Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться

Сборную Англии называют одной из самых скучных команд на Евро-2020. Если зрелищность оценивать количеством голов, Англия действительно будет самой скучной. В четырех матчах с ее участием было забито четыре гола. Один гол в среднем за 90 минут – по этому показателю Англия действительно наименее зрелищная команда на чемпионате Европы.

Но важно понять главное об Англии – этот прагматичный, рациональный скучный стиль выбран не потому, что Англия не может играть иначе. “Родоначальники” не побеждали в крупных турнирах с 1966 года. Победа – это главное. И самый верный способ ее достижения – это матчи без пропущенных голов, считает Саутгейт.

Аналитики сборной Англии принялись изучать предстоящих и вероятных соперников “трех львов” сразу после жеребьевки Евро-2020. Просматривались и изучались все поединки соперников Англии в групповом раунде и вероятных противников в стадии плей-офф. Матчи соперников просматривались вживую (когда это было возможно до пандемии), и у мониторов. Аналитики разбивали каждую игру противника сборной Англии на составные части и “сканировали” ее в специальном софте.

Гарет Саутгейт и его помощники проделывали другую работу. Они намотали тысячи миль, постоянно просматривая игроков сборной в матчах АПЛ. Тренер “трех львов” видел свою задачу в том, чтобы слепить из очень талантливой и вариативной группы игроков крепкую и сбалансированную команду, в которой все верили бы идеям тренера и самоотверженно выполняли игровой план.

Давление общества было ошеломляющим. От Англии требовали зрелища. Его не было. Полностью поверили Саутгейту только после исторической победы над Германией.

Итак, в чем состоит план? Англия не хочет пропускать. Часто пропущенные голы являются следствием ошибок. Поэтому Англия не хочет ошибаться. К ошибкам иногда приводит рискованная игра (например, пас через центр). Поэтому Англия не хочет рисковать. От игроков атаки требуется постоянная концентрация, готовность вступать в отбор и напряженная игра без мяча. Поэтому Джек Грилиш в важных матчах выходит только на замену, а Санчо только против Украины впервые сыграет в старте.

Англия изучила победоносный путь Португалии-2016 и Франции-2018. Португалия в победном плей-офф пропустила всего один гол, Франция показала сильную игру в обороне против Уругвая в четвертьфинале и Бельгии в полуфинале.

Итак, Англия не рискует и не ошибается. Но в то же время она ждет ошибок соперников. И все четыре гола Англии были забиты благодаря исключительному командному взаимодействию и умении подловить соперника на секундной невнимательности.

Англия – Хорватия 1:0. Гол Стерлинга (57)

Хорваты пытались персонально действовать по игрокам сборной Англии и практически нейтрализовали соперника. У Англии было не больше трех моментов за игру, но один из них привел к голу. Нельзя обвинить в пропущенном голе одного конкретного игрока сборной Хорватии, но в каждой фазе голевого эпизода они не успевали или принимали ошибочные решения.

Позиционная атака Англии. Ковачич (3) выдвинулся на Стоунза, но защитник “Сити” перевел мяч на фланг на Уокера (1). Перишич (5) застыл в полупозиции. За спиной у него Фоден, впереди Уокер. В итоге он не закрыл никого. Обратите на разворот головы Филлипса (2) – он увидел свободную зону и готов сделать в нее рывок. Интересна и позиция Стерлинга (4) в полуфланге.

Уокер (1) выждал нужный момент и дал пас на ход Филлипсу (2). Брозович (3) смотрит на мяч и не контролирует движение Стерлинга.

Новые игроки на сцене. Йошко Гвардиол (2) играл с Фоденом (3), но когда увидел пас Уокера, отчаянно пытался прервать его подкатом. Безуспешно. Перишич (4) и Ковачич (5) отрезаны пасом. Чалета-Цар (6) выдвинулся на Филлипса (1). Вида (8) контролирует движение Кейна (7). Брозович (9) не контролирует Стерлинга (10).

Филлипс (1) обыграл Чалета-Цара (6). Вида (8) рядом с Кейном (7). Стерлинг (10) начинает рывок. Врсалько (11) расположен слишком широко.

Кейн (7) увел Виду (8). Стерлинг (10) врывается в свободную зону, Брозович (9) по-прежнему смотрит на мяч (9). Филлипс (1) аккуратно выкатил мяч Стерлингу и вингер “Сити” забил свой первый гол на турнире.

Чехия – Англия 0:1. Гол Стерлинга (12).

Голевая комбинация, которая привела к единственному голу Стерлинга в ворота Чехии началась еще с прорыва Сака со своей половины поля. Но интереснее разобрать эпизод уже в завершающей фазе.

Кейн выполнил скидку головой на Грилиша. Обратите внимание на соотношение футболистов в штрафной сборной Вацлика: семь игроков сборной Чехии против двух не самых высоких англичан – Сака (1, 178 см) и Стерлинг (2, 170 см).

Грилиш (3) на замахе убрал двух защитников и готовится сделать подачу на дальнюю штангу. Боржил (4) играет против Сака (1), Калас (5) рядом со Стерлингом (2).

Грилиш (3) отправил мяч. Калас (5) держит Стерлинга (2), Сака (1) опережает Боржила (4).

Но в полете мяча Стерлинг (2) умудрился оторваться от опеки Каласа (5).

Сака (1) не дотянулся до мяча, но дальней штанге уже был сам Стерлинг (2).

Англия – Германия 2:0. Гол Стерлинга (75)

Матч Англии с Германией был очень интересным с тактической точки зрения. Это была игра для ценителей деталей – голевых моментов было не много, но за тем, как команды пытались нейтрализовать друг друга, и найти у соперника изъян, можно было наблюдать бесконечно. Германия не реализовала свои шансы, а Англия выжала максимум. И вновь гол стал Англии стал триумфом коллективного движения.

Англия ускорила циркуляцию мяча, и голевая атака началась с того, что Мюллер (2) не смог помешать Райсу (1) дать пас на Уокера (3).

Уокер (3) развернул корпус и быстро перевел мяч на Стерлинга.

Стерлинг в первом тайме действовал на левом фланге, но после перерыва сместился направо. Рахим (4) принял мяч в полуфланге и вытянул на себя Рюдигера (5). За спиной защитника “Челси” образовалась дыра.

Мюллер (2), Рюдигер (5) и Кроос (6) не помешали Стерлингу (4) дать пас на Кейна (7).

Стерлинг (4) отдал мяч Кейну (7) и продолжил движение вперед. У форварда “Тоттенхэма” мяч просит Грилиш (8), Шоу (9) остался сам на фланге.

Грилиш (8) получил мяч. У защитников сборной Германии закружилась голова, Кейн (7) и Стерлинг (4) готовы выполнить рывок в штрафную. Как интересно отметил Рене Марич в материале The Athletic, контролирует ситуацию только Гозенс (10) на левом фланге, он привык играть персонально в пять защитников в системе “Аталанте”. Гозенс играет по Триппьеру (11), который не участвует в эпизоде. Киммих (12), в свою очередь, если и играет правого защитника в “Баварии”, то только в схеме из четырех беков, поэтому он играет по мячу, и не держит достаточную ширину, чтобы накрыть Шоу (9).

В итоге Грилиш (8) отправил мяч на фланг Шоу (9). Фулбек “Манчестер Юнайтед” отправил мяч в штрафную, Хуммельс (13) играет по Кейну (7), а Гинтер (14) упустил Стерлинга (4). 1:0

Англия – Германия 2:0. Гол Кейна (86)

Второй гол был забит проще. Германия открылась, принялась рисковать и Англия поймала соперника в переходной стадии.

Хуммельс (1) отдает пас Гнабри (2) в центр. Казалось, никаких проблем не будет.

Но получив пас, Гнабри (2) не ожидал появления у своей спиной Шоу (3). Он пытался перевести мяч на Киммиха (4), но Шоу (3) перехватил мяч.

Шоу (3), Грилиш (5) и Кейн (6) находятся практически в одной точке. Впереди только Стерлинг (7). Но защитная пятерка Германии была разрушена, центрхавы отыграны. Гол – дело техники и взаимопонимания.

Хуммельс (1) выдвигается на Шоу (3), Рюдигер (8) контролирует подключение Стерлинга (7). Гинтер (9) остается на растерзание Кейном (6) и Грилишом (5).

Хуммельс (1) не сумел прервать пас Шоу (3) на Грилиша (5). Гинтер (9) застыл в полупозиции.

В итоге Гинтер (9) решил играть по мячу против Грилиша (5). Кейн (6) остался за его спиной, навес, удар головой – 2:0.

Англия создает мало и забивает мало, но каждый мяч был забит после своевременного включения скоростей и потери концентрации у соперника. Единственной командой, которая не пропустила от Англии на Евро стала сборная Шотландии, которая очень самоотверженно сыграла против “трех львов”. Шотландцы не разваливались в прессинге, сохраняли структуру и были сильны в единоборствах. А главное – ни на секунду не теряли концентрацию.