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Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться

ЕВРО-2020
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Четыре гола сборной Англии под микроскопом

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборную Англии называют одной из самых скучных команд на Евро-2020. Если зрелищность оценивать количеством голов, Англия действительно будет самой скучной. В четырех матчах с ее участием было забито четыре гола. Один гол в среднем за 90 минут – по этому показателю Англия действительно наименее зрелищная команда на чемпионате Европы.

Но важно понять главное об Англии – этот прагматичный, рациональный скучный стиль выбран не потому, что Англия не может играть иначе. “Родоначальники” не побеждали в крупных турнирах с 1966 года. Победа – это главное. И самый верный способ ее достижения – это матчи без пропущенных голов, считает Саутгейт.

Аналитики сборной Англии принялись изучать предстоящих и вероятных соперников “трех львов” сразу после жеребьевки Евро-2020. Просматривались и изучались все поединки соперников Англии в групповом раунде и вероятных противников в стадии плей-офф. Матчи соперников просматривались вживую (когда это было возможно до пандемии), и у мониторов. Аналитики разбивали каждую игру противника сборной Англии на составные части и “сканировали” ее в специальном софте.

Гарет Саутгейт и его помощники проделывали другую работу. Они намотали тысячи миль, постоянно просматривая игроков сборной в матчах АПЛ. Тренер “трех львов” видел свою задачу в том, чтобы слепить из очень талантливой и вариативной группы игроков крепкую и сбалансированную команду, в которой все верили бы идеям тренера и самоотверженно выполняли игровой план.

Давление общества было ошеломляющим. От Англии требовали зрелища. Его не было. Полностью поверили Саутгейту только после исторической победы над Германией.

Итак, в чем состоит план? Англия не хочет пропускать. Часто пропущенные голы являются следствием ошибок. Поэтому Англия не хочет ошибаться. К ошибкам иногда приводит рискованная игра (например, пас через центр). Поэтому Англия не хочет рисковать. От игроков атаки требуется постоянная концентрация, готовность вступать в отбор и напряженная игра без мяча. Поэтому Джек Грилиш в важных матчах выходит только на замену, а Санчо только против Украины впервые сыграет в старте.

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Англия изучила победоносный путь Португалии-2016 и Франции-2018. Португалия в победном плей-офф пропустила всего один гол, Франция показала сильную игру в обороне против Уругвая в четвертьфинале и Бельгии в полуфинале.

Итак, Англия не рискует и не ошибается. Но в то же время она ждет ошибок соперников. И все четыре гола Англии были забиты благодаря исключительному командному взаимодействию и умении подловить соперника на секундной невнимательности.

Англия – Хорватия 1:0. Гол Стерлинга (57)

Хорваты пытались персонально действовать по игрокам сборной Англии и практически нейтрализовали соперника. У Англии было не больше трех моментов за игру, но один из них привел к голу. Нельзя обвинить в пропущенном голе одного конкретного игрока сборной Хорватии, но в каждой фазе голевого эпизода они не успевали или принимали ошибочные решения.

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Позиционная атака Англии. Ковачич (3) выдвинулся на Стоунза, но защитник “Сити” перевел мяч на фланг на Уокера (1). Перишич (5) застыл в полупозиции. За спиной у него Фоден, впереди Уокер. В итоге он не закрыл никого. Обратите на разворот головы Филлипса (2) – он увидел свободную зону и готов сделать в нее рывок. Интересна и позиция Стерлинга (4) в полуфланге.

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Уокер (1) выждал нужный момент и дал пас на ход Филлипсу (2). Брозович (3) смотрит на мяч и не контролирует движение Стерлинга.

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Новые игроки на сцене. Йошко Гвардиол (2) играл с Фоденом (3), но когда увидел пас Уокера, отчаянно пытался прервать его подкатом. Безуспешно. Перишич (4) и Ковачич (5) отрезаны пасом. Чалета-Цар (6) выдвинулся на Филлипса (1). Вида (8) контролирует движение Кейна (7). Брозович (9) не контролирует Стерлинга (10).

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 4

Филлипс (1) обыграл Чалета-Цара (6). Вида (8) рядом с Кейном (7). Стерлинг (10) начинает рывок. Врсалько (11) расположен слишком широко.

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 5

Кейн (7) увел Виду (8). Стерлинг (10) врывается в свободную зону, Брозович (9) по-прежнему смотрит на мяч (9). Филлипс (1) аккуратно выкатил мяч Стерлингу и вингер “Сити” забил свой первый гол на турнире.

Чехия – Англия 0:1. Гол Стерлинга (12).

Голевая комбинация, которая привела к единственному голу Стерлинга в ворота Чехии началась еще с прорыва Сака со своей половины поля. Но интереснее разобрать эпизод уже в завершающей фазе.

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Кейн выполнил скидку головой на Грилиша. Обратите внимание на соотношение футболистов в штрафной сборной Вацлика: семь игроков сборной Чехии против двух не самых высоких англичан – Сака (1, 178 см) и Стерлинг (2, 170 см).

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Грилиш (3) на замахе убрал двух защитников и готовится сделать подачу на дальнюю штангу. Боржил (4) играет против Сака (1), Калас (5) рядом со Стерлингом (2).

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Грилиш (3) отправил мяч. Калас (5) держит Стерлинга (2), Сака (1) опережает Боржила (4).

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Но в полете мяча Стерлинг (2) умудрился оторваться от опеки Каласа (5).

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Сака (1) не дотянулся до мяча, но дальней штанге уже был сам Стерлинг (2).

Англия – Германия 2:0. Гол Стерлинга (75)

Матч Англии с Германией был очень интересным с тактической точки зрения. Это была игра для ценителей деталей – голевых моментов было не много, но за тем, как команды пытались нейтрализовать друг друга, и найти у соперника изъян, можно было наблюдать бесконечно. Германия не реализовала свои шансы, а Англия выжала максимум. И вновь гол стал Англии стал триумфом коллективного движения.

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 11

Англия ускорила циркуляцию мяча, и голевая атака началась с того, что Мюллер (2) не смог помешать Райсу (1) дать пас на Уокера (3).

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 12

Уокер (3) развернул корпус и быстро перевел мяч на Стерлинга.

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 13

Стерлинг в первом тайме действовал на левом фланге, но после перерыва сместился направо. Рахим (4) принял мяч в полуфланге и вытянул на себя Рюдигера (5). За спиной защитника “Челси” образовалась дыра.

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 14

Мюллер (2), Рюдигер (5) и Кроос (6) не помешали Стерлингу (4) дать пас на Кейна (7).

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 15

Стерлинг (4) отдал мяч Кейну (7) и продолжил движение вперед. У форварда “Тоттенхэма” мяч просит Грилиш (8), Шоу (9) остался сам на фланге.

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 16

Грилиш (8) получил мяч. У защитников сборной Германии закружилась голова, Кейн (7) и Стерлинг (4) готовы выполнить рывок в штрафную. Как интересно отметил Рене Марич в материале The Athletic, контролирует ситуацию только Гозенс (10) на левом фланге, он привык играть персонально в пять защитников в системе “Аталанте”. Гозенс играет по Триппьеру (11), который не участвует в эпизоде. Киммих (12), в свою очередь, если и играет правого защитника в “Баварии”, то только в схеме из четырех беков, поэтому он играет по мячу, и не держит достаточную ширину, чтобы накрыть Шоу (9).

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 17

В итоге Грилиш (8) отправил мяч на фланг Шоу (9). Фулбек “Манчестер Юнайтед” отправил мяч в штрафную, Хуммельс (13) играет по Кейну (7), а Гинтер (14) упустил Стерлинга (4). 1:0

Англия – Германия 2:0. Гол Кейна (86)

Второй гол был забит проще. Германия открылась, принялась рисковать и Англия поймала соперника в переходной стадии.

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 18

Хуммельс (1) отдает пас Гнабри (2) в центр. Казалось, никаких проблем не будет.

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 19

Но получив пас, Гнабри (2) не ожидал появления у своей спиной Шоу (3). Он пытался перевести мяч на Киммиха (4), но Шоу (3) перехватил мяч.

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 20

Шоу (3), Грилиш (5) и Кейн (6) находятся практически в одной точке. Впереди только Стерлинг (7). Но защитная пятерка Германии была разрушена, центрхавы отыграны. Гол – дело техники и взаимопонимания.

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 21

Хуммельс (1) выдвигается на Шоу (3), Рюдигер (8) контролирует подключение Стерлинга (7). Гинтер (9) остается на растерзание Кейном (6) и Грилишом (5).

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 22

Хуммельс (1) не сумел прервать пас Шоу (3) на Грилиша (5). Гинтер (9) застыл в полупозиции.

Рецепт победы против сборной Англии? Не ошибаться - изображение 23

В итоге Гинтер (9) решил играть по мячу против Грилиша (5). Кейн (6) остался за его спиной, навес, удар головой – 2:0.

Англия создает мало и забивает мало, но каждый мяч был забит после своевременного включения скоростей и потери концентрации у соперника. Единственной командой, которая не пропустила от Англии на Евро стала сборная Шотландии, которая очень самоотверженно сыграла против “трех львов”. Шотландцы не разваливались в прессинге, сохраняли структуру и были сильны в единоборствах. А главное – ни на секунду не теряли концентрацию.

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В статье: Англия Сборная Англии Национальная сборная Англии
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.