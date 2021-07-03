Чехия – Дания 1:2. Датчане справедливо идут дальше

Евро-2020, 1/4 финала

3 июля, Баку. Стадион Олимпийский

Чехия – Дания 1:2

Голы: Шик (49) – Дилейни (5), Дольберг (42)

Чехия: Вацлик – Цоуфал, Челустка (Брабец, 65) , Калас, Боржил – Голеш (Янкто, 46), Соучек – Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Дарида, 79) – Шик (Выдра, 79)

Дания: Шмейхель – Кристенсен (Андерсен, 81), Кьер, Вестергор – Ларсен (Васс, 71), Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 81), Меле – Брейтвейт, Дольберг (Поульсен. 59), Дамсгор (Нергор, 60)

Предупреждения: Крменчик (84), Калас (86)

Дания стала третьим полуфиналистом Евро-2020, одолев сопротивление сборной Чехии. Команда Каспера Юльманна провела очень сильную первую половину, добыв ключевой задел в два мяча, определивший исход встречи. После перерыва чехам удалось быстро вернуться в игру, но кроме очередного гола Патрика Шика ответить больше ничем не смогли. Теперь "алая гвардия" ждёт результата дуэли Англия – Украина, в которой определится их соперник за путёвку в финал.

Дании удалось рано повести в счёте – уже на пятой минуте Томас Дилейни остался неприкрытым на угловом и здорово пробил с отскоком от газона. 1:0. Гол в дебюте встречи не мог не изменить стартовых планов команд, разве что чехи стали прессинговать ещё более решительно, а датчане с ещё большей охотой выманивали соперников на свою половину, чтобы освободить зоны за их спинами. Именно по такому сценарию датчане создали два острейших момента тайма. Хейбьерг дважды шикарно вырезал длинные передачи со своей половины поля, запустив Дамсгора и Брейтвейта на ворота Вацлика.

Эти моменты реализовать не удалось, но удвоить счёт до перерыва Дании все же удалось. Вестергор здорово выманил чехов на себя и резко запустил Меле по флангу. Вингбек "Аталанты" выпилил сложнейший кросс шведой в штрафную, где мяч уже ждала нога Дольберга. 2:0.

После первой половины Ярослав Шилгавы решился на смену схему и его команде быстро удалось вернуться в игру. Наставик чехов выпустил Крменчик в пару к Шику, и датчане явно не были к этому готовы. Буквально сразу сам Крменчик плотно пробил издали, а через пару минут ему удалось привлечь к себе сразу двух защитников Дании, освободив Шика. Патрик тут же отыграл один мяч, забив свой пятый гол на турнире. До 60-й минуты Чехия давила и могла надеяться на камбек, но тактическое изменение датчан вновь вернуло игру в их руки. Как и с Уэльсом, Кристенсен стал эпизодически подниматься в опорную зону, полностью нивелировав прессинг чехов.Чехия и не думала сдаваться и оставила все силы на поле. Томаш Соучек разбил себе голову, Янкто собирал фолы в надежде на опасный стандарт, а Цоуфал и Боржил бороздили свои бровки и постоянно подключались вперёд. Но у Дании все было под контролем, а в редких случаях в игру вступал Каспер Шмейхель. Камбеком и не пахло.

На этом чудеса на турнире от Чехии закончились. Патрик Шик повторил рекорд результативности Милана Бароша, а довольно средняя команда явно прыгнула выше головы благодаря организации игры и агрессивному стилю. Но дальше идет Дания, которая больше этого заслужила, и которая явно может дать больший отпор оставшимся на Евро грандам.