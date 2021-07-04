Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020

Италия стала первой в истории Еврокампаний, кто достиг 15-ти побед подряд. Также продолжила и свой рекорд до 32-ух матчей без поражений, впервые забила 11 голов на крупном турнире. Испания повторила свой рекорд - 12 голов. Англия забила четыре в матче плей-офф впервые с 1966-го года, стала первой в истории Евро, кто начал его с пяти "сухих" матчей. Дания стала первой, кто вернулся в полуфинал Евро после такого большого интервала - 29-ти лет, и первой там после двух поражений на старте. Такова статистика 1/4 финала Евро-2020.

В целом же эта стадия получилась ожидаемой, даже несколько скучной. Без камбеков и драматичных голов. Просто победили фавориты. Итальянцы доказали, насколько сильнее как команда, чем бельгийские звезды, англичан довольно ожидаемо прорвало после четырех матчей с четырьмя забитыми, датчане просто талантливее, чем чехи, а испанцы не могут без дополнительного времени и серии пенальти, с пенальти они брали и Евро-2008, и Евро-2012. После провалов в 1/8 нынешнего турнира фавориты просто прекратили шутить.

Фавориты начинают и выигрывают

Голы в первые 15 минут обоих таймов случаются не так часто. Команды обычно осторожны сразу после выхода из раздевалок. В плей-офф Лиги Чемпионов таких было лишь 24 процента (отрезок из этих 30-ти минут, разумеется, составляет 33 процента матча). В групповом турнире этого Евро - 30 процентов. В 1/8 финала - 21, то есть пять из 24. Это без учета дополнительного времени. И вдруг в четвертьфинале процент голов, забитых в первые 15 минут таймов, вышел на пятьдесят - шесть из 12-ти. Ранние голы забили испанцы, датчане, англичане.

Что изменилось? Что происходило в раздевалках? Почему команды вышли такими неподготовленными? Трудно найти общий знаменатель. Остается лишь констатировать факт, что все, кто на этой стадии забил первым, в итоге вышли в полуфинал. Причем можно сказать, что эти все были фаворитами своих матчей. У букмекеров - точно. Трое из них даже забили еще один гол до того, как соперник сумел отреагировать.

Такие события контрастировали с большинством предыдущих крупных турниров. Именно на стадии четвертьфинала в трех из четырех предыдущих Чемпионатов Мира вылетала Бразилия - вечный фаворит. В трех из четырех предыдущих Евро на этой стадии Бельгия вылетала от Уэльса, Нидерланды от России, Франция от Греции. Здесь же прошло без сенсационных вылетов, и лишь один матч был близок к такому. Почему так?

Наверное, дело в том, что 1/8 финала была фатальной для части фаворитов, неимоверно закрученной по сюжету. Впервые в истории четыре матча перешли в овертайм. Возможно, именно это отрезвило остальных фаворитов, заставило их не спать в 1/4, а начинать максимально мощно. Также лидеры команд поняли, что прятаться уже нельзя, и нужно тащить. Оттого и получилась в целом предсказуемая стадия. Да и, вообще-то, фавориты просто обычно побеждают. Статистика выравнялась.

Цемент стены обороны

Наставник сборной Чехии Ярослав Шилхавы повторил мантру о том, что в футболе все решают детали. Наставник сборной Италии Роберто Манчини еще до 1/4 финала заявил, что в матче против Бельгии победит тот, кто совершит на одну ошибку меньше. Я же повторяю, что на длинной дистанции турнира решает фундамент, игровой и психологический, сыгранность, прочность, стабильность. Особенно в том, что касается обороны, ее центра. В 1/4 финала лучше выглядели сборные, игроки обороны которых играли вместе чаще.

Тройка Забарный-Кривцов-Матвиенко вместе в официальном матче играла лишь в третий раз. В то время, как тройка Уокер-Стоунз-Магуайр отлично знакома еще с Чемпионата Мира-2018. В итоге именно из-за плохого прикрытия зон между защитниками, плохо наигранного прикрытия в такой схеме сборная Украины пропустила два первых гола. Тандем чехов Челустка-Калас из 16-ти официальных матчей до Евро лишь один отыграл вместе. А датчане Кристенсен и Кьер отыграли вместе семь из последних девяти таких.

Тандем испанцев Лапорт-Торрес играл вместе лишь в третий раз в жизни и привез глупый гол. А тройка швейцарцев Эльведи-Аканджи-Родригес из семи последних официальных матчей перед турниром пять отыграла вместе. Вот они и продержались почти 50 минут вдесятером. Автогол на счету глухого дублера дисквалифицированного Джаки - Закарии. Бельгийская тройка Алдервейрелд-Вермален-Вертонген отыграла вместе лишь четыре из 17-ти официальных матчей сборной до Евро. Итальянцы же Бонуччи и Кьеллини даже десять лет играют в одном клубе.

Стабильность, сплоченность и опыт

В целом на этой стадии решила стабильность, большая готовность, качество. И сплоченность. Еще до матча Бельгия - Италия говорили, что как команда итальянцы сильнее. Даже бельгийцы не спорили. И в итоге победила лучшая командная организация, сыгранность, более мощный игровой фундамент. "Красные дьяволы" опирались на гений травмированного Де Брейне, резвость 19-летнего Доку, прорывы Лукаку. И все трое кое-что создали. Но уступили сопернику, который опирался не на кого-то конкретного, а на всех 11, даже 16 игроков.

Каспер Шмейхель даже признал, что ему уже скучно постоянно говорить о замечательной атмосфере в сборной Дании. О такой же в Италии говорят уже три года. Она видна хотя бы по овации, которой на командном ужине встречали получившего тяжелую травму Леонардо Спинаццолу, по посвящению ему победы над Бельгией. И Англию, несмотря на почти полную смену состава за три года и огромную конкуренцию, Гарет Саутгейт держит в руках крепко, не позволяя никому жаловаться и конфликтовать.

И до очной встречи Швейцария выглядела более собранной, более организованной командой, чем Испания. Соответственно, и в ней выглядела такой. До удаления, по моему мнению, несправедливого (Ремо Фройлер подкатывался не по направлению к ногам оппонента, а к мячу, выбил его и лишь затем задел ноги), переигрывала соперника, в том числе и по ударам по воротам. Дания выглядела более сильной сборной, чем Чехия, и доказала это. Ну а в соотношении сил и собранности Англии и Украины никаких сомнений ни до, ни во время матча не было.

Решил также опыт. Марко Верратти в хаосе после падения Чиро Иммобиле хладнокровно разобрался, перехватил и ассистировал. Лоренцо Инсинье, не забивавший с первого тура, очень вовремя забил важнейший и красивейший гол. Голевой удар испанцев наносил Жорди Альба, ответил лидер швейцарцев Шердан Шакири. Столп центра поля Дании опытный Томас Дилэйни забил быстрый гол, определивший течение матча. Ну а в Англии разошелся Харри Кейн, проспавший групповой турнир. Даже Джордан Хендерсон забил свой первый мяч за сборную в 31 год.

Лидеры подтягиваются к решающим стадиям турнира. Что более чем логично. Золотая связка Кейн-Стерлинг, больше которой в 21-ом веке для Англии на крупных турнирах не создавал никто (6 голов), вернулась. Тремя голами головой в ворота Украины вернулось лидерство Англии по ним (9 на двух последних крупных турнирах против пяти у ближайшего преследователя).

Битва фланговых защитников с опорниками

Еще перед 1/8 финала наставник сборной Швеции Янне Андерссон отмечал обилие левоногих игроков у сборной Украины. Считая, что это добавляет непредсказуемости и осложняет задание его сборной. Тогда гол и ассист сделал левый латераль Александр Зинченко. И в целом на Евро-2020 левый фланг феерит. Робин Гозенс и Торган Азар уже вылетели, но запомнились. Иоаким Меле вчера выдал блестящий ассист оттуда. Левый защитник англичан Люк Шоу выдал два. Левые вингеры Лоренцо Инсинье, Жереми Доку и Рахим Стерлинг создали голы.

В целом фланговые игроки вообще и фланговые защитники в частности отличились. Уже 2-3 года назад было ясно, что современные крайние защитники угрожают закончить эру, в которой важнейшими персонами на поле были опорники. Если судить по 1/4 финала, борьба между этими амплуа за доминирование идет яростная. Крайние защитники Меле, Стригер-Ларсен, Цоуфал, Шоу (2) ассистировали, Альба также отличился. Опорники Барелла, Дилэйни, Хендерсон забили, опорники Фройлер, Барелла и Верратти ассистировали.

Стригер-Ларсен и Меле победили одного Цоуфала, неугомонный Спинаццола, быстрейший игрок на турнире, обгонял всю Бельгию, пока не травмировался. У швейцарцев и испанцев фланговые защитники отыграли слабее, и потому обе домучились до серии пенальти. Ну а полное исчезновение Караваева и Миколенко по сравнению с Шоу определило результат матча Англия-Украина. Сегодня в тактическом плане фуллбеки крайне важны и многое определяют.

Вынужденные ошибки

Еще одно следствие повышенной активности флангов - автоголы. На нынешнем турнире их уже десять, больше, чем на всех других Евро вместе взятых. Больше, чем на любом полном Чемпионате Мира. В четвертьфинале Закария не выдержал прорыва Альбы. Разумеется, дело не только во флангах. А и в общем падении уровня игры в обороне (29 голов в восьми матчах 1/8 финала, 12 в четырех матчах 1/4), в общем увеличении скорости, из-за чего защитники не успевают вернуться, в банальной усталости. Так что эта тенденция будет лишь усиливаться.

В теннисе популярен такой статистический показатель как невынужденные ошибки. То есть ошибки при относительно простом ударе. Также существует показатель вынужденных ошибок, то есть после сложных ударов соперника. Хотя на него меньше смотрят, и его труднее оценить. Так вот, последние автоголы в футболе - скорее вынужденные ошибки. Следствие действий атаки.

Украинский след

Где же на этом празднике жизни Украина? Paзделила 5-8 места. Что уже замечательно. Этот исторический результат - максимум ее сил. И он запомнится больше, чем игра. Как и на Чемпионате Мира-2006, где путь к достижению, тяжелая победа над Тунисом, победа над Швейцарией по пенальти и разгром от Италии остались в тени самого достижения. Запомнятся и характер, и попытки играть в комбинационный футбол. Но по игре подопечные Андрея Шевченко - слабейшая команда четвертьфинала. Пожалуй, даже слабее некоторых команд, вылетевших в 1/8.

Неумение противостоять игре головой, отсутствие стабильности в центре поля, не наигранная схема в три центральных защитника - весьма тяжелые, но справедливые обвинения. Шевченко еще и вчера почему-то решил отказаться от успешной расстановки матча со Швецией, убрал Зинченко с фланга, а Тараса Степаненко - из состава. Чем лишил свою команду последних шансов.

"Ты хорош лишь настолько, насколько был в своем последнем выступлении", - эта цитата, которая, скорее всего, принадлежит знаменитому актеру и режиссеру начала 20-го века Дагласу Фербенксу, подводит неутешительную черту под выступлением сборной.