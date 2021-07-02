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Швейцария - Испания 1:1 (по пен. 1:3). Красная Фурия в полуфинале Евро!
Без красивого футбола, зато с характером
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Многие считают, что футболисты - чуть ли не роботы, которые в любую погоду, на любом поле должны показывать класс. Сегодняшний матч показал, почему это не так.
В четвертьфинале Испания и Швейцария предстали смертельно уставшими командами, еле передвигающими ноги по полю. Они так и не восстановились после 120 минут в 1/8 финала, и при первой же возможности переходили с бега на шаг, а затем и вовсе останавливались, словно прикидывая, сколько там еще осталось? Пытка, а не матч.
Смотреть этот футбол было не менее сложно, чем в нем участвовать. Вплоть до 60-й минуты команды на двоих сподобились на один (!) удар в створ ворот.
3 - #ESP are the first side to score at least three thanks to the own goals in a single Grand Tournament (World Cup + European Championship Final) edition ever: two vs Slovakia + one vs #SUI . Luck#EURO2020 #SwitzerlandvsSpain #SUIESP pic.twitter.com/8HSw8ZntaX— OptaJose (@OptaJose) July 2, 2021
Событий было критично мало. Испанцы открыли счет на 8-й минуте благодаря рикошету: Жорди Альба пробил из безнадежной позиции, но Денис Закария подправил мяч точно в ближний угол.
Чем соперники занимались остальные 37 минут до свистка на перерыв - загадка. Вроде, велась какая-то борьба, кто-то пасовал, кто-то принимал, но ничего стоящего не случалось.
Чуть веселее пошло в середине второго тайма, когда Швейцария поняла, что дальше только вылет и пора отдавать последние силы, которые еще оставались. Вскоре "Нати" создали момент для Закарии - мяч после его удара головой пролетел в полуметре от ворот. Испания к тому времени окончательно бросила бегать, и вскоре доигралась: защитники потеряли мяч возле штрафной, и дело кончилось точным ударом Шакири под штангу.
"Нати" ценой колоссальных усилий вернулись в матч, но тут же сами себя и закопали - Фройлер пошел в грубейший подкат, за что увидел красный свет за 15 минут до конца основного времени.
126 - Vs #SUI , Sergio Busquets has equaled Andoni Zubizarreta to be the fifth player to have made the most appearances for the Spanish side #ESP ever after Sergio Ramos (180), Iker Casillas (167), Xavi Hernández (133) & Andrés Iniesta (131). Pillar#EURO2020 #SUIESP pic.twitter.com/i7keigAnkb— OptaJose (@OptaJose) July 2, 2021
Делать было нечего - пришлось менять Шакири и всей командой отходить назад, благо Испания идеями впереди не искрила и шансы дотянуть до серии пенальти проглядывались.
Ближе к 95-й минуте, правда, "Нати" совсем уж подсели и Зоммер чуть ли не единственный сохранял их в игре. И еще помогала плохая реализация испанцев. Было ощущение, что Мората покусал всех в команде, а больше всего Жерара Морено, который не попал в ворота даже без сопротивления с пяти метров.
(-3,3) - Spain's Gerard Moreno #ESP has failed to scored after having a Expected Goals For (xG) total of 3,3, the biggest negative difference for a player in this European Championship Finals (-2,8). Denied#EURO2020 #SUIESP #SwitzerlandvsSpain pic.twitter.com/tkumO5uskT— OptaJose (@OptaJose) July 2, 2021
Ну а если так, то игра перешла в серию пенальти - уже вторую для Швейцарии на турнире. Но если с французами "Нати" пробивали без шансов, то сегодня совсем расклеились, позволив Унаи Симону совершить два сэйва. Зоммер старался отвечать, но с ударами Ольмо, Морено и Оярсабаля не справился. Испания в полуфинале!
Четвертьфинал Евро-2020. Санкт-Петербург. "Крестовский"
Швейцария - Испания - 1:1 (по пен. 1:3)
Голы: Шакири, 69 - Закария, 8 (автогол)
Швейцария: Зоммер - Видмер (Мбабу, 100), Эльведи, Аканджи, Родригес - Закария (Шер, 100), Фройлер - Эмболо (Варгас, 23), Шакири (Соу, 81), Цубер (Фасснахт, 90+1) - Сеферович (Гавранович, 82)
Испания: Симон - Аспиликуэта, Лапорт, Пау Торрес (Алькантара, 113), Альба - Коке (Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри (Родри, 119) - Ферран Торрес (Оярсабаль, 90+1), Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46)
Предупреждения: Видмер, 67, Гавранович, 120+1 - Лапорт, 90+3
Удаление: Фройлер, 77
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