидоле, не показали качественного футбола. Можно оценить игру сборной на троечку с большим минусом. И сидеть перед телевизором и молиться на другие сборные, чтобы они решили твою судьбу - это никуда не годится. Да, повезло, подфартило, пролезли в плей-офф. Но что делать с такой игрой дальше?

- Почему-то многие не хотят признать, что в первом матче с голландцами мы выглядели очень слабо. Соперник полностью доминировал, забил два гола, затем расслабился, позволив сравнять счет. И эта пятиминутка создала иллюзию, что мы играли на равных с хозяевами и могли рассчитывать на ничью. В конце голландцы снова включились, доведя свое полное преимущество до победного результата.

- В этом матче нам просто повезло, что не проиграли крупно, а с достойным счетом. Иметь полтора момента и при этом забить два мяча - такое случается редко. Мое мнение, что тактически был просчет со стороны тренерского штаба. Так играть, тем более на выезде – нельзя. Если бы не Бущан, то после первого тайма могли гореть уже 0:3. Сборная играла плохо, и то, что счет 3:2 - крупное везение.

Виктор Хлус: Перебегать шведов не удастся, думаю, у Шевченко найдутся необычные заготовки - изображение 1

- Во второй игре против македонцев после хорошего первого тайма был полный провал во втором. Особенно бросилось в глаза неважные физические кондиции игроков, получилась вымученная победа с не самым сильным соперником.

- Да, Северная Македония не относится к грандам, но нервы потрепала прилично, заставив мечтать всех украинских болельщиков, чтобы быстрее закончился поединок. Разве такая победа принесла удовлетворение самым футболистам? Хорошо, что за счет первого тайма, забив два мяча, смогли продержаться. Пока у игроков были силы, они еще бегали, открывались, но после перерыва, когда соперник прибавил, мы наоборот остановились, и "просели". А почему? У нас команда составлена из игроков, которые в своих клубах "не играют на пианино, а его таскают".

Взять того же Зинченко, играющий в таком клубе как "МанСити" среди высококвалифицированных исполнителей, где его огрехи нивелируются и не так заметны. А вот в сборной, когда нужно взять игру на себя, быть лидером и примером, он растворяется и его не видно, только ходит и мастерски размахивает руками. Где нужно проделать и черновую работу, он словно надевает белые перчатки, привык играть на чистых мячах.

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Также странно видеть еще одного нашего "лидера" Малиновского, который физически не может выдержать всю игру. Дошло до того, что с австрийцами его пришлось менять после первого тайма. Если сборная нацелена на достижения максимальных результатов, то она не может зависеть от двух игроков. Идет игра у двух легионеров - что-то в командной игре получается, а если не тянут, то и сборной не видно. Они оба разочаровали!

Виктор Хлус: Перебегать шведов не удастся, думаю, у Шевченко найдутся необычные заготовки - изображение 2

- В третьем матче с Австрией был полный провал. Даже главный тренер Шевченко после сказал: "Сегодняшний матч стал худшим на турнире. С таким первым таймом в плей-офф делать нечего". Можно добавить даже не с первым таймом, а с такой игрой на турнире дальше делать нечего.

- Еще до игры было видно, что у игроков нет в себе уверенности. А что такое уверенность? Это когда футболист принимает правильные решения. В этом матче все было невпопад, особенно много брака, игроки не могли выполнить простую передачу на 10-15 метров. Что и говорить, если этим грешил Зинченко. У ребят не было свежести в действиях, выглядели уставшими и обреченными. Австрийцы на фоне наших за счет лучшей "физики" везде на шаг успевали раньше, выиграли всю борьбу, подборы, и прессингом просто задавили подопечных Шевченко. А ведь у соперника почти все игроки из Бундеслиги, где проводят только в чемпионате 34 матча. Сравните уровень немецкого и украинского чемпионата, который ниже среднего, качество футболистов слабое, и тогда вопрос: от чего так устали наши футболисты?

- К вашим словам можно добавить все тот же комментарий Шевченко о матче против Австрии: "Что касается самого матча, то надо признать, что наша команда этот турнир не выдержала. Нам тяжело играть три матча в таком сжатом периоде". Так австрийцы в одинаковом положении с нами. У них хватило сил.

- Нужно признать, что у Шевченко не было опыта работы со сборной. А на везении далеко не уедешь. Тренер сборной должен быть и практик, чтобы правильно принимать решения. И как раз этой практики не хватает, как подвести команду к такому турниру. То, что сборная собирается на отдельные игры несколько раз в год, это не то. Как раз умение и опыт тренера проявляется в том, как правильно подвести своих подопечных и распределить силы в таких сжатых турнирах, где на первое место выходит физическая готовность. Ради чего нужно было заканчивать раньше чемпионат Украины? Говорили ради сборной. И что мы увидели? Команда не готова! Опытный тренер должен в минимальных количествах матчей выжать максимальное количество очков. Если во внутреннем чемпионате у тебя есть возможность что-то подправить, то на Евро такой возможности нет. Хорошо, что нашей сборной везет, начиная от регламента турнира, где третья команда имеет возможность выйти в плей-офф, до того, что шведы "подарили" нам такую возможность.

Виктор Хлус: Перебегать шведов не удастся, думаю, у Шевченко найдутся необычные заготовки - изображение 3

- Именно Украина и встречается в 1/8 финала турнира со Швецией. Вы долго играли в разных клубах местного чемпионата. Что скажете о стиле игры этой сборной. И есть ли возможность "отблагодарить" шведов и реабилитироваться за неудачи.

- Действительно, мы должны поблагодарить шведов за такой подарок и теперь можно трубить на всю Европу о небывалом успехе. Для нас все решилось в матче с поляками. Сборная Швеции - это крепкий соперник. Они играют очень организованно, особенно в защите, низким блоком и компактно, не оставляют пространства для маневра, и при этом могут здорово действовать на контратаках. Это мы увидели в мачте со сборной Польши, где, таким образом, они забивали мячи. Особенно в этом плане показателен второй гол. Сжались, перехватили мяч, использовали пространство, провели разящую атаку и забили. Думаю, так и будут играть и с нашей сборной. Но если до турнира можно было рассуждать, что мы должны проходить эту сборную, то сейчас уже шведы радуются, что им попался такой соперник в лице нашей команды.

Шведы играют всю жизнь по одной схеме, где превалирует скандинавская дисциплина, полная самоотдача, хорошая физическая подготовка. К тому же нужно не забывать, что они умело могут использовать стандарты. Многие футболисты играют в европейских чемпионатах - Германии, Англии, Италии. Нас ждет очень тяжелый поединок, и если у шведов пойдет игра, как с поляками, нам будет трудно, а если не пойдет, тогда у нас будет шанс. Единственное преимущество, которое, мы имеем, это на два дня отдыха больше. Но поверьте и пяти дней достаточно, чтобы восстановить кондиции, хорошо отдохнуть, и возобновиться к очередному бою. А то, что нас ждет бой, не сомневаюсь.

Физическая готовность выйдет на первый план в этом противостоянии. И этот компонент нашей сборной был не на должном уровне, вот что беспокоит. Перебегать шведов не получится, нужно вносить другие футбольные элементы для победы. Какие? Думаю, у тренерского штаба найдутся необычные заготовки. Ждем, надеемся, что получится, и ребята докажут своей игрой, что зря их критикуют.

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В статье: Украина Швеция Евро-2020
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.