Прекрасны и без Эриксена. 5 факторов, делающих Данию теневым фаворитом Евро

Дания начала Евро с двух поражений на групповом этапе, и по сути единственным обсуждаемым инфоповодом вокруг команды на тот момент было то самое драматичное падение Кристиана Эриксена в игре с финнами, заставившее сотни тысяч зрителей у экранов на время забыть о футболе. С тех пор "алая гвардия" словно преобразилась, разгромно победила в двух матчах кряду и уверенно шагнула в четвертьфинал.

На данной стадии соревнований каждый участник имеет какие-то шансы зацепиться за победу на турнире, и безусловно Данию можно смело записывать в число соискателей трофея. На самом деле коллектив Каспера Юлманна можно назвать даже теневым фаворитом Евро. Такое мнение покажется многим неочевидным, но давайте вместе разберём факторы, которые могут позволить датчанам прыгнуть выше голов и повторить триумф 1992-го года.

1. Качество игры

Во всех без исключения своих матчах на Евро Дания показывала футбол высокой пробы, переиграв своих соперников если не по итоговому счёту, то по качеству игры уж точно. Игру первого тура против Финляндии (0:1) нужно выносить за скобки из-за случившегося с Эриксеном, но и в нём деморализованные на вторую половину встречи датчане набили соотношение ударов 22:1. Другое дело, что чудесным образом из всех них залетел лишь единственный удар финнов от Похьянпало.

Против Бельгии (1:2) коллектив Каспера Юлманна провёл абсолютно образцовый первый тайм, зажав лидером мирового рейтинга ФИФА мощнейшим прессингом. Но Роберто Мартинес ответил блестящей заменой Де Брюйне, перевернувшей игру. О дальнейших играх и говорить нечего – разнос россиян (4:1), хотя до первого гола игра была запертой, и уничтожение Уэльса (4:0), которых "алая гвардия" заставила паниковать все 90 минут.

По созданным голевым возможностям Дания была впечатляющей, о чём прямо говорят показатели ожидаемых голов. В каждой игре Дания превосходила соперника по общей остроте моментов, чего кроме них сумели достичь лишь англичане и итальянцы. Лишь сумасшедший нефарт заставил их отложить вопросы о выходе из группы на последний тур, но дальше их прорвало. Также датчане в лидерах турнира по показателям нанесённым и допущенным (меньше всех) ударов, по передачам в чужую штрафную, по качеству и интенсивности прессинга и многому другому. Если им удастся обрести стабильность и трансформировать всё это в результат, то их может далеко занести по турнирной сетке.

2. Гибкость Каспера Юлманна

Изначально Каспер Юлманн должен был принять сборную уже после Евро, на которое коллектив вывел Оге Харейде, но из-за переноса турнира на год всё изменилось. С тех пор экс-тренер "Нордшелланда" так быстро и качественно сработался с национальной командой, что теперь удивительно вспоминать, что Юлманн вступил в должность лишь год назад.

На дистанции турнира Каспер Юлманн проявил себя как тонкий тактик, способный как адаптироваться к изменениям по ходу игры, так и подготовить сопернику неприятный сюрприз. Под Бельгию был заготовлена идея со смелым персональным прессингом, который полностью обезоружил фаворита на целый тайм. На старте матча с Уэльсом наставник увидел, что его стартовый план не работает, и решился на изменение, предопределившее исход встречи. Кристенсен был передвинут в опорную зону, Дания перешла на 4-3-3, и полностью разбила давление соперника, попутно испортив вечер для Аарона Рэмзи.

Но пожалуй самое главное изменение касалось потери главной звезды Кристиана Эриксена. Юлманн прекрасно понимал, что ему не найти прямой замены лидеру, поэтому взял и сменил схему. Дания перешла на игру в три защитника, и удивительным образом стала выглядеть ещё более цельной командой. Наконец нашлось место на поле для классно пасующего Вестергора, Меле засиял в привычной по "Аталанте" роли латераля, Хейбьерг забрал на себя функции главного плеймейкера команды. Вишенкой на торте стала интеграция в состав Дасмгора, который своей игрой между линий здорово связывает игру датчан в атаке, попутно неся угрозу у ворот.

3. Состав без слабых мест

На первый взгляд состав сборной Дании может показаться непритязательным, ведь кроме Эриксена выделить в нём очевидных звёзд не удаётся. Однако стоит лишь приглядеться, в каких клубах выступают эти ребята, и всё мигом встанет на свои места. Эта команда буквально напичкана игроками ведущих клубов топ-5 европейских чемпионатов, привыкших бороться за наивысшие цели и играть на высочайше уровне каждую неделю в актуальный 2021-му году футбол.

Тот же Каспер Шмейхель вместе с "Лестером" выиграл Кубок Англии и чудом пролетел мимо зоны ЛЧ, зато туда отправился Симон Кьер вместе с "Миланом", лидером обороны которого он является. Кристенсен и вовсе взял эту самую ЛЧ с "Челси", Вестергор выступает в одной из главных прессинг-машин АПЛ "Саутгемтоне", в то время как Меле последние полгода учился у великолепного Гасперини. Хейбьерг потихоньку стал получать заслуженную хорошую прессу с момента перехода в "Тоттенхэм", и по праву входит в число лучших опорников Евро на уровне с Жоржиньо и Бускетсом. А в паре с ним играет сверхнадёжный Дилейни из Дортмунда.

Отсутствие статусных звёзд позволяет Юлманну рассчитывать на большой объём работы от каждого игрока на поле. Тот же Брейтвейт может и интерпретирует игру в духе "Барселоны", но вряд ли полноценно соответствует её уровню по своим техническим характеристикам. Зато он сполна компенсирует это тактической выучкой и классным движением. Поульсен умудрился подняться с "РБ Лейпциг" из третьей лиги на вторую строчку Бундеслиги по итогам минувшего сезона. И Юссуф остался частью "быков" благодаря титанической работе над собой, а вовсе не таланту.

4. Слабая сетка

Дания попала в очень комфортную часть сетки плей-офф. Италия Роберто Манчини блестяще разобралась с топовой Бельгией в 1/4, но в полуфинале их ждёт очередное испытание в виде Испании, которая производит сильнейшее впечатление на этом Евро. У Италии за спиной уже один овертайм, у Испании вообще два. До этого также по эту сторону сетки пали действующие чемпионы Европы и мира Португалия и Франция, и крепкие хорваты. А что Дания? Сначала подарок в виде Уэльса в первом раунде игры на вылет, сейчас очень агрессивная, но всё же одномерная Чехия в четвертьфинале, и постная Англия Гарета Саутгейта в потенциальном полуфинале, если, чем чёрт не шутит, вообще не Украина.

Жребий проложил для "алой гвардии" вполне проходимую дорогу к полуфиналу. Реальной проверки можно ожидать уже от "трёх львов", обладающих богатейшим составом из всех участников. Другое дело, что Гарет Саутгейт ни разу не соответствует уровню своих игроков, и не в состоянии извлечь из них максимум пользы, полностью не раскрывая их таланты. Эта Англия очень осторожна и нерешительна, и при должном сопротивлении с ними запросто можно дойти и до овертаймов, так и распечатав ворота друг друга в основное время. А там всякое возможно. Выход в финал от Дании стал бы настоящей сенсацией, но никак не чудом. С такой сеткой вполне можно и предаться подобным мечтаниям.

5. История

В 1992-м году Дания единственный раз в собственной истории выиграла Евро. Тот триумф оброс множеством баек, а легендарный тактический лайфхак Петере Шмейхеля на том турнире вынудил ФИФА ввести правило, запрещающее вратарям забирать мяч в руки от своего, тем самым навсегда изменив игру. Ныне ворота сборной защищает уже Каспер Шмейхель, и оглядываюсь назад, победа сына на нынешнем чемпионате Европы стала бы намного меньшей сенсацией, чем Шмейхеля-старшего почти 30 лет назад.

Та сборная Дании вообще чудом попала на сам турнир. В Югославии в то время шла гражданская война, и УЕФА отдал их путёвку на Евро "алой гвардии". Тренер той команды Рихард Мёллер-Нильсен вообще получил ту работу случайно, будучи 7 или 8 кандидатом на должность, а накануне первенства и вовсе умудрился поссориться Микаэлем Лаудрупом, лишив сборную главной звезды. Всё это не помешало Дании совершить чудо и выиграть титул.

Из современной команды пожалуй только Каспер Шмейхель, самый возрастной игрок состава, может смутно припомнить ту безумную победу, – тогда ему было 5 лет, а по ту сторону экрана играл его отец. Остальные же знают о том триумфе лишь понаслышке или по дремучим хайлайтам того турнира. Зато многие из них в детстве наверняка мечтали о повторении этот успеха, а ведь мечта – это уже полдела. По крайней мере, эта команда не будет первопроходцами, и она уж точно способна продемонстрировать больше, чем бесконечные затяжки времени Шмейхеля-старшего три десятка лет тому назад.

How to win the Euros back in 1992 ???? pic.twitter.com/cJrhfSn3fX