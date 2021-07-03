Алексей Гай: Для игроков сборной Украины есть хорошие примеры Чехии и Швейцарии

Бывший игрок сборной Украины Алексей Гай поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Евро-2020, где «сине-желтые» встретятся с Англией.

- В 2009 году сборная Украины в рамках отборочного матча ЧМ-2010 встречалась с Англией и нанесла ей пока единственное поражение в истории противостояния команд. Тот поединок закончился со счетом 1:0. Наверняка до сих пор остались приятные воспоминания?

- Такие матчи не забываются, тем более победные. Был невероятный настрой всей команды с таким грозным соперником. А еще незабываемая атмосфера вокруг матча с топ-сборной, которая таковой является с тех пор как англичане придумали футбол. Мы показали качественную игру, неимоверную самоотдачу, и как итог добились трудной и значимой победы в истории украинского футбола. Помню, Назаренко забил гол в верхний угол после рикошета от защитника, причем левой ногой, хотя он правша! Радость днепропетровских и украинских болельщиков была огромной. Они своей поддержкой вселили нам уверенность, и это была их немалая заслуга. Мы показали характер, выполнили полностью установку тренерского штаба, что и дало конечный результат. Если мне не изменят память, то это единственное поражение англичан в нашей группе. Когда встречаются две равные команды, то именно характер может сыграть решающую роль в победе, то, что мы сейчас и видим в финальном турнире Евро. Но нужно еще и добавить везения и мастерство отдельных футболистов, все вместе это дает результат.

- Какие шансы на успех нынешней сборной в матче с теми же англичанами в 1/4 финала?

- Я бы не сравнивал тот успех с предстоящим матчем. Прошло много времени, поменялось поколение футболистов. А на счет шансов нынешней сборной? Если взять ее игры на групповой стадии, то шансы расценивались как минимальные. Но после волевой победы над сильной сборной Швеции, и показанной игрой, можно и помечтать о выходе в полуфинал. Тем более в матче против англичан над игроками не довлеет результат. Ребята выполнили задачу, вышли в плей-офф, дошли до 1/4 финала, и теперь в этой обстановке можно замахнуться и на больший успех.

- Сборная провела очень тяжелый матч с дополнительным временем, затратив много сил как физических, так и моральных. Через три дня играть еще с более сильным соперником. Смогут ли восстановить игроки свои кондиции? Ведь именно «физики» не хватало на групповом этапе.

- Да, в трех матчах команда не могла выдерживать высокий темп, и в концовке матчей проседала. Была боязнь, что такое может случиться и в игре со шведами. Но тренерский штаб смог подвести ребят к решающему поединку на хорошем физическом уровне, и как мы видели, все получилось. В дополнительное время мы полностью переиграли соперника, у которого не осталось сил на последний рывок. Правда, нам помогло удаление у шведов, и сборная умело разыграла лишнего, дожав оппонента. И сейчас на фоне феерической победы должны воодушевиться, получить моральную суперкомпенсацию. На победах всегда легче восстанавливаться.

- Что выйдет на первый план в таком матче?

- Прежде всего, настрой, характер, самоотдача и четкое выполнение установки. Это мы все увидели в игре со скандинавами. И, конечно, имеют значение детали: сыграть конструктивно на всех участках поля, в каждой зоне. Думаю, тренерский штаб сможет подобрать ключи к непростому сопернику, и сборная сыграет достойно, с прицелом на результат. Есть хорошие примеры, где сборные Чехии, Швейцарии за счет организации и игровой дисциплины выбили более сильных соперников, голландцев и французов, которые считались фаворитами в этих парах. Украина раз доказала и обыграла сильную команду Швеции. «А сейчас не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете, нашего Шекспира?» как говорил один киногерой из фильма (смеется). Поэтому, встречаем матч с оптимизмом. Все может произойти! Чудеса происходят там, где прикладываются максимум усилий.

Напомним, матч Украина – Англия состоится в субботу, 3 июля. Начало игры в 22:00. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция поединка.