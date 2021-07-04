  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2020
  3. Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020
В тренде
ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020

ЕВРО-2020
Обновлено
(3 голосов)

Победы фаворитов и битва амплуа

Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Италия стала первой в истории Еврокампаний, кто достиг 15-ти побед подряд. Также продолжила и свой рекорд до 32-ух матчей без поражений, впервые забила 11 голов на крупном турнире. Испания повторила свой рекорд - 12 голов. Англия забила четыре в матче плей-офф впервые с 1966-го года, стала первой в истории Евро, кто начал его с пяти "сухих" матчей. Дания стала первой, кто вернулся в полуфинал Евро после такого большого интервала - 29-ти лет, и первой там после двух поражений на старте. Такова статистика 1/4 финала Евро-2020.

В целом же эта стадия получилась ожидаемой, даже несколько скучной. Без камбеков и драматичных голов. Просто победили фавориты. Итальянцы доказали, насколько сильнее как команда, чем бельгийские звезды, англичан довольно ожидаемо прорвало после четырех матчей с четырьмя забитыми, датчане просто талантливее, чем чехи, а испанцы не могут без дополнительного времени и серии пенальти, с пенальти они брали и Евро-2008, и Евро-2012. После провалов в 1/8 нынешнего турнира фавориты просто прекратили шутить.

Фавориты начинают и выигрывают

Голы в первые 15 минут обоих таймов случаются не так часто. Команды обычно осторожны сразу после выхода из раздевалок. В плей-офф Лиги Чемпионов таких было лишь 24 процента (отрезок из этих 30-ти минут, разумеется, составляет 33 процента матча). В групповом турнире этого Евро - 30 процентов. В 1/8 финала - 21, то есть пять из 24. Это без учета дополнительного времени. И вдруг в четвертьфинале процент голов, забитых в первые 15 минут таймов, вышел на пятьдесят - шесть из 12-ти. Ранние голы забили испанцы, датчане, англичане.

Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020 - изображение 1

Что изменилось? Что происходило в раздевалках? Почему команды вышли такими неподготовленными? Трудно найти общий знаменатель. Остается лишь констатировать факт, что все, кто на этой стадии забил первым, в итоге вышли в полуфинал. Причем можно сказать, что эти все были фаворитами своих матчей. У букмекеров - точно. Трое из них даже забили еще один гол до того, как соперник сумел отреагировать.

Такие события контрастировали с большинством предыдущих крупных турниров. Именно на стадии четвертьфинала в трех из четырех предыдущих Чемпионатов Мира вылетала Бразилия - вечный фаворит. В трех из четырех предыдущих Евро на этой стадии Бельгия вылетала от Уэльса, Нидерланды от России, Франция от Греции. Здесь же прошло без сенсационных вылетов, и лишь один матч был близок к такому. Почему так?

Наверное, дело в том, что 1/8 финала была фатальной для части фаворитов, неимоверно закрученной по сюжету. Впервые в истории четыре матча перешли в овертайм. Возможно, именно это отрезвило остальных фаворитов, заставило их не спать в 1/4, а начинать максимально мощно. Также лидеры команд поняли, что прятаться уже нельзя, и нужно тащить. Оттого и получилась в целом предсказуемая стадия. Да и, вообще-то, фавориты просто обычно побеждают. Статистика выравнялась.

Цемент стены обороны

Наставник сборной Чехии Ярослав Шилхавы повторил мантру о том, что в футболе все решают детали. Наставник сборной Италии Роберто Манчини еще до 1/4 финала заявил, что в матче против Бельгии победит тот, кто совершит на одну ошибку меньше. Я же повторяю, что на длинной дистанции турнира решает фундамент, игровой и психологический, сыгранность, прочность, стабильность. Особенно в том, что касается обороны, ее центра. В 1/4 финала лучше выглядели сборные, игроки обороны которых играли вместе чаще.

Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020 - изображение 2

Тройка Забарный-Кривцов-Матвиенко вместе в официальном матче играла лишь в третий раз. В то время, как тройка Уокер-Стоунз-Магуайр отлично знакома еще с Чемпионата Мира-2018. В итоге именно из-за плохого прикрытия зон между защитниками, плохо наигранного прикрытия в такой схеме сборная Украины пропустила два первых гола. Тандем чехов Челустка-Калас из 16-ти официальных матчей до Евро лишь один отыграл вместе. А датчане Кристенсен и Кьер отыграли вместе семь из последних девяти таких.

Тандем испанцев Лапорт-Торрес играл вместе лишь в третий раз в жизни и привез глупый гол. А тройка швейцарцев Эльведи-Аканджи-Родригес из семи последних официальных матчей перед турниром пять отыграла вместе. Вот они и продержались почти 50 минут вдесятером. Автогол на счету глухого дублера дисквалифицированного Джаки - Закарии. Бельгийская тройка Алдервейрелд-Вермален-Вертонген отыграла вместе лишь четыре из 17-ти официальных матчей сборной до Евро. Итальянцы же Бонуччи и Кьеллини даже десять лет играют в одном клубе.

Стабильность, сплоченность и опыт

В целом на этой стадии решила стабильность, большая готовность, качество. И сплоченность. Еще до матча Бельгия - Италия говорили, что как команда итальянцы сильнее. Даже бельгийцы не спорили. И в итоге победила лучшая командная организация, сыгранность, более мощный игровой фундамент. "Красные дьяволы" опирались на гений травмированного Де Брейне, резвость 19-летнего Доку, прорывы Лукаку. И все трое кое-что создали. Но уступили сопернику, который опирался не на кого-то конкретного, а на всех 11, даже 16 игроков.

Каспер Шмейхель даже признал, что ему уже скучно постоянно говорить о замечательной атмосфере в сборной Дании. О такой же в Италии говорят уже три года. Она видна хотя бы по овации, которой на командном ужине встречали получившего тяжелую травму Леонардо Спинаццолу, по посвящению ему победы над Бельгией. И Англию, несмотря на почти полную смену состава за три года и огромную конкуренцию, Гарет Саутгейт держит в руках крепко, не позволяя никому жаловаться и конфликтовать.

Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020 - изображение 3

И до очной встречи Швейцария выглядела более собранной, более организованной командой, чем Испания. Соответственно, и в ней выглядела такой. До удаления, по моему мнению, несправедливого (Ремо Фройлер подкатывался не по направлению к ногам оппонента, а к мячу, выбил его и лишь затем задел ноги), переигрывала соперника, в том числе и по ударам по воротам. Дания выглядела более сильной сборной, чем Чехия, и доказала это. Ну а в соотношении сил и собранности Англии и Украины никаких сомнений ни до, ни во время матча не было.

Решил также опыт. Марко Верратти в хаосе после падения Чиро Иммобиле хладнокровно разобрался, перехватил и ассистировал. Лоренцо Инсинье, не забивавший с первого тура, очень вовремя забил важнейший и красивейший гол. Голевой удар испанцев наносил Жорди Альба, ответил лидер швейцарцев Шердан Шакири. Столп центра поля Дании опытный Томас Дилэйни забил быстрый гол, определивший течение матча. Ну а в Англии разошелся Харри Кейн, проспавший групповой турнир. Даже Джордан Хендерсон забил свой первый мяч за сборную в 31 год.

Лидеры подтягиваются к решающим стадиям турнира. Что более чем логично. Золотая связка Кейн-Стерлинг, больше которой в 21-ом веке для Англии на крупных турнирах не создавал никто (6 голов), вернулась. Тремя голами головой в ворота Украины вернулось лидерство Англии по ним (9 на двух последних крупных турнирах против пяти у ближайшего преследователя).

Битва фланговых защитников с опорниками

Еще перед 1/8 финала наставник сборной Швеции Янне Андерссон отмечал обилие левоногих игроков у сборной Украины. Считая, что это добавляет непредсказуемости и осложняет задание его сборной. Тогда гол и ассист сделал левый латераль Александр Зинченко. И в целом на Евро-2020 левый фланг феерит. Робин Гозенс и Торган Азар уже вылетели, но запомнились. Иоаким Меле вчера выдал блестящий ассист оттуда. Левый защитник англичан Люк Шоу выдал два. Левые вингеры Лоренцо Инсинье, Жереми Доку и Рахим Стерлинг создали голы.

Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020 - изображение 4

В целом фланговые игроки вообще и фланговые защитники в частности отличились. Уже 2-3 года назад было ясно, что современные крайние защитники угрожают закончить эру, в которой важнейшими персонами на поле были опорники. Если судить по 1/4 финала, борьба между этими амплуа за доминирование идет яростная. Крайние защитники Меле, Стригер-Ларсен, Цоуфал, Шоу (2) ассистировали, Альба также отличился. Опорники Барелла, Дилэйни, Хендерсон забили, опорники Фройлер, Барелла и Верратти ассистировали.

Стригер-Ларсен и Меле победили одного Цоуфала, неугомонный Спинаццола, быстрейший игрок на турнире, обгонял всю Бельгию, пока не травмировался. У швейцарцев и испанцев фланговые защитники отыграли слабее, и потому обе домучились до серии пенальти. Ну а полное исчезновение Караваева и Миколенко по сравнению с Шоу определило результат матча Англия-Украина. Сегодня в тактическом плане фуллбеки крайне важны и многое определяют.

Вынужденные ошибки

Еще одно следствие повышенной активности флангов - автоголы. На нынешнем турнире их уже десять, больше, чем на всех других Евро вместе взятых. Больше, чем на любом полном Чемпионате Мира. В четвертьфинале Закария не выдержал прорыва Альбы. Разумеется, дело не только во флангах. А и в общем падении уровня игры в обороне (29 голов в восьми матчах 1/8 финала, 12 в четырех матчах 1/4), в общем увеличении скорости, из-за чего защитники не успевают вернуться, в банальной усталости. Так что эта тенденция будет лишь усиливаться.

В теннисе популярен такой статистический показатель как невынужденные ошибки. То есть ошибки при относительно простом ударе. Также существует показатель вынужденных ошибок, то есть после сложных ударов соперника. Хотя на него меньше смотрят, и его труднее оценить. Так вот, последние автоголы в футболе - скорее вынужденные ошибки. Следствие действий атаки.

Украинский след

Где же на этом празднике жизни Украина? Paзделила 5-8 места. Что уже замечательно. Этот исторический результат - максимум ее сил. И он запомнится больше, чем игра. Как и на Чемпионате Мира-2006, где путь к достижению, тяжелая победа над Тунисом, победа над Швейцарией по пенальти и разгром от Италии остались в тени самого достижения. Запомнятся и характер, и попытки играть в комбинационный футбол. Но по игре подопечные Андрея Шевченко - слабейшая команда четвертьфинала. Пожалуй, даже слабее некоторых команд, вылетевших в 1/8.

Ты хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020 - изображение 5

Неумение противостоять игре головой, отсутствие стабильности в центре поля, не наигранная схема в три центральных защитника - весьма тяжелые, но справедливые обвинения. Шевченко еще и вчера почему-то решил отказаться от успешной расстановки матча со Швецией, убрал Зинченко с фланга, а Тараса Степаненко - из состава. Чем лишил свою команду последних шансов.

"Ты хорош лишь настолько, насколько был в своем последнем выступлении", - эта цитата, которая, скорее всего, принадлежит знаменитому актеру и режиссеру начала 20-го века Дагласу Фербенксу, подводит неутешительную черту под выступлением сборной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Англия Дания Испания Италия Швейцария Бельгия Чехия Евро-2020
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Comment06 (Украина)
04.07.2021 в 12:23
Дом строится с фундамента, а команда- с защиты. СбУ пропустила больше всех- 10 голов( Швейцария-9, Турция с Македония, Хорватия -по 8).
Ответить
0
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
04.07.2021 в 11:03
Та нормально все. На Євро всього 51 матч. Хто міг перед Євро подумати, що ми будемо грати у 48-му? Німеччина програла Англії 0:2. Ну ми програли 0:4. Буває. Зате Україна на Євро дійшла до 1/4. Тепер успіх 2006 не єдиний. Все норм, дякуємо збірній за результат на Євро!
Ответить
0
-2
gychek (львов)
04.07.2021 в 10:46
Тройка Забарный-Кривцов-Матвиенко вместе в официальном матче играла лишь в третий раз----.Ще забравши Зінченка з флангу і Степаненка-Все,що треба знати про елементарні вміння "тренера" Шевченка..
Ответить
+1
0
belarus_1978 (Киев)
04.07.2021 в 10:38
Все прям с футболом забыли что у нас в стране война идет, что коронавирус и разграбленная страна с медициной доисторической.Люди очнитесь, сказка закончилась, жить нужно реальностью, спасибо футболистом, они нам продлили сказку Евро, но пора в реальную жизнь возвращаться.
Ответить
0
-1
Зореслав (Киев)
04.07.2021 в 10:30
Помогла новая система с третьего места. По игре мы не должны были так далеко зайти. Просто фарт и жаль Беседина. Если ехать следующий раз то с такой игрой и формой игроков как Украина-Сербия 5 : 0, а не то что мы показали в этом году начиная с отбора с казахами и финами. Кроме дебютанта Бущана, Забарногог все провалились. Пользы ноль. Думаю Попов на перспективу лучше Кривцова.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.