“Очевидное превосходство, удобный соперник”. Что говорят в Англии о четвертьфинале с Украиной

Сборная Англии справилась со своими внутренними демонами и избавилась от призраков прошлого, впервые с 1966 года обыграв Германию в плей-офф ЧМ или Евро. Горы комплиментов посыпались на тренера сборной Гарета Саутгейта и игроков английской национальной команды. Единение нации, реки пива, десятки тысяч скачущих болельщиков на Уэмбли, и миллионы в пабах или у экранов телевизоров/мониторов. Кто-то праздновал до утра, но немало футбольных болельщиков включились час спустя на матч Швеции с Украиной, чтобы увидеть будущего соперника “трех львов”. Смотрели и писали про этот матч и журналисты крупных английских изданий.

Оценки были разными – от откровенного высокомерия и снисходительного отношения к сборной Украины до напоминаний о том, чем может закончиться недооценка.

“Победа над Германией не стала последним поводом для празднований. Еще один подарок! Нельзя прямо говорить “встретимся в полуфинале”, но это все-таки Украина, – рассуждает Крэйг Хоуп, обозревая матч с Швецией в The Daily Mail. – Да, им нужно поаплодировать за выход в четвертьфинал, но все же это Украина, 24-я команда мира, которой понадобилось спорное удаление, чтобы выиграть у Швеции. Фактор овертайма – еще один повод сказать, что все хорошо складывается для Англии”.

“Это был дебютный гол Довбика за сборную и в своем праздновании он был окружен измученными игроками сборной Украиной. Кажется, что этот гол и выход в четвертьфинал – вершина достижений Украины на турнире”.

“Если оставить в стороне физические и психологические факторы, у команды Гарета Саутгейта не будет много поводов для опасений, за исключением левых ног Зинченко и Ярмоленко”, – пишет Хоуп, добавляя, что передачу Ярмоленко можно назвать “гениальной”.

Ладно, Daily Mail. Удивительнее было встретить не менее уничижительные оценки и в либеральной The Independent.

“Гарет Саутгейт вероятно смотрел этот матч со сдержанной улыбкой, так как Англия получила в четвертьфинале самого приятного соперника”, – пишет автор Джейми Брэйдвуд.

“Это был единственный матч 1/8, в котором команду-победителя не за что похвалить. Обе сборные откровенно разочаровали. Казалось, что этот мрачная и унылая игра закончится победой Швеции, что стало бы для Англии повтором четвертьфинала ЧМ-2018. Швеция с понятной системой 4-4-2 – более предсказуемая команда, Украина – загадка”.

Далее обсуждается переход Украины на схему 3-5-2 и ее атаки через фланги, слабое место Швеции. Закономерно, по мнению Брэйдвуда, что кросс во втором голе прилетел с фланга Зинченко – “единственного качественного игрока сборной Украины в шотландском матче”.

Против Швеции, пишет Брэйдвуд, Саутгейту нужно было сыграть 3-4-3, а в игре с Украиной тренеру сборной Англии будет сложно, потому что Шевченко сам по себе “тактический хамелеон”. Но как бы там не было, заключает автор The Independent, по этому матчу можно сделать вывод, что Англия – намного качественнее команда, чем Украина. “После гола Зинченко Украина села у своих ворот и все равно позволила Швеции создать немало моментов, а во втором тайме Украина не показала в атаке ничего. Даже когда Швеция осталась вдесятером, Украине было тяжело доминировать”.

Далеко не все обозреватели готовы сразу сбрасывать со счетов Украину. Джеймс Даккер в материале для The Telegraph пишет, что “Украина будет счастлива недооценке и ее может воодушевить то, как складывается турнир. Франция, Германия, Нидерланды и Португалия уже вылетели, на грани были Италия и Испания. Рано говорить, сохранит ли Евро-2020 статус турнира андердогов, но Украина будет иметь надежду”.

Коллега Даккера по The Telegraph Дэнил Зечири отметил после матча, что ему нравится смотреть за Украиной. По мнению тактического эксперта, команда Шевченко демонстрирует хороший технический уровень и изобретательность в последней трети, но в то же время “сине-желтые” уязвимы в защите. Зечири считает, что Украина будет играть, а не защищаться против Англии, и это удобно команде Саутгейта.

Специалист по украинскому футболу Джонатан Уилсон смотрел матч 1/8 на “Хэмпден Парке”, а после финального свистка поделился своими рассуждениями в материале для The Guardian.

“Шевченко – изобретательный тренер, и очевидно, что он улучшил сборную Украины. Эта команда сильнее и активнее той, которая вылетела из Евро-2016 не забив ни гола. После всего фурора, вызванного дизайном формы с картой Украины и включением на нее оккупированного Россией Крымом, казалось, что у этой команды есть свои доводы. И тем удивительнее была безвольная игра Украины против Австрии”.

“Возможно, что в футбольных матчах футбол все же остается на первом плане, и Украина проиграла Австрии из-за того, что не смогла справиться с ее физической подготовкой и организацией, а не по какой-то политической причине. И поэтому матч со Швецией не предвещал ничего хорошего. Мало какая сборная настолько физически сильна и организована, как сборная Швеция”.

“В этом смысле переход Шевченко на 3-5-2 имел смысл. Еще по одному футболисту в центре поля и в защите, и надежда на то, что фланговые беки справятся с вингерами соперника. Это работало”.

Далее Уилсон хвалит Зинченко, и отмечает действия Форсберга, который все же находил пространство между украинскими хавбеками.

Все английские обозреватели отмечают, что помимо очевидных слабостей Украины, в пользу Англии говорит и то, что наша сборная провела изнурительный овертайм. Но Уилсон вспоминает ЧМ-2018. Хорватия вышла в 1/4 а затем и в 1/2 дважды побеждая в серии пенальти, а затем в овертайме переиграла Англию, не пустив “трех львов” в финал. “Нельзя на полагаться на усталость соперника, когда вам это нужно”, – заключил Уилсон.

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