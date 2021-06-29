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Другой подход к детям, а сборную возглавляет лучший тренер. Виктор Хлус о Швеции и ее футболе

ЕВРО-2020
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Не понаслышке знакомый со шведским футболом специалист не исключает серии послематчевых пенальти

Другой подход к детям, а сборную возглавляет лучший тренер. Виктор Хлус о Швеции и ее футболе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Виктор Хлус – один из немногих украинских футболистов, кто на протяжении многих лет играл в Швеции. Известный по выступлениям в киевском "Динамо" и одесском "Черноморце" нападающий уехал в скандинавскую страну еще в конце 80-х, где защищал цвета ГАИСа, "Эльфсборга", "Элливара" и "Йонсередсе". Кто как не он способен поделиться мыслями о шведском футболе в преддверии матча Украина – Швеция в 1/8 финала Евро-2020?

ВОДКА ДЛЯ ШВЕЦИИ

- За многие годы у вас наверняка сформировался ответ на вопрос: чем силен шведский футбол? – с этого вопроса началось интервью с Виктором Хлусом.

- Швеция – страна маленькая, как полтора Киева. В ней живет всего восемь миллионов человек. Во-первых, в Швеции процентов восемьдесят детей со школы приобщены к занятиям спортом. У нас же это количество составляет, наверное, процентов десять. Во-вторых, в Швеции никогда в детских школах не ставится задача любыми путями выиграть. Подход в этой стране другой: получилось – хорошо, не получилось – что ж, так тому и быть. Там нет такого напряга, как в Украине, когда уже с детства в сознание пацанов закладывается установка, что каждую игру надо выиграть. В Швеции главное – чтобы ребенку было хорошо и интересно. Тренеры в шведском футболе воспитывают ребят так, что раскрывают их лучшие качества, благодаря которым они и играют.

- В Швеции давно были?

- После того, как завершился мой шведский период и я вернулся в Укриану, в эту страну я ездил чуть ли не каждый год. Но в последний раз в Швеции был лет восемь назад, наверное.

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Виктор Хлус (во втором ряду четвертый справа) в составе Эльфсборга забил девять голов в 25 матчах

- Если бы вас попросили продолжить фразу "Швеция – это…", что назвали бы в первую очередь?

- Развитое социальное общество, к чему мы и вся Европа стремимся. На протяжении нескольких последних десятилетий Швеция неизменно входит в тройку лучших стран Европы. Да и в мире она тоже на передовых ролях. Если же брать не в общем, а касаться разных сфер, то навскидку и придумать сложно. Швеция по этой части настолько многогранна, что назвать можно что угодно. Это по-настоящему спортивная страна, в которой развиты многие виды спорта, включая хоккей и футбол. Швеция славится своей музыкой, и не только легендарным квартетом АВВА, но и другими группами. А еще это автомобильная страна, известна во всем мире двумя своими компаниями - "Вольво" и "Сааб".

- Известно также, что Швеция – дорогая страна. Об этом не раз рассказывали выступавшие в ней по контракту спортсмены из постсоветского пространства, в качестве примера нередко называя цены на спиртное.

- Да, алкогольная продукция в Швеции действительно недешевая. Например, бутылка обычной водки, которая в Украине стоит 2-3 доллара, там продается от 12 до 15 долларов! А "люксовская" водка и того дороже – до 20! Чувствуете разницу? Так вот, чтобы попытаться шведу напиться, нужно за пару бутылок заплатить ни много ни мало 30, а то и 40 долларов!

БРОНЗОВЫЙ СЕЗОН В ГАИСе

- Какие титулы успели завоевать в шведском футболе?

- Выступая за ГАИС, я выиграл бронзу в сезоне-1989, став также золотым призером команды Б. Если кто-то еще не в курсе, то скажу: в Швеции игроки могут выступать за обе клубные команды. Те футболисты, которые не попадают в А, могут играть за Б. Например, если у кого-то есть желание восстанавливаться в команде Б – пожалуйста. Я успел наиграть и там, и там: по субботам или воскресеньям выходил на поле в составе первой команды ГАИСа, по средам – второй. Я там наколотил мячей двадцать! Уже потом выступал сначала за "Эльфсборг", где становился лучшим бомбардиром, а потом за клуб первой лиги "Йонсередсе". В нем, кстати, по окончании карьеры игрока работал тренером команды Б.

- О том, что не остались жить в этой стране, не жалеете?

- Честно говоря, ни секунды! Хотя на первых порах желание остаться в Швеции у нас с женой было, и очень сильное. Но слава Богу, что жизнь так сложилась, что у нас в Украине все поменялось и мы вовремя приехали обратно.

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- Со шведской прессой часто общаетесь?

- Помнится, лет двенадцать-пятнадцать назад в Киев приезжали представители одной из газет, которые провели вместе с нами целый день. Потом в этом издании вышла огромная статья. Незадолго же до матча 1/8 финала с Украиной мне несколько раз звонили корреспонденты ряда шведских газет. А вчера я участвовал в прямом эфире на одном из радио. Как мог, по-шведски объяснился (улыбается). Потом мне позвонили и сказали: мол, все нормально, было понятно.

ФАКТОР ИБРАГИМОВИЧА

- Перед Евро-2020 к числу фаворитов относили Францию, Германию, Голландию. Какую роль сборной Швеции на континетнтальном первенстве отводили вы?

- После десяти лет, проведенных в Швеции, я никогда не думал, что ее национальная сборная может выступить на таком уровне. Но шведы показали, на что способны, и их выход из группы – лишнее тому подтверждение.

- Что скажете о шведской сборной судя по матчам группового раунда турнира?

- У шведов пошла игра. А когда это происходит, то остановить их очень сложно. Для того, чтобы расчитывать на положительный исход в поединке со сборной Швеции, соперникам нужно ее пресечь, навязав свою игру. Необходимо сделать так, чтобы шведы бегали за мячом, а не наоборот. Лишь тогда на поле будет совсем другая Швеция.

- Кого назвали бы ключевыми фигурами в национальной команде Швеции?

- В первую очередь, это, конечно же, Ибрагимович. Хоть он и не участвует в составе своей сборной на нынешнем чемпионате Европы из-за травмы, все же является топ-игроком. На втором месте другой ключевой исполнитель – Форсберг.

Другой подход к детям, а сборную возглавляет лучший тренер. Виктор Хлус о Швеции и ее футболе - изображение 3

- Нехватка Ибрагимовича в составе сборной чувствуется?

- Специфика шведской сборной такова, что если у нее пойдет игра, то она сможет убедительно выглядеть и без него. Но если игра не идет, то такие исполнители, как Ибрагимович, нужны на поле. Они способны все наладить. Жаль, конечно, что у форварда "Милана" травма. Не будь ее, Ибрагимович непременно оказался бы в числе участников Евро-2020. Наличие игрока, от которого зависит надежность игры команды (особенно в матчах плей-офф, где в отличие от групппового раунда уже нельзя ничего поправить) дает многое.

БОНУС ДЛЯ ДВОИХ

- С главным тренером шведской сборной Янне Андерссон знакомы?

- Нет. В период моих выступлений в Швеции он лишь начинал свою тренерскую карьеру. Его становление проходило уже после моего отъезда из страны. О Янне Андерссоне мне мало что известно. Скажу лишь, что в шведском футболе так заведено, что национальную сборную возглавляет лучший в стране специалист на данном этапе. Таков у шведов принцип и от него они не отходят.

- Нынешний выход сборной Швеции из группы с первого места – закономерный результат?

- Думаю, что 50 на 50. Но уже тот факт, что шведы финишировали первыми в компании с такими соперниками, как Испания, Польша и Словакия, говорит о многом.

Другой подход к детям, а сборную возглавляет лучший тренер. Виктор Хлус о Швеции и ее футболе - изображение 4

- В разные времена у Швеции были свои лидеры: в 90-х годах – Хенрик Ларссен, в 2000-х – Златан Ибрагимович. Судя по всему, сейчас с фигурой такого масштаба у шведской команды ощущается дефицит.

- Вы правы, в каждом десятилетии у шведов была яркая личность, настоящий лидер. Ларссен и Ибрагимович – звезды мирового уровня. К упомянутым футболистам я бы еще добавил Далина, который выступал в мою бытность игроком шведских клубов. Думаю, что стоит подождать еще пару-тройку лет – и в Швеции вновь кто-то из будущих звезд подрастет (улыбается). Всегда хочется видеть яркие личности, которые играют в топ-клубах Европы.

- На что, по-вашему, способна сборная Швеции в предстоящем поединке с Украиной?

- Для обеих команд, как сказал недавно Андрей Шевченко, выход в 1/8 финала – это бонус. Проход в следующую стадию – это еще один весомый шаг вперед. На данный же момент и Швеция, и Украина показали свой максимум.

НЕ ДАТЬ ПОЙМАТЬ КУРАЖ

- Что посоветовали бы тренерскому штабу сборной Украины в преддверии поединка со шведами?

- Пожелал бы Андрею Шевченко, чтобы он подвел команду к наиболее оптимальным качествам. Чтобы наша сборная была свежа и уже с первых минут не позволила бы шведам ничего, что могло бы способствовать появлению куража. Ведь для сборной Швеции кураж многое значит.

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- Как вы думаете, каков будет характер матча?

- Предугадать несложно: обе команды будут "закрыты". Такого счета, как в матче Хорватия – Испания (3:5 – прим. В.К.) не будет. Результат в сегодняшнем матче стоит на первом плане, а создавать много моментов что сборная Швеции, что сборная Украины не могут.

- Какие факторы могут сыграть в пользу сборной Украины?

- Опять же: если шведы не поймают кураж, их можно взять легко. Главное – играть в свою игру и не отходить от принципов.

- Какие-то мысли по поводу исхода в сегодняшнем матче Украина – Швеция в голове уже выстраиваются?

- По тому, как все складывается (а я имею ввиду то, что шведы помогли нашей сборной выйти из группы), оптимальным результатом будет ничья. Ну а если придется играть дополнительное время, то счет будет 1:1. Что же касается серии пенальти, то ее спрогнозировать никто не может. Это лотерея. Разумеется, хочется, чтобы успеха добилась Украина, хотя и Швеция, особенно в плане помощи нам, тоже вызывает симпатия. Но посмотрим. Пусть будет так, как будет.

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В статье: Украина Швеция Виктор Хлус Евро-2020
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.