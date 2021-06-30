Самый поздний победный гол, Англия еще ни разу не пропустила. Пять фактов 17-го дня Евро-2020

Украина и Англия стали последними четвертьфиналистами Евро-2020. Англия смогла справиться со своими страхами и выбила из турнира Германию, Украина в овертайме переиграла Швецию в “желто-синем дерби”. Что говорит об этих матчах статистика?

Довбик входит в историю

Гол Артема Довбика (точное время 120 минут 37 секунды) не стал самим поздним в истории чемпионата Европы. На Евро-2008 игрок сборной Турции Семих Шентюрк поразил ворота Хорватии на 122-й минуте (121:01). Но если Шентюрк перевел игру в серии пенальти, то Довбик стал автором самого позднего победного гола в истории Евро. Украинский форвард обошел Мишеля Платини, который на Евро-1984 забил гол Португалии на 119-й минуте (118:53).

Все полуфиналисты прошлого Евро покинули турнир

Впервые в истории Евро все полуфиналисты предыдущего турнира не смогли выйти в четвертьфинал. Это представители группы F Франция, Германия и Португалия, а также Уэльс. Также впервые с ЧМ-1950 в четвертьфинале крупного турнира не будет ни Германии, ни Франции.

Ярмоленко сравнялся с Шевченко

Андрей Ярмоленко принял участие в пяти из семи голов сборной Украины на Евро-2020 (два гола, три ассиста). Тем самым он сравнялся с Андреем Шевченко по количеству результативных действий на крупных турнирах. Нынешний главный тренер сборной Украины сделал 2+1 на ЧМ-2006 и забил два гола на Евро-2012.

???????? Emil Forsberg = 1st Swedish player to score 4 goals at a single EURO final tournament ⚽️⚽️⚽️⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/9pB3GdjcHm — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Англия ни разу не пропустила

Англия остается последней сборной на Евро-2020, которая не пропустила еще ни одного гола. В последний раз “три льва” не пропускали в первых четырех матчах крупного турнира на ЧМ-1966. Тогда же Англия и в последний раз победила Германию в матчах на выбивание, выиграв Мундиаль. 1:0, 0:0, 1:0, 2:0 – пока Англия играла только на Уэмбли, и в субботу впервые сыграет матч Евро-2020 не на своем стадионе.

В четвертьфинал вышли 3 из 4 третьих команд

Сборные Чехии, Швейцарии и Украины смогли выйти в четвертьфинал, хотя в своих группах они заняли третьи места. Из третьих команд вылетела только Португалия.

Статистический портал The Analyst оценивает шансы Украины на выход в полуфинал в 31.6%, финал – 16.4%, на победу в турнире – 4.3%.