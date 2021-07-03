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Любитель перекусить, отличник в учебе и спаситель детей. Необычные истории игроков сборной Англии

ЕВРО-2020
(1 голосов)

Изучаем будущего соперника "сине-желтых" с необычной стороны

Любитель перекусить, отличник в учебе и спаситель детей. Необычные истории игроков сборной Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол в рамках партнерства с британским изданием The Guardian публикует профайлы основных игроков сборной Англии, которые подготовили журналисты Саймон Бартон, Джон Ашдаун и Джон Брюин. Особенность этих профайлов в том, что основной акцент в них сделан не на футболе, а на жизненных историях футболистов

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Джордан Пикфорд, 7 марта 1994
Вратарь, "Эвертон"

Несмотря на несколько ошибок, его сезон запомнится прежде всего жестким фолом против Вирджила ван Дейка, который остался безнаказанным в ливерпульском дерби. Отец Джордана, Ли, изменил свою настоящую фамилию Пигфорд на Пикфорд, так как устал, что его называют свиньей (в английском языке Pig (пиг) переводится именно так). Его дед, Бари, все еще остается Пигфордом, а сам Джордан временами зовет его "живодером". Сам Джордан больше известен как Пикки. Маленький Пикки стал очень знаменит в 2017-м году, когда, перейдя в "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, стал самым дорогим английским голкипером. Его первый опыт игры в футбол пришелся за команду "Алфретон-Таун" - отец возил его на матчи, а он сидел сзади и ел курицу. На его ботинках вышита фраза "Get the rave on". "Мой брат на шесть лет старше меня, и он меня втянул", - говорит он о рэйв-музыке.

Бен Чилвелл, 21 декабря 1996
"Челси", Защитник

Нерегулярный игрок при Томасе Тухеле в сборной борется с Люком Шоу за место слева в обороне. В возрасте от 12 до 16 лет Бен одновременно посещал футбольную академию "Лестера" и академию в Нортгемптоншире по игре в крикет. "Вероятно, я был лучше в крикете, чем в футболе. Однако это просто не та динамика", - говорил когда-то Чилвелл. Помимо этого, он также играл в баскетбол за школу и, по словам учителя, "мог творить ужасные вещи на батуте". Находясь в аренде в "Хаддерсфилде" в 2015- году, Дэвид Вангер отвел его в сторону и сказал, что Бен может стать одним из лучших левых защитников в мире, если будет продолжать работать. Еще одна страсть Чилвелла - головные уборы. "У меня есть коллекция: бейсболки, кепки для дальнобойщиков, шапочки".

Люк Шоу, 12 июля 1995
"Манчестер Юнайтед", Защитник

Прекрасный сезон в "Юнайтед", в котором Шоу провел больше матчей и забил больше голов, чем когда-либо до этого за последние семь лет. В мартовских матчах за сборную он сыграл трижды, что почти столько же, сколько и за четыре года до этого (четыре). "Я просто хочу забыть ошибки, которые совершал ранее и Гарет (Саутгейт) помог мне сделать это", - сказал Шоу в марте. Он также смог вернуться после публичной критики Жозе Моуриньо в его адрес, которую португалец любил использовать, когда был тренером "МЮ". "Это было очень тяжелое время", - вспоминает Шоу.

Кайл Уокер, 28 мая 1990
"Манчестер Сити", Защитник

Когда в 2008-м году Уокер ушел в аренду из "Шеффилд Юнайтед" в "Нортгемптон", он в 18-летнем возрасте отправился на машине своего отца в это 100-мильное путешествие. "Я никогда раньше не ездил по автомагистрале. Мой отец был ошеломлен". Спустя 12 лет Кайл отказался праздновать свой единственный гол в сезоне, забитый в ворота "Шеффилд Юнайтед". "Тут живут мои мама и папа, поэтому я не могу праздновать этот гол". Наставник "горожан" Пеп Гвардиола недавно хвалил Уокера за фантастический уровень игры, который тот показывает на протяжении последних четырех лет. Также Пеп говорил, что защитник, который во время карантина устроил дома вечернику с участием двух женщин, всегда был человеком порядочным и спокойным.

Гарри Магуайр, 5 марта 1993
"Манчестер Юнайтед", Защитник

Второй сезон подряд Магуайр проводит на поле больше времени, нежели любой другой игрок "Манчестер Юнайтед", включая вратарей. Центральный защитник с гранитными бровями впервые был заменен лишь в мае из-за полученной травмы. За сборную он не доиграл всего один матч до конца, когда выходил в старте. Гарри был удален на "Уэмбли" в игре против Дании, которая прошла в октябре прошлого года. Бывший учитель в католической средней школе Святой Марии в Честерфилде говорит, что Магуайр был очень способным учеником и продолжил бы изучать бизнес или математику, если бы футбол не помешал. Как Лесли Марк Хьюз и Джозеф Кевин Киган, Джейкоб Гарри Магуайр чаще всего известен под своим вторым именем.

Джон Стоунз, 28 мая 1994
"Манчестер Сити", Защитник

Стоунз один из тех, кто мог бы пропустить Евро, если бы турнир был проведен в прошлом году. Он не играл на международном уровне в 2020-м году, но в прошедшей кампании он ожил, чему способствовала работа в тандеме с Рубеном Диашем. Во время учебы в Гимназии Пенистона Джон учился вместе с игроком в крикет Кэтрин Брант, бывшим защитником Суперлиги Кираном Хайдом и серебряным призером Олимпийских игр Хизер Армитидж. По словам Стоунза, его любимая песня в караоке - Эми Уайнхаус "Валери".

Киран Триппьер, 18 сентября 1990
"Атлетико", Защитник

Парень из Ланкашира стал первым англичанином после Дэвида Бекхэма, который выиграл Ла Лигу. С юных лет болельщик "МЮ", он прошел академию "Ман Сити", и стал третьим английским футболистом, который забивал в полуфинале Чемпионата мира. До него это делали Бобби Чарльтон и Гарри Линекер. Его гол со штрафного в стиле Бекхэма вселил в нацию надежду, прежде чем все обернулось провалом. После 10-недельной дисквалификации он вернулся в марте и вновь стал важной частью команды Диего Симеоне.

Рис Джеймс, 8 декабря 1999
"Челси", Защитник

Его сестра, Лорен - нападающий женской команды "Манчестер Юнайтед", в то время, как старший брат использует скорость для игры на фланге, а недавно еще и сумел приспособиться к игре в тройке защитников. Джеймс, который рассказывал о расистских оскорблениях в социальных сетях, посвятил большую часть свободного времени "Felix Project". Он работал курьером и разносил излишки еды, которые могли быть уничтожены, нуждающимся. Над кроватью Джеймса висит особенная футболка "Челси", которую ему в девятилетнем возрасте подарил капитан "синих" Джон Терри.

Джордан Хендерсон, 17 июня 1990
"Ливерпуль", Полузащитник

Не будем вспоминать, что в прошлом сезоне Джордан провел много времени в качестве центрального защитника. Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп настаивал, что его выступления на другой позиции доказали, что Хендерсон - очень умный футболист. Лидерство и универсальность делают Хендо идеальным английским игроком, однако травма паха, полученная еще в февраля, долгое время держала его вне игры. Хендерсон любит на завтрак яичницу и тосты с черникой. "Многие говорят, что это странно, но попробуйте, вам понравится", - говорит сам игрок.

Фил Фоден, 28 мая 2000
"Манчестер Сити", Полузащитник

Спустя два года после того, как Пеп Гвардиола назвал 19-летнего Фодена самым талантливым футболистом, с которым он работал, в его карьере случился прорыв. Он провел в старте менее половины матчей сезона, но сумел провести ряд ярких поединков, среди которых встреча с "Ливерпулем" в феврале. Он также стал лучшим игроком финала кубка Лиги. Вместе со своими отцом, в честь которого он и был назван, Фил-младший любит проводить время на рыбалке. В свое время он даже пропустил свою первую церемонию награждения за победу в АПЛ, так как хотел рыбачить с отцом в тот день.

Джек Грилиш, 10 сентября 1995
"Астон Вилла", Полузащитник

Игра Грилиша в последнем сезоне была настолько хороша, что это вынудило сдержанного Саутгейта взять игрока на Евро, а тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса назвать Джека лучшим игроком АПЛ. Критики игрока часто говорят, что статистика Джека набивается из-за его постоянных нырков, хотя главная проблема для самого Грилиша - нетрезвое вождение, из-за которого в декабре его лишили водительских прав на девять месяцев.

Деклан Райс, 14 января 1999
"Вест Хэм", Полузащитник

Райс играет на позиции опорника прямо перед четверкой защитников. Здесь его игровая дисциплина и надежность должна помочь креативным игрокам больше времени проводить в атаке (среди них, лучший друг Деклана - Мейсон Маунт). Это не совсем легкий путь. Райс играл за Ирландию на молодежном уровне, проведя за сборную три матча, прежде чем был заигран за Англию, а из академии "Челси" был отчислен еще в юном возрасте. Сам игрок объясняет это низким ростом. "Это я сейчас большой парень, а тогда был совсем крошечным. Затем я сильно вырос. Но перед этим я был как Бэмби на льду".

Калвин Филлипс, 2 декабря 1995
"Лидс", Полузащитник

"Йоркширский Пирло" во многом обязан своим международным статусом Марсело Бьелсе. Когда аргентинец возглавил "Лидс", его первой задачей было встретиться с каждым игроком и объяснить каждому его позицию на поле. "Он посмотрел на меня и сказал, что я буду играть бокс-ту-бокс. Я был несколько обижен, так как мог выполнять и другую роль на поле". Но в "Лидсе" многие игроки раскрылись иначе, в том числе и сам Филлипс. Калвин вырос в том же районе Лидса, откуда родом Алан Беннетт. Он много времени проводил на ферме, прежде чем пошел в академию "Лидса" в возрасте 14 лет. С тех пор он всегда оставался там, хотя в 2019-м году потребовалось вмешательство его бабушки на фоне интереса со стороны "Астон Виллы".

Мейсон Маунт, 10 января 1999
"Челси", Полузащитник

"Не хочу подливать масла в огонь из-за того, что он мой сын", - с улыбкой заявил Фрэнк Лэмпард на одной из пресс-конференций в ноябре прошлого года. Маунт стал громоотводом для критики после слабого старта "Челси". Но ворчания потом утихли, а Мейсон стал важным игроком в команде Тухеля, который назвал Маунта футболистом, который умеет все. Будучи уроженцем Портсмута, ему удалось попасть в первую команду "Челси" после нескольких аренд в "Витесс" и "Дерби". Маунт снял на видео, как в 2019-м году разыграл своего спящего друга Райса, после чего ролик стал вирусным. Маунт, по словам Деклана, очень любит перекусить. "Его чемодан похож на закусочную. Он всегда голоден".

Букайо Сака, 5 сентября 2001
"Арсенал", Полузащитник

Яркая звездочка "Арсенала" в достаточно неудачный сезон. Настолько яркая, что можно забыть, что Букайо всего 19 лет. Сака получил четыре пятерки с плюсом и три пятерки в аттестате, включая наивысший бал по бизнес-исследованиям. Эти результаты были достигнуты даже несмотря на то, что большую часть свободного времени он уделял футболу. "Мы играли часами. Мой папа и брат хотели возвращаться домой, но я не разрешал им, пока не побеждал сам". Сака прошел через академию "Арсенала", а главным источником вдохновения оставалась фотография Джека Уилшира. "Я видел её каждый день и говорил себе, что путь в первую команду всегда открыт". Его путь к долгой международной карьере также кажется очевидным.

Харри Кейн, 28 июля 1993
"Тоттенхэм", Нападающий

Настоящий капитан сборной Англии очень боялся получить травму перед турниром, но его проблемная лодыжка в порядке и он готов. Впереди - бурное лето, и, похоже, свой последний матч за "Тоттенхэм" он уже сыграл. Спортивный талант Кейна не ограничивается спортом. Он любит своих собак, а также несколько раз говорил, что хочет попробовать силы в NFL после конца футбольной карьеры. Харри также заслужил похвалу от крикетчика Вирата Кохли после его видео, на котором он показывает свои навыки игры в мяч в тренажерном зале.

Рахим Стерлинг, 8 декабря 1994
"Манчестер Сити", форвард

Стерлинг в апреле сказал, что прошлый сезон был очень странным, и с этим трудно спорить. Временами он был капитаном "Манчестер Сити", однако в некоторых важных матчах Лиги Чемпионов оставался на скамейке запасных. Тем не менее он всегда оставался ключевым игроком в команде Саутгейта. Второе имя Стерлинга - Шакил, в честь звезды NBA Шакила О'Нила, он получил от бабушки, а свой стиль бега от мамы, которая долгое время занимались этим видом спорта. Рахим полон решимости использовать свой статус для борьбы с расизмом в футболе и планирует создать фонд помощи обездоленным детям.

Маркус Рашфорд, 31 октября 1997
"Манчестер Юнайтед", форвард

Национальный герой и бич правых. Человек-паук получил силы после укуса паука, Халк - после излучения, а у Рашфорда были серьезные проблемы со спиной в январе 2020-го года. "Это мешало мне делать практически все. Я решил сосредоточиться на том, что поможет мне превратить негатив в позитив и помочь тем, кто в этом нуждался". С тех пор он заставил правительство два раза изменить ситуацию с бедностью детского питания и помог собрать миллионы на школьные обеды. И открыл детский книжный клуб. И написал книгу по саморазвитию. И забил кучу голов. Из других новостей, связанных с едой, недавние вопросы и ответы в Twitter показали, что он предпочитает жаркое по воскресеньям, добавляет ложку сахара в чай ​​и хранит кетчуп в холодильнике, а не в шкафу.

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В статье: Украина Англия
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.