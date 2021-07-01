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Самый лучший день заходил вчера. Хит-парад Евро-2020

ЕВРО-2020
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Все самое-самое из матчей 1/8 финала в авторской версии

Самый лучший день заходил вчера. Хит-парад Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Сказать, что первая стадия плей-офф Евро превзошла ожидания – ничего не сказать. Чемпионат продолжил свое восхождение: с каждым туром он становился все ярче и интереснее, и 1/8 финала не стала исключением. Достаточно сказать, что средняя результативность составила уже свыше 3,6 гола за игру, а в половине матчей понадобились овертаймы, где было забито 6 мячей.

  • Уэльс – Дания 0:4
  • Италия – Австрия 2:1
  • Нидерланды – Чехия 0:2
  • Бельгия – Португалия 1:0
  • Хорватия – Испания 3:5
  • Франция – Швейцария 3:3 (пенальти – 4:5)
  • Англия – Германия 2:0
  • Швеция – Украина 1:2

Зрелищность. Половина игр была, как по мне, шикарной. Самый результативный поединок: Хорватия – Испания, возможно, стал самым роскошным зрелищем в истории Евро. Следующей назвал бы встречу итальянцев с австрийцами, затем – французов со швейцарцами. И завершит список матч: Швеция – Украина.

Дело не в патриотизме – в дюжине моментов за игру. А ее основное время, вернее – полтора первых тайма были самыми смотрибельными.

Скучных игр попросту не было. Лишь если очень придираться, то, методом исключения, я бы назвал в последнюю очередь поединок Нидерландов с Чехией. Это если уже совсем делать нечего.

Самый лучший день заходил вчера. Хит-парад Евро-2020 - изображение 1

Интрига. В четырех лучших матчах победитель определялся уже по истечении классических 90 минут. Гол Ойярсабаля поставил точку и фактически принес победу испанцам над хорватами на 103-й минуте. Двумя минутами позже Пессина обеспечил Италии это же преимущество в два мяча, которое не под силу оказалось отыграть австрийцам.

Довбик забил победный мяч Украины уже и вовсе в компенсированное ко второму экстра-тайму время. А швейцарцы триумфовали в серии послематчевых пенальти, когда Зоммер взял удар Мбаппе.

Самой бедной на интригу оказалась игра Уэльса с Данией. После гола Дольберга на 27-й минуте практически не возникало сомнений в ее исходе: единственный полумомент валлийцев случился еще до этого.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в поединке Нидерландов с Чехией, "наигравших", по моим скромным подсчетам, ровно на эти 0:2. Основное время встречи итальянцев с австрийцами завершилось логичной ничьей (правда, она должна была быть результативной), а вот на выходе – справедливая победа Италии в один мяч.

Превосходство датчан над Уэльсом точнее бы отразили два "сухих" гола. А дальше начинается сказ про то, как трудно бывает сыскать логику в футболе.

Испанцы на победу над хорватами "наиграли" скорее в основное время, а овертайм был пожалуй что ничейным, но на табло вышло наоборот. Не увидел никакого преимущества Англии над Германией в моментах, а на табло 2:0. Французы, по-хорошему, должны были выигрывать еще в основное время, да и потом смотрелись острее, но итог вам известен. Шведы "наиграли" на победу во втором тайме, но уступили Украине в итоге.

И обиднее всего должно быть португальцам, которые заслуживали по игре победы над Бельгией в два мяча.

Самый лучший день заходил вчера. Хит-парад Евро-2020 - изображение 2

Реализация. Здесь торжествуют как раз бельгийцы: Торган Азар использовал их единственный реально голевой шанс в матче. Швейцария забила три из четырех, Дания – четыре из семи.

Хуже всех по этому показателю те же португальцы, не реализовавшие ни одной из пяти-шести своих возможностей.

Везение. Форсберг мог принести победу Швеции на 69-й минуте, но его удар пришелся в перекладину ворот Украины. Удар португальца Геррейру приняла на себя стойка бельгийских ворот на 83-й минуте – так счет сравнялся бы, и вполне вероятно тогда еще чемпионы Европы могли дожать соперника в экстра-таймах.

Круче всех повезло Швейцарии: Коман зарядил в перекладину в самой концовке основного времени матча – так Фортуна сказала французам: "Оревуар!"

Симпатии. Тут могу расписываться только за себя, а я всегда за тех, кто атакует. Поэтому Испания вне конкуренции – не за количество голов, за количество созданных моментов. И вторыми по этому показателю назову пресловутых "пижонов" - французов, а третьими – также проигравших хорватов. Безусловно хороша была Дания, вошедшая в квартет моих фаворитов.

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Беззубее всех оказался Уэльс. Недалеко ушли голландцы, да и бельгийцы, помимо единственного гола, ничем глаз не порадовали.

Ни одного предупреждения в пассиве у выигравших Дании и Испании. Причем, у испанцев – за 120 минут.

Максимум – по четыре желтых карточки насобирали выигравшая Швейцария и проигравший Уэльс. Причем, валлийцы быстрее – за полтора часа.

Судейство. По мнению герра Юстаса, наиболее оптимальный арбитраж, на сей раз, он узрел в исполнении россиянина Карасева (Нидерланды – Чехия). Все мои попытки оспорить удаление де Лигта, с подсказки ВАРа, были нейтрализованы. Дескать, так судят в подобных ситуациях на этом Евро регулярно. А момент был действительно сложный, да и весь матч не из легких.

Худшим, и тут я подписываюсь сходу, мы назовем судейство немца Брыха (Бельгия – Португалия). В концовке он и вовсе "поплыл", а самым ярким ляпом признано то, что произошло на 37-й минуте, при 0:0. Неназначение штрафного и отсутствие предупреждения Палинье после явного фола на Лукаку (тянул за футболку, и мяч был потерян). Добавлю, что свой "горчичник" (который по-хорошему стал бы вторым) португалец получил, лишь когда "сломал" де Брюйне.

Унесенные ВАРом. Австрия повела бы в счете с Италией на 65-й минуте (и, кто знает, не выиграла ли бы?), если бы этот гол Арнаутовича не был отменен из-за офсайда.

После удаления де Лигта на 55-й минуте, оборона Нидерландов рассыпалась, как карточный домик, пропустив два гола. А ведь без вмешательства ВАРа это было бы всего лишь предупреждение.

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Удаление Даниэльссона, также ставшее возможным лишь после просмотра рефери видео, в итоге стоило Швеции поражения от Украины.

Отнесем сюда же – к футбольным технологиям – и "ястребиный глаз", с помощью которого был засчитан второй гол хорватов, вдохновивший их затем и на третий. Правда, для Испании это означало лишь отсрочку ее победы.

Рекорды. Для начала возьмем 8 голов в игре хорватов с испанцами. Не знаю, как вы, а я такого за свои 45 лет в футболе (или около него, не суть важно) на Евро как-то не припомню. Как, впрочем, и 14 голов в двух матчах одного дня на уровне плей-офф.

Уникальное достижение установили Нидерланды: 4 удаления в истории Евро – и все во встречах с чехами (включая ЧССР).

Португалец Роналду провел 25 матчей на Евро в течение пяти турниров. Комментарии излишни.

Гол украинца Довбика стал самым поздним в истории Евро – на 120+1-й минуте.

Сенсации. Проход Швейцарией Франции – это бомба! Он затмил собой даже победу чехов над голландцами. Ну и поражение Португалии от бельгийцев тянет скорее на неожиданность, и только потому, что низвергли чемпионов Европы.

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Разочарование. Однозначно Нидерланды. Ни от кого не ожидали такого фиаско. Да еще с единственным голевым моментом за игру.

Камбэки. Швейцарцы отыграли два гола у французов в течение 9 минут и вырвали победу по пенальти в итоге. Хорваты отбили такую же фору за 7 минут, но в итоге проиграли. А теперь посмотрим, кому: испанцы пропустили первыми, затем повели со счетом 3:1, а после того как счет опять сравнялся, вновь восстановили свой гандикап в два мяча. О, сюжетец!

Курьез. То, что отмочили Педри с Симоном, привезшие в свои ворота гол, открыв счет в пользу Хорватии на 20-й минуте, нужно наблюдать воочию.

Личности. Терпеливо поясняю в …дцатый раз: не лучшие игроки, не самые полезные, а самые яркие – те, что регулярнее других творили игру в ключевых эпизодах. Вне зависимости от того, со знаком "плюс" или "минус".

Для меня самой яркой фигурой в 1/8 финала стал испанец Мората. На одном уровне с ним засветился француз Мбаппе, но с какими разными результатами, добавите вы. А следующий, между прочим, не кто иной, как Ярмоленко. Есть только один игрок, равный им по количеству участий в топ-эпизодах. Но он всплывет у нас в другой номинации.

Вратари. Максимальное количество важных сэйвов сделал австриец Бахманн – пять. Однако лишь совсем немного уступивший ему бельгиец Куртуа все же выглядел круче, да и остался "сухим".

Бомбардиры. По дублю сделали датчанин Дольберг и француз Бензема. Однако если первый забивал свои мячи в течение почти полутайма, то второй – буквально за пару минут.

Замены. Появившийся на 71-й минуте на поле испанец Ольмо дважды ассистировал партнерам, забившим решающие голы (и еще дважды мог забить сам). Вышедший в этом же матче четырьмя минутами раньше хорват Оршич, принял участие в обоих голах, которые помогли перевести игру в дополнительное время.

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Грилиш вступил в игру на 69-й минуте и поучаствовал в обоих забитых мячах Англии. И, наконец, Довбик вышел на 106-й минуте и успел отметиться победным голом для Украины.

Герои. Ольмо вы помните – этот чувак буквально ломится сразу в три номинации. По голу и ассисту (при двух голах их команды в матче) у чеха Холеша и Зинченко. Учитывая значимость и хронометраж второго гола Украины, можно отдать предпочтение Александру. Ну а как тогда быть с Зоммером, чей парированный пенальти вывел в четвертьфинал Швейцарию?

Антигерои. Без вариантов - оба удаленных. Де Лигт и Даниэльссон. Причем, если игру рукой голландца еще можно рассматривать, как своего рода несчастный случай, то швед и Беседина вывел из строя, и свою команду подставил, переведя ее в положение отбивающейся и проигравшей в итоге.

Лучший гол. Долгое время на это звание претендовал первый мяч 1/8 финала, забитый датчанином Дольбергом, но потрясающий выстрел француза Погба снял все вопросы.

Итоги 1/8 финала. Удовлетворен проходом Дании, Италии и Испании. Чехия и Швейцария болеть за себя заставили. Как бы изначально болел за Бельгию, но осадочек остался: португальцы поражения заслужили меньше, чем кто-либо. Англия – единственная команда, с которой уже хотелось бы попрощаться. Украина, понятное дело, у нас идет вне конкурса. Но за нее не стыдно.

Анонсы. Швейцария – Испания. Буду за испанцев, которые нравятся с каждым матчем все больше. "Швейцары" уважать себя заставили, но смогут ли выдумать лучше?

Бельгия – Италия. Если бы кто-то сказал накануне турнира, что в этой паре буду за итальянцев, поднял бы его на смех . Тем не менее, это именно так. Подкупили игрой.

Дания – Чехия. Обе хороши по-своему, за обеих болел в свое время на других Евро. Но все же датчане как-то милее сердцу и больше отвечают моим футбольным вкусам, что ли.

Украина – Англия. Помимо всего прочего, искренне желаю британцам вылета: они самые скучные. Жаль, что попали на нас: боюсь, миссия невыполнима. Но закончу как в прошлый раз – надежда умирает последней…

Фото - Getty Images

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В статье: Евро-2020
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Комментарии (3)
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DimON1976 (Днепр)
01.07.2021 в 11:15
Ну и цитата в заголовке статьи из песни самого пропутинского певца - это уж слишком!!!
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0
-1
DimON1976 (Днепр)
01.07.2021 в 11:00
Игорь Юрич! Ну наконец-то очень адекватный обзор от Вас! Почти со всем согласен (хотя кого это интересует). Слабо на счёт Довбыка, абсолютно нет критики Шевченко за отсутствие игровой практики у Артёма (даже неадекват и глор Леоненко это отметил), но в целом обзор читается и очень даже симпатичен! Не могу понять только такой пессимизм насчет англичан... У них мы хоть раз выигрывали в Днепре в тоае, а вот с немцами не было бы шансов совсем! Так что Шева фартовый и это факт! Бог допоможе - разом переможем!
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avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
01.07.2021 в 09:52
Форсберг попал в штангу ,а два момента Ярмолы практически против вратаря-это,что похуже штанги,в которую мы тоже один раз попали.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.