Евро-2020. Швеция - Украина 1:2 (д.в.). Кость в кость со скандинавским треском

Андрей Шевченко говорил, что впереди в его карьере будут более важные матчи, считал, что выход в четвертьфинал стал бы для Украины бонусом к выполненному заданию по выходу из группы. Странная интерпретация ситуации, если учитывать, как украинцы оказались в плей-офф. Но все же... нельзя сказать, что команда не билась за результат. Тренерский штаб подготовил несколько кадровых сюрпризов и они, по замыслу, должны были помочь.

Отсутствие в основе Миколенко и Малиновского сразу бросилось в глаза. Решение убрать защитника "Динамо" в запас напрашивалось еще перед Австрией, а вот для Малиновского, похоже, это был воспитательный момент от тренерского штаба. Еще одна новинка – это Александр Зинченко на позиции левого латераля. Тогда как трое игроков насыщали центральную зону перед воротами Бущана – Матвиенко, Забарный, Кривцов. В опорной зоне дилемму Сидорчука / Степаненко было решено очень мудро – вышли оба. Не удивили позиции Караваева, Шапаренко, Ярмоленко и Яремчука.

Защитная модель? Против шведов нужно было что-то изобретать. Они-то играли в своей традиционной манере 4-4-2. В основе оказались все звезды - Форсберг, Экдаль, Исак, Кулусевски. В целом Швеция в первом тайме не показала ничего особенного, хотя и украинская сборная вряд ли удовлетворила гурманов качеством футбола.

Стартовые минуты ушли на разведку. Несколько фланговых навесов от скандинавов ни к чему не привели, а вот Украина могла забить благодаря классной быстрой атаке. На Ярмоленко пошел пас, он подключил Яремчука, но тот пробил прямо в голкипера. После этого уже были достойные попытки от конкурента: удар Исака едва не принес шведам успех, да и подача на Форсберга не была бесперспективной.

В целом это был скучноватый матч, но его первый тайм украсил забитый гол. Забитый Украиной, после гениальной передачи внешней стороной стопы Ярмоленко на Зинченко (отмечаем и роль Шапаренко в этой атаке). Александр с левого края штрафной площади влепил со злостью, как и надо. Повели в счете. Интересно, что вскоре Украина могла забить и второй раз, но после розыгрыша углового Ярмоленко с правой пробил выше ворот.

Что Швеция? Будто ничего и не случилось. Хотя теперь их "тягучий" футбол работал против них, потому что отбирал драгоценное время. Схитрить решил Ларссон, издалека пробив со штрафного. Бущан хоть и прикрывал другой угол, но успел перестроиться и отбить мяч. Заслуга этой команды в том, что после пропущенного она не стала паниковать. Защищалась, как и раньше, большими силами – семью-восемью игроками за линией мяча, в атаку выходила очень быстро. Все шло так, будто шведы вели в счете, а не украинцы. Самоуверенность в итоге и принесла результат. Несмотря на то, что опорная зона Украины была весьма насыщенной, Форсберга оставили одного в районе радиуса штрафной площади. Тот пробил и рикошетом от Ильи Забарного мяч оказался за спиной Георгия Бущана. Достойный ответ на удар Зинченко.

Казалось, что второй тайм будет таким же, как и первый. И даже дальний неточный удар Ларссона не поколебал этого впечатления. Но потом команды обменялись супер-атаками и раскрасили общую картину. Стремительный выпад украинцев правым флангом закончился передачей Ярмоленко на Сидорчука и ударом последнего – штанга. И мгновенно Швеция ответила контратакой, которую выстрелом завершал Форсберг – снова каркас. Напряжение возросло, игра нервов продолжалась.

Проблема в том, что шведы обостряли и дальше, а украинцы все больше зажимались у своих ворот. Прострел слева удачно перекусил Матвиенко, а вот Исак простил, когда не реализовал выход один на один. Хотя там был офсайд. Далее матч развивался по сценарию "на три момента шведов – один ответ Украины". Бущан потянул очень сложный удар от Кулусевски, а Форсберг, элегантно пройдя защитников, зарядил обводным ударом в перекладину. Номинальные гости ответили атакой с ударом Ярмоленко. Позиция была хорошая, но удар – слишком слабый.

Однако дальше темп упал, прежде всего, потому, что обороты сбавили шведы. Словно обе команды ждали своего шанса уколоть оппонента в конце игрового времени. Но шанс был только у скандинавов: длинной передачей из глубины Кулусевски вывели один на один с Бущаном, но игрок сборной Швеции толком не сумел распорядиться мячом.

Одно из главных событий экстра-таймов – это грубая игра центрбека шведов Даниэльсона против Беседина. Вот действительно кость в кость, точнее, шипами в колено. Артем не успел как следует войти в игру, будучи вынужденным ее покинуть. Но "потянул" за собой и соперника, красная карточка которому стала следствием эпизода. Вместо Артема вышел Виктор Цыганков, а меньшинство шведы попытались компенсировать насыщенностью оборонного звена.

Шевченко стремился дожать шведов в игровое время, поэтому выпустил на поле Довбика. А, может, все гораздо прозаичнее – Ярмоленко просто устал, поэтому его нужно было убирать с поля. Но когда Довбик с нескольких метров после классного паса Малиновского запустил мяч выше ворот (хотя там и был офсайд), казалось, что украинские футболисты выходят на поле не для качества, а для количества. Однако именно Довбику суждено было стать героем этого поединка. На 120-й минуте он эффектным ударом головой в падении замкнул навес Зинченко и принес Украине победу. Драматургия высшего класса, хотя игра не самого высокого качества.

Прошли, старались, реабилитировались, далее сыграют с Англией. Это историческое достижение для сборной Украины. Теперь можно будет сказать, что чемпионат Европы удался.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Евро-2020. 1/8-я финала. 29.06.2021

Шотландия. Глазго. "Хэмпден Парк"

Арбитр в поле – Даниэле Орсато (Италия)

Швеция - Украина 1:2 (д.в.)

Голы: Эмиль Форсберг 43 - Александр Зинченко 27, Артем Довбик 120

Швеция: Робин Ольсен - Микаэль Лустиг (Эмиль Крафт 83), Виктор Линделёф, Маркус Даниэльсон, Людвиг Аугустинссон (Пьер Бенгтссон 83) - Себастьян Ларссон (Виктор Классон 97), Кристоффер Ольссон (Филипп Хеландер 101), Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг - Деян Кулусевски (Робин Куайссон 97), Александер Исак (Маркус Берг 97)

Украина: Георгий Бущан - Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Зинченко - Тарас Степаненко (Евгений Макаренко 95), Сергей Сидорчук (Роман Безус 118), Николай Шапаренко (Руслан Малиновский 61) - Андрей Ярмоленко (Артем Довбик 105), Роман Яремчук (Артем Беседин 90, Виктор Цыганков 101)

Предупреждения: Деян Кулусевски 69, Эмиль Форсберг 85 - Андрей Ярмоленко 79

Удаление: Маркус Даниэльсон (грубая игра) 99