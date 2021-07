Любитель перекусить, отличник в учебе и спаситель детей. Необычные истории игроков сборной Англии

UA-Футбол в рамках партнерства с британским изданием The Guardian публикует профайлы основных игроков сборной Англии, которые подготовили журналисты Саймон Бартон, Джон Ашдаун и Джон Брюин. Особенность этих профайлов в том, что основной акцент в них сделан не на футболе, а на жизненных историях футболистов

Джордан Пикфорд, 7 марта 1994

Вратарь, "Эвертон"

Несмотря на несколько ошибок, его сезон запомнится прежде всего жестким фолом против Вирджила ван Дейка, который остался безнаказанным в ливерпульском дерби. Отец Джордана, Ли, изменил свою настоящую фамилию Пигфорд на Пикфорд, так как устал, что его называют свиньей (в английском языке Pig (пиг) переводится именно так). Его дед, Бари, все еще остается Пигфордом, а сам Джордан временами зовет его "живодером". Сам Джордан больше известен как Пикки. Маленький Пикки стал очень знаменит в 2017-м году, когда, перейдя в "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, стал самым дорогим английским голкипером. Его первый опыт игры в футбол пришелся за команду "Алфретон-Таун" - отец возил его на матчи, а он сидел сзади и ел курицу. На его ботинках вышита фраза "Get the rave on". "Мой брат на шесть лет старше меня, и он меня втянул", - говорит он о рэйв-музыке.

Бен Чилвелл, 21 декабря 1996

"Челси", Защитник

Нерегулярный игрок при Томасе Тухеле в сборной борется с Люком Шоу за место слева в обороне. В возрасте от 12 до 16 лет Бен одновременно посещал футбольную академию "Лестера" и академию в Нортгемптоншире по игре в крикет. "Вероятно, я был лучше в крикете, чем в футболе. Однако это просто не та динамика", - говорил когда-то Чилвелл. Помимо этого, он также играл в баскетбол за школу и, по словам учителя, "мог творить ужасные вещи на батуте". Находясь в аренде в "Хаддерсфилде" в 2015- году, Дэвид Вангер отвел его в сторону и сказал, что Бен может стать одним из лучших левых защитников в мире, если будет продолжать работать. Еще одна страсть Чилвелла - головные уборы. "У меня есть коллекция: бейсболки, кепки для дальнобойщиков, шапочки".

4 years later pic.twitter.com/7O4bDX5mrQ — Ben Chilwell (@BenChilwell) July 2, 2021

Люк Шоу, 12 июля 1995

"Манчестер Юнайтед", Защитник

Прекрасный сезон в "Юнайтед", в котором Шоу провел больше матчей и забил больше голов, чем когда-либо до этого за последние семь лет. В мартовских матчах за сборную он сыграл трижды, что почти столько же, сколько и за четыре года до этого (четыре). "Я просто хочу забыть ошибки, которые совершал ранее и Гарет (Саутгейт) помог мне сделать это", - сказал Шоу в марте. Он также смог вернуться после публичной критики Жозе Моуриньо в его адрес, которую португалец любил использовать, когда был тренером "МЮ". "Это было очень тяжелое время", - вспоминает Шоу.

Кайл Уокер, 28 мая 1990

"Манчестер Сити", Защитник

Когда в 2008-м году Уокер ушел в аренду из "Шеффилд Юнайтед" в "Нортгемптон", он в 18-летнем возрасте отправился на машине своего отца в это 100-мильное путешествие. "Я никогда раньше не ездил по автомагистрале. Мой отец был ошеломлен". Спустя 12 лет Кайл отказался праздновать свой единственный гол в сезоне, забитый в ворота "Шеффилд Юнайтед". "Тут живут мои мама и папа, поэтому я не могу праздновать этот гол". Наставник "горожан" Пеп Гвардиола недавно хвалил Уокера за фантастический уровень игры, который тот показывает на протяжении последних четырех лет. Также Пеп говорил, что защитник, который во время карантина устроил дома вечернику с участием двух женщин, всегда был человеком порядочным и спокойным.

Гарри Магуайр, 5 марта 1993

"Манчестер Юнайтед", Защитник

Второй сезон подряд Магуайр проводит на поле больше времени, нежели любой другой игрок "Манчестер Юнайтед", включая вратарей. Центральный защитник с гранитными бровями впервые был заменен лишь в мае из-за полученной травмы. За сборную он не доиграл всего один матч до конца, когда выходил в старте. Гарри был удален на "Уэмбли" в игре против Дании, которая прошла в октябре прошлого года. Бывший учитель в католической средней школе Святой Марии в Честерфилде говорит, что Магуайр был очень способным учеником и продолжил бы изучать бизнес или математику, если бы футбол не помешал. Как Лесли Марк Хьюз и Джозеф Кевин Киган, Джейкоб Гарри Магуайр чаще всего известен под своим вторым именем.

Джон Стоунз, 28 мая 1994

"Манчестер Сити", Защитник

Стоунз один из тех, кто мог бы пропустить Евро, если бы турнир был проведен в прошлом году. Он не играл на международном уровне в 2020-м году, но в прошедшей кампании он ожил, чему способствовала работа в тандеме с Рубеном Диашем. Во время учебы в Гимназии Пенистона Джон учился вместе с игроком в крикет Кэтрин Брант, бывшим защитником Суперлиги Кираном Хайдом и серебряным призером Олимпийских игр Хизер Армитидж. По словам Стоунза, его любимая песня в караоке - Эми Уайнхаус "Валери".

Киран Триппьер, 18 сентября 1990

"Атлетико", Защитник

Парень из Ланкашира стал первым англичанином после Дэвида Бекхэма, который выиграл Ла Лигу. С юных лет болельщик "МЮ", он прошел академию "Ман Сити", и стал третьим английским футболистом, который забивал в полуфинале Чемпионата мира. До него это делали Бобби Чарльтон и Гарри Линекер. Его гол со штрафного в стиле Бекхэма вселил в нацию надежду, прежде чем все обернулось провалом. После 10-недельной дисквалификации он вернулся в марте и вновь стал важной частью команды Диего Симеоне.

Рис Джеймс, 8 декабря 1999

"Челси", Защитник

Его сестра, Лорен - нападающий женской команды "Манчестер Юнайтед", в то время, как старший брат использует скорость для игры на фланге, а недавно еще и сумел приспособиться к игре в тройке защитников. Джеймс, который рассказывал о расистских оскорблениях в социальных сетях, посвятил большую часть свободного времени "Felix Project". Он работал курьером и разносил излишки еды, которые могли быть уничтожены, нуждающимся. Над кроватью Джеймса висит особенная футболка "Челси", которую ему в девятилетнем возрасте подарил капитан "синих" Джон Терри.

Джордан Хендерсон, 17 июня 1990

"Ливерпуль", Полузащитник

Не будем вспоминать, что в прошлом сезоне Джордан провел много времени в качестве центрального защитника. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп настаивал, что его выступления на другой позиции доказали, что Хендерсон - очень умный футболист. Лидерство и универсальность делают Хендо идеальным английским игроком, однако травма паха, полученная еще в февраля, долгое время держала его вне игры. Хендерсон любит на завтрак яичницу и тосты с черникой. "Многие говорят, что это странно, но попробуйте, вам понравится", - говорит сам игрок.

Journalists need some practice ???? 5-2 pic.twitter.com/SnjXZdizgZ — Jordan Henderson (@JHenderson) June 24, 2021

Фил Фоден, 28 мая 2000

"Манчестер Сити", Полузащитник

Спустя два года после того, как Пеп Гвардиола назвал 19-летнего Фодена самым талантливым футболистом, с которым он работал, в его карьере случился прорыв. Он провел в старте менее половины матчей сезона, но сумел провести ряд ярких поединков, среди которых встреча с "Ливерпулем" в феврале. Он также стал лучшим игроком финала кубка Лиги. Вместе со своими отцом, в честь которого он и был назван, Фил-младший любит проводить время на рыбалке. В свое время он даже пропустил свою первую церемонию награждения за победу в АПЛ, так как хотел рыбачить с отцом в тот день.

Джек Грилиш, 10 сентября 1995

"Астон Вилла", Полузащитник

Игра Грилиша в последнем сезоне была настолько хороша, что это вынудило сдержанного Саутгейта взять игрока на Евро, а тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса назвать Джека лучшим игроком АПЛ. Критики игрока часто говорят, что статистика Джека набивается из-за его постоянных нырков, хотя главная проблема для самого Грилиша - нетрезвое вождение, из-за которого в декабре его лишили водительских прав на девять месяцев.

Деклан Райс, 14 января 1999

"Вест Хэм", Полузащитник

Райс играет на позиции опорника прямо перед четверкой защитников. Здесь его игровая дисциплина и надежность должна помочь креативным игрокам больше времени проводить в атаке (среди них, лучший друг Деклана - Мейсон Маунт). Это не совсем легкий путь. Райс играл за Ирландию на молодежном уровне, проведя за сборную три матча, прежде чем был заигран за Англию, а из академии "Челси" был отчислен еще в юном возрасте. Сам игрок объясняет это низким ростом. "Это я сейчас большой парень, а тогда был совсем крошечным. Затем я сильно вырос. Но перед этим я был как Бэмби на льду".

Калвин Филлипс, 2 декабря 1995

"Лидс", Полузащитник

"Йоркширский Пирло" во многом обязан своим международным статусом Марсело Бьелсе. Когда аргентинец возглавил "Лидс", его первой задачей было встретиться с каждым игроком и объяснить каждому его позицию на поле. "Он посмотрел на меня и сказал, что я буду играть бокс-ту-бокс. Я был несколько обижен, так как мог выполнять и другую роль на поле". Но в "Лидсе" многие игроки раскрылись иначе, в том числе и сам Филлипс. Калвин вырос в том же районе Лидса, откуда родом Алан Беннетт. Он много времени проводил на ферме, прежде чем пошел в академию "Лидса" в возрасте 14 лет. С тех пор он всегда оставался там, хотя в 2019-м году потребовалось вмешательство его бабушки на фоне интереса со стороны "Астон Виллы".

Мейсон Маунт, 10 января 1999

"Челси", Полузащитник

"Не хочу подливать масла в огонь из-за того, что он мой сын", - с улыбкой заявил Фрэнк Лэмпард на одной из пресс-конференций в ноябре прошлого года. Маунт стал громоотводом для критики после слабого старта "Челси". Но ворчания потом утихли, а Мейсон стал важным игроком в команде Тухеля, который назвал Маунта футболистом, который умеет все. Будучи уроженцем Портсмута, ему удалось попасть в первую команду "Челси" после нескольких аренд в "Витесс" и "Дерби". Маунт снял на видео, как в 2019-м году разыграл своего спящего друга Райса, после чего ролик стал вирусным. Маунт, по словам Деклана, очень любит перекусить. "Его чемодан похож на закусочную. Он всегда голоден".

Букайо Сака, 5 сентября 2001

"Арсенал", Полузащитник

Яркая звездочка "Арсенала" в достаточно неудачный сезон. Настолько яркая, что можно забыть, что Букайо всего 19 лет. Сака получил четыре пятерки с плюсом и три пятерки в аттестате, включая наивысший бал по бизнес-исследованиям. Эти результаты были достигнуты даже несмотря на то, что большую часть свободного времени он уделял футболу. "Мы играли часами. Мой папа и брат хотели возвращаться домой, но я не разрешал им, пока не побеждал сам". Сака прошел через академию "Арсенала", а главным источником вдохновения оставалась фотография Джека Уилшира. "Я видел её каждый день и говорил себе, что путь в первую команду всегда открыт". Его путь к долгой международной карьере также кажется очевидным.

Харри Кейн, 28 июля 1993

"Тоттенхэм", Нападающий

Настоящий капитан сборной Англии очень боялся получить травму перед турниром, но его проблемная лодыжка в порядке и он готов. Впереди - бурное лето, и, похоже, свой последний матч за "Тоттенхэм" он уже сыграл. Спортивный талант Кейна не ограничивается спортом. Он любит своих собак, а также несколько раз говорил, что хочет попробовать силы в NFL после конца футбольной карьеры. Харри также заслужил похвалу от крикетчика Вирата Кохли после его видео, на котором он показывает свои навыки игры в мяч в тренажерном зале.

Harry Kane posing with two unimpressed dogs #ENG pic.twitter.com/baEkW3VtRQ — Footballers with animals (@ftbllrswanimals) June 13, 2021

Рахим Стерлинг, 8 декабря 1994

"Манчестер Сити", форвард

Стерлинг в апреле сказал, что прошлый сезон был очень странным, и с этим трудно спорить. Временами он был капитаном "Манчестер Сити", однако в некоторых важных матчах Лиги Чемпионов оставался на скамейке запасных. Тем не менее он всегда оставался ключевым игроком в команде Саутгейта. Второе имя Стерлинга - Шакил, в честь звезды NBA Шакила О'Нила, он получил от бабушки, а свой стиль бега от мамы, которая долгое время занимались этим видом спорта. Рахим полон решимости использовать свой статус для борьбы с расизмом в футболе и планирует создать фонд помощи обездоленным детям.

Маркус Рашфорд, 31 октября 1997

"Манчестер Юнайтед", форвард

Национальный герой и бич правых. Человек-паук получил силы после укуса паука, Халк - после излучения, а у Рашфорда были серьезные проблемы со спиной в январе 2020-го года. "Это мешало мне делать практически все. Я решил сосредоточиться на том, что поможет мне превратить негатив в позитив и помочь тем, кто в этом нуждался". С тех пор он заставил правительство два раза изменить ситуацию с бедностью детского питания и помог собрать миллионы на школьные обеды. И открыл детский книжный клуб. И написал книгу по саморазвитию. И забил кучу голов. Из других новостей, связанных с едой, недавние вопросы и ответы в Twitter показали, что он предпочитает жаркое по воскресеньям, добавляет ложку сахара в чай ​​и хранит кетчуп в холодильнике, а не в шкафу.