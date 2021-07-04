Удар ниже пояса. Акценты зрителя на игре Украины с Англией

Знал, что проиграем. Да разве я один? Думаю, предчувствия не обманули многих из нас. Знакомый болельщик вообще не собирался смотреть этот матч, будучи уверен в его исходе и желая поберечь нервы: мол, мало нам негатива в этой жизни? Любопытно будет узнать, удалось ли ему осуществить сие благое намерение? Лично я испил чашу горького вина до конца.

Жена ушла от экрана аккурат после четвертого гола, энергично ругаясь и едва не плюясь. Чаша ее терпения была переполнена, а больше ничего и не было на поле, по сути, в оставшиеся полчаса.

Знал, но чтобы так? На четвертой минуте оказаться в роли отыгрывающихся с Англией – что означало: сушите весла, господа! Выйти после перерыва и тут же получить еще, а через те же четыре минуты почувствовать себя мазохистами… Ей-богу, не отпускает ощущение, будто тебе как следует врезали между ног. Когда не то, что сдачи дать – вообще ничего не можешь.

Это нужно перетерпеть. И ни в коем случае не опускаться до уровня тех наших, увы, немалочисленных «болельщиков», которые заглушают боль проклятиями в адрес игроков и тренеров и уж извините, но дебильным сарказмом. Так оно легче, конечно. Так сможет любой. Главное – найти виноватых в том, что твои надежды умерли, а мечты не сбылись.

Всегда запоминается последняя фраза. И сейчас уже не комильфо вспоминать триумф в отборе («доброжелоны» упорно подчеркнут: в отдельных его матчах), достойную игру в первых двух поединках (скажут: в отдельных их отрезках), выстраданную победу над Швецией (напомнят: повезло с удалением, а то бы…).

Зато австрийское недоразумение еще больше вырастает в размерах. И после вчерашнего – с кем и зачем спорить? Тем паче, когда уже наскучило дразнить гусей. И когда ни о чем думать не можешь, кроме как ждать, когда пройдет эта нестерпимая боль в районе паха. Говорят, надо попрыгать на пятках. Пробовали?

Нет, это не был запрещенный прием: нас уделали по всем правилам футбольного искусства. И от этого еще больнее. Вдрызг проигранная война в воздухе весьма символична: нам словно бы напомнили о том, что мы забрались непозволительно высоко для себя. А чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Стыдно ли? Пожалуй, да. А кому не стыдно, когда прилетает туда?

И всем этим мантрам, что мы уходим с гордо поднятой головой, грош цена в базарный день. Невозможно держать осанку, согнувшись в три погибели, когда руки сами собой бессильно прикрывают причинное место. А обиднее всего, что с нами играючи расправились те, кто до сих пор смотрелся ну никак не презентабельно.

Это как в юности ты рисуешься перед своей симпатией, весь перья распушил, а тут вырастает из-под земли какой-то шкет и … Да-да, именно туда, коленкой. Согласен, перебор сравнивать с малолетней шпаной родоначальников футбола. Но всякий мазохист ловит свой кайф по-своему. А шо делать? По мне, уж лучше так, чем испражняться в «комплиментах» команде.

И где он взялся, этот Кейн, о ком, казалось бы, уже напоминали только дотошные комментаторы-справочники? Весь предыдущий турнир он виделся вышедшим на пенсию ружьишком, занимающим почетное место на стенном ковре. А вот ведь, возьми и бабахни дважды по нашу душу! Да что там ружья, это была настоящая бомбежка. Только голову прятать успевай.

Юстас говорит, так и не понял, за что назначили штрафной, с розыгрыша которого был забит, на самом деле, решающий гол: до этого мы еще более-менее держались на равных. Возможно, Брых и ошибся – он вообще все дальше от идеала футбольного арбитра, только не было у меня почему-то ощущения, что в этот вечер нас что-то могло спасти. Была обреченность.

Если чем англичане и заслужили такой счет, то исключительно настроем: они вышли решительно убрать нас с дороги. Кстати говоря, проявив уважение к сопернику – отнесясь к нему максимально серьезно, без недооценки и шапкозакидательства. А так, по игре и количеству голевых моментов в обычной пропорции к голам, нам светили банальные 0:2. Но забили-то четыре из пяти-шести.

И никакой феерии, несмотря на крупный счет, не было – нас буднично упаковали и отправили в утиль. Врезали промеж ног и забыли о нашем существовании, продолжив свой путь. А наш удел – хватать ртом воздух и выслушивать шуточки о том, что раз дети уже есть, то ничего страшного. И «участливые» вопросы: заморозка, мол, не нужна? Ну, кто играл в футбол, тот в курсе.

Слишком много раз упоминаю характер травмы? Мазохизм – такое дело, нужно посмаковать…

Можно было бы, конечно, вспомнить, как все начиналось. Предположить, как мы смотрелись бы тут год назад, когда наша ложка была к обеду. Когда еще жив был футболист Марлос, здоров Мораес, полноценен Цыганков, оптимально функционален Степаненко, да и тот же Коноплянка, не поверите, как-то совсем не мешал. Посокрушаться на тему несправедливости судьбы.

Опять же напомнить о том, как многие из нас не ждали от сборной на этом Евро ничего хорошего после неудачного старта в отборе на ЧМ и серии невыразительных «товарняков» (хотя кто их вообще смотрит и зачем?). Как, казалось бы, подтвердились эти ожидания поначалу в дебютной игре. И как резко поменялась тональность потом: мы прямо выросли над собой!

И пошло-поехало: давай-давай, хлопцы! Мы можем, мы крутые, нам не страшен никто, и даже: мы не имеем права проигрывать!!! Весь джентльменский набор наивного популиста-глорихантера, не отягощенного элементарной трезвой самооценкой. Еще бы теперь так рухнуть на грешную землю, так жестоко обмануться.

Как сказал бы герой известного фильма об Одессе: «Так идите и кидайтесь головой в навоз!» Резко, натуралистично, неприятно. Как там писал один из тех, чье мнение для нас очень важно: дерзко написано. А читателю дерзить нельзя – это ведь только он может оскорблять что футболистов, что журналистов. Это, понимаешь ты, его прерогатива. Ладно, проехали…

Зато пришел долгожданный праздник на соседнюю улицу, которая, впрочем, чище от этого не стала – Хейтер-стрит. Ну, давайте уже, назначайте виноватых, увольняйте тренерский штаб, разгоняйте игроков, и что там еще положено в таких случаях. Ваша взяла…

Вместе с тем, не буду уподобляться тем, кто делает хорошую мину при плохой игре. Мол, восьмерка лучших, историческое достижение, и бла-бла-бла. Потому что напоследок нам сделали больно и стыдно. Даже не думал, что еще смогу испытать такое: казалось бы, видел уже все.

Наверное, все-таки дистанция Евро не для нас. По ощущениям, мы сдулись уже к третьему матчу, но таки поднатужились на четвертый, где не обошлось без удачи. После чего мы благополучно закончились. Все, караул устал. Уж если вон датчане и то говорят о севших батарейках, а ведь они куда повеселее нас будут.

Мальбрук вернулся из похода. Изрядно ощипанный и напоследок побежденный. В принципе, будем жить. Осталось унять боль в паху.