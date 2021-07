Италия и Англия доминируют. Символическая сборная 1/4 финала Евро-2020

Евро-2020 выходит на финишную прямую. В пятницу и субботу прошли четыре матча 1/4 финала, а значит самое время подводить их итоги. Сделаем мы это в привычном стиле - в виде символической сборной. Мы старались немного разнообразить команду футболистами из разных сборных, но доминирование Англии и Италии избежать было непросто.

В матче Швейцария - Испания большинство нейтральных зрителей приняло сторону первых. Ты всегда болеешь за аутсайдеров, особенно когда те остаются в меньшинстве. "Нати" провели очередной достойный матч, давая отпор "красной фурии" в основное время, и сдерживая их атаки в экстратайме. Настоящим героем стал Янн Зоммер, которому не удалось вновь выиграть серию пенальти, но десять сейвов - шикарный показатель. Можно сказать, что многие мячи летели в швейцарского кипера, но он все равно действовал уверенно, и этим помогал своей команде не падать духом. Даже после удаления.

Датчане продолжают доказывать свой высокий уровень. Матч против чехов простым назвать не получится, однако по совокупности общих моментов, "скандинавы" превзошли оппонента и по делу вышли в полуфинал. Они много атаковали через фланги. На правом краю ярко сиял 30-летний Ларсен, которого не назовешь твердым футболистом основы. Однако он со своей задачей справился - был активен, надежен и отдал голевую передачу во время первого забитого.

Тяжело разрывать сыгранный итальянский тандем Кьеллини-Бонуччи, но место в центре обороны получит только один из них. Сделаем ставку на возрастного Кьеллини. Ему уже 36 лет, он часто травмируется, однако это не мешает ему показывать шикарный уровень. В игре против Бельгии Джорджо, как и обычно, был надежен в обороне и смог закрыть Ромелу Лукаку. Его вины в пропущенном голе нет, как и в тех моментах, когда бельгийцы сумели наносить удары из опасных зон.

Главная заслуга лидера "МЮ" - его гол, который пришелся на начало второго тайма и окончательно убил интригу в матче против Украины. Однако и это не все. В обороне Гарри действовал без особых провалов, доказав, что несмотря на некоторые недочеты в игре, он остается важной деталью команды Гарета Саутгейта. Гарри пропустил старт турнира, но после его возвращения в строй Англия стала играть в обороне еще надежнее.

Еще один игрок "МЮ", который может занести игру против Украины себе в актив. За 65 минут игрового времени, Люк отметился сразу двумя голевыми передачами, а также двумя выигранными дуэлями и опасными рейдами по левому краю. Не так давно Шоу был запасным футболистом в своем клубе, но прошлую кампанию он провел на шикарном уровне, после чего не растерял свою форму на этом Евро.

Все три игрока центра поля сборной Италии (Барелла, Жоржиньо, Верратти) провели шикарный матч в 1/4 финала. Одного выбрать - задача не из легких, но все же мы справились, сделав ставку на футболиста "ПСЖ". 28-летний футболист отвечал за продвижение мяча, отдал голевую передачу во время первого гола, создал четыре голевых шанса, а также трижды вступал в успешный отбор мяча. Нам всем нравилась игра Локателли на этом Евро, но при таком Верратти вряд ли футболист "Сассуоло" будет выходить в старте. Марко вернулся в своей лучшей форме.

Как мы уже говорили выше, игра против чехов далась датчанам не очень просто. Однако это не касается Томаса Дилейни, который, как иногда казалось, успевал везде - он и первый гол забил, и дубль мог делать, если бы попал в створ, и 30 передач отдал, и семь раз успешно вступал в единоборства. Временами игрок "Боруссии" меркнул на фоне товарища - Пьера Хейберга, но именно в четвертьфинале он сыграл гораздо ярче, а потому и попал в нашу символическую сборную.

Многие из вас могут вспомнить, чем они занимались в возрасте 18 лет? Кто-то сдавал первую сессию, кто-то влюблялся, а кто-то уже становился родителем или создавал свой бизнес. А кто-то, как 18-летний Педри, играет в основе национальной сборной Испании, и делает это качественно. Команда Энрике провела блеклый матч против Швейцарии, однако к Педри вопросов быть не должно. 92 процента точности передач, 111 касаний мяча, пять отборов и пять ключевых передач. И это все, если кто не понял, в возрасте 18 лет.

