Самый лучший день заходил вчера. Хит-парад Евро-2020

Сказать, что первая стадия плей-офф Евро превзошла ожидания – ничего не сказать. Чемпионат продолжил свое восхождение: с каждым туром он становился все ярче и интереснее, и 1/8 финала не стала исключением. Достаточно сказать, что средняя результативность составила уже свыше 3,6 гола за игру, а в половине матчей понадобились овертаймы, где было забито 6 мячей.

Уэльс – Дания 0:4

Италия – Австрия 2:1

Нидерланды – Чехия 0:2

Бельгия – Португалия 1:0

Хорватия – Испания 3:5

Франция – Швейцария 3:3 (пенальти – 4:5)

Англия – Германия 2:0

Швеция – Украина 1:2

Зрелищность. Половина игр была, как по мне, шикарной. Самый результативный поединок: Хорватия – Испания, возможно, стал самым роскошным зрелищем в истории Евро. Следующей назвал бы встречу итальянцев с австрийцами, затем – французов со швейцарцами. И завершит список матч: Швеция – Украина.

Дело не в патриотизме – в дюжине моментов за игру. А ее основное время, вернее – полтора первых тайма были самыми смотрибельными.

Скучных игр попросту не было. Лишь если очень придираться, то, методом исключения, я бы назвал в последнюю очередь поединок Нидерландов с Чехией. Это если уже совсем делать нечего.

Интрига. В четырех лучших матчах победитель определялся уже по истечении классических 90 минут. Гол Ойярсабаля поставил точку и фактически принес победу испанцам над хорватами на 103-й минуте. Двумя минутами позже Пессина обеспечил Италии это же преимущество в два мяча, которое не под силу оказалось отыграть австрийцам.

Довбик забил победный мяч Украины уже и вовсе в компенсированное ко второму экстра-тайму время. А швейцарцы триумфовали в серии послематчевых пенальти, когда Зоммер взял удар Мбаппе.

Самой бедной на интригу оказалась игра Уэльса с Данией. После гола Дольберга на 27-й минуте практически не возникало сомнений в ее исходе: единственный полумомент валлийцев случился еще до этого.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в поединке Нидерландов с Чехией, "наигравших", по моим скромным подсчетам, ровно на эти 0:2. Основное время встречи итальянцев с австрийцами завершилось логичной ничьей (правда, она должна была быть результативной), а вот на выходе – справедливая победа Италии в один мяч.

Превосходство датчан над Уэльсом точнее бы отразили два "сухих" гола. А дальше начинается сказ про то, как трудно бывает сыскать логику в футболе.

Испанцы на победу над хорватами "наиграли" скорее в основное время, а овертайм был пожалуй что ничейным, но на табло вышло наоборот. Не увидел никакого преимущества Англии над Германией в моментах, а на табло 2:0. Французы, по-хорошему, должны были выигрывать еще в основное время, да и потом смотрелись острее, но итог вам известен. Шведы "наиграли" на победу во втором тайме, но уступили Украине в итоге.

И обиднее всего должно быть португальцам, которые заслуживали по игре победы над Бельгией в два мяча.

Реализация. Здесь торжествуют как раз бельгийцы: Торган Азар использовал их единственный реально голевой шанс в матче. Швейцария забила три из четырех, Дания – четыре из семи.

Хуже всех по этому показателю те же португальцы, не реализовавшие ни одной из пяти-шести своих возможностей.

Везение. Форсберг мог принести победу Швеции на 69-й минуте, но его удар пришелся в перекладину ворот Украины. Удар португальца Геррейру приняла на себя стойка бельгийских ворот на 83-й минуте – так счет сравнялся бы, и вполне вероятно тогда еще чемпионы Европы могли дожать соперника в экстра-таймах.

Круче всех повезло Швейцарии: Коман зарядил в перекладину в самой концовке основного времени матча – так Фортуна сказала французам: "Оревуар!"

Симпатии. Тут могу расписываться только за себя, а я всегда за тех, кто атакует. Поэтому Испания вне конкуренции – не за количество голов, за количество созданных моментов. И вторыми по этому показателю назову пресловутых "пижонов" - французов, а третьими – также проигравших хорватов. Безусловно хороша была Дания, вошедшая в квартет моих фаворитов.

Беззубее всех оказался Уэльс. Недалеко ушли голландцы, да и бельгийцы, помимо единственного гола, ничем глаз не порадовали.

Ни одного предупреждения в пассиве у выигравших Дании и Испании. Причем, у испанцев – за 120 минут.

Максимум – по четыре желтых карточки насобирали выигравшая Швейцария и проигравший Уэльс. Причем, валлийцы быстрее – за полтора часа.

Судейство. По мнению герра Юстаса, наиболее оптимальный арбитраж, на сей раз, он узрел в исполнении россиянина Карасева (Нидерланды – Чехия). Все мои попытки оспорить удаление де Лигта, с подсказки ВАРа, были нейтрализованы. Дескать, так судят в подобных ситуациях на этом Евро регулярно. А момент был действительно сложный, да и весь матч не из легких.

Худшим, и тут я подписываюсь сходу, мы назовем судейство немца Брыха (Бельгия – Португалия). В концовке он и вовсе "поплыл", а самым ярким ляпом признано то, что произошло на 37-й минуте, при 0:0. Неназначение штрафного и отсутствие предупреждения Палинье после явного фола на Лукаку (тянул за футболку, и мяч был потерян). Добавлю, что свой "горчичник" (который по-хорошему стал бы вторым) португалец получил, лишь когда "сломал" де Брюйне.

Унесенные ВАРом. Австрия повела бы в счете с Италией на 65-й минуте (и, кто знает, не выиграла ли бы?), если бы этот гол Арнаутовича не был отменен из-за офсайда.

После удаления де Лигта на 55-й минуте, оборона Нидерландов рассыпалась, как карточный домик, пропустив два гола. А ведь без вмешательства ВАРа это было бы всего лишь предупреждение.

Удаление Даниэльссона, также ставшее возможным лишь после просмотра рефери видео, в итоге стоило Швеции поражения от Украины.

Отнесем сюда же – к футбольным технологиям – и "ястребиный глаз", с помощью которого был засчитан второй гол хорватов, вдохновивший их затем и на третий. Правда, для Испании это означало лишь отсрочку ее победы.

Рекорды. Для начала возьмем 8 голов в игре хорватов с испанцами. Не знаю, как вы, а я такого за свои 45 лет в футболе (или около него, не суть важно) на Евро как-то не припомню. Как, впрочем, и 14 голов в двух матчах одного дня на уровне плей-офф.

Уникальное достижение установили Нидерланды: 4 удаления в истории Евро – и все во встречах с чехами (включая ЧССР).

Португалец Роналду провел 25 матчей на Евро в течение пяти турниров. Комментарии излишни.

Гол украинца Довбика стал самым поздним в истории Евро – на 120+1-й минуте.

Сенсации. Проход Швейцарией Франции – это бомба! Он затмил собой даже победу чехов над голландцами. Ну и поражение Португалии от бельгийцев тянет скорее на неожиданность, и только потому, что низвергли чемпионов Европы.

Разочарование. Однозначно Нидерланды. Ни от кого не ожидали такого фиаско. Да еще с единственным голевым моментом за игру.

Камбэки. Швейцарцы отыграли два гола у французов в течение 9 минут и вырвали победу по пенальти в итоге. Хорваты отбили такую же фору за 7 минут, но в итоге проиграли. А теперь посмотрим, кому: испанцы пропустили первыми, затем повели со счетом 3:1, а после того как счет опять сравнялся, вновь восстановили свой гандикап в два мяча. О, сюжетец!

Курьез. То, что отмочили Педри с Симоном, привезшие в свои ворота гол, открыв счет в пользу Хорватии на 20-й минуте, нужно наблюдать воочию.

Личности. Терпеливо поясняю в …дцатый раз: не лучшие игроки, не самые полезные, а самые яркие – те, что регулярнее других творили игру в ключевых эпизодах. Вне зависимости от того, со знаком "плюс" или "минус".

Для меня самой яркой фигурой в 1/8 финала стал испанец Мората. На одном уровне с ним засветился француз Мбаппе, но с какими разными результатами, добавите вы. А следующий, между прочим, не кто иной, как Ярмоленко. Есть только один игрок, равный им по количеству участий в топ-эпизодах. Но он всплывет у нас в другой номинации.

Вратари. Максимальное количество важных сэйвов сделал австриец Бахманн – пять. Однако лишь совсем немного уступивший ему бельгиец Куртуа все же выглядел круче, да и остался "сухим".

Бомбардиры. По дублю сделали датчанин Дольберг и француз Бензема. Однако если первый забивал свои мячи в течение почти полутайма, то второй – буквально за пару минут.

Замены. Появившийся на 71-й минуте на поле испанец Ольмо дважды ассистировал партнерам, забившим решающие голы (и еще дважды мог забить сам). Вышедший в этом же матче четырьмя минутами раньше хорват Оршич, принял участие в обоих голах, которые помогли перевести игру в дополнительное время.

Грилиш вступил в игру на 69-й минуте и поучаствовал в обоих забитых мячах Англии. И, наконец, Довбик вышел на 106-й минуте и успел отметиться победным голом для Украины.

Герои. Ольмо вы помните – этот чувак буквально ломится сразу в три номинации. По голу и ассисту (при двух голах их команды в матче) у чеха Холеша и Зинченко. Учитывая значимость и хронометраж второго гола Украины, можно отдать предпочтение Александру. Ну а как тогда быть с Зоммером, чей парированный пенальти вывел в четвертьфинал Швейцарию?

Антигерои. Без вариантов - оба удаленных. Де Лигт и Даниэльссон. Причем, если игру рукой голландца еще можно рассматривать, как своего рода несчастный случай, то швед и Беседина вывел из строя, и свою команду подставил, переведя ее в положение отбивающейся и проигравшей в итоге.

Лучший гол. Долгое время на это звание претендовал первый мяч 1/8 финала, забитый датчанином Дольбергом, но потрясающий выстрел француза Погба снял все вопросы.

Итоги 1/8 финала. Удовлетворен проходом Дании, Италии и Испании. Чехия и Швейцария болеть за себя заставили. Как бы изначально болел за Бельгию, но осадочек остался: португальцы поражения заслужили меньше, чем кто-либо. Англия – единственная команда, с которой уже хотелось бы попрощаться. Украина, понятное дело, у нас идет вне конкурса. Но за нее не стыдно.

Анонсы. Швейцария – Испания. Буду за испанцев, которые нравятся с каждым матчем все больше. "Швейцары" уважать себя заставили, но смогут ли выдумать лучше?

Бельгия – Италия. Если бы кто-то сказал накануне турнира, что в этой паре буду за итальянцев, поднял бы его на смех . Тем не менее, это именно так. Подкупили игрой.

Дания – Чехия. Обе хороши по-своему, за обеих болел в свое время на других Евро. Но все же датчане как-то милее сердцу и больше отвечают моим футбольным вкусам, что ли.

Украина – Англия. Помимо всего прочего, искренне желаю британцам вылета: они самые скучные. Жаль, что попали на нас: боюсь, миссия невыполнима. Но закончу как в прошлый раз – надежда умирает последней…

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