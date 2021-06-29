Другой подход к детям, а сборную возглавляет лучший тренер. Виктор Хлус о Швеции и ее футболе

Виктор Хлус – один из немногих украинских футболистов, кто на протяжении многих лет играл в Швеции. Известный по выступлениям в киевском "Динамо" и одесском "Черноморце" нападающий уехал в скандинавскую страну еще в конце 80-х, где защищал цвета ГАИСа, "Эльфсборга", "Элливара" и "Йонсередсе". Кто как не он способен поделиться мыслями о шведском футболе в преддверии матча Украина – Швеция в 1/8 финала Евро-2020?

ВОДКА ДЛЯ ШВЕЦИИ

- За многие годы у вас наверняка сформировался ответ на вопрос: чем силен шведский футбол? – с этого вопроса началось интервью с Виктором Хлусом.

- Швеция – страна маленькая, как полтора Киева. В ней живет всего восемь миллионов человек. Во-первых, в Швеции процентов восемьдесят детей со школы приобщены к занятиям спортом. У нас же это количество составляет, наверное, процентов десять. Во-вторых, в Швеции никогда в детских школах не ставится задача любыми путями выиграть. Подход в этой стране другой: получилось – хорошо, не получилось – что ж, так тому и быть. Там нет такого напряга, как в Украине, когда уже с детства в сознание пацанов закладывается установка, что каждую игру надо выиграть. В Швеции главное – чтобы ребенку было хорошо и интересно. Тренеры в шведском футболе воспитывают ребят так, что раскрывают их лучшие качества, благодаря которым они и играют.

- В Швеции давно были?

- После того, как завершился мой шведский период и я вернулся в Укриану, в эту страну я ездил чуть ли не каждый год. Но в последний раз в Швеции был лет восемь назад, наверное.

Виктор Хлус (во втором ряду четвертый справа) в составе Эльфсборга забил девять голов в 25 матчах

- Если бы вас попросили продолжить фразу "Швеция – это…", что назвали бы в первую очередь?

- Развитое социальное общество, к чему мы и вся Европа стремимся. На протяжении нескольких последних десятилетий Швеция неизменно входит в тройку лучших стран Европы. Да и в мире она тоже на передовых ролях. Если же брать не в общем, а касаться разных сфер, то навскидку и придумать сложно. Швеция по этой части настолько многогранна, что назвать можно что угодно. Это по-настоящему спортивная страна, в которой развиты многие виды спорта, включая хоккей и футбол. Швеция славится своей музыкой, и не только легендарным квартетом АВВА, но и другими группами. А еще это автомобильная страна, известна во всем мире двумя своими компаниями - "Вольво" и "Сааб".

- Известно также, что Швеция – дорогая страна. Об этом не раз рассказывали выступавшие в ней по контракту спортсмены из постсоветского пространства, в качестве примера нередко называя цены на спиртное.

- Да, алкогольная продукция в Швеции действительно недешевая. Например, бутылка обычной водки, которая в Украине стоит 2-3 доллара, там продается от 12 до 15 долларов! А "люксовская" водка и того дороже – до 20! Чувствуете разницу? Так вот, чтобы попытаться шведу напиться, нужно за пару бутылок заплатить ни много ни мало 30, а то и 40 долларов!

БРОНЗОВЫЙ СЕЗОН В ГАИСе

- Какие титулы успели завоевать в шведском футболе?

- Выступая за ГАИС, я выиграл бронзу в сезоне-1989, став также золотым призером команды Б. Если кто-то еще не в курсе, то скажу: в Швеции игроки могут выступать за обе клубные команды. Те футболисты, которые не попадают в А, могут играть за Б. Например, если у кого-то есть желание восстанавливаться в команде Б – пожалуйста. Я успел наиграть и там, и там: по субботам или воскресеньям выходил на поле в составе первой команды ГАИСа, по средам – второй. Я там наколотил мячей двадцать! Уже потом выступал сначала за "Эльфсборг", где становился лучшим бомбардиром, а потом за клуб первой лиги "Йонсередсе". В нем, кстати, по окончании карьеры игрока работал тренером команды Б.

- О том, что не остались жить в этой стране, не жалеете?

- Честно говоря, ни секунды! Хотя на первых порах желание остаться в Швеции у нас с женой было, и очень сильное. Но слава Богу, что жизнь так сложилась, что у нас в Украине все поменялось и мы вовремя приехали обратно.

- Со шведской прессой часто общаетесь?

- Помнится, лет двенадцать-пятнадцать назад в Киев приезжали представители одной из газет, которые провели вместе с нами целый день. Потом в этом издании вышла огромная статья. Незадолго же до матча 1/8 финала с Украиной мне несколько раз звонили корреспонденты ряда шведских газет. А вчера я участвовал в прямом эфире на одном из радио. Как мог, по-шведски объяснился (улыбается). Потом мне позвонили и сказали: мол, все нормально, было понятно.

ФАКТОР ИБРАГИМОВИЧА

- Перед Евро-2020 к числу фаворитов относили Францию, Германию, Голландию. Какую роль сборной Швеции на континетнтальном первенстве отводили вы?

- После десяти лет, проведенных в Швеции, я никогда не думал, что ее национальная сборная может выступить на таком уровне. Но шведы показали, на что способны, и их выход из группы – лишнее тому подтверждение.

- Что скажете о шведской сборной судя по матчам группового раунда турнира?

- У шведов пошла игра. А когда это происходит, то остановить их очень сложно. Для того, чтобы расчитывать на положительный исход в поединке со сборной Швеции, соперникам нужно ее пресечь, навязав свою игру. Необходимо сделать так, чтобы шведы бегали за мячом, а не наоборот. Лишь тогда на поле будет совсем другая Швеция.

- Кого назвали бы ключевыми фигурами в национальной команде Швеции?

- В первую очередь, это, конечно же, Ибрагимович. Хоть он и не участвует в составе своей сборной на нынешнем чемпионате Европы из-за травмы, все же является топ-игроком. На втором месте другой ключевой исполнитель – Форсберг.

- Нехватка Ибрагимовича в составе сборной чувствуется?

- Специфика шведской сборной такова, что если у нее пойдет игра, то она сможет убедительно выглядеть и без него. Но если игра не идет, то такие исполнители, как Ибрагимович, нужны на поле. Они способны все наладить. Жаль, конечно, что у форварда "Милана" травма. Не будь ее, Ибрагимович непременно оказался бы в числе участников Евро-2020. Наличие игрока, от которого зависит надежность игры команды (особенно в матчах плей-офф, где в отличие от групппового раунда уже нельзя ничего поправить) дает многое.

БОНУС ДЛЯ ДВОИХ

- С главным тренером шведской сборной Янне Андерссон знакомы?

- Нет. В период моих выступлений в Швеции он лишь начинал свою тренерскую карьеру. Его становление проходило уже после моего отъезда из страны. О Янне Андерссоне мне мало что известно. Скажу лишь, что в шведском футболе так заведено, что национальную сборную возглавляет лучший в стране специалист на данном этапе. Таков у шведов принцип и от него они не отходят.

- Нынешний выход сборной Швеции из группы с первого места – закономерный результат?

- Думаю, что 50 на 50. Но уже тот факт, что шведы финишировали первыми в компании с такими соперниками, как Испания, Польша и Словакия, говорит о многом.

- В разные времена у Швеции были свои лидеры: в 90-х годах – Хенрик Ларссен, в 2000-х – Златан Ибрагимович. Судя по всему, сейчас с фигурой такого масштаба у шведской команды ощущается дефицит.

- Вы правы, в каждом десятилетии у шведов была яркая личность, настоящий лидер. Ларссен и Ибрагимович – звезды мирового уровня. К упомянутым футболистам я бы еще добавил Далина, который выступал в мою бытность игроком шведских клубов. Думаю, что стоит подождать еще пару-тройку лет – и в Швеции вновь кто-то из будущих звезд подрастет (улыбается). Всегда хочется видеть яркие личности, которые играют в топ-клубах Европы.

- На что, по-вашему, способна сборная Швеции в предстоящем поединке с Украиной?

- Для обеих команд, как сказал недавно Андрей Шевченко, выход в 1/8 финала – это бонус. Проход в следующую стадию – это еще один весомый шаг вперед. На данный же момент и Швеция, и Украина показали свой максимум.

НЕ ДАТЬ ПОЙМАТЬ КУРАЖ

- Что посоветовали бы тренерскому штабу сборной Украины в преддверии поединка со шведами?

- Пожелал бы Андрею Шевченко, чтобы он подвел команду к наиболее оптимальным качествам. Чтобы наша сборная была свежа и уже с первых минут не позволила бы шведам ничего, что могло бы способствовать появлению куража. Ведь для сборной Швеции кураж многое значит.

Читайте также Швеция на Евро: в авангарде борьбы с коронавирусом

- Как вы думаете, каков будет характер матча?

- Предугадать несложно: обе команды будут "закрыты". Такого счета, как в матче Хорватия – Испания (3:5 – прим. В.К.) не будет. Результат в сегодняшнем матче стоит на первом плане, а создавать много моментов что сборная Швеции, что сборная Украины не могут.

- Какие факторы могут сыграть в пользу сборной Украины?

- Опять же: если шведы не поймают кураж, их можно взять легко. Главное – играть в свою игру и не отходить от принципов.

- Какие-то мысли по поводу исхода в сегодняшнем матче Украина – Швеция в голове уже выстраиваются?

- По тому, как все складывается (а я имею ввиду то, что шведы помогли нашей сборной выйти из группы), оптимальным результатом будет ничья. Ну а если придется играть дополнительное время, то счет будет 1:1. Что же касается серии пенальти, то ее спрогнозировать никто не может. Это лотерея. Разумеется, хочется, чтобы успеха добилась Украина, хотя и Швеция, особенно в плане помощи нам, тоже вызывает симпатия. Но посмотрим. Пусть будет так, как будет.