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“Очевидное превосходство, удобный соперник”. Что говорят в Англии о четвертьфинале с Украиной

ЕВРО-2020
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От высокомерия до предосторожности

“Очевидное превосходство, удобный соперник”. Что говорят в Англии о четвертьфинале с Украиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Англии справилась со своими внутренними демонами и избавилась от призраков прошлого, впервые с 1966 года обыграв Германию в плей-офф ЧМ или Евро. Горы комплиментов посыпались на тренера сборной Гарета Саутгейта и игроков английской национальной команды. Единение нации, реки пива, десятки тысяч скачущих болельщиков на Уэмбли, и миллионы в пабах или у экранов телевизоров/мониторов. Кто-то праздновал до утра, но немало футбольных болельщиков включились час спустя на матч Швеции с Украиной, чтобы увидеть будущего соперника “трех львов”. Смотрели и писали про этот матч и журналисты крупных английских изданий.

Оценки были разными – от откровенного высокомерия и снисходительного отношения к сборной Украины до напоминаний о том, чем может закончиться недооценка.

“Победа над Германией не стала последним поводом для празднований. Еще один подарок! Нельзя прямо говорить “встретимся в полуфинале”, но это все-таки Украина, – рассуждает Крэйг Хоуп, обозревая матч с Швецией в The Daily Mail. – Да, им нужно поаплодировать за выход в четвертьфинал, но все же это Украина, 24-я команда мира, которой понадобилось спорное удаление, чтобы выиграть у Швеции. Фактор овертайма – еще один повод сказать, что все хорошо складывается для Англии”.

“Это был дебютный гол Довбика за сборную и в своем праздновании он был окружен измученными игроками сборной Украиной. Кажется, что этот гол и выход в четвертьфинал – вершина достижений Украины на турнире”.

“Очевидное превосходство, удобный соперник”. Что говорят в Англии о четвертьфинале с Украиной - изображение 1

“Если оставить в стороне физические и психологические факторы, у команды Гарета Саутгейта не будет много поводов для опасений, за исключением левых ног Зинченко и Ярмоленко”, – пишет Хоуп, добавляя, что передачу Ярмоленко можно назвать “гениальной”.

Ладно, Daily Mail. Удивительнее было встретить не менее уничижительные оценки и в либеральной The Independent.

“Гарет Саутгейт вероятно смотрел этот матч со сдержанной улыбкой, так как Англия получила в четвертьфинале самого приятного соперника”, – пишет автор Джейми Брэйдвуд.

“Это был единственный матч 1/8, в котором команду-победителя не за что похвалить. Обе сборные откровенно разочаровали. Казалось, что этот мрачная и унылая игра закончится победой Швеции, что стало бы для Англии повтором четвертьфинала ЧМ-2018. Швеция с понятной системой 4-4-2 – более предсказуемая команда, Украина – загадка”.

Далее обсуждается переход Украины на схему 3-5-2 и ее атаки через фланги, слабое место Швеции. Закономерно, по мнению Брэйдвуда, что кросс во втором голе прилетел с фланга Зинченко – “единственного качественного игрока сборной Украины в шотландском матче”.

“Очевидное превосходство, удобный соперник”. Что говорят в Англии о четвертьфинале с Украиной - изображение 2

Против Швеции, пишет Брэйдвуд, Саутгейту нужно было сыграть 3-4-3, а в игре с Украиной тренеру сборной Англии будет сложно, потому что Шевченко сам по себе “тактический хамелеон”. Но как бы там не было, заключает автор The Independent, по этому матчу можно сделать вывод, что Англия – намного качественнее команда, чем Украина. “После гола Зинченко Украина села у своих ворот и все равно позволила Швеции создать немало моментов, а во втором тайме Украина не показала в атаке ничего. Даже когда Швеция осталась вдесятером, Украине было тяжело доминировать”.

Далеко не все обозреватели готовы сразу сбрасывать со счетов Украину. Джеймс Даккер в материале для The Telegraph пишет, что “Украина будет счастлива недооценке и ее может воодушевить то, как складывается турнир. Франция, Германия, Нидерланды и Португалия уже вылетели, на грани были Италия и Испания. Рано говорить, сохранит ли Евро-2020 статус турнира андердогов, но Украина будет иметь надежду”.

Коллега Даккера по The Telegraph Дэнил Зечири отметил после матча, что ему нравится смотреть за Украиной. По мнению тактического эксперта, команда Шевченко демонстрирует хороший технический уровень и изобретательность в последней трети, но в то же время “сине-желтые” уязвимы в защите. Зечири считает, что Украина будет играть, а не защищаться против Англии, и это удобно команде Саутгейта.

Специалист по украинскому футболу Джонатан Уилсон смотрел матч 1/8 на “Хэмпден Парке”, а после финального свистка поделился своими рассуждениями в материале для The Guardian.

“Шевченко – изобретательный тренер, и очевидно, что он улучшил сборную Украины. Эта команда сильнее и активнее той, которая вылетела из Евро-2016 не забив ни гола. После всего фурора, вызванного дизайном формы с картой Украины и включением на нее оккупированного Россией Крымом, казалось, что у этой команды есть свои доводы. И тем удивительнее была безвольная игра Украины против Австрии”.

“Возможно, что в футбольных матчах футбол все же остается на первом плане, и Украина проиграла Австрии из-за того, что не смогла справиться с ее физической подготовкой и организацией, а не по какой-то политической причине. И поэтому матч со Швецией не предвещал ничего хорошего. Мало какая сборная настолько физически сильна и организована, как сборная Швеция”.

“В этом смысле переход Шевченко на 3-5-2 имел смысл. Еще по одному футболисту в центре поля и в защите, и надежда на то, что фланговые беки справятся с вингерами соперника. Это работало”.

Далее Уилсон хвалит Зинченко, и отмечает действия Форсберга, который все же находил пространство между украинскими хавбеками.

Все английские обозреватели отмечают, что помимо очевидных слабостей Украины, в пользу Англии говорит и то, что наша сборная провела изнурительный овертайм. Но Уилсон вспоминает ЧМ-2018. Хорватия вышла в 1/4 а затем и в 1/2 дважды побеждая в серии пенальти, а затем в овертайме переиграла Англию, не пустив “трех львов” в финал. “Нельзя на полагаться на усталость соперника, когда вам это нужно”, – заключил Уилсон.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Украина Англия сборная Украины Национальная сборная Украины Сборная Англии Национальная сборная Англии
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Комментарии (17)
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ukrop68 (Львів)
30.06.2021 в 16:27
Дайте їм просратись!
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0
0
Гаринча (Киев)
30.06.2021 в 16:05
Важен один вопрос... станут ли наши на колено
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0
0
oleg dynamo (львівська)
30.06.2021 в 15:48
ну і ми задоволені...це ж не Франція,і не Бельгія і не Італія....шанси в нас з Англією пройти дайте більші....Слава Україні!
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+2
0
ihor7 (Тернопіль)
30.06.2021 в 15:54
Героям слава! Так, звичайно краще би грати з Данією або Чехією, але все таки краще з Англією, ніж Німеччиною.
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+2
0
Vit@lik (Чернігів)
30.06.2021 в 15:47
Від Титана до Титаніка не так і далеко :)
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+2
0
Vit@lik (Чернігів)
30.06.2021 в 15:45
Та то ясно, шо очевидна перевага. Можна вже починати святкувати півфінал. Перед матчем можна взагалі всю ніч бухати. Збірна України проти таких зірок просто зразу складе лапки і грати не буде. І взагалі ви просто титани, в жодному матчі не пропускали, а Україна пропускає в кожному.
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+2
0
vadooo (Слатино)
30.06.2021 в 15:41
Безусловно Англия довольна.
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0
0
Saltovskiy fan (Харьков)
30.06.2021 в 15:41
Более унылого матча чем вчера Англия - Германия показали не видел на всем Евро. У Англичан играет один Стерлинг. И эти люди пытаются нас в чем-то упрекнуть
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+6
0
kalan-86 (Анкара)
30.06.2021 в 15:39
Противно читать про спорное удаление. Я, вчера, откровенно за них болел, а теперь давайте их просто трахнем.
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+5
0
ihor7 (Тернопіль)
30.06.2021 в 15:29
Хтось може пригадати, що виграла збірна Англії? Чому в них стільки гонору? Домашній ЧС в 1966 завдяки помилці судді? І все? Завдяки помилці судді наших обіграли на Євро 2012.
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+6
0
avatar
Horus (Днепропетровск)
30.06.2021 в 15:17
Шо там Англия - главное, шо Госдума предложила расследовать выход Украины в 1/4 :D Ну, сразу после того, как закончится расследование с формой СБУ, конечно.
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+5
0
avatar
simargl (Чернигов)
30.06.2021 в 15:10
Такие настроения у англичан будут бонусом для нас... посмотрим. Хорошо бы их наказать...
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+4
0
Dr. House (Поділля)
30.06.2021 в 15:08
Коленопреклонные головы задрали?
Ответить
+4
0
Dr. House (Поділля)
30.06.2021 в 15:07
Ничё, они ещё за незасчитанный гол Девича ответят!!!
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+8
0
2.dc (Николаев)
30.06.2021 в 15:23
... было бы очень кстати. Очень-приочень ...
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+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 15:00
было бы круто наказать и овсянкоедов за шапкокидательство, но надежд на это немного
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+7
0
magnum power (БОМЖ)
30.06.2021 в 14:59
молодці, святкуйте вихід в півфінал, краще це робити в компанії французів, голландців і португальців.
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+8
0


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.