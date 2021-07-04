Италия и Англия доминируют. Символическая сборная 1/4 финала Евро-2020

Евро-2020 выходит на финишную прямую. В пятницу и субботу прошли четыре матча 1/4 финала, а значит самое время подводить их итоги. Сделаем мы это в привычном стиле - в виде символической сборной. Мы старались немного разнообразить команду футболистами из разных сборных, но доминирование Англии и Италии избежать было непросто.

Вратарь - Янн Зоммер, Швейцария

В матче Швейцария - Испания большинство нейтральных зрителей приняло сторону первых. Ты всегда болеешь за аутсайдеров, особенно когда те остаются в меньшинстве. "Нати" провели очередной достойный матч, давая отпор "красной фурии" в основное время, и сдерживая их атаки в экстратайме. Настоящим героем стал Янн Зоммер, которому не удалось вновь выиграть серию пенальти, но десять сейвов - шикарный показатель. Можно сказать, что многие мячи летели в швейцарского кипера, но он все равно действовал уверенно, и этим помогал своей команде не падать духом. Даже после удаления.

Yann Sommer against Spain pic.twitter.com/dsr7crE0Pt — Troll Football (@TrollFootball) July 2, 2021

Правый защитник - Йенс Ларсен, Дания

Датчане продолжают доказывать свой высокий уровень. Матч против чехов простым назвать не получится, однако по совокупности общих моментов, "скандинавы" превзошли оппонента и по делу вышли в полуфинал. Они много атаковали через фланги. На правом краю ярко сиял 30-летний Ларсен, которого не назовешь твердым футболистом основы. Однако он со своей задачей справился - был активен, надежен и отдал голевую передачу во время первого забитого.

Центральный защитник - Джорджо Кьеллини, Италия

Тяжело разрывать сыгранный итальянский тандем Кьеллини-Бонуччи, но место в центре обороны получит только один из них. Сделаем ставку на возрастного Кьеллини. Ему уже 36 лет, он часто травмируется, однако это не мешает ему показывать шикарный уровень. В игре против Бельгии Джорджо, как и обычно, был надежен в обороне и смог закрыть Ромелу Лукаку. Его вины в пропущенном голе нет, как и в тех моментах, когда бельгийцы сумели наносить удары из опасных зон.

Центральный защитник - Гарри Магуайр, Англия

Главная заслуга лидера "МЮ" - его гол, который пришелся на начало второго тайма и окончательно убил интригу в матче против Украины. Однако и это не все. В обороне Гарри действовал без особых провалов, доказав, что несмотря на некоторые недочеты в игре, он остается важной деталью команды Гарета Саутгейта. Гарри пропустил старт турнира, но после его возвращения в строй Англия стала играть в обороне еще надежнее.

Левый защитник - Люк Шоу, Англия

Еще один игрок "МЮ", который может занести игру против Украины себе в актив. За 65 минут игрового времени, Люк отметился сразу двумя голевыми передачами, а также двумя выигранными дуэлями и опасными рейдами по левому краю. Не так давно Шоу был запасным футболистом в своем клубе, но прошлую кампанию он провел на шикарном уровне, после чего не растерял свою форму на этом Евро.

Центральный полузащитник - Марко Верратти, Италия

Все три игрока центра поля сборной Италии (Барелла, Жоржиньо, Верратти) провели шикарный матч в 1/4 финала. Одного выбрать - задача не из легких, но все же мы справились, сделав ставку на футболиста "ПСЖ". 28-летний футболист отвечал за продвижение мяча, отдал голевую передачу во время первого гола, создал четыре голевых шанса, а также трижды вступал в успешный отбор мяча. Нам всем нравилась игра Локателли на этом Евро, но при таком Верратти вряд ли футболист "Сассуоло" будет выходить в старте. Марко вернулся в своей лучшей форме.

Marco Verratti ???????? vs #BEL



• 74 minutes played

• 103 touches

• 83 passes (94% accuracy) ????

• 4 chances created ????

• 1 assist

• 3 successful long ball

• 9 duels won

• 2 tackles



What. A. Player ???????? pic.twitter.com/6mIfyzXdpV — PSGhub (@PSGhub) July 2, 2021

Центральный полузащитник - Томас Дилейни, Дания

Как мы уже говорили выше, игра против чехов далась датчанам не очень просто. Однако это не касается Томаса Дилейни, который, как иногда казалось, успевал везде - он и первый гол забил, и дубль мог делать, если бы попал в створ, и 30 передач отдал, и семь раз успешно вступал в единоборства. Временами игрок "Боруссии" меркнул на фоне товарища - Пьера Хейберга, но именно в четвертьфинале он сыграл гораздо ярче, а потому и попал в нашу символическую сборную.

Центральный полузащитник - Педри, Испания

Многие из вас могут вспомнить, чем они занимались в возрасте 18 лет? Кто-то сдавал первую сессию, кто-то влюблялся, а кто-то уже становился родителем или создавал свой бизнес. А кто-то, как 18-летний Педри, играет в основе национальной сборной Испании, и делает это качественно. Команда Энрике провела блеклый матч против Швейцарии, однако к Педри вопросов быть не должно. 92 процента точности передач, 111 касаний мяча, пять отборов и пять ключевых передач. И это все, если кто не понял, в возрасте 18 лет.

???? | FOCUS



Pedri vs Switzerland:



???? 111 touches

???? 5 key passes (most)

???? 6/6 acc. long balls

???? 84/92 acc. passes

⚔️ 6/10 duels won

❌ 5 tackles

???? 2 interceptions

???? 7.8 SofaScore rating



An impressively mature performance by the 18-year-old. ????????#EURO2020 #SUIESP pic.twitter.com/w8YlhX5DCC — SofaScore (@SofaScoreINT) July 2, 2021

Правый нападающий - Рахим Стерлинг, Англия

Многие на этом Евро плюются от игры сборной Англии. Как можно играть настолько прагматично, имея состав, цена которого превышает один миллиард Евро? Мы с этим солидарны. Гарет Саутгейт делает ставку на прагматичный футбол, который не приносит любовь нейтральных болельщиков, но дает результат. А также помогает раскрыться Рахиму Стерлингу. Игрок "Ман Сити" - наиболее опасный футболист в составе "трех львов", от действий которого зависит игра команды в атаке. Именно его голевой пас на Кейна помог Англии повести в счете. Помимо этого, Рахим четыре раза успешно шел в дриблинг и трижды вступал в отбор. Главный претендент на звание MVP турнира?

Центральный нападающий - Харри Кейн, Англия

Мы все ждали большего от Харри на этом турнире. Как и от всей сборной Англии в целом. Кейн - один из лучших нападающих в мире, но за четыре матча он смог забить всего один гол. И вот в 1/4 финала Остапа Харри понесло. На его счету по голу в каждом из таймов и звание самого ценного игрока прошедшего матча. Если Кейн продолжит забивать постоянно, то будущим соперникам англичан стоит приготовиться к худшему. Такого Харри будет непросто сдержать.

Левый нападающий - Лоренцо Инсинье, Италия

30-летний капитан "Наполи" стал лучшим игроком матча Бельгия - Италия. Более того, он был настоящим вожаком своей команды на поле. Большинство атак шли именно через фланг Лоренцо, которые он либо завершал сам, либо удачно выводил партнеров на ударные позиции. На счету Инсинье красивый гол, который можно считать победным, а также еще три удара, две успешные попытки дриблинга и два отбора мяча. Отличный матч от неаполитанского наследника Марадоны.

What a feeling. Rome to Wembley. Let’s go ! ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/SaYUxwiYd7 — Harry Kane (@HKane) July 3, 2021

Тренер - Роберто Манчини, Италия

К Манчини можно относиться по-разному. Кто-то считает его слабым наставником, кто-то - гением, который ставит красивый футбол, но не всегда дает результат. Как бы там ни было, на этом Евро его работу можно оценить всего одним словом - вау. Италия выглядит наиболее подготовленной командой, которая не смотрит на силу и статус оппонента, а играет в свой футбол и каждый раз побеждает. С Бельгией было непросто, однако даже при счете 2:0 "скуадра адзурра" не прижалась на своей половине поля, владела мячом и создавала моменты. Возможно, сопернику немного не везло с реализацией, но Италия точно смотрелась не хуже, а потому к её выходу в полуфинал вопросов быть не должно. Как и к Роберто Манчини.