"Проиграли самым отвратительным образом, который можно представить". Обзор СМИ после матча Швеция - Украина

29-е июня 2021-го года - исторический день для украинской сборной. Впервые мы сыграли в плей-офф Евро, впервые вышли в четвертьфинал. Команда Шевченко обыграла Швецию, забив решающий гол на последних минутах второго экстратайма.

UA-Футбол изучил, что писали за рубежом об этом поединке, собрав подборку шведской прессы.

Не все дороги ведут в Рим

"Никогда не недооценивайте Украину. Особенно в матчах на вылет, когда после ваших ударов мячи попадают в штанги и перекладины. Это было жестоко, несправедливо и неожиданно. Украина стояла в обороне - Швеция давила. Украина прижималась все сильнее - Швеция продолжала атаки.

Это был такой матч. Голы приближались, но не было реализации. Шансы были, но для результата этого не хватило. У нас было шоу, пусть и в скромной одежде. Форсберг выступал на манеже, Исак был в центре внимания, а Кулусевски вышел в блестящем костюме", — этими словами начинается грустный материал от Göteborgs-Posten .

Автор материала уверен, что у шведской сборной хватало лидеров, которые должны были помочь команде выйти в следующий раунд.

"Эта история была написана еще в России в 2018-м году. После камбека Ибрагимовича казалось, что все станет только лучше, но после его травмы сборная Янне Андерссона стала командой Форсберга. Иногда мы говорим подобное, чтобы упростить суть. Теперь это уже не имеет значения. Теперь просто больно.

На каждом турнире есть свои герои шведского футбола. В 1994-м году игроки были превращены в героев мультфильмов, со своими характеристиками и атрибутами. На этом Евро мы не дошли до полуфинала, но получили своего супермена (Линделеф), фантома (Форсберг) и паука (Ольсен).

У нас было все, что требовалось для сверхэффективной команды. Даже ведущий полузащитник - "старый" Ольссон, который прошипел: "Дайте мне мяч, иначе…".

Переломным моментом по мнению автора стало удаление Даниэлсона, которое, по его мнению, нечего и обсуждать.

"Нервы. Молочная кислота. Судороги. Вот где мы оказались. После гола Форсберга. После ударов Форсберга в штангу и перекладину. Андерссон набрался сил и поразил тройной заменой, убрав Исака и Кулусевски.

Все изменилось после фола Даниэлсона. Красную карточку нечего было обсуждать. Швеция отошла в оборону, Берг стал полузащитником, а гол случился еще до серии пенальти. Крафт был нокаутирован, Берг получил повреждение, а остальные были морально разбиты".

Несмотря на грустный тон статьи, автор уверен, что прошедший Евро Швеция сможет занести себе в актив.

"Это был особенный чемпионат. Сдержанный. Критикуемый. Заточенный на результат. Но и с ориентиром на будущее. Мы получили гигантский прорыв от Исака, мы увидели классную игру Кулусевски и перформанс мирового класса от Форсберга.

Это был хороший месяц, но теперь больно. Он жалит, кровоточит, кричит и отзывается эхом. Однако было сделано много шагов вперед. Длинных. Прекрасных. И значительных. Поэтому есть вера в светлое будущее. Но что делать сейчас? Украина решила исход игры перед серией пенальти. Именно в тот момент, когда нужно было сделать следующий шаг. Мне жаль. Не все дороги ведут в Рим".

Эмиль Форсберг был в хорошем настроении

"В добавленное время к экстратайму Украина сделала счет 2:1 и обыграла Швецию - после удаления. "Мы долго контролировали матч и были лучшей командой. Но они побеждают. Мы можем много об этом говорить, но мы сыграли так, как сыграли" - заявил после игры Себастьян Ларссон", - именно так начинается материал от Dagens Nyheter .

Автор материала уверен, что Швеция провела агрессивный матч.

"У Форсберга был гол, удар в штангу и удар в перекладину. Но именно Артем Довбик решил исход матча между Швецией и Украиной в Глазго. В добавленное время он сделал счет 2:1. После трех ночей в Севильи и Санкт-Петербурге, в сторону шведской сборной подул прохладный ветер. В 1/8 финала мы увидели более агрессивную команду, чем в начале чемпионата. Кулусевски, который сегодня вышел в старте с Исаком, был активен и запомнился несколькими моментами. Эмиль Форсберг также был в хорошем настроении".

Уделили несколько слов и нашей команде.

"В то же время Украина не была безобидной. Через 26 минут после начала игры они нашли дыру в обороне Швеции. Звезда Андрей Ярмоленко нашел пасом Зинченко, который пробил мимо Ольсена.

Швеция продолжала атаковать после пропущенного, и долгое время осаждала штрафную площадку соперника. Гол пришел перед перерывом. И снова Форсберг сделал это для Швеции. Игрок "Лейпцига" забил четвертый гол на этом Евро после рикошета от ноги Забарного. Команды ушли на перерыв при счете 1:1, что очень хорошо отражало созданные моменты".

Бросилась в глазу автору и поддержка сборной Украины на трибунах стадиона в Глазго.

"Одна половина трибуны была в основном "сине-желтой", как и другая. Украинцев на матче, как показалось, было больше, чем шведов. Они были громче, живее. Ни одному болельщику не разрешили приехать в Великобританию для просмотра матча из-за ограничений covid, но среди жителей страны обе команды по-прежнему имели сильную поддержку. И кто из них выйдет в четвертьфинал, было совершенно непонятно".

Автор вспоминает общий ход игры. Он уверен, что после красной карточки шведы играли сугубо на ничью, а пропустив, уже не имели времени, чтобы отыграться.

"Второй тайм был похож на первый - владение Швеции и быстрые атаки от украинцев. И обмен ударами. Сидорчук ударил в штангу после передачи Ярмоленко. Вскоре Форсберг сделал то же самое после паса Исака. Форсберг еще и ударил в перекладину. Матч был живым. Началось дополнительное время. На трибунах раздался нервный ропот.

В самом начале овертайма Андерссон сделал три замены, которые были омрачены удалением Даниэлсона. После его подката против Беседина ему была показана желтая, после ВАР - красная. Украинец, хромая, также покинул поле. Далее речь шла в основном о защите от Швеции, пока Украина не нанесла решающий удар за считанные минуты до конца. У Швеции не оставалось времени, чтобы изменить результат".

Это футбол. Это не всегда чертовски весело

"Так вот каково это? Доминировать, иметь все шансы пройти дальше и видеть, как победу украли "сине-желтые"? Обычно так делает Швеция. Но именно Украина сыграет в четвертьфинале, все остальные едут домой". Это материал от газеты Aftonbladet .

Много места в статье уделено главному шведскому герою - Форсбергу.

"С футболом всегда весело. Это любит повторять Эмиль Форсберг. Или уже не любит. Мы уже не знаем. Сейчас мы все находимся в холодном и темном Глазго, пытаясь собрать остатки того, что было мечтой.

С футболом не всегда весело. Когда один игрок провел свою сборную через весь чемпионат Европы, принося победы, забивал, забивал, забивал, мог это делать еще чаще, но не получил за это ничего. Когда его товарищи по команде лежали измученными на поле, отдав все силы. Они должны были выиграть, но проиграли самым отвратительным образом, который только можно представить. Конечно, Швеция не может говорить о том, чего она заслуживает, ведь согласно объективным данным, мы часто побеждали там, где не совсем заслуживали".

Автор уверен, что Швеция провела неплохой матч, но также отмечает и первый гол сборной Украины.

"После матча главный тренер говорил, что мы провели хороший матч. Что создали четыре момента во втором тайме. И он прав в этом. Швеция провела иной матч. Украина отказалась от качества (Малиновский) в пользу физики (Степаненко) и защищалась большую часть матча. Они дали Швеции шанс, ведь мы не атакуем красиво, но сегодня на поле одновременно вышли Кулусевски, Исак и Форсберг.

Украина провела очень украинскую атакую: Караваев отдал на Ярмоленко, тот на Зинченко, после чего последний нанес удар - 1:0. Но это не то чувство, которое сформировало матч. Это был матч Эмиля Форсберга. Четвертый гол в четвертом матче на этом Евро. Это было похоже на подведение итогов этой команды".

В материале также не ставится под сомнение справедливость красной карточки, которая была показана Даниэлсону.

"Жена Янне Андерссон, по словам тренера, любит иронизировать из-за его поздних замен. Этой ночью она была не одна. Швеция уперлась в свою же систему, замен все не было. А после этого пришла личность, которая решила исход матча. Ни Форсберг с ударами, ни Исак со своим дриблингом, а Даниэлсон и его подкат против Беседина. ВАР, ужасные фото и красная карточка. Несчастная, но явная красная согласно современным трактовкам.

Андрей Шевченко помахала трибунам, кричащим его имя, поцеловал Беседина и выпустил Довбика. Оставалось лишь ждать приговора. Никто не мог даже встать, и, когда казалось, что все уже закончилось, все еще не закончилось. Зинченко навесил в штрафную, где Довбик оказался между Линделефом и Эландером. 120 минут на часах, 2:1 в пользу Украины.

Это футбол. Это не всегда чертовски весело".