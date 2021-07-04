  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2020
  3. Италия и Англия доминируют. Символическая сборная 1/4 финала Евро-2020
В тренде
ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Италия и Англия доминируют. Символическая сборная 1/4 финала Евро-2020

ЕВРО-2020
Обновлено
(2 голосов)

Но и для других нашлось место

Италия и Англия доминируют. Символическая сборная 1/4 финала Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2020 выходит на финишную прямую. В пятницу и субботу прошли четыре матча 1/4 финала, а значит самое время подводить их итоги. Сделаем мы это в привычном стиле - в виде символической сборной. Мы старались немного разнообразить команду футболистами из разных сборных, но доминирование Англии и Италии избежать было непросто.

Читайте такжеТы хорош лишь настолько, насколько был в последнем матче. Итоги 1/4 финала Евро-2020

Вратарь - Янн Зоммер, Швейцария

В матче Швейцария - Испания большинство нейтральных зрителей приняло сторону первых. Ты всегда болеешь за аутсайдеров, особенно когда те остаются в меньшинстве. "Нати" провели очередной достойный матч, давая отпор "красной фурии" в основное время, и сдерживая их атаки в экстратайме. Настоящим героем стал Янн Зоммер, которому не удалось вновь выиграть серию пенальти, но десять сейвов - шикарный показатель. Можно сказать, что многие мячи летели в швейцарского кипера, но он все равно действовал уверенно, и этим помогал своей команде не падать духом. Даже после удаления.

Правый защитник - Йенс Ларсен, Дания

Датчане продолжают доказывать свой высокий уровень. Матч против чехов простым назвать не получится, однако по совокупности общих моментов, "скандинавы" превзошли оппонента и по делу вышли в полуфинал. Они много атаковали через фланги. На правом краю ярко сиял 30-летний Ларсен, которого не назовешь твердым футболистом основы. Однако он со своей задачей справился - был активен, надежен и отдал голевую передачу во время первого забитого.

Центральный защитник - Джорджо Кьеллини, Италия

Тяжело разрывать сыгранный итальянский тандем Кьеллини-Бонуччи, но место в центре обороны получит только один из них. Сделаем ставку на возрастного Кьеллини. Ему уже 36 лет, он часто травмируется, однако это не мешает ему показывать шикарный уровень. В игре против Бельгии Джорджо, как и обычно, был надежен в обороне и смог закрыть Ромелу Лукаку. Его вины в пропущенном голе нет, как и в тех моментах, когда бельгийцы сумели наносить удары из опасных зон.

Центральный защитник - Гарри Магуайр, Англия

Главная заслуга лидера "МЮ" - его гол, который пришелся на начало второго тайма и окончательно убил интригу в матче против Украины. Однако и это не все. В обороне Гарри действовал без особых провалов, доказав, что несмотря на некоторые недочеты в игре, он остается важной деталью команды Гарета Саутгейта. Гарри пропустил старт турнира, но после его возвращения в строй Англия стала играть в обороне еще надежнее.

Левый защитник - Люк Шоу, Англия

Еще один игрок "МЮ", который может занести игру против Украины себе в актив. За 65 минут игрового времени, Люк отметился сразу двумя голевыми передачами, а также двумя выигранными дуэлями и опасными рейдами по левому краю. Не так давно Шоу был запасным футболистом в своем клубе, но прошлую кампанию он провел на шикарном уровне, после чего не растерял свою форму на этом Евро.

Центральный полузащитник - Марко Верратти, Италия

Все три игрока центра поля сборной Италии (Барелла, Жоржиньо, Верратти) провели шикарный матч в 1/4 финала. Одного выбрать - задача не из легких, но все же мы справились, сделав ставку на футболиста "ПСЖ". 28-летний футболист отвечал за продвижение мяча, отдал голевую передачу во время первого гола, создал четыре голевых шанса, а также трижды вступал в успешный отбор мяча. Нам всем нравилась игра Локателли на этом Евро, но при таком Верратти вряд ли футболист "Сассуоло" будет выходить в старте. Марко вернулся в своей лучшей форме.

Центральный полузащитник - Томас Дилейни, Дания

Как мы уже говорили выше, игра против чехов далась датчанам не очень просто. Однако это не касается Томаса Дилейни, который, как иногда казалось, успевал везде - он и первый гол забил, и дубль мог делать, если бы попал в створ, и 30 передач отдал, и семь раз успешно вступал в единоборства. Временами игрок "Боруссии" меркнул на фоне товарища - Пьера Хейберга, но именно в четвертьфинале он сыграл гораздо ярче, а потому и попал в нашу символическую сборную.

Центральный полузащитник - Педри, Испания

Многие из вас могут вспомнить, чем они занимались в возрасте 18 лет? Кто-то сдавал первую сессию, кто-то влюблялся, а кто-то уже становился родителем или создавал свой бизнес. А кто-то, как 18-летний Педри, играет в основе национальной сборной Испании, и делает это качественно. Команда Энрике провела блеклый матч против Швейцарии, однако к Педри вопросов быть не должно. 92 процента точности передач, 111 касаний мяча, пять отборов и пять ключевых передач. И это все, если кто не понял, в возрасте 18 лет.

Правый нападающий - Рахим Стерлинг, Англия

Многие на этом Евро плюются от игры сборной Англии. Как можно играть настолько прагматично, имея состав, цена которого превышает один миллиард Евро? Мы с этим солидарны. Гарет Саутгейт делает ставку на прагматичный футбол, который не приносит любовь нейтральных болельщиков, но дает результат. А также помогает раскрыться Рахиму Стерлингу. Игрок "Ман Сити" - наиболее опасный футболист в составе "трех львов", от действий которого зависит игра команды в атаке. Именно его голевой пас на Кейна помог Англии повести в счете. Помимо этого, Рахим четыре раза успешно шел в дриблинг и трижды вступал в отбор. Главный претендент на звание MVP турнира?

Центральный нападающий - Харри Кейн, Англия

Мы все ждали большего от Харри на этом турнире. Как и от всей сборной Англии в целом. Кейн - один из лучших нападающих в мире, но за четыре матча он смог забить всего один гол. И вот в 1/4 финала Остапа Харри понесло. На его счету по голу в каждом из таймов и звание самого ценного игрока прошедшего матча. Если Кейн продолжит забивать постоянно, то будущим соперникам англичан стоит приготовиться к худшему. Такого Харри будет непросто сдержать.

Левый нападающий - Лоренцо Инсинье, Италия

30-летний капитан "Наполи" стал лучшим игроком матча Бельгия - Италия. Более того, он был настоящим вожаком своей команды на поле. Большинство атак шли именно через фланг Лоренцо, которые он либо завершал сам, либо удачно выводил партнеров на ударные позиции. На счету Инсинье красивый гол, который можно считать победным, а также еще три удара, две успешные попытки дриблинга и два отбора мяча. Отличный матч от неаполитанского наследника Марадоны.

Тренер - Роберто Манчини, Италия

К Манчини можно относиться по-разному. Кто-то считает его слабым наставником, кто-то - гением, который ставит красивый футбол, но не всегда дает результат. Как бы там ни было, на этом Евро его работу можно оценить всего одним словом - вау. Италия выглядит наиболее подготовленной командой, которая не смотрит на силу и статус оппонента, а играет в свой футбол и каждый раз побеждает. С Бельгией было непросто, однако даже при счете 2:0 "скуадра адзурра" не прижалась на своей половине поля, владела мячом и создавала моменты. Возможно, сопернику немного не везло с реализацией, но Италия точно смотрелась не хуже, а потому к её выходу в полуфинал вопросов быть не должно. Как и к Роберто Манчини.

Италия и Англия доминируют. Символическая сборная 1/4 финала Евро-2020 - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евро-2020
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.