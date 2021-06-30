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Евро-2020. Швеция - Украина 1:2 (д.в.). Кость в кость со скандинавским треском

ЕВРО-2020
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(12 голосов)

Не самый яркий матч на этом турнире, но с драматургией

Евро-2020. Швеция - Украина 1:2 (д.в.). Кость в кость со скандинавским треском

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Андрей Шевченко говорил, что впереди в его карьере будут более важные матчи, считал, что выход в четвертьфинал стал бы для Украины бонусом к выполненному заданию по выходу из группы. Странная интерпретация ситуации, если учитывать, как украинцы оказались в плей-офф. Но все же... нельзя сказать, что команда не билась за результат. Тренерский штаб подготовил несколько кадровых сюрпризов и они, по замыслу, должны были помочь.

Отсутствие в основе Миколенко и Малиновского сразу бросилось в глаза. Решение убрать защитника "Динамо" в запас напрашивалось еще перед Австрией, а вот для Малиновского, похоже, это был воспитательный момент от тренерского штаба. Еще одна новинка – это Александр Зинченко на позиции левого латераля. Тогда как трое игроков насыщали центральную зону перед воротами Бущана – Матвиенко, Забарный, Кривцов. В опорной зоне дилемму Сидорчука / Степаненко было решено очень мудро – вышли оба. Не удивили позиции Караваева, Шапаренко, Ярмоленко и Яремчука.

Евро-2020. Швеция - Украина 1:2 (д.в.). Кость в кость со скандинавским треском - изображение 1

Защитная модель? Против шведов нужно было что-то изобретать. Они-то играли в своей традиционной манере 4-4-2. В основе оказались все звезды - Форсберг, Экдаль, Исак, Кулусевски. В целом Швеция в первом тайме не показала ничего особенного, хотя и украинская сборная вряд ли удовлетворила гурманов качеством футбола.

Стартовые минуты ушли на разведку. Несколько фланговых навесов от скандинавов ни к чему не привели, а вот Украина могла забить благодаря классной быстрой атаке. На Ярмоленко пошел пас, он подключил Яремчука, но тот пробил прямо в голкипера. После этого уже были достойные попытки от конкурента: удар Исака едва не принес шведам успех, да и подача на Форсберга не была бесперспективной.

В целом это был скучноватый матч, но его первый тайм украсил забитый гол. Забитый Украиной, после гениальной передачи внешней стороной стопы Ярмоленко на Зинченко (отмечаем и роль Шапаренко в этой атаке). Александр с левого края штрафной площади влепил со злостью, как и надо. Повели в счете. Интересно, что вскоре Украина могла забить и второй раз, но после розыгрыша углового Ярмоленко с правой пробил выше ворот.

Что Швеция? Будто ничего и не случилось. Хотя теперь их "тягучий" футбол работал против них, потому что отбирал драгоценное время. Схитрить решил Ларссон, издалека пробив со штрафного. Бущан хоть и прикрывал другой угол, но успел перестроиться и отбить мяч. Заслуга этой команды в том, что после пропущенного она не стала паниковать. Защищалась, как и раньше, большими силами – семью-восемью игроками за линией мяча, в атаку выходила очень быстро. Все шло так, будто шведы вели в счете, а не украинцы. Самоуверенность в итоге и принесла результат. Несмотря на то, что опорная зона Украины была весьма насыщенной, Форсберга оставили одного в районе радиуса штрафной площади. Тот пробил и рикошетом от Ильи Забарного мяч оказался за спиной Георгия Бущана. Достойный ответ на удар Зинченко.

Евро-2020. Швеция - Украина 1:2 (д.в.). Кость в кость со скандинавским треском - изображение 2

Казалось, что второй тайм будет таким же, как и первый. И даже дальний неточный удар Ларссона не поколебал этого впечатления. Но потом команды обменялись супер-атаками и раскрасили общую картину. Стремительный выпад украинцев правым флангом закончился передачей Ярмоленко на Сидорчука и ударом последнего – штанга. И мгновенно Швеция ответила контратакой, которую выстрелом завершал Форсберг – снова каркас. Напряжение возросло, игра нервов продолжалась.

Проблема в том, что шведы обостряли и дальше, а украинцы все больше зажимались у своих ворот. Прострел слева удачно перекусил Матвиенко, а вот Исак простил, когда не реализовал выход один на один. Хотя там был офсайд. Далее матч развивался по сценарию "на три момента шведов – один ответ Украины". Бущан потянул очень сложный удар от Кулусевски, а Форсберг, элегантно пройдя защитников, зарядил обводным ударом в перекладину. Номинальные гости ответили атакой с ударом Ярмоленко. Позиция была хорошая, но удар – слишком слабый.

Евро-2020. Швеция - Украина 1:2 (д.в.). Кость в кость со скандинавским треском - изображение 3

Однако дальше темп упал, прежде всего, потому, что обороты сбавили шведы. Словно обе команды ждали своего шанса уколоть оппонента в конце игрового времени. Но шанс был только у скандинавов: длинной передачей из глубины Кулусевски вывели один на один с Бущаном, но игрок сборной Швеции толком не сумел распорядиться мячом.

Одно из главных событий экстра-таймов – это грубая игра центрбека шведов Даниэльсона против Беседина. Вот действительно кость в кость, точнее, шипами в колено. Артем не успел как следует войти в игру, будучи вынужденным ее покинуть. Но "потянул" за собой и соперника, красная карточка которому стала следствием эпизода. Вместо Артема вышел Виктор Цыганков, а меньшинство шведы попытались компенсировать насыщенностью оборонного звена.

Шевченко стремился дожать шведов в игровое время, поэтому выпустил на поле Довбика. А, может, все гораздо прозаичнее – Ярмоленко просто устал, поэтому его нужно было убирать с поля. Но когда Довбик с нескольких метров после классного паса Малиновского запустил мяч выше ворот (хотя там и был офсайд), казалось, что украинские футболисты выходят на поле не для качества, а для количества. Однако именно Довбику суждено было стать героем этого поединка. На 120-й минуте он эффектным ударом головой в падении замкнул навес Зинченко и принес Украине победу. Драматургия высшего класса, хотя игра не самого высокого качества.

Прошли, старались, реабилитировались, далее сыграют с Англией. Это историческое достижение для сборной Украины. Теперь можно будет сказать, что чемпионат Европы удался.

Евро-2020. Швеция - Украина 1:2 (д.в.). Кость в кость со скандинавским треском - изображение 4

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Евро-2020. 1/8-я финала. 29.06.2021
Шотландия. Глазго. "Хэмпден Парк"
Арбитр в поле – Даниэле Орсато (Италия)

Швеция - Украина 1:2 (д.в.)
Голы: Эмиль Форсберг 43 - Александр Зинченко 27, Артем Довбик 120

Швеция: Робин Ольсен - Микаэль Лустиг (Эмиль Крафт 83), Виктор Линделёф, Маркус Даниэльсон, Людвиг Аугустинссон (Пьер Бенгтссон 83) - Себастьян Ларссон (Виктор Классон 97), Кристоффер Ольссон (Филипп Хеландер 101), Альбин Экдаль, Эмиль Форсберг - Деян Кулусевски (Робин Куайссон 97), Александер Исак (Маркус Берг 97)

Украина: Георгий Бущан - Александр Караваев, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Зинченко - Тарас Степаненко (Евгений Макаренко 95), Сергей Сидорчук (Роман Безус 118), Николай Шапаренко (Руслан Малиновский 61) - Андрей Ярмоленко (Артем Довбик 105), Роман Яремчук (Артем Беседин 90, Виктор Цыганков 101)

Предупреждения: Деян Кулусевски 69, Эмиль Форсберг 85 - Андрей Ярмоленко 79
Удаление: Маркус Даниэльсон (грубая игра) 99

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В статье: Украина Швеция Евро-2020
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Комментарии (247)
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xa4apuri88 (Кременчуг)
30.06.2021 в 01:19
Историю пишут победители, не важно как, но победили. Спасибо ребятам за победу.Здоровья 19му номеру. Всех, кто болел, тоже с очень важной победой.А шведам нужно было по придержать язык, поливали грязью нашу сборную,как могли, а сами не лучше играли оочень грязно.
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
30.06.2021 в 01:18
Эх жаль братва,что не могу с вами выпить,выпью хоть горького кофе из Starbucks!..За Украину,за ваше здоровье!!!!!
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+1
0
Streit
30.06.2021 в 01:17
Все, що пов'язано з Італією, поки що нам на фарт)) Італійці - помічники Шеви, проти Італії ми не потрапили в 1/8, суддя сьогодні був італійський, в 1/4 граємо в Римі))) Так що до півфіналу точно дійдемо, правда, я там прогнозував Нідерланди. Ну можемо і з датчанами зіграти, головне, щоб знов щось італійське було. Ну і фінал, виходить, з макаронами.
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
30.06.2021 в 01:16
...надо же, и правда фартовый, аж под завязку... "Не было бы счастья, да несчастье помогло" - правильно здесь написали. Беседину особо здоровья. Благодаря самоотверженной игре и удалению прошли. Наконец то внял, выпустил Довбика - деваться некуда было, как оказалось на свое счастье. Игра в "затяжку", шведы подсели, пошли замены, время шло, лицо тренеров шведов менялось, ...и тут такой еще казус. А крику то сколько было... Сборную с выходом, хотя агрессивной игры не было. Вообще эта Лига полна нежданчиков (это о вылете "группы смерти") и нашем фарте. Как же сейчас будут пиариться наши "деятели", но фарт на лицо. С благополучным явлением СБУ на фоне оставшихся звезд. Просто какая то "лунная болезнь" при "солнечном" затмении. Еще раз с проходом невероятного...
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+1
0
Lion Killer (Львів)
30.06.2021 в 01:14
Я щасливий. Пацики подарували незабутні емоції. Наші сьодні заслужили ПОВАГУ. Шведи - костоломи. БЕСЄДІН - герой. Хлопче, ми з ТОБОЮ.
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+2
-1
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eel (Луцьк)
30.06.2021 в 01:17
Випадково мінуснув
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+1
0
Саня Лиман (Днепр)
30.06.2021 в 01:14
Буратино- Беседин свою роль сыграл У шведов -1.Довбык красава, всегда говорил, что он высрелит .С победой Украина!!!!!!!!
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+1
-2
Lion Killer (Львів)
30.06.2021 в 01:19
ну, серйозно. Тут 90% заслуги в перемозі то те що Бесєдін зробив -1 в шведів. Пацану ноооогу ЗЛАМАЛИ. Після того в Тебе повертається язик називати його Буратіно? це жостки скотство і перебор м.яко кажучи без матів
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0
0
avatar
solik27 (БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ)
30.06.2021 в 01:13
Всіх з перемогою, Зінченко , Матвієнко ну і ДОВБИК найкращі, надіюсь Шева поняв що плаксивий Миколенко ще сопливий для такого рівня, Ярмолу треба було міняти десь на 70 хвилині, Маліна просто губиться на полі, Макаренко молодець підсилив, Яремчук слабенько , не чіплявся, на місце Караваєва треба когось другого, Шапаренко перший тайм норм , потім почав обрізати плюс щей не задоволений пішов , Коля спустись з небес ти геть не зірка.
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+1
0
vlotko (Броди)
30.06.2021 в 01:13
Дуже груба гра з сторони шведів. Яка доля Бесєдіна, Давайте підтримаємо його.
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+2
0
avatar
КузьмичиПолтаваFAN (Полтава)
30.06.2021 в 01:08
Нууууууууууууууууу ! МУЖИКИ !
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+5
0
duk1 (Одесса)
30.06.2021 в 01:08
Придовжуються в іграх України 4 закономірності:- у всіх 10 матчах у фінальних частинах Євро в різні роки ми пропускали;- виграємо виключно із рахунком 2-1:- при виграшах забиваємо тільки по 2 м'ячі;- ми не граємо у нічиї.
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+1
0
Comment06 (Украина)
30.06.2021 в 01:08
Лучший матч в карьере Артема Беседина, который ценой своего здоровья "удалил" шведского игрока- это был ключевой момент матча, который привел к исторической победе и повторению рекорда сборной - 1/4 финала. Кроме того, Артем своей травмой вынудил недотренера выпустить, наконец, на поле автора победного гола! Респект команде- достигнув дна, разозлились на себя, ощетинились и вырвали победу у далеко не слабой Швеции! Все сыграли на пределе возможностей, но и здесь выделялись Зинченко и Ярмоленко! Уверен, СбУ вышла в 1/4 не благодаря, а вопреки руководству Шевченко! Не думаю, что для Англии римская игра с восставшей из пепла Украиной станет легкой прогулкой! Спасибо, сборная! Молодцы!!
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+9
-1
Daddygo (Харьков)
30.06.2021 в 01:10
Беседин помог чем смог. Скорейшего выздоровления ему !
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+8
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
30.06.2021 в 01:11
такую бредятину несешь, похмелись
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0
-1
sergio07 (Запоріжжя)
30.06.2021 в 01:06
А чому у нас було 6 замін і всі в різний час? Хіба так можна?
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0
-3
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IvaneZZZ (Київ)
30.06.2021 в 01:10
если тихонько, то можно
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+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 01:17
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.06.2021 в 01:12
5 в основном и одна в дополнительном.
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+1
0
sergio07 (Запоріжжя)
30.06.2021 в 01:15
Начебто треба робити блоками. Помиляюсь?
0
0
Андрей (Odessa)
30.06.2021 в 01:16
Если доп. время, то плюс одна замена. Кроме того, Макар с Бесом вышли вместе.
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0
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
30.06.2021 в 01:06
Мы это сделали!!!! Остальное неважно!!!!! Только посмотрите какие команды уже вылетели, а Украина по всем законам драматургии прошла в 1/4 за это мы и любим футбол! Браво ребята!!!!
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+5
0
kanoist (мариуполь)
30.06.2021 в 01:06
Безус красавчег,мог вымутить и пенальти,но судья не повелся)))
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+5
0
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IM-RM-DK (Miami)
30.06.2021 в 01:05
Греция ЧЕ 04 взяла играя в катеначчо!!!
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+2
0
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 01:04
Ничего удивительного, Шведы наверное единственная команда на ЧЕ с которой у СБУ положительный баланс игр.
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0
0
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okolegko (Київ)
30.06.2021 в 01:04
Як тільки Шевченко виставив атакувальний склад, одразу ж забили другий гол. Можливо, варто так було робити з початку матчу?
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0
-1
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IM-RM-DK (Miami)
30.06.2021 в 01:06
Ну так на одного больше и 105 минут отбегали!
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0
-1
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okolegko (Київ)
30.06.2021 в 01:17
На одного більше відбігали лише 19 хв. А забили гол, коли опорника Сидорчука замінили атакуючим хавом Безусом на 118 хвилині
0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.06.2021 в 01:02
Наконец-то выпустили Довбыка!!!
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+6
0
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Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 01:14
Долбик выпустил Довбика.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.06.2021 в 01:01
Аж голос сорвал!!!!!!! Звезды сошлись!
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+5
0
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 01:01
А, между тем, "группа смерти" вся упаковала чемоданы. Вот так!
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+7
0
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sanya-78 (Днiпро)
30.06.2021 в 01:00
Все по делу...надо выжимать по максимуму...
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+3
0
Просто любитель (Днепр)
30.06.2021 в 00:59
Три третьих места вышли в 1/4. Ахренеть
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+7
0
Просто любитель (Днепр)
30.06.2021 в 01:01
А группа смерти умерла
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+8
0
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Кююмалайнен (Київ)
30.06.2021 в 01:11
Почила
0
0
Acsakal (Kharkov)
30.06.2021 в 01:01
А я раніше написав, що оскільки перша та друга команда з нашої групи вилетіли, то наші шанси пройти далі підвищилися.
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+3
0
Acsakal (Kharkov)
30.06.2021 в 00:59
Всіх українців з перемогою! Спочатку зізнання. З усіх ігор 1/8, що я бачив, ця була найнуднішою... Але це була наша нудна гра. Перед зустрічю зі шведами згадували 2 основних паралельних матчі: 1/8 Україна-Швейцарія (2006 року) та груповий Україна-Швеція 2012 року. Врешті-решт гра вийшла певною сумішшю першого та другого. Обережна гра та додатковий час (як в 2006 році), вкрай жорстка, навіть груба гра шведів та 2:1 на нашу користь (як в 2012 році). Тепер є можливість далі продовжувати паралелі з Євро-2012 та в наступній грі взяти реванш в англійців за незарахований гол Марко Девіча... Головне, щоб наш чвертьфінал коментував Вацко. На цьому Євро він коментував лише переможні ігри нашої збірної, на відміну від Столярчука (2 репортажі про 2 поразки).
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+7
-1
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IvaneZZZ (Київ)
30.06.2021 в 00:59
Как думаете в финале с кем будем играть?
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 01:02
Ход мыслей прекрасен) Но лично я предпочитаю жить день за днем и не поддаваться панике эйфории
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 01:04
Ни с кем. Всё откажутся.
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+2
-1
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Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 00:58
Ну хоть, какая-то польза от Беседина поимелась.
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+4
-6
kanoist (мариуполь)
30.06.2021 в 00:57
Швед, русский — колет, рубит, режет. Бой барабанный, клики, скрежет, Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть и ад со всех сторон. _____________________________ Это было похоже,но опять получили Лёша! Спасибо шведам,что провели нас дальше для того чтоб вас отправить в аут!++++++++++++++±+++++++++++++А теперь об игре,до 30 минуты мне игра нашей команды нравилась,играли как могли,и достойно...а потом эти расы назад,а что делать спереди некому было отдать пас,все стоят под защитниками,почему не забегали,почему не открывались,вопросов много...С победой Украина,она историческая,эх укатать бы ещё Англию,но это уже из области фантастики ( хотя многое фантастическое раньше и едет и летает,а вдруг)))) Удачи Шеве и его команде!
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0
-3
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КузьмичиПолтаваFAN (Полтава)
30.06.2021 в 01:00
Побили шведов как под ПОЛТАВОЙ
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0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 01:05
Под Полтавой Украина с ними была...
+3
0
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IM-RM-DK (Miami)
30.06.2021 в 01:12
Так Мазепа шведам помогал бить касапов!
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 00:57
Мы это сделали! Дааааааа!!! "Ніч яка місячна, зоряна, ясная..."
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+10
-2
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IM-RM-DK (Miami)
30.06.2021 в 00:58
У нас день,не рассказывай))))
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0
0
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Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 01:10
Так вам и надо.
0
0
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КузьмичиПолтаваFAN (Полтава)
30.06.2021 в 01:05
Ая жеговорил тебе. Наше это всё! В Полтаве били и разбили в Шотландии, а англов разобьём у них дома.. В Полтаве у них шансов было б ноль.
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
30.06.2021 в 01:13
Так Мазепа шведам помогал бить касапов!
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:57
Беседа, извини, здоровья тебе, но что там с Ярмолой?
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+2
0
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IM-RM-DK (Miami)
30.06.2021 в 00:56
Два раза на ЧЕ меня чуйка не подвела-дубль Лукаку касапам,и когда все поливали сбу после игры с Австрией,я писал,что будет Украина в 1/4…..)))))) Слава Украине!
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+10
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.06.2021 в 00:56
Як я і писав після матчу Англія-Німеччина Зінченко мав додатковий стимул в грі, щоб зустрітись в 1/4 з своїми одноклубниками... Молодець! Старався, мало помилявся, ШИКАРНИЙ гол і асист! КРУТО!!! Давно так треба було...
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+8
-2
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Drovko (Lviv)
30.06.2021 в 00:54
У мене ніякої ейфорії немає...Далі та сама боягузлива тактика...забиваємо гол...тупо граємо на відбій...пропускаємо...і взагалі грали від оборони...висновків ніяких по груповому турніру не зроблено ...ходячий футбол, ніхто не біжить, мертві фізично і функціонально і це одна з наймолодших команд на Євро.....що вони вісім днів робили? І питання до Шеви: для чого випускати в атаку трьох гравців, якщо граєш від оборони? Яка логіка? Парадокс...по грі ми не заслужили навіть вийти з групи, а чудом, фартом з допомогою інших влізли у 8-ку кращих команд Європи. В той час, як такі команди, як Нідерланди, Португалія, Франція, вилетіли...навіть тіж поляки і особливо угорці грали краще за нас і більше заслужили грати в 1/8... далі Англія..одного хочу щоб зіграли нарешті футбол...достойно...як хоча б вчора хорвати.
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+5
-11
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 00:56
если ты заметил, в футбол играют ДВЕ команды.
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+1
-2
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Drovko (Lviv)
30.06.2021 в 01:02
Я говорю про гру наших...дістала простота боязка тактика утримання рахунку
+1
-1
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Drovko (Lviv)
30.06.2021 в 01:12
Лікар з Дарниці...відбій був у матчі з Нідерландами ..вийняток коли рахунок був 0-2 і тоді почали грати, зрівняли...і знову притиснулися до воріт ...і отримали третій...відбій був навіть з Македонією у 2 таймі ..і весь матч з Австрією фактично...сьогодні зі шведами забили....і знову почали грати на утримання рахунку ...і пропустили...нормально стали грати, коли шведи залишилися вдесятьох .
0
0
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:58
А какая тактика в матче против Англии Вас устроит, пане зі Львова? Га?
Ответить
+2
-1
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Drovko (Lviv)
30.06.2021 в 01:02
На контратаках...а не на відбій, всі 90 хв.
0
-1
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 01:07
А де був відбій? На яких хвилинах матчу? А ще хочу запитати, чи знаєте ви такий термін, як контроль м*яча?
+2
0
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Wieniawski (Калуш)
30.06.2021 в 00:59
Іди вболівай за феКал, пес бровко, хватить тут гавкати - ану до буди собацюра!
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+4
-4
avatar
Drovko (Lviv)
30.06.2021 в 01:04
Тебе забув спитати що мені робити))) Я хоч маю за кого вболівати...на відміну від тебе...І взагалі тут матч збірної на цій гілці...до чого ти приплітаєш клуб..клоун?
0
-2
avatar
okolegko (Київ)
30.06.2021 в 00:54
Не було б щастя так нещастя допомогло. Коли вийшов Бєсєдін, подумав, нам каюк. Але виявилося, це допомогло вийти невдовзі Довбику і забити вирішальний гол
Ответить
+6
0
vas1972sp
30.06.2021 в 00:54
Добре шо вирішили грати на перемогу ,а не тягнули час до пенальті!Шева молодець,вчасно завів команду своїм"Ребята,надо забить"
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+4
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
30.06.2021 в 01:02
по пенальти 90% не прошли бы.....Бущан бы потащил один...но не забили бы больше.
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0
0
Footballers (Умань)
30.06.2021 в 00:53
Браво.З перемогою всіх!
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+1
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:53
а ШО там на росії ???? як вони сплять ????
Ответить
+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:54
а чи не пихуй? хай гребутся как хотят
Ответить
+5
0
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 01:00
На роисси?
Ответить
0
0
Igor.ko (Львів)
30.06.2021 в 00:52
Ура!!!! Ото вже будуть рВАТИ рашкенські пукани!!!!
Ответить
+3
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
30.06.2021 в 00:51
Ыыыыыыыыыыыыы
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
30.06.2021 в 00:50
Я так зрозумів Довбик за зняту футболку жовту не отримав?
Ответить
0
0
Spivak63
30.06.2021 в 00:54
Получил.
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+1
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
30.06.2021 в 01:01
Дякую,ато пропустив цей момент.
+1
0
Ol-g (Одесса)
30.06.2021 в 00:56
Так, цікаво, чи не отримав.
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0
0
avatar
alexmoor (Ясинувата - Україна)
30.06.2021 в 01:00
Отримав
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+1
0
Daddygo (Харьков)
30.06.2021 в 01:16
Ніхто не бачив. Мабуть з введенням цих ліфчикив цицьки не оголені тому жовту не дають
0
0
Андрей (Odessa)
30.06.2021 в 01:10
Есть там в онлайне желтая. Только почему-то перед голом. 120-я минута.
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0
0
avatar
anonimus (Київ)
30.06.2021 в 00:49
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
Ответить
+10
0
avatar
НеШахтьор (Донецьк)
30.06.2021 в 00:58
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Ответить
+9
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
30.06.2021 в 00:49
Как для нейтрального болельщика игра просто бомбапетардаракета, куча моментов у обоих ворот, и штанги, и перекладины, и невероятные сейвы обоих вратарей, а в конце невероятная развязка, супер! Но как у болельщика нашей сборной несколько седых волосков прибавилось) выделять или ругать ни кого не буду, все красавчики, но Бущан особенно!!! Беседину обойтись без травмы, Довбыка с дебютом, а нас всех с выходом дальше! Трепещи Англия, Украина идёт!!!
Ответить
+8
-1
Algrab (Костопiль)
30.06.2021 в 00:49
Слава Україні!!!! Героям Слава!!!!!!
Ответить
+10
0
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 00:53
За Україну мій друже!
Ответить
+1
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.06.2021 в 01:11
Добре, що ви Збірна помирила вас!!!
0
0
efim423 (odessa)
30.06.2021 в 00:49
Австрийцы в ах.уе
Ответить
+17
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
30.06.2021 в 00:50
чета ржу)
Ответить
+8
0
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Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 00:50
Ответить
+2
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.06.2021 в 00:56
...і нідерландці теж!
Ответить
+1
0
vas1972sp
30.06.2021 в 00:59
Тепер ще більше будуть нити що Україна їм злила гру щоб не попасти на Італію.)))
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+3
0
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Pacifist (Chiang Mai)
30.06.2021 в 01:03
Так и голландцам тоже там где-то, наверное, взгрустнулось...
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0
0
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Spokoyno (Київ)
30.06.2021 в 00:48
Як і передбачалося команди приблизно одного класу Хто зміг проявити більше впертості та кого нагородила посмішкою Фортуна той і пройшов. Цікаво хоч один лайномет вибачиться? Особливо перед героєм цього матчу Олександром Зінченко! Гол + Пас!
Ответить
+4
-2
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
30.06.2021 в 00:51
Ніт, нехай працює)
Ответить
+4
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 00:55
За какой хрен перед ним должны извиняться? Критику после предыдущих матчей он получал заслуженно. Вроде бы начал исправляться, дальше посмотрим...
Ответить
+4
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
30.06.2021 в 00:48
Ааааааа, жаль, что на работе, поздравляю!!!
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+1
0
asa____ (Харьков)
30.06.2021 в 00:47
бедные шведы, вышли играть на контратаках и потерях мяча атакующего соперника, а тут такая засада- 5 защитников и два опорника. Фланговых же у нас два тайма+1 экстра тайм не было в атаке.. Только после -1 Караваев стал появляться в атаке.. и Зинченку стали помогать рывками. Ну , победителей не судят.
Ответить
+4
-1
aleksandrdre (Краматорск)
30.06.2021 в 00:47
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!!УКРАИНА ВПЕРЕД!!!
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+5
0
avatar
MES QUE UN CLUB
30.06.2021 в 00:46
Маямец же говорил, что Украина будет в 1/4 играть. За твоё здоровье маямец
Ответить
+5
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
30.06.2021 в 00:47
И за меня пожалуйста )))
Ответить
+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
30.06.2021 в 00:49
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 00:49
Я тоже говорил, шо Украина пройдёт шведов. Плесни там и за меня, братан.
Ответить
+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
30.06.2021 в 00:50
И за твое))
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+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
30.06.2021 в 00:52
Смотрел овертайм,и была чуйка,что Бущан вытянит серию пенальти,но вмешался Довбык))))
Ответить
+2
0
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
30.06.2021 в 00:46
Домучали победу. И шо это за тактика такая идти толпой в атаку, чтобы потом пасовать назад и обрезать пол команды в случае неудачного паса коих было не мало? Прошли, молодцы, но игра была отвратная как по мне. СЛАВА УКРАЇНІ
Ответить
+10
0
Romeo1990ish (Червоноград)
30.06.2021 в 00:46
Радує хоча б ти, що всі без вийнятку бажають здоров'я Беседину. Значіть ми люди)) і ура звичайно))
Ответить
+11
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:46
последние 30мин это был не футбол, а рукопашная. спасибо, мужики! видно было, что самим футболистам надоела эта печаль и безнадега. почти швейцарский флешбэк образца 2006 года
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+2
0
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 00:45
Нужно было записать скрины, кто тут ныл на СБУ после игры с Австрией, и сейчас им тыкнуть
Ответить
+5
-5
VAO (Луганск)
30.06.2021 в 00:48
Братан. Люди счетом довольны. Если ты игрой, то я хз даже
Ответить
+3
-1
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 00:49
если ты заметил, то в футбол играют ДВЕ команды.
+1
-4
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
30.06.2021 в 00:49
Ну я ныл. Тыкай). Они нытье заслужили с Австрией. Не могу сказать, что сегодня идеально играли. Но результат смыл весь негатив. Если бы все играли как Довбик сегодня с желанием, пусть и прямолобо, мы бы и Австрию нагнули, вот только в 1/4 не прошли бы))
Ответить
+8
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:49
тыкни себе в глаз) Шева - не тренер, команда сегодня сыграла на морально-волевых, а с Австрией, как обычно, не знала что делать с мячом
Ответить
+4
-1
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 00:51
твоей истерикой полностью удовлетворен
0
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 00:56
да, истерикой, канешна. не забудь тыкнуть себе в глаз, машенька)
0
0
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 00:59
Выйди завтра утром на улицу и крикни "Шева - не тренер". Не думаю что долго простоишь на одном месте.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 01:10
ну,оставляю тебя наедине с твоими забавными представлениями об окружающем мире)
0
0
VAO (Луганск)
30.06.2021 в 00:56
То есть нашей, чтобы хороший футбол показать, надо играть без команды соперника?
Ответить
0
0
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 01:00
т.е. нужно играть что бы ПЕРЕИГРАТЬ соперника!!!
0
0
Acsakal (Kharkov)
30.06.2021 в 01:10
У вас, мабуть дуже добрий вестибулярний апарат. Бо в половини країни крутилося в головах від постійного перекидування нашими мяча з одного флангу на інший через 3-х центральних беків...
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0
0
NEMO1609 (KOTOROGONET)
30.06.2021 в 00:45
Шевченко-геній.Він побачив у Бєсєдіні те,що не бачили інші.Ціною його самопожертви ми у 1/4.
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+5
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2021 в 00:45
Бєсєдін та Довбик монстри. На жаль забагато травмованих перед Англією.
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+8
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.06.2021 в 00:44
колосков ничего там не выдал?)))
Ответить
+6
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 00:45
Завтра будет...
Ответить
+4
0
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 00:56
Та какое завтра?! Уже сейчас горящие пердаки кацорылые тушат боярой! )
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 00:49
Там уже северное сияние...
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 00:44
Шведы, второй раз спасибо!
Ответить
+12
0
Mikes (Харьков-Мюнхен)
30.06.2021 в 00:51
Наверное они действительно нас любят :-)
Ответить
+2
0
Acsakal (Kharkov)
30.06.2021 в 01:15
Недарма кольори прапорів співпадають. На 30-річчя незалежності нам був потрібний вдалий виступ, а шведські офіційники навіть передали нам (тимчасово на період святкування) оригінал конституції Пилипа Орлика (до речі - першої конституції в Європі, якщо не в світі!).
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 00:43
Шева таки везунчик.
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+2
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
30.06.2021 в 00:44
Фартовый-2?
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+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 00:48
Таки да.
+1
0
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 00:46
везет сильнейшим
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0
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 01:02
Как ни странно, но чуть-чуть сильнейшими сегодня были шведы до удаления.
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.06.2021 в 00:42
Всех с победой и все молодцы (кроме Малиновского)
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+9
-6
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Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 00:43
И Цыганкова
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+7
-8
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DynamoKiyv (Київ)
30.06.2021 в 00:48
+7
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 00:50
Ага-ага, стучи... Ни одной нормальной передачи партнеру, кроме как назад ближнему...
+1
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.06.2021 в 00:54
Serega1111, ближнему - это контроль мяча, сопернику - это ПОТЕРЯ мяча. Думай.
+6
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 00:57
Простой элемент выполнен нормально, попытка сделать что-то чуть посложнее и пипец - в молоко. Думай
+1
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 00:58
Смею предположить, что Шева его не ради контроля выпускает, а у него есть и другие задачи, о чем говорят его попытки сыграть острее.
+1
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.06.2021 в 01:00
БАЛЕТ.
+5
0
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Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 01:02
0
0
avatar
Horus (Днепропетровск)
30.06.2021 в 00:50
Тут, возможно, не Малины вина, что ему место так и не нашли за все это время. Гасперини - нашел, а Андрей Николаич - пока не нашел.
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+1
-7
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DynamoKiyv (Київ)
30.06.2021 в 00:53
У Гасперини он не бегает по пол поля с мячом, не пытается обыграть сразу 3 или 4. Вышел Малина и СБУ атаковать нормально начала, когда уже были в большинстве.
+6
-1
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 01:10
Малина снова вішел не на родной позиции. Просто констатация факта
Ответить
0
0
code906 (Kiev)
30.06.2021 в 00:42
Вот это жара!!! Урааа!!!
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:42
Я очень рад и счастлив. Я увидел от команды то, что ожидал. Тренерский штаб все таки провел работу над ошибками и игра в обороне, особенно, на левом фланге, была налажена. Три центральных, два латераля. Всё было заточено, чтобы избежать ошибок и организовать подстраховку. Была зявязана игра шведов, было всё, чтобы контролировать мяч, чтобы ЛИШИТЬ ШВЕДОВ МЯЧА. Т.е., было сделано то, что так не понравилось ДЕБИЛОИДАМ этого сайта. Единственное, что Девбыка надо было выпускать сразу, вместо Яремчука. Но выпустили ненавистного всем Беседина... Очень жаль, мне кажется, Артем получил серьезную травму, судя по видео. Ну а дальше получилось додавить шведов и я очень рад, что во имя давления не пожертвовали обороной и не раскрылись. СЛАВА УКРАИНЕ! P.S., продолжаю считать Шеву "гением", но все таки, с оговоркой: способного учиться на своих ошибках.
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+8
-7
avatar
Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 00:48
Тактически сегодня вроде все было правильно, только все же нужно было лучше держать Форсберга. А вот по физике все таки остаются большие вопросы. Где то на 65 минуте наши просели и дальше все уже было на морально-волевых
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:55
Никаких вопросов по физике. Все было заточено под результат. И, судя по всему, была ставка на форму и на дополнительное время+ пенальти. Однозначно, держали синицу до последнего, пока не явился шанс на лебедя. Весь этот контроль мяча был на измор
0
-1
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Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 01:02
Да было заточено на результат, но последнюю треть основного времени шведы смотрелись свежее и, а у нас уже контратак нормальных практически не было. Нам сильно повезло, что соперник остался в меньшинстве практически на все дополнительное
0
0
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 01:14
Кто-то смотрится свежее в первой трети матча, кто-то в последней. Всё просто. Для меня главное, что результат был достигнут благодаря тактике на матч, а не вопреки) В дополнительное время сил хватило? Вроде да. Так похвалим команду и тренерский штаб за это историческое достижение. Игра забудется, а результат запомнится. А Англия... Та то такэ... Обыгрывали мы англичан. Если повезет, то повторим.
0
0
Acsakal (Kharkov)
30.06.2021 в 01:18
Так. Фосбергу дозволяли надто багато, хоча після трьох голів на Євро було зрозумілим, наскільки він небезпечний.
0
0
shsp (Кировоград)
30.06.2021 в 00:50
вот вам вопрос про гения шеву! почему он вызвал в сборную столько играков с недолечеными травмами ? соболь, безус, беседин, зубков до евро было извесно о их травмах! и форме циганкова
Ответить
0
-1
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:51
Гений правописания, из кираваграда. Пшел нах*уй
0
-2
avatar
Napoli
30.06.2021 в 00:42
Какая разница как будет против Англии? Да, очень сложно будет, но... ЗАКРЫЛИ рот шведам - теперь пускай ноют о своей уверенности и клепают новые мемчики - они это умеют. Да, игра была от нашей не идеальной, но играли и действовали КОМАНДНО! Всех с победой, спасибо за эмоции
Ответить
+8
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
30.06.2021 в 00:42
Хахахаха. Поздравляю Украина!!!!!!!! Сегодня Америка будет пить не закусывая
Ответить
+5
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 00:45
Будьмо, Америка!
Ответить
+3
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
30.06.2021 в 00:49
Олег, шведы прочитали твои комментарии в анонсе и обо@@ались
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 01:04
А украинцы наоборот, воодушевились!
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
30.06.2021 в 00:42
Прощены!)Оказывается есть у нас характер). Но без везения(да простит меня Артем) не обошлось. А так весь матч чего-то боялись. Фартовый Шева, не фартовый для шведов)
Ответить
+10
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.06.2021 в 00:42
Фантастика!!! Емоції неймовірні!!! Не було би щастя, та нещастя допомогло (про травму Бєсєдіна і вихід накінець то Довбика!!!) Круто! Я вірив, більшість відданих вболівальників вірили. Не багато тепер в Україні моментів для радості, ця перемога одна з небагатьох подій, яка об"єднує, піднімаю дух патріотизму і гордості за країну і команду!
Ответить
+9
-3
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
30.06.2021 в 00:42
Слава Україні!!! Все кто там что-то воняли в группе выкусите
Ответить
+8
-4
Ol-g (Одесса)
30.06.2021 в 00:42
Дякуємо вболівальникам!
Ответить
+9
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 01:03
Да, у черта на куличках, и такая поддержка!
Ответить
0
0
octavi4 (Warszawa)
30.06.2021 в 00:42
Сегодня празднуем, завтра уже будем об Англии думать. Рад, что ошибался в сборной в этой игре!
Ответить
+5
-1
unnamed (Cape May)
30.06.2021 в 00:41
Надеюсь Беседин не получил серъезную травму. Нарушение на нем было просто ужасным.А теперь всех с победой!Замена сработала.
Ответить
+12
0
avatar
IvaneZZZ (Київ)
30.06.2021 в 00:41
БЛагодаря проигрышу австрийцам мы в 1\4. Шева гений
Ответить
+3
-5
avatar
Artem-south (Херсон)
30.06.2021 в 00:47
А я писал об этом, ещё во втором туре, но никто не поверил
Ответить
0
-1
аалекс ( Крым)
30.06.2021 в 00:53
Так может итальяшек без потерь уделали бы)))
Ответить
0
0
Термит (Киев)
30.06.2021 в 00:41
С победой! Может с Англией будут меньше переживать за результат и больше раскрепощены. Надеюсь на зрелищную игру и самоотдачу. Беседин, выздоравливай!
Ответить
+11
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:41
очень двоякое отношение к матчу.....но с Победой. Довбык-Герой. Бущан- Супер.
Ответить
+10
-1
belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 00:41
Евро для Украины продолжается!!!
Ответить
+3
-1
avatar
Artem-south (Херсон)
30.06.2021 в 00:41
Я ранее писал, что мы все таки выиграем
Ответить
+2
-1
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hardcorepwnz (Украина)
30.06.2021 в 00:40
А говорили Беседин бесполезный. Ценой здоровья протащил нас в 1/4. Играли конечно хреновенько, но победителей не судят) Героям слава!
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+23
-1
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djeff2015 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:40
если бы дозатягивали время до пенальти-не прошли бы.....
Ответить
+1
-7
диментий с кремня (кременчуг)
30.06.2021 в 00:40
У команды есть характер-однозначно..За это мы ее уважаем и поддерживаем
Ответить
+4
-1
аалекс ( Крым)
30.06.2021 в 00:50
Характер есть, но не в каждой игре.
Ответить
0
-1
диментий с кремня (кременчуг)
30.06.2021 в 01:17
Много зависит об обстоятельств,у нас нет к сожалению равноценной глубины состава...Но молодцы сражаются
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 00:40
А если бы Беседина не поломали?...
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+4
-5
friday13 (Івано-Франківськ)
30.06.2021 в 00:40
дякуємо, хлопці! Артем, здоров'я. УКРАЇНАААААААААА
Ответить
+12
0
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eel (Луцьк)
30.06.2021 в 00:40
Як вміли, так і перемогли. Результат понад усе. Слава Україні
Ответить
+13
-3
Azovfan Mariupol (Мариуполь)
30.06.2021 в 00:40
СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!
Ответить
+8
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2021 в 00:40
Вірю, що з Англією відіграють достойно, добре, що в Римі.
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+7
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:39
валидольный матч....просто п...ц......
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+6
-1
ssb_ukr (Кременчук)
30.06.2021 в 00:39
Наши болельщики это что-то! Спасибо вам, ребята!Ну и сборной за игру, конечно.. валидол
Ответить
+8
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2021 в 00:39
Молодці! Прекрасна перемога! Тепер би ще англійців!
Ответить
+8
-1
pilips111 (Чернигов)
30.06.2021 в 00:39
Спасибо Беседину!!! Выздоравливай!!! А вообще пипец. Точно что пижоны. Даже в большинстве играли в пас назад, никуда не торопились. Караваев - ужас, все пасы назад. Довбык - палочка выручалочка. Ну вы хоть с Англией сыграйте в красивый футбол, победу никто не требует, подарите удовольствие от игры.
Ответить
+17
-5
avatar
Romerik (YNWA)
30.06.2021 в 00:42
Я кажется понял почему так. Ну не могут на одном фланге комбинировать в атаку все левоногие. Это просто не возможно. Нужно правоногого для разнообразия, как Ярмоленко с Караваевым. Он был сам не очень, но жевее смотрится чем тот фланг где все левши. Но хоть победили. На этом спасибо
Ответить
+3
0
VAO (Луганск)
30.06.2021 в 00:54
Согласен. А еще нам жутко центра не хватает. Центр проигрываем в4-м матче подряд. Соответсвенно и подборы и упирания во фланги. Как только зина начала подавать а не отпасовывать назад, сразу моменты появились. Так на заметку. Глядишь в ЛЧ подавал бы также, может с трофеем уже был бы. Ну и руслана надо правее ставить, не тянет он слева играть.
0
0
Alex DI (Харьков)
30.06.2021 в 00:38
Оле- Оле- Оле. Украина чемпион.
Ответить
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
30.06.2021 в 00:38
Игру сделал Беседин. Своей травмой. Вот такой сюр. ощущения осталисб смешанные от игры, если честно.
Ответить
+11
-5
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:40
А теперь внимание вопрос: кого выпускать на замену теперь? А Довбик могёт. Прямолинейный конечно, но именно такой и нужен. Что бы головой ап стену
Ответить
+5
-2
football_soccer (Украина)
30.06.2021 в 00:38
вышли дальше -- классно. Но сама игра ужас. Не прессингуя англичан и играя так как сегодня, интрига в матче с ними закончится быстро.
Ответить
+11
-2
LAZ E183 (Рига)
30.06.2021 в 00:42
Та виграли колись в них один раз, коли забив Назаренко. Хоча тоді інша ситуація була.
Ответить
0
-1
Dmitrich (Луганск)
30.06.2021 в 00:38
Всіх з перемогою!!!
Ответить
+5
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
30.06.2021 в 00:45
Тебе теж брате
Ответить
0
0
Mikes (Харьков-Мюнхен)
30.06.2021 в 00:38
Смотрю по немецкому ТВ. Как немецкие комментаторы радуются за наших! Приятно слушать!!! МОЛОДЦЫ!!!
Ответить
+13
-4
belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 00:38
Похоже с Англией играть уже будет некому, но это потом ,а сейчас Ууууууррраааа!!!!
Ответить
+8
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 00:38
Шо я вам говорил? Спокойно и без пыли. ))
Ответить
+3
-3
avatar
Romerik (YNWA)
30.06.2021 в 00:38
Беседін. Тобі всьо сьогодні прощається. Ти заробив для нас червону. Тримайся. Довбик - дакуємо тобі за історію. Далі вже буде що буде. Всіх з перемогою. То було дуже важко дивитися, але результат є...
Ответить
+18
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
30.06.2021 в 00:50
Думаю, что если б вместо Беседина вышел бы Довбик, то было бы два в одном. И гол бы Довбик забил и Беседин был бы цел...
Ответить
+1
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
30.06.2021 в 00:38
Каюсь, когда Беседина выпустили очень матюкался, но для победы в этот раз он сделал многое
Ответить
+15
-1
avatar
simargl (Чернигов)
30.06.2021 в 00:44
Жизнь отдал!!! На амбразуру лег !!! Здоровья ему!!!!
Ответить
+3
0
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 00:38
Главное , шоб это был треск не кости Беседина !
Ответить
+3
-2
LAZ E183 (Рига)
30.06.2021 в 00:40
Правда, ціною власного здоров'я — насправді, жодна перемога не вартує цього. Сподіваюся, з ним все гаразд.
Ответить
+3
-2
LAZ E183 (Рига)
30.06.2021 в 00:38
Вітаю з перемогою! Давно казав, треба давати більшої ігрової практики Довбику.
Ответить
+9
-3
Ol-g (Одесса)
30.06.2021 в 00:37
Беседину здоровья!
Ответить
+9
-2
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 00:37
Слава Украине!!!Мы выграем это Эвро!!!!Украина понад усе!!!
Ответить
+8
-6
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:52
Умри, редакционный тролль поганый. Сдохни
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 00:37
С Англией шансов немного, тут больше надежд на их безалаберность, благодаря которой они просирают турнир за турниром
Ответить
+7
-1
Alex DI (Харьков)
30.06.2021 в 00:37
Довбика выпустили наконец, хоть и в результате травмы беседы, Зинченко гол + пас
Ответить
+8
-2
avatar
simargl (Чернигов)
30.06.2021 в 00:37
Трепещи, Англия!!!!!
Ответить
+8
-6
vukic (Odessa)
30.06.2021 в 00:37
Ця гра була як порно в якому сруть на обличчя, актори думають не про те як вони виглядають а про бабки, наші теж рахували бабло за вихід в 1/4 а на все інше пох. Якось ніхріна не радісно за цих мажорів.Ответить
Ответить
+9
-14
pilips111 (Чернигов)
30.06.2021 в 00:42
Про обличчя - смешно)
Ответить
0
0
Термит (Киев)
30.06.2021 в 00:42
Ну у Вас и вкусы
Ответить
0
0
efim423 (odessa)
30.06.2021 в 00:44
ты смотришь такое ? и при этом думаешь что в голове у актёра
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 00:49
Скопировала тварюка єтот тост и распространяет кругом. Сдохни, падаль.
Ответить
+1
-1
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 01:02
Месье знает толк в извращениях
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0
0
rivnenskyi (Рівне)
30.06.2021 в 00:37
О курва...гра гірше нікуди. Але є результат, тому попритримайте коней шановні - поки можна святкувати))
Ответить
+6
-1
avatar
Napoli
30.06.2021 в 00:37
Дoп#здeлись эти шведы! Высокомерие вышло им через жопу! Всех с победой! Беседину здоровья!
Ответить
+10
-3
Konomist@mail.ru (Запорожье)
30.06.2021 в 00:37
Амнистированы, однозначно!
Ответить
+8
-7
аалекс ( Крым)
30.06.2021 в 00:37
Молодцы, реабилитировались. Довбик за несколько минут становится героем нации, впрочем как и вся команда. Всем спокойной ночи.
Ответить
+9
-5
1_Rui_3 (Винница)
30.06.2021 в 00:37
Браво Україно!!! Браво гравці!!! Браво уболівальники!!! За все, за емоції, за якісну гру і звичайно за перемогу!
Ответить
+7
-3
филанкрот (donetsk)
30.06.2021 в 00:37
Данieльсон зробив найбільший внесок у перемогу України!
Ответить
+4
-3
аалекс ( Крым)
30.06.2021 в 00:40
Шведы и без удаления физически к концу игры сильно подсели.
Ответить
+2
-1
avatar
Napoli
30.06.2021 в 00:36
Доп#зделись эти шведы! Высокомерие вышло им боком! Всех с победой! Беседину здоровья!
Ответить
+5
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.06.2021 в 00:36
с победой!!!
Ответить
+4
-4
Ol-g (Одесса)
30.06.2021 в 00:36
Суперечливо. Вітаємось!
Ответить
+3
-2
avatar
simargl (Чернигов)
30.06.2021 в 00:36
О, чудо !!!! Всех с победой )))) нет слов !!!!))))
Ответить
+5
-4
avatar
Napoli
30.06.2021 в 00:36
Доп#зделись эти шведы! Высокомерие вышло им через жопу! Всех с победой! Беседину здоровья!
Ответить
+3
-1
magnum power (БОМЖ)
30.06.2021 в 00:36
анти-футбол и побоище. смешанные чувства.
Ответить
+8
-13
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.06.2021 в 00:37
Іди ти нахєр!!!
Ответить
+6
-9
vlotko (Броди)
30.06.2021 в 00:36
Шведи самі собі викопали могилу.
Ответить
+5
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 00:36
Ну и валидол. Игра намного лучше не стала, но за дисциплину - спасибо
Ответить
+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 00:36
Хотя бы за результат порадуемся.
Ответить
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:36
Игра полное авно. Пролезли пор везению и стечению обстоятельств. По логике Англия вынесет нас вперёд ногами.
Ответить
+9
-11
shsp (Кировоград)
30.06.2021 в 00:39
походу нас и шведы по игре должны были выносить! так что будим надеяться на чудо!
Ответить
+2
-2
avatar
simargl (Чернигов)
30.06.2021 в 00:41
Да Англия сама еле живая... будет продолжение взрослого кино!!)))) Одни нас уже не до оценили!!!!
Ответить
+1
-3
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
30.06.2021 в 00:49
Ти, і тобі подібні, вже п@зділи, що ми опозоримось зі Шведами... Так що сиди тихо і не вякай. Не подобається - дивись на Дзюбу!
Ответить
+2
-2
Wins911 (Аккерман)
30.06.2021 в 00:36
Валидольщики
Ответить
+5
0
avatar
att119 (Луцьк)
30.06.2021 в 00:35
Молодці піжони
Ответить
+2
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 00:35
Слава Україні!!!
Ответить
+11
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 00:37
Героям слава!
Ответить
+7
-5
avatar
eel (Луцьк)
30.06.2021 в 00:38
Смерть ворогам
Ответить
+5
-3
avatar
Horus (Днепропетровск)
30.06.2021 в 00:35
Седан-Баклажан молодец, исправился) Осталось пройти слабенькую Англию, - и там уже почти финал)
Ответить
+12
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 00:42
Да, было приятно видеть, что понты ушли, а злость и заряженость у него на лице появились
Ответить
+2
0
avatar
Horus (Днепропетровск)
30.06.2021 в 00:47
Ну, сама игра - такое себе, но... греки с тотальным антифутболом не так давно стали чемпионами Европы)Не сравниваю, не намекаю и т.п. - просто радуюсь конкретному сегодняшнему вечеру. Потому что завтра непонятно, кем Шеве вообще играть. Место только Долбик застолбил, ахаха.
+1
0
KpaMapb (Краматорск)
30.06.2021 в 00:35
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Ответить
+8
-1


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.