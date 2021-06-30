Андрей Шевченко: Англия - мощная команда, но ребята будут играть против нее еще и за Беседина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов на официальной пресс-конференции после матча со Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

- Хочу поздравить всех украинских болельщиков с этим историческим моментом, - сказал Андрей Шевченко. - Ребята играли именно для них. Нам очень приятно, что хотя сюда было трудно добраться, но нас поддержала украинская диаспора. Мы вас слышали, большое спасибо за такую ​​замечательную поддержку. Передаю привет всей Украине, нашему президенту, который также поддерживал нас. Мы знаем, что вся страна смотрела матч и болела за нас.

Что касается травмы Артема Беседина, то врач осмотрел его. Надеемся, что коленные связки не повреждены. Удар был очень серьезным. Мы расстроены этим моментом. Действительно, такое случается в футболе. Это один из очень тяжелых моментов, еще и на таком уровне. Артем прошел сложные испытания в последние годы. У него недавно родились дети. Мы все его поддерживаем, он с нами. Ребята будут играть против Англии еще и за Беседина.

- После всех сегодняшних травм еще есть кому играть?

- Сейчас после поединка столько эмоций и всего остального. Врачи занимались больше Бесединым. Завтра утром уже будем понимать, в каком состоянии он и другие футболисты. Матч был жестким, непростым, много столкновений, особенно в конце. Все понимали, что стоит на кону. Ни одна команда не хотела уступать, поэтому было столько единоборств.

- Швеция - соперник, который играет сам и позволяет играть другим. Украину и Англию можно отнести к таким командам. Нам приятнее играть с такими оппонентами?

- Швеция - хорошо организованная команда с определенным стилем. Эта сборная любит играть больше вторым номером. Нашей задачей было прежде всего обезопасить фланги и насытить те зоны, где шведы имели преимущество. Мы выбрали другую систему игры и тактику. Я благодарен футболистам за то, что они выполнили все идеально.

- Восемь дней отдыха перед матчем со Швецией были очень кстати. До встречи с Англией только четыре дня. Сумеет ли команда восстановиться?

- Сейчас уже практически завершающая часть турнира. Очень хорошо, что у нас так много времени на подготовку к игре. Теперь его будет крайне мало. Будем восстанавливать футболистов прежде всего физически и психологически. Сил отдали очень много.

- Верите ли вы, что сможете пройти Англию? Насколько сложным будет четвертьфинальный поединок?

- Чтобы достичь этого результата, нужно иметь веру и стойкость. Сегодня футболисты это показали на поле. Сборная Англии - сильная команда с хорошими исполнителями и длинной скамейкой запасных. Я посмотрел первый тайм ее матча с Германией. Это очень мощная команда, я это прекрасно знаю. У нее очень хороший тренер. Мы понимаем, насколько тяжелым будет поединок. Сейчас самое главное - восстановить свои силы. С завтрашнего дня начнем подготовку. Будем стараться навязать англичанам то, что даст нам возможность достичь положительного результата.

- Какие планы сборной Украины на ближайшие дни?

- Завтра команда вылетает в Рим. Утром будет тренировка в Глазго, а примерно в 16.00 у нас самолет.

Напомним, четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Англии и Украины состоится третьего июля в Риме.