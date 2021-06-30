"Тихо, б…ь, тихо!!!". Акценты зрителя на игре Украины со Швецией

"Кропай статью на волне счастья" - написал мне вчера приятель Юстас, болевший за Украину в Германии. "Веришь ли, скорее на волне злости…" - ответил ему я. И с того момента соблюдал принцип гигиены мозгов, старательно избегая читать комментарии к матчу. Чтобы не расплескать это святое чувство. Или напротив, чтобы не было с ним перебора.

Ведь вчера в Украине нашлись и те, кто испытал разочарование от этой победы. И я сейчас говорю не о затаившихся пещерных украинофобах. Хотя и лично знаю одного такого, который с недавних пор болеет против Дании и ждет не дождется нашего фиаско. Но здесь, как говорится, медицина бессильна. А вот кампанию по дискредитации команды "кума Павелко" никто не отменял.

Как пелось у "Манго-Манго": "Нормальные люди не спят!" И сейчас их задачей должно стать: минимизировать кайф, который мы с вами вчера испытали. Хочу подчеркнуть: это те самые люди, что умудрились не заметить предательства Блохина девять лет назад – когда Фоменко пришлось буквально реанимировать обезглавленную сборную. И которым наша радость костью в горле.

Говорят, один из них на соответствующем ресурсе даже обвинил команду Шевченко в "договорняке" с австрийцами. Честно, я даже не пытался найти эту статейку: не хотелось в грязи ковыряться. Но если это правда, и такой вброс действительно имел место быть, то как назвать после этого его автора? Клоуном, наверное, было бы мягковато, как считаете?

Перед игрой довелось услышать, что нам достался самый слабый из соперников на этой стадии. Во-первых, он таки достался Дании. Во-вторых, шведы на Евро последовательно прогрессировали. Ничего не позволив испанцам, уверенно разобравшись со словаками по игре, и одолев разошедшихся поляков во главе с пристрелявшимся Левандовски.

Тогда как мы, кстати, постепенно регрессировали – это правда. И, если имелись проблемы с физикой, то как раз Швеция на этом фоне представлялась малоприятной перспективой. Ну и в-третьих, вы себя-то слышите, ребята: самыми слабыми, согласно вашей доктрине, являемся мы сами. И тогда какая нам разница, кому проигрывать?

С Австрией действительно был провал. И, как по мне, его причины кроются, в первую очередь, в области менталитета. Очень было похоже на то, что мы вышли защищать ничью и не ожидали такой прыти от соперника, которому она вроде бы вполне подходила. Естественно, могу ошибаться. Но после такого над сборной повис огромный знак вопроса. Чего теперь от них ждать?

Откровенно говоря, в лучшее верилось с трудом. Поэтому был приятно удивлен тем, что увидел на поле. Но, зайдя в перерыве в онлайн матча на сайте и прочтя там комментарии, прозрел. Людей не устраивали скорости – это писали шведы, или те, кто начал смотреть Евро позавчера? Нет, я тоже люблю изобразить сибарита, но только не тогда, когда на поле моя команда.

А главное (внимание!!!) им было СКУЧНО! Их не устроил самый содержательный первый тайм 1/8 финала.

Только факты. 11-я минута – сэйв Ольссона после удара Яремчука. 19-я – опасный удар Исака: рядом со штангой. 27-я – 1:0. 30-я – сэйв Бущана после штрафного Ларссона. 32-я – опасный удар Ярмоленко: выше ворот. 43-я – 1:1. Для сравнения: максимальное количество подобных эпизодов до перерыва в остальных поединках 1/8-й – четыре. И, уж поверьте, там тоже все ходы записаны.

Как назвать такую реакцию на игру с участием сборной твоей страны? Я бы употребил слово: предвзятость. И если это – болельщики Украины, то они не заслуживают такой команды сегодня. Ее заслужили те, кто поддерживал команду Шевченко и лично тренера (имеющие уши услышали) в Глазго. И те, кто радовался каждому локальному успеху и огорчался каждой локальной неудаче.

Огорчался, но не искал виноватых и не злорадствовал. Этим, последним и адресован заголовок статьи. Ничего личного, сугубо цитата Александра Зинченко после первого гола: "Тихо, б…ь, тихо!!!" Тихо, он сказал! Или он тихо сказал?

Если говорить о зрелищности, то, как известно моим постоянным читателям, в этом блоге она измеряется количеством реально опасных моментов.

Так вот, во втором тайме к шести вышеперечисленным добавились еще пять, включая три удара в каркас ворот. И даже несмотря на то, что последние полтайма прошли без моментов, по общему их количеству в основное время поединок Швеции с Украиной стал лучшим. Да-да, ребята: в двух позавчерашних суперматчах их было по десять (и по шесть голов), а в прочих – и того меньше.

Можно спорить о качестве голевых шансов, и, безусловно, у автора свой критерий их определения. Но, уж поверьте: он есть, и по нему моменты высчитываются скрупулезно.

Когда Зинченко открыл счет, вогнав мяч в сетку, а кое-кого в краску и, приложив палец к губам, произнес это сакраментальное: "Тихо!", на поле еще вырисовывалась нулевая ничья. Когда же Форсберг сравнял счет после обидного рикошета меж ног у Забарного, она уже материализовалась в стопроцентно логичные 1:1.

Обмен ударами в стойку ворот в течение минуты вскоре после перерыва ознаменовал собой крутой поворот в игре. Увы, в сторону наших ворот. Если штанга Сидорчука стала нашим последним аргументом в атаке в основное время матча, то штанга Форсберга открыла 15-минутку, которая изрядно потрясла Украину.

За это время Матвиенко нейтрализовал потенциальный гол Аугустинссона, Бущан парировал опаснейший удар Кулусевски, а завершилось дело перекладиной, которую сотряс мячом все тот же беспощадный к врагам Швеции Форсберг (ответочка за нефарт Левандовски прилетела?). Это было везение в чистом виде.

Шла 69-я минута, но уж в последние полтайма, по большому счету, мы им шансов не предоставили. Ну а все, что достойно специального упоминания в овертайме – это удаление Даниэльссона, случившееся аж полчаса без моментов спустя, и победный гол Довбика под самую занавесочку.

Когда вновь, как и с Нидерландами, не было слов: одни звуки. Нечеловеческие звуки, исторгаемые человеческим организмом. Причем, наученный горьким опытом правильный зритель позволил их себе лишь после паузы с пугливой оглядкой в сторону ВАРа. Пусть там не было и намека на нарушение правил.

Что касаемо удаления, то хейтеры Шевы могут здесь взять на вооружение мнение нейтрального "эксперта" с именем (в кавычках, потому что не арбитр) из Англии. Дескать, играя в мяч, уже не можешь убрать ногу и бла-бла-бла. Линекер такой Линекер: иногда складывается впечатление, что он в молодости молока перепил (было дело, увлекался).

На самом деле, это мнение игрока. А для судьи должно быть достаточно уже степени риска для здоровья соперника. Не говоря о том, чем это на деле обернулось для Беседина. Заметим, однако, что итальянцу Орсато для верного решения понадобилась помощь ВАРа. То есть, без нее мы бы в большинстве не оказались.

Припомним ему также предупреждение Ярмоленко вместо очевидного "горчичника" на шведскую спину, отсутствием которого Андрей и возмущался. Если что, тут моими устами говорит мой судейский консультант Юстас.

И еще нужно было суметь распорядиться этим численным преимуществом. Что, опуская подробности, нам счастливо удалось на исходе встречи, когда шведам уже и отыгрываться было, в принципе, некогда.

Нет никаких сомнений в том, что главным героем матча стал Зинченко: просто пересмотрите наши голы. УЕФА и заморачиваться не пришлось с определением лучшего. Вам хотелось, чтобы он проявил лидерские качества (если действительно хотелось)? Получите и распишитесь. И, как он там говорил? Тихонечко, ребятки.

По "шкале Юрича" личностью номер один получается Ярмоленко. До победного гола (когда его уже не было на поле), Андрей принял участие во всех четырех наших моментах: три последних паса, включая голевой, и удар. Следующим будет Форсберг с его голом и двумя штангами, а уж затем Зинченко.

Беседин? Скорейшей поправки парню, прежде всего! Свою лепту он, безусловно, в эту победу внес, и по факту немалую. А возводить ли в ранг героя жертву неадекватной игры соперника – когда он не убрал ногу там, где нормальному украинскому футболисту и в голову не придет ее убирать – решать вам. Но победу ему посвятили отнюдь не только потому, что так принято.

Что же теперь придумают господа-доброжелоны? Я действительно до сих пор не прочел ни единого комментария к игре. Думаю, по горячим следам, не будучи полными идиотами, они должны были промолчать или затеряться в ликующей толпе. Но что нам расскажут теперь, когда страсти улягутся?

Что соперник и впрямь оказался "проходным"? Что нужно было играть смелее? Что им таки было скучно, сердешным? Что мы отскочили от пенальти, которые проиграли бы, как пить дать? Что шведам тупо не повезло с удалением, а то бы они нас размазали? Что Довбик вышел случайно и вынужденно, иначе бы ничего и не было? Да мало ли что? Было бы желание, а оно у них есть.

Важно понимать одно: эти люди не являются болельщиками сборной нашей страны. Они ими только представляются. В самом лучшем случае, это фанаты, которые на все смотрят сквозь стекла, окрашенные в клубные цвета. И то, что нам в радость, их ковыряет и муляет. Бесполезно, Саша, их утихомиривать: эти никогда не заткнутся – они этим живут. Их можно только пожалеть.

А лучше всего в будущем не обращать на них внимания. Позволю такой совет для себе подобных.

Вместе с тем, на мой взгляд, нужно быть слепым, чтобы не увидеть: мы уже прыгнули выше головы. Следующий взятый барьер будет из области фантастики.

Вам еще никто не рассказывал, что Англия для нас удобна? Теневой фаворит Евро, на которого, помимо Италии, уже и тень отбрасывать некому. Прагматик из прагматиков и потому опаснее некуда. Не пропустивший в четырех матчах ни разу. Команда, которую я меньше всего хотел бы видеть в наших соперниках. И ни в коем случае – в финале.

Я вас умоляю, не подставляйте уши под макаронные изделия. Давайте не будем делать умный вид, а просто поболеем за наших. Идущие на вылет приветствуют вас. А мы должны быть благодарны им за вчерашнее и, где-то в глубине души, надеяться на футбольное чудо. Мы, но не они, конечно же. А там – мяч круглый, поле почти везде на Евро ровное…