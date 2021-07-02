Бельгия - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 02.07.2021

2 июля. 22:00. Евро-2020. 1/4 финала

Мюнхен. "Алльянц Арена"

Бельгия - Италия

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Телетрансляция - ТК Украина, Футбол 1

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Пара Бельгия - Италия - единственная ожидаемая в 1/4 финала Евро. Лишь эта встреча логично виделась ещё до начала турнира. Более того - обе сборные впечатлили, пожалуй, больше всех других. Победили трижды в групповом турнире с разницей мячей 7:1 и 7:0 соответственно, продемонстрировали наибольшие прочность и яркость. Правда, называть матч досрочным финалом не стоит. Во-первых, на этом полном сюрпризов Евро таких не бывает и все возможно. И во-вторых, обе не впечатлили в 1/8 финала. Но эпическая битва точно ожидается.

Итальянцы уже с 31-им матчем подряд без поражений - рекордом сборной всех времен. Прежде, чем пропустить в дополнительное время от австрийцев (2:1), они побили также рекордную "сухую" серию, выйдя на 1168 минут. Серия побед увеличилась до 12-ти, в 11-ти из них триумфатор забивал более одного мяча. Настроение в сборной и вокруг, вера в нее по-прежнему захлестывают. А сложная 1/8 финала прежде всего вызвала параллели с Австралией-2006. Тогда также был легкий групповой турнир, неожиданно крайне сложная 1/8 финала и далее путь к победе.

Капитан Чемпиона Мира-2006 Фабио Каннаваро не желает сравнивать сборные, но отмечает отличный симбиоз этой, ее яркую игру. Он и тренер сборной-2016 Антонио Конте заявляют, что 31 матч без поражений - точно не случайность. Антонио отмечает четкую структуру и ДНК сборной, ее игру как настоящая команда. А наставник сборной-2021 Роберто Манчини считает, что страдания против Австрии послужили весьма полезным уроком. Да и в итоге заявил, что его подопечные нанесли 26 ударов и заслужили победу. Их уверенность в себе на высоте.

"Красные дьяволы" также довольны собой. Они очень сильны, четко прошли групповой турнир, выдержали очень непростой матч в 1/8 финала и выбили действующего Чемпиона Европы - Португалию (1:0). Опорник Юри Тилеманс заявил, что научились страдать, бороться, чего не хватало на Евро-2016, когда, в частности, буднично проиграли Италии. Тилеманс и Аксель Витсель заявляют, что сборная не может больше позволить себе так отдавать владение мячом, как португальцам во втором тайме. Впрочем, ее умение и доминировать, и отбиваться по ситуации весьма полезно.

И вправду интересно, как пойдет игра. Каннаваро считает, что Бельгия сильнее индивидуально, 4-5 игроков могут решить все сами, Италия же сильнее как команда. Витсель фактически согласился с этим. В Италии игроки и тренер заявляют, что не откажутся от своего стиля игры. О нем, о владении мячом и прессинге говорят и Витсель, и Тилеманс, и их тренер Роберто Мартинес. Также важна скорость Леонардо Спинаццолы (лидер всего турнира), Джованни Ди Лоренцо, Федерико Кьезы против медленных и возрастных Алдервейрелда, Вермалена, Вертонгена.

С другой стороны, бельгийцы очень сильны и организованы, опытные защитники хорошо прикрывают, Куртуа выручает в воротах. В центре поля они также опасны для кого угодно, как и в быстрых атаках. Быстрое движение Торгана Азара принесло победный гол в 1/8. По точности пасов на чужую половину поля трое из четырех первых на турнире - из их лагеря. А если не получится - они готовы эффективно отбиваться. В чем как раз нынешние итальянцы не очень сильны.

В конце концов, бельгийцы первые в рейтинге ФИФА, о чем Манчини напомнил уже несколько раз. Даже назвал их лучшими в мире вместе с Францией.

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Кадры

В Бельгии говорят лишь об одном. О травмах Кевина Де Брейне и Эдена Азара в матче против Португалии. Они не тренировались с того времени и под большим вопросом. Мартинес говорит о гонке против времени в попытке подготовить их к матчу. Появление кого-либо из них в стартовом составе станет огромным сюрпризом. И, если Азар-старший в слабой форме и сейчас вовсе не среди лидеров сборной, то без КДБ, с чем согласны все, "красные дьяволы" сильно ослабеют. Все отмечают прежде всего его футбольный ум, а Мартинес и вовсе называет лучшей "десяткой" в мире.

Заменят их, скорее всего, Дрис Мертенс и Янник Феррейра-Карраско. Игроки совсем иного плана - чистый форвард и мощный силовой полузащитник. Оба ещё и не в лучшей форме на турнире. Но выбора нет. Полагаются на знакомство игрока "Наполи" Мертенса с итальянцами. Он сам даже назвал себя немного итальянцем. Ну а больше полагаются на Ромелу Лукаку. У бельгийского бизона 46 голов в 45-ти последних матчах за сборную, из них три на этом турнире. Причем он еще вовсе не вышел на пик. Всех итальянцев спрашивали о том, как собираются останавливать его.

Останавливать лучшего игрока Серии А сезона 2020/21 Франческо Ачерби собирается командно. При этом напоминая, что в трех из четырех очных встреч в лиге не позволил ему забить. Тандем Бонуччи-Кьеллини не позволил в пяти из шести в лиге и Кубке. Возможно, он воссоединится, ведь Джорджо, не игравший со второго тура, тренируется в общей группе. Там же и правый защитник Флоренци, но он все же вряд ли отберет место у Ди Лоренцо. Также дилемма в центре поля - Локателли или Верратти? И на правом фланге - Берарди или автор гола против австрийцев Кьеза?

Автор еще одного гола в ворота австрийцев Пессина почти наверняка вновь останется в запасе. В этом и главное преимущество Италии над Бельгией - длинная скамья запасных и отличная форма всех игроков без исключения. Хотя и Кьеллини заявлял, что говорить об одном Лукаку - значит, оскорблять всю сильную сборную Бельгии.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар, Мертенс, Карраско, Лукаку

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Очные матчи

В очных встречах преимущество Италии очевидно. 14 побед, четыре ничьи и всего три поражения с общей разницей мячей 43:24. Правда, если считать лишь последние 70 лет, у "адзурри" остаются восемь побед против четырех ничьих и трех поражений. А в последних восьми встречах счет и вовсе почти равный - три победы, три ничьи, два поражения. На крупных турнирах итальянцы гораздо сильнее - три победы и ничья с общим счетом 8:1. Среди них и 2:0 на Евро-2016 в групповом турнире с голами Эммануэле Джаккерини и Грациано Пелле.

Из тех, кто получил в том матче игровые минуты, в нынешней заявке на Евро у Италии остались лишь Бонуччи, Кьеллини и Иммобиле. У бельгийцев таких гораздо больше - Вермален, Вертонген, Куртуа, Алдервейрелд, Витсель, Эден Азар, Лукаку, Де Брейне, Мертенс и Карраско.

Главный арбитр

Славко Винчич судил сборную Бельгии лишь однажды. В Лиге Наций-2020 она переиграла датчан со счетом 4:2, получив одну желтую карточку. Сборная Италии же под его присмотром переигрывала Албанию в Отборе на Чемпионат Мира-2018 и Болгарию в Отборе на следующий ЧМ. С одинаковым счетом - 2:0, с назначенным в ее пользу пенальти в каждом из матчей. И в целом с тремя желтыми карточками. На этом турнире он пенальти не назначал. Лишь показал одну желтую карточку участникам матча Испания - Швеция (0:0) и четыре - участникам матча Швейцария - Турция (3:1).

Прогноз: Бельгия - Италия 1:1, доп. вр. 1:2

Бельгийцы более талантливы, более опытны, гораздо больше поиграли в решающих стадиях Лиги Чемпионов и за сборную. Их золотое поколение уже немолодо, и это может быть его последний шанс. А путь итальянцев лишь начинается, и они еще не доказывали себя против команд уровня Португалии. Также Мертенс и Лукаку отлично их знают. Торган Азар даже считает, что они оставят больше простора для контратак, чем португальцы. Но все же без Де Брейне и Эдена будет тяжело. Как и без сильной скамьи запасных. Она должна решить в овертайме, как против Австрии.