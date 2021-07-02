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Бельгия - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 02.07.2021

ЕВРО-2020
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Досрочный финал?

Бельгия - Италия. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 02.07.2021

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

2 июля. 22:00. Евро-2020. 1/4 финала

Мюнхен. "Алльянц Арена"

Бельгия - Италия

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Телетрансляция - ТК Украина, Футбол 1
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Пара Бельгия - Италия - единственная ожидаемая в 1/4 финала Евро. Лишь эта встреча логично виделась ещё до начала турнира. Более того - обе сборные впечатлили, пожалуй, больше всех других. Победили трижды в групповом турнире с разницей мячей 7:1 и 7:0 соответственно, продемонстрировали наибольшие прочность и яркость. Правда, называть матч досрочным финалом не стоит. Во-первых, на этом полном сюрпризов Евро таких не бывает и все возможно. И во-вторых, обе не впечатлили в 1/8 финала. Но эпическая битва точно ожидается.

Итальянцы уже с 31-им матчем подряд без поражений - рекордом сборной всех времен. Прежде, чем пропустить в дополнительное время от австрийцев (2:1), они побили также рекордную "сухую" серию, выйдя на 1168 минут. Серия побед увеличилась до 12-ти, в 11-ти из них триумфатор забивал более одного мяча. Настроение в сборной и вокруг, вера в нее по-прежнему захлестывают. А сложная 1/8 финала прежде всего вызвала параллели с Австралией-2006. Тогда также был легкий групповой турнир, неожиданно крайне сложная 1/8 финала и далее путь к победе.

Капитан Чемпиона Мира-2006 Фабио Каннаваро не желает сравнивать сборные, но отмечает отличный симбиоз этой, ее яркую игру. Он и тренер сборной-2016 Антонио Конте заявляют, что 31 матч без поражений - точно не случайность. Антонио отмечает четкую структуру и ДНК сборной, ее игру как настоящая команда. А наставник сборной-2021 Роберто Манчини считает, что страдания против Австрии послужили весьма полезным уроком. Да и в итоге заявил, что его подопечные нанесли 26 ударов и заслужили победу. Их уверенность в себе на высоте.

"Красные дьяволы" также довольны собой. Они очень сильны, четко прошли групповой турнир, выдержали очень непростой матч в 1/8 финала и выбили действующего Чемпиона Европы - Португалию (1:0). Опорник Юри Тилеманс заявил, что научились страдать, бороться, чего не хватало на Евро-2016, когда, в частности, буднично проиграли Италии. Тилеманс и Аксель Витсель заявляют, что сборная не может больше позволить себе так отдавать владение мячом, как португальцам во втором тайме. Впрочем, ее умение и доминировать, и отбиваться по ситуации весьма полезно.

И вправду интересно, как пойдет игра. Каннаваро считает, что Бельгия сильнее индивидуально, 4-5 игроков могут решить все сами, Италия же сильнее как команда. Витсель фактически согласился с этим. В Италии игроки и тренер заявляют, что не откажутся от своего стиля игры. О нем, о владении мячом и прессинге говорят и Витсель, и Тилеманс, и их тренер Роберто Мартинес. Также важна скорость Леонардо Спинаццолы (лидер всего турнира), Джованни Ди Лоренцо, Федерико Кьезы против медленных и возрастных Алдервейрелда, Вермалена, Вертонгена.

С другой стороны, бельгийцы очень сильны и организованы, опытные защитники хорошо прикрывают, Куртуа выручает в воротах. В центре поля они также опасны для кого угодно, как и в быстрых атаках. Быстрое движение Торгана Азара принесло победный гол в 1/8. По точности пасов на чужую половину поля трое из четырех первых на турнире - из их лагеря. А если не получится - они готовы эффективно отбиваться. В чем как раз нынешние итальянцы не очень сильны.

В конце концов, бельгийцы первые в рейтинге ФИФА, о чем Манчини напомнил уже несколько раз. Даже назвал их лучшими в мире вместе с Францией.

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Кадры

В Бельгии говорят лишь об одном. О травмах Кевина Де Брейне и Эдена Азара в матче против Португалии. Они не тренировались с того времени и под большим вопросом. Мартинес говорит о гонке против времени в попытке подготовить их к матчу. Появление кого-либо из них в стартовом составе станет огромным сюрпризом. И, если Азар-старший в слабой форме и сейчас вовсе не среди лидеров сборной, то без КДБ, с чем согласны все, "красные дьяволы" сильно ослабеют. Все отмечают прежде всего его футбольный ум, а Мартинес и вовсе называет лучшей "десяткой" в мире.

Заменят их, скорее всего, Дрис Мертенс и Янник Феррейра-Карраско. Игроки совсем иного плана - чистый форвард и мощный силовой полузащитник. Оба ещё и не в лучшей форме на турнире. Но выбора нет. Полагаются на знакомство игрока "Наполи" Мертенса с итальянцами. Он сам даже назвал себя немного итальянцем. Ну а больше полагаются на Ромелу Лукаку. У бельгийского бизона 46 голов в 45-ти последних матчах за сборную, из них три на этом турнире. Причем он еще вовсе не вышел на пик. Всех итальянцев спрашивали о том, как собираются останавливать его.

Останавливать лучшего игрока Серии А сезона 2020/21 Франческо Ачерби собирается командно. При этом напоминая, что в трех из четырех очных встреч в лиге не позволил ему забить. Тандем Бонуччи-Кьеллини не позволил в пяти из шести в лиге и Кубке. Возможно, он воссоединится, ведь Джорджо, не игравший со второго тура, тренируется в общей группе. Там же и правый защитник Флоренци, но он все же вряд ли отберет место у Ди Лоренцо. Также дилемма в центре поля - Локателли или Верратти? И на правом фланге - Берарди или автор гола против австрийцев Кьеза?

Автор еще одного гола в ворота австрийцев Пессина почти наверняка вновь останется в запасе. В этом и главное преимущество Италии над Бельгией - длинная скамья запасных и отличная форма всех игроков без исключения. Хотя и Кьеллини заявлял, что говорить об одном Лукаку - значит, оскорблять всю сильную сборную Бельгии.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар, Мертенс, Карраско, Лукаку

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Жоржиньо, Верратти, Барелла, Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Очные матчи

В очных встречах преимущество Италии очевидно. 14 побед, четыре ничьи и всего три поражения с общей разницей мячей 43:24. Правда, если считать лишь последние 70 лет, у "адзурри" остаются восемь побед против четырех ничьих и трех поражений. А в последних восьми встречах счет и вовсе почти равный - три победы, три ничьи, два поражения. На крупных турнирах итальянцы гораздо сильнее - три победы и ничья с общим счетом 8:1. Среди них и 2:0 на Евро-2016 в групповом турнире с голами Эммануэле Джаккерини и Грациано Пелле.

Из тех, кто получил в том матче игровые минуты, в нынешней заявке на Евро у Италии остались лишь Бонуччи, Кьеллини и Иммобиле. У бельгийцев таких гораздо больше - Вермален, Вертонген, Куртуа, Алдервейрелд, Витсель, Эден Азар, Лукаку, Де Брейне, Мертенс и Карраско.

Главный арбитр

Славко Винчич судил сборную Бельгии лишь однажды. В Лиге Наций-2020 она переиграла датчан со счетом 4:2, получив одну желтую карточку. Сборная Италии же под его присмотром переигрывала Албанию в Отборе на Чемпионат Мира-2018 и Болгарию в Отборе на следующий ЧМ. С одинаковым счетом - 2:0, с назначенным в ее пользу пенальти в каждом из матчей. И в целом с тремя желтыми карточками. На этом турнире он пенальти не назначал. Лишь показал одну желтую карточку участникам матча Испания - Швеция (0:0) и четыре - участникам матча Швейцария - Турция (3:1).

Прогноз: Бельгия - Италия 1:1, доп. вр. 1:2

Бельгийцы более талантливы, более опытны, гораздо больше поиграли в решающих стадиях Лиги Чемпионов и за сборную. Их золотое поколение уже немолодо, и это может быть его последний шанс. А путь итальянцев лишь начинается, и они еще не доказывали себя против команд уровня Португалии. Также Мертенс и Лукаку отлично их знают. Торган Азар даже считает, что они оставят больше простора для контратак, чем португальцы. Но все же без Де Брейне и Эдена будет тяжело. Как и без сильной скамьи запасных. Она должна решить в овертайме, как против Австрии.

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В статье: Роберто Манчини Италия Бельгия Роберто Мартинес Евро-2020 Прогнозы
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 11:00
В начале чемпионата, говорили что слабые были соперники у итальянцев.... Посмотрим! Лично мне Бельгия больше нравится!
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.