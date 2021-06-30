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"Проиграли самым отвратительным образом, который можно представить". Обзор СМИ после матча Швеция - Украина

ЕВРО-2020
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Нотки трагизма, чувство несправедливости и культ Форсберга

"Проиграли самым отвратительным образом, который можно представить". Обзор СМИ после матча Швеция - Украина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

29-е июня 2021-го года - исторический день для украинской сборной. Впервые мы сыграли в плей-офф Евро, впервые вышли в четвертьфинал. Команда Шевченко обыграла Швецию, забив решающий гол на последних минутах второго экстратайма.

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UA-Футбол изучил, что писали за рубежом об этом поединке, собрав подборку шведской прессы.

Не все дороги ведут в Рим

"Никогда не недооценивайте Украину. Особенно в матчах на вылет, когда после ваших ударов мячи попадают в штанги и перекладины. Это было жестоко, несправедливо и неожиданно. Украина стояла в обороне - Швеция давила. Украина прижималась все сильнее - Швеция продолжала атаки.

Это был такой матч. Голы приближались, но не было реализации. Шансы были, но для результата этого не хватило. У нас было шоу, пусть и в скромной одежде. Форсберг выступал на манеже, Исак был в центре внимания, а Кулусевски вышел в блестящем костюме", — этими словами начинается грустный материал от Göteborgs-Posten.

Автор материала уверен, что у шведской сборной хватало лидеров, которые должны были помочь команде выйти в следующий раунд.

"Эта история была написана еще в России в 2018-м году. После камбека Ибрагимовича казалось, что все станет только лучше, но после его травмы сборная Янне Андерссона стала командой Форсберга. Иногда мы говорим подобное, чтобы упростить суть. Теперь это уже не имеет значения. Теперь просто больно.

На каждом турнире есть свои герои шведского футбола. В 1994-м году игроки были превращены в героев мультфильмов, со своими характеристиками и атрибутами. На этом Евро мы не дошли до полуфинала, но получили своего супермена (Линделеф), фантома (Форсберг) и паука (Ольсен).

У нас было все, что требовалось для сверхэффективной команды. Даже ведущий полузащитник - "старый" Ольссон, который прошипел: "Дайте мне мяч, иначе…".

"Проиграли самым отвратительным образом, который можно представить". Обзор СМИ после матча Швеция - Украина - изображение 1

Переломным моментом по мнению автора стало удаление Даниэлсона, которое, по его мнению, нечего и обсуждать.

"Нервы. Молочная кислота. Судороги. Вот где мы оказались. После гола Форсберга. После ударов Форсберга в штангу и перекладину. Андерссон набрался сил и поразил тройной заменой, убрав Исака и Кулусевски.

Все изменилось после фола Даниэлсона. Красную карточку нечего было обсуждать. Швеция отошла в оборону, Берг стал полузащитником, а гол случился еще до серии пенальти. Крафт был нокаутирован, Берг получил повреждение, а остальные были морально разбиты".

Несмотря на грустный тон статьи, автор уверен, что прошедший Евро Швеция сможет занести себе в актив.

"Это был особенный чемпионат. Сдержанный. Критикуемый. Заточенный на результат. Но и с ориентиром на будущее. Мы получили гигантский прорыв от Исака, мы увидели классную игру Кулусевски и перформанс мирового класса от Форсберга.

Это был хороший месяц, но теперь больно. Он жалит, кровоточит, кричит и отзывается эхом. Однако было сделано много шагов вперед. Длинных. Прекрасных. И значительных. Поэтому есть вера в светлое будущее. Но что делать сейчас? Украина решила исход игры перед серией пенальти. Именно в тот момент, когда нужно было сделать следующий шаг. Мне жаль. Не все дороги ведут в Рим".

Эмиль Форсберг был в хорошем настроении

"В добавленное время к экстратайму Украина сделала счет 2:1 и обыграла Швецию - после удаления. "Мы долго контролировали матч и были лучшей командой. Но они побеждают. Мы можем много об этом говорить, но мы сыграли так, как сыграли" - заявил после игры Себастьян Ларссон", - именно так начинается материал от Dagens Nyheter.

Автор материала уверен, что Швеция провела агрессивный матч.

"У Форсберга был гол, удар в штангу и удар в перекладину. Но именно Артем Довбик решил исход матча между Швецией и Украиной в Глазго. В добавленное время он сделал счет 2:1. После трех ночей в Севильи и Санкт-Петербурге, в сторону шведской сборной подул прохладный ветер. В 1/8 финала мы увидели более агрессивную команду, чем в начале чемпионата. Кулусевски, который сегодня вышел в старте с Исаком, был активен и запомнился несколькими моментами. Эмиль Форсберг также был в хорошем настроении".

Уделили несколько слов и нашей команде.

"В то же время Украина не была безобидной. Через 26 минут после начала игры они нашли дыру в обороне Швеции. Звезда Андрей Ярмоленко нашел пасом Зинченко, который пробил мимо Ольсена.

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Швеция продолжала атаковать после пропущенного, и долгое время осаждала штрафную площадку соперника. Гол пришел перед перерывом. И снова Форсберг сделал это для Швеции. Игрок "Лейпцига" забил четвертый гол на этом Евро после рикошета от ноги Забарного. Команды ушли на перерыв при счете 1:1, что очень хорошо отражало созданные моменты".

Бросилась в глазу автору и поддержка сборной Украины на трибунах стадиона в Глазго.

"Одна половина трибуны была в основном "сине-желтой", как и другая. Украинцев на матче, как показалось, было больше, чем шведов. Они были громче, живее. Ни одному болельщику не разрешили приехать в Великобританию для просмотра матча из-за ограничений covid, но среди жителей страны обе команды по-прежнему имели сильную поддержку. И кто из них выйдет в четвертьфинал, было совершенно непонятно".

"Проиграли самым отвратительным образом, который можно представить". Обзор СМИ после матча Швеция - Украина - изображение 2

Автор вспоминает общий ход игры. Он уверен, что после красной карточки шведы играли сугубо на ничью, а пропустив, уже не имели времени, чтобы отыграться.

"Второй тайм был похож на первый - владение Швеции и быстрые атаки от украинцев. И обмен ударами. Сидорчук ударил в штангу после передачи Ярмоленко. Вскоре Форсберг сделал то же самое после паса Исака. Форсберг еще и ударил в перекладину. Матч был живым. Началось дополнительное время. На трибунах раздался нервный ропот.

В самом начале овертайма Андерссон сделал три замены, которые были омрачены удалением Даниэлсона. После его подката против Беседина ему была показана желтая, после ВАР - красная. Украинец, хромая, также покинул поле. Далее речь шла в основном о защите от Швеции, пока Украина не нанесла решающий удар за считанные минуты до конца. У Швеции не оставалось времени, чтобы изменить результат".

Это футбол. Это не всегда чертовски весело

"Так вот каково это? Доминировать, иметь все шансы пройти дальше и видеть, как победу украли "сине-желтые"? Обычно так делает Швеция. Но именно Украина сыграет в четвертьфинале, все остальные едут домой". Это материал от газеты Aftonbladet.

Много места в статье уделено главному шведскому герою - Форсбергу.

"С футболом всегда весело. Это любит повторять Эмиль Форсберг. Или уже не любит. Мы уже не знаем. Сейчас мы все находимся в холодном и темном Глазго, пытаясь собрать остатки того, что было мечтой.

С футболом не всегда весело. Когда один игрок провел свою сборную через весь чемпионат Европы, принося победы, забивал, забивал, забивал, мог это делать еще чаще, но не получил за это ничего. Когда его товарищи по команде лежали измученными на поле, отдав все силы. Они должны были выиграть, но проиграли самым отвратительным образом, который только можно представить. Конечно, Швеция не может говорить о том, чего она заслуживает, ведь согласно объективным данным, мы часто побеждали там, где не совсем заслуживали".

"Проиграли самым отвратительным образом, который можно представить". Обзор СМИ после матча Швеция - Украина - изображение 3

Автор уверен, что Швеция провела неплохой матч, но также отмечает и первый гол сборной Украины.

"После матча главный тренер говорил, что мы провели хороший матч. Что создали четыре момента во втором тайме. И он прав в этом. Швеция провела иной матч. Украина отказалась от качества (Малиновский) в пользу физики (Степаненко) и защищалась большую часть матча. Они дали Швеции шанс, ведь мы не атакуем красиво, но сегодня на поле одновременно вышли Кулусевски, Исак и Форсберг.

Украина провела очень украинскую атакую: Караваев отдал на Ярмоленко, тот на Зинченко, после чего последний нанес удар - 1:0. Но это не то чувство, которое сформировало матч. Это был матч Эмиля Форсберга. Четвертый гол в четвертом матче на этом Евро. Это было похоже на подведение итогов этой команды".

В материале также не ставится под сомнение справедливость красной карточки, которая была показана Даниэлсону.

"Жена Янне Андерссон, по словам тренера, любит иронизировать из-за его поздних замен. Этой ночью она была не одна. Швеция уперлась в свою же систему, замен все не было. А после этого пришла личность, которая решила исход матча. Ни Форсберг с ударами, ни Исак со своим дриблингом, а Даниэлсон и его подкат против Беседина. ВАР, ужасные фото и красная карточка. Несчастная, но явная красная согласно современным трактовкам.

Андрей Шевченко помахала трибунам, кричащим его имя, поцеловал Беседина и выпустил Довбика. Оставалось лишь ждать приговора. Никто не мог даже встать, и, когда казалось, что все уже закончилось, все еще не закончилось. Зинченко навесил в штрафную, где Довбик оказался между Линделефом и Эландером. 120 минут на часах, 2:1 в пользу Украины.

Это футбол. Это не всегда чертовски весело".

"Проиграли самым отвратительным образом, который можно представить". Обзор СМИ после матча Швеция - Украина - изображение 4
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В статье: Украина Швеция Евро-2020 Артем Довбик
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Комментарии (13)
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Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 12:14
Подкат вытянутой ногой высоко от земли это целенаправленна угроза травмирования соперника. Не важно что Дениэлсон целился в мяч. Поэтому пусть шведы успокоятся.
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+1
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.06.2021 в 12:23
Колись Трезеге за майже такий же фол вигнали, хоча він теж цілився в м'яча...
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0
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
30.06.2021 в 12:26
Да шведы как бы и не сомневаются в КК. В отличие от Линекера.
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+1
-1
lightning (Одесса)
30.06.2021 в 12:10
Хоть какое то уважение проявили бы. Играли примерно равно, моменты были и у них и у нас. Но шведы рановато начали сушить игру, за что и получили вполне закономерный гол. Так что всё по честноку, шведы - домой, а нашим слова благодарности за проявленный боевой дух.
Ответить
0
-1
sauron (Киев)
30.06.2021 в 12:01
Журналисты качественные у них.Целые опусы, чтобы расстрогать. :)
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0
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
30.06.2021 в 11:50
Хороший обзор! Спасибо! )
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 11:48
некоторые пишут с таким апломбом, будто у шведов было 10 штанг и перекладин и подавляющее преимущество. а про болельщиков респект, наших очень круто поддерживали
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+1
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 11:42
Австрійці надіялись на перемогу над Україною, шведи надіялись на перемогу над Україною. Англійці певно теж надіються...
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+2
-1
sergio07 (Запоріжжя)
30.06.2021 в 11:40
Нормальні об'єктивні оцінки. Шведи дійсно були трохи кращими за наших до видалення. І їх вболівальникам нема за що дорікнути своїм гравцям. Тим приємніше наша перемога!!! Шведам - удачі наступного разу проти інших команд
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+4
0
tartar (Львів)
30.06.2021 в 11:39
Годна підбірка. Дякую
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+2
-1
Spivak63
30.06.2021 в 11:34
Шведы костоломы и неудачники ! Фавориты мать их ! Орали , что Украина им не соперник ) Так всегда бывает м писдаболами)))
Ответить
+2
-6
Daddygo (Харьков)
30.06.2021 в 12:37
Зачем столько яда ?
Ответить
0
0
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 11:33
Спасибо автору за обзор. Такое читать одно удовольствие.
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+5
-1


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.